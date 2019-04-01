北邊山女出行簿：茶壺山
這是北邊山女聚樂部成立後，第一個成行的行程。當日集合的時候，還很擔心是不是有人睡過頭，但是大家都準時到來，讓我們放心不少。路程不算太久，搭乘1062約一個半小時，到了以後感受到的氣溫比預計的低很多，叮嚀山女們先去上廁所。「出發之前，先自我介紹一下好了」我說。是的，我們都是第一次見面，彼此的話也不多，大家自我介紹了一圈，還有幾個人將全名完整的告訴大家，怎麼這麼老實。 出發的時候，我在後面一直不斷落後著，我很想拍到大家在山中行走的樣子，但不停下腳步拍不到，更別說是站在前方為大家拍攝，那我得全程用奔跑的，喔天，我沒辦法，所以行程中有不少大家疲倦的背影照，哈哈。原本預計約4小時以內可以完成的路線，我們那天08:48從勸濟堂出發，一直到14:35才下山，共花了5小時47分，小時，因為中途發生了幾個小趣事。一開始大家就走得很快，沒有什麼互動，我的心裡倒是很平靜，一切隨緣順順的走完它就好，沒想到路過煙囪稜後，我們正式失聯，因為我的手機掉了...，也開始有了變化。H：「@OOO 你們可以停一下嗎」10:02W：「手機掉了我們沿路找一下」10:03R：「已經停下來了」10:03告知山女們手機掉落時，其實已經遺失了約五分鐘了，因為確認不在身上後，訊息也發不出去，只好邊走邊測試訊號。不過，怎麼覺得這三句對話很令人分離焦慮，山女們竟然是兵分三路啊，這讓我更緊張了，我讓陪我的W和Z在原地。「你們打電話給我，我一個人回頭找就好」「這樣好嗎」Z問。「我一個人行動比較快，不然他們也好像迷路了」「對啊，你看訊息她們樣好像也分散的感覺，不會迷路了吧」W說。「總之我先一個人回頭，W你繼續撥我手機」因為W的電信是中華電信，所以還有訊號。我奔馳著，在兩個需要用繩子攀爬的轉折點，快速的爬行，突然身手很矯健，很適合去飛虎隊（?!）我集中精神想聽到我的手機鈴聲，用盡全力的攀爬，可是還是沒有找到，我真的很慌，加上茶壺上是一個"再去一次也不會記得路線"的山，因為路線實在太像，路線也埋在草叢中，一邊擔憂耽擱團隊行程，一邊耽擱我的手機要是真的丟在這個巨無霸的山裡該怎麼辦，我有好多回憶在手機裡（絕對不是什麼奇怪的照片！），我真的不想放棄找到我的手機，但是這個茫茫的海草裡...。「唉唷，你是不是在找東西」阿姨。回頭的路上又跨過了一道水管，過去就是煙囪稜那，看見一群阿姨阿伯輩的山友，阿姨見我緊張的神情一下就判斷出我在找些什麼。「來來來，剛剛他們（與她同行的夥伴）就說，你先撿著，等一下一定會有人回頭找的，果然沒錯」「嗚嗚，我好感動喔，謝謝你，超感動的，謝謝你們！」我拿了手機，像是拿到接力棒一樣頭也不會的衝刺著，太感動了，眼前的未來一片明亮啊～其實爬山的經驗不多，目前也都只有郊山而已，但每一次爬，都會遇見很熱情又很有行動力的山友，像是會沿途提醒山況、交錯時怕你滑到要你靠在他身上（還是阿伯覬覦我的美麗？）、拿沙袋時會有人跟你說撿跟樹枝比較省力以及許多淨山的山友，我覺得這個是我喜歡上爬山，最正確的事。「我們」「找到了」10:11太激動了，微顫抖的手只能打出短短的字就發送出去，當時我以為我找了一世紀的時間，沒想到全程竟然只花了13分鐘，以手機掉落在山中，這已經是不可思議的時間，更是湯湯哥mission impossible！接著我們趕緊找到分散的山女們，W撥打了群組電話給她們，沒多久就有人接起了電話。W問山女們在哪裡，我很納悶，怎麼可能聽描述就能判斷出來她們在哪，因為都長得太像了呀～但他們很聰明，用了google map定位加上Hikingbook的GPS，知道彼此的方位在哪，朝著對方前進，因此找到對方應該是有機會的。「我們真的找的到嗎？」我問。「應該可以啦」W樂觀的說。「那我們之前走的路是對的還是錯的？」「應該是對的，但他們現在的方向好像走錯邊了」過沒多久，我們果然找到她們了，我們站在原地再次研究了路線，說好的O字型，已經要變成P字型。於是我們重新啟程，直到黃金洞大家才漸漸的熱絡起來。一路上都沒拍到大家正面的我，這時候終於有人cue攝影師幫她們合照一下，我人生長這麼大，第一次正式當攝影妹子，有點害羞，還裝做一副習以為常的樣子幫大家合影，哈哈哈哈哈，不過看到她們都是笑容，妹妹也就放心拍了幾張，W也拿出了她的go pro幫大家來個黃金大合照。離開黃金洞，大家又朝著一個很恐怖的地方走，但我著實的忘記那裏叫做什麼（請原諒我），為了要克服懼高這個弱點，我硬著說服自己「這不過是一塊小蛋糕」，一鼓作氣的就爬山去了。嗯，什麼一塊小蛋糕，根本巨無霸！！好啦，風景真的很美很值得，但我好像有比一開始更不怕一點了，一直在幫自己加油。看著大家真的是家常便飯的站在崖邊，我真的很佩服，但這景值回票價，我也真的喜歡山大過於海太多了。接著大家開始往下攀，我隨手錄了大家大約6分鐘的影片，之後累積了幾個山之後，再來剪一剪紀錄片，不過礙於肖像權就不在這公開分享了。對對對，中途有段插曲。由於山路都太像了，地圖上即使出現岔路，但卻找不到那條路可走（事後走回去才發現又是被草給擋住了），因此在找路的過程中，團隊的領導W就本能的為廣大的山友們闢路（?!）這麼偉大的行動，Z首當其衝的支持她。「來，你上去看看」W示意要Z往上走試試。「你確定嗎？可是這裡看起來沒有路耶！」Z傻裡傻氣的移動著。「試試看，說不定有路」「....你走錯了啦」前來支援的C拿著手機說著。幸好C來支援，因為Z朝著沒有路的草堆裡走，又濕又滑只能抓著草支撐，我真佩服她的勇氣，都不擔心一失手就直接回到山下。一聽到C說這路不對，Z馬上轉頭對著W。「你看就跟你說這個不是！！」「那看起來像是有阿...」W笑到不行。「害我的褲子鞋子都弄到土了」Z自己也笑到不行。兩個白痴二人組，我在下頭完全不知道發生什麼事，但直覺告訴我，這裡不要冒然爬山去，因為感覺這不是對的路。不過W是認真覺得那裡應該有路的，唉～我只能說，C是Z的救命恩人。回到正軌，我們已經快到了茶壺山，也等於這段山行也要結束了。通過那三、四次迷路之後，一切變得很明朗，後來燈到茶壺山頂拍了很多照片，我們還請後面的山友幫忙拍照，他們人真好（謝謝你們阿～），但拍完之後我們完全忘記要跟他們索取照片，直接把自己當成明星來經營，跟粉絲拍照完謝謝大家就走了，哈哈哈哈哈。最後我們下到九份一起去大吃特吃，一直到晚上七點多大家才陸續回家，十點倒頭就睡了，真是充實得一天。--2019年成立Mountain Girls Club，如果有天在山中相遇，我們會送你一條緞帶，請叫我們辣妹山女。Follow us - https://www.instagram.com/mgclub.go/
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