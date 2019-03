他的「台灣百岳」全紀錄!山友拍手叫好的壯觀相簿

2019-03-23



各位山友大家好!從2015/09/12到2019/02/22,小弟總算是親自完成了台灣百岳這本相簿了!這裡紀錄了台灣高山百岳中,小弟自己走過留下的回憶,每個山頭各取一張代表,有些是手機紀錄,大部分是單眼紀錄,希望有機會能將每座山頭都用單眼拍下自己滿意的模樣!圖片的順序依小弟完成的順序排序!未來有比較好的代表照也會直接更新上來。希望大家多多上山看看台灣高山之美!如果有行程、路況、水源…等等相關問題也歡迎跟小弟聯絡!目前心目中特別漂亮的路線:中央山脈北一段、中央山脈南二段、嘉明湖、大霸群峰、玉山後四峰(鹿山除外)相機系統:Canon 5D3 + 16-35 F4、Sony A7RM3 + 16-35 ZAHey

guys, here I want to share what I've visited in Taiwan over 3,000 meter height mountains in this album. At long last, this album has been finished and will keep updating if there is any new fantastic photo.I'm glad to born and live in the magnificent country, Taiwan, which is covered by forests and mountains more than 58%.I've picked up what I loved photo taken by myself to represent each mountain or trail.If you have any request or question, just feel free to discuss with me.If you have any interest in any photo in this album, please contact with me, and I'll tell you the difficulty and help to do risk assessment for each person depending on your experience and fitness.Highly Recommended Trails:1. North first section of Central Mountain Range (7D6N) (Shown on NTD 2,000)2. South second section of Central Mountain Range (7D6N)3. Jiaming Lake, Tears of Angel (4D3N)4. Daba Peaks (3D2N) (Shown on NTD 500)5. Last 4 peaks of Jade Mt. (4D3N)Camera System: Canon 5D3 + 16-35 F4、Sony A7RM3 + 16-35 ZA

1.石門山:人來人往的一座百岳,是百岳中最輕鬆的路線!前方就是松雪樓與滑雪山莊!登山口位於合歡山公路上,海拔3237公尺

2.合歡山北峰:也是屬於大眾化路線之一,假日總是看得到一家人上來郊遊!登山口位於合歡山公路上,海拔3422公尺

3.合歡山西峰:屬於普通登山客能造訪的地方,一般人來回約10~12小時。登山口與合歡北峰相同,海拔3145公尺

4.向陽山:屬於大眾化登山路線,一般規劃三天兩夜,因天馬登山隊將該路線的山屋處理的非常好,一般人可以輕裝上去,食物、睡袋都能與他們租借!路線上設有向陽山屋、嘉明湖避難山屋。登山口位於南橫的向陽工作站,海拔3603公尺

嘉明湖:天使的眼淚

5.三叉山:與嘉明湖行程綁在一起,山頂就位於嘉明湖旁,此路線也是南二段必經之地!左轉往南二段、新康山,也能通往玉山,右轉下去10分鐘就到嘉明湖了!登山口同向陽山,海拔3496公尺

嘉明湖:黑水塘營地

6.畢祿山:屬於初級的登山路線,一般採單攻的方式,也可以縱走到羊頭山。(縱走到羊頭屬於中級縱走路線)登山口因與白姑、屏風和羊頭山都位於中橫,故又稱為中橫四辣,畢祿登山口於大禹嶺隧道旁,海拔3371公尺

7.羊頭山:屬初級登山路線之一,圖為畢羊縱走中,鋸齒連峰的照片。(畢羊縱走屬中級登山路線且需背水)登山口位於中橫慈恩隧道旁,海拔3035公尺

8.品田山:因登頂前有品田斷崖故被列為中級登山路線,也是適合一般登山客前往,在品田山頂若天氣好,展望非常好,整條聖稜線就在你的眼前。登山口位於武陵農場中,桃山吊橋,海拔3524公尺

9.池有山:圖為池有名樹,是前往品田山與池有山必經之路!池有登頂前有一整片大石瀑也是經典路線。登山口與品田、桃山、喀拉業山都位於武陵農場中,故又稱為武陵四秀,海拔3303公尺

10.桃山:亦是初級經典路線之一,四秀中共設有新達山屋與桃山山屋供登山客住宿,因外型從遠方看起來像顆桃子,所以稱為桃山。登山口為武陵農場,海拔3325公尺

11.雪山東峰:雪山也是初級的登山路線,雪管處將路線整理的非常完善,就算自行前往只要沒有高山症,並不會有什麼危險性,圖為著名的哭坡,延線有設置 七卡山莊、三六九山莊、翠池山屋、雪北山屋。登山口位於武陵農場的雪山大水池登山口,海拔3201公尺

12.雪山北峰:因雪山北峰位於聖稜線上,被列為高階登山路線,旁邊就有如童話故事的雪北山屋。登山口於武陵農場雪山大水池登山口,3703公尺

13.雪山主峰:台灣第二高峰,屬於初級登山路線,也是人山人海的一條登山路線。登山口位於武陵農場雪山大水池登山口,3886公尺

14.奇萊北峰:屬於中級登山路線,因登頂前需攀爬岩石或拉繩,又因岩石裸露加上光線的因素,故被稱為黑色奇萊。延線設有成功山屋與稜線山屋。登山口位於合歡山公路松雪樓,3607公尺— 在 Palumoanshe, T'Ai-Wan, Taiwan 。

15.屏風山:展望極度不佳的中級登山路線,有崩壁、濕滑箭竹、咬人貓等等討人厭的地形,圖為奇萊北壁縱走拍攝。(奇萊北壁為高級登山縱走路線)登山口位於大禹嶺,海拔3250公尺

16.白姑大山:中級登山路線,山頂展望極佳!很多人會在司宴池紮營,隔日輕裝上白姑。登山口位於紅香部落最後農家,海拔3341公尺

17.合歡山東峰:初級登山路線,假日也是非常多爸爸媽媽帶小朋友上來。登山口位於松雪樓,海拔3421公尺

> 18.合歡山主峰:初級登山路線,假日也是非常多爸爸媽媽帶小朋友上來。登山口位於合歡山公路上,海拔3417公尺

19.佳陽山:屬於中高階的登山路線,為大小劍行程中,通往小劍必經之地。原有三角點,因大甲溪向源侵蝕造成三角點掉落山谷中。登山口位於中橫松茂林道,海拔3314公尺

20.小劍山:屬於中高階的登山路線,一般採油婆蘭營地單日來回的方式,需耗時12~20小時且沿路多濃密箭竹林,只要取過小劍,一般縱走路線都有足夠的能力應付了。登山口位於中橫松茂林道,海拔3253公尺

21.大劍山:屬於中階的登山路線,此處可通往雪山(稱為雪劍線),中間會於完美谷營地住一天,大劍山的展望為大小劍三座百岳裡最好的地方!回油婆蘭營地的路上,很多人會下切取活水源,溪水甘甜,不需過濾即可飲用!登山口位於中橫松茂林道,海拔3593公尺

22.奇萊主峰:屬於中階的登山路線,只有最後上主峰前的攀石比較辛苦,展望也是極佳,通常從成功山屋單日來回,亦可經卡羅樓斷崖至天池下屯原登山口,從成功山屋上到稜線上後就會看到非常漂亮的高山草原!登山口位於松雪樓,海拔3560公尺

23.南華山:初級的高山路線之一,此處有全台最高級的山屋,天池山莊(全館由檜木製成),馬桶可沖水!想要親近高山草原,這裡是你最好的選擇!登山口位於霧社轉廬山溫泉再往前至屯原登山口,因為同為能高安東軍縱走路線的入口,假日車位一位難求,海拔3184公尺

24.奇萊南峰:屬於初級登山路線,為奇萊山系中最容易親近的地方,也能看到非常漂亮的高山草原,從天池山莊上來會經過天池!奇萊南峰與南華山被稱為奇萊南華,是非常值得全家大小走一趟的路線,天池山裝可以借睡袋、包伙食。登山口與南華山相同於屯原,海拔3358公尺

25.伊澤山:屬於初中級登山路線,與大霸尖山、小霸尖山、加利山通稱為大霸群峰,路線上設有九九山莊與中霸山屋。一般為三天兩夜的行程!最辛苦的是大鹿林道來回38公里的路程...以前車子可以直接開到馬達拉溪登山口,現在只有公務或研究能使用。登山口位於新竹觀霧的大鹿林道檢查哨,海拔3297公尺

26.大霸尖山:屬於初中級的登山路線,有世紀奇峰之稱,為新台幣500元的背景!非常值得的一條路線,只有親眼目睹才能體會這裡的神奇!以前可以登上霸頂,現在已禁止攀登,在霸基拍照即可,從許多地方都能直接看到這個神奇的地方!以前在辦公室天氣好也能直接看到!登山口位於新竹觀霧的大鹿林道檢查哨,海拔3492公尺

27.小霸尖山:屬於中級的登山路線,最後登頂需拉繩攀石是比較危險的地方所以被列為B級證明。小霸尖山山頂為360度的展望,為大霸群峰中最佳的展望點!登山口位於新竹觀霧的大鹿林道檢查哨,海拔3418公尺

28.加利山:為大霸群峰離九九山莊最近的百岳,非常輕鬆的路線。登山口位於新竹觀霧的大鹿林道檢查哨,海拔3112公尺

29.玉山前峰:為初級的登山路線,前峰登山口至山頂只有800公尺,但爬升400公尺,只要爬過玉山前峰的朋友,我相信只會記得這裡的石瀑!登山口位於塔塔加玉山登山口,海拔3239公尺

30.玉山西峰:初級登山路線,從排雲山莊來回只需2~4小時。圖為著名的玉山西峰山神廟旁夕景。登山口位於塔塔加玉山登山口,海拔3490公尺

31.玉山南峰:屬於中高階的登山路線,登頂前有些地方沒有拉繩,所以被列為C級的登頂證明。與鹿山、東小南山和南玉山併稱玉山後四峰。一般安排四天的行程,住在圓峰山屋以放射狀的方式攀登後四峰。後四峰的展望除鹿山外,每一座的視野都非常好!真心覺得後四峰比前五峰美多了!而且圓峰比排雲山屋好抽多了!登山口位於塔塔加玉山登山口,海拔3844公尺

32.東小南山:屬中級登山路線,在玉山南峰看完日出後,在這裡望向主峰真的很美!一般安排玉山南峰看完日出後,走東小南山再往鹿山,晚上回圓峰山屋睡覺。登山口位於塔塔加玉山登山口,海拔3711公尺

33.鹿山:屬於中級登山路線,是後四峰唯一讓我不會想再來的一座山,這是條看的到山頭但一直走不到,而且一路都在下坡的山!!山頂完全無展望。與合歡西峰、小劍山、喀拉業山,被稱為岳界四大鳥山,不過小弟只覺得小劍和鹿山比較討人厭而已,其它兩顆明明就輕鬆的要命QQ這是百岳中唯一未達3000公尺的山。登山口位於塔塔加玉山登山口,海拔2981公尺

34.南玉山:屬於中高階登山路線,路上有大面積的刀片岩需要通過,無任何拉繩。山頂展望極佳,這裡是玉山九座百岳中最遠的,但也是我最喜歡的一座山!登山口位於塔塔加玉山登山口,海拔3383公尺

35.玉山主峰:極初階百岳行程,東北亞最高峰,也是台灣最高的高山,世界級的步道,被稱為抽山屋比登頂困難的山!與泳渡日月潭、環島被稱為台灣人必做的三件事情。登山口位於塔塔加玉山登山口,海拔3952公尺

36.玉山東峰:屬於中級的登山路線,從主峰前往東峰必須先下碎石坡到鞍部再一路拉繩陡升至東峰頂!被列為C級的登頂證明。路口為三叉路,分別通往東峰、主峰與圓峰。登山口位於塔塔加玉山登山口,海拔3869公尺

37.玉山北峰:屬於中級登山路線,每年到了花季是非常非常熱門的路線,玉山北峰也有一座全台最高的氣象站,這裡是新台幣1000元的拍攝地點。登山口位於塔塔加玉山登山口,海拔3858公尺

38.郡大山:屬於初級的登山路線,因郡大林道又臭又長,又被稱為是一座坐車比登山還辛苦的山!登山口位於新中橫十八重溪郡大林道,海拔3292公尺

39.西巒大山:屬於初中級的登山路線,來回約8~14小時。以前從巒安堂是2小時就能來回的百岳,現在從人倫林道上來比較輕鬆,山頂設有水泥避難所及即將倒塌的木造眺望台。登山口位於新中橫公路上人倫林道,海拔3081公尺

40.塔關山:屬於初級登山路線,與關山嶺山、庫哈諾辛山因登山口都位於南橫,故稱為南橫三星,是南部山友的合歡群峰。自從八八風災南橫斷了之後就被玉管處封山至今。登山口位於南橫,海拔3222公尺

41.關山嶺山:初級登山路線,目前被玉管處列為禁止入山。登山口位於南橫大關山隧道口,海拔3176公尺

42.庫哈諾辛山:初級登山路線,亦為南一段的第一顆百岳,整趟南一段僅設有庫哈諾辛山屋,其餘僅剩最後一天有貨櫃屋可以住。登山口位於南橫進涇橋,海拔3116公尺

43.關山:中級登山縱走路線,水源是南一段出了名的問題!除此之外,南一段並無危險地形,可以說是比能高安東軍還輕鬆的路線!關山是中央山脈南台最高峰。關山的辨識度是最高的,只要看到一座尖尖的像金字塔一樣,那就是關山了!登山口位於南橫進涇橋,海拔3668公尺

44.海諾南山:中級登山縱走路線,海諾南山有一廣大營地,水源非常不穩定,一定要從2920鞍部背水過來!登山口位於南橫進涇橋,海拔3175公尺

45.小關山:中級登山縱走路線,通常路過三關山後會前往雲水山營地或雲馬最低鞍紮營!登山口位於南橫進涇橋,海拔3249公尺

46.卑南主山:中級登山縱走路線,也是南一段最後一顆百岳,通常會住在卑南三叉路,此營地風非常大而且水質很臭!是小弟目前喝過味道最噁的綠色水!登山口位於南橫進涇橋,海拔3295公尺

大陸池

47.能高山:中級登山縱走路線,全程只有第一天有天池山莊能睡,其餘都是逐水草而居,每天都睡在池邊,能高安東軍每天都住在池邊和湖邊!這裡有著名的高山大草原,是一個非常適合第一次縱走的一條路線。登山口位於南投屯原,海拔3262公尺

48.能高南峰:中級登山縱走路線,通常只要通過能高南峰後,就算天氣再差也是一路走到底!因為往回走並不會好走到哪裡去。這裡的草原真的很美!登山口位於南投屯原,海拔3349公尺

49.光頭山:中級登山縱走路線,這裡是整趟能高安東軍的分水嶺,從這裡下了光頭崩壁就會到白石池了!登山口位於南投屯原,海拔3060公尺— 和 Sherry Tseng 。

50.白石山:中級登山縱走路線,白石池的水鹿是全台灣最不怕人的地方,非常非常美的高山湖泊!登山口位於南投屯原,海拔3110公尺

萬里池

屯鹿池

51.安東軍山:中級登山縱走路線,這裡是能高安東軍的最後一顆百岳,從這裡開始就要一路陡下到奧萬大了!登山口位於南投屯原,海拔3068公尺

52.火石山:中級登山縱走路線,這裡是雪山西稜的路線,整段路並無特別危險的地形。從武陵農場走5~7天從台中大雪山森林遊樂區出來!登山口位於武陵農場雪山大水池登山口,海拔3310公尺

53.頭鷹山:中級登山縱走路線,整座山的山形特殊,山頂展望極佳。上頭鷹山前有一段攀石的陡上比較辛苦!登山口位於武陵農場雪山大水池登山口,海拔3510公尺

54.大雪山:中級登山縱走路線,此處為雪山西稜中展望最佳的地方,完美的360度展望,也是從翠池下來後的最高峰!從這裡開始一路下切到230林道,那裡又臭又長芒草又多!登山口位於武陵農場雪山大水池登山口,海拔3530公尺

55.中雪山:中級登山縱走行程,此處為雪山西稜中最後一顆百岳,再往前走一點是林文安前輩的紀念碑,建議來到中雪山的朋友都來這裡拜訪一下!登山口位於武陵農場雪山大水池登山口,海拔3173公尺

56.八通關山:初級登山行程,東埔溫泉是八大秀、馬博橫斷的入口,也是南二段的出口,當然也是八通關通往玉山的入口!著名的八通關草原非常非常的迷人!登山口位於南投東埔溫泉,海拔3335公尺

57.秀姑巒山:中級登山縱走路線,為中央山脈全段最高峰!走馬博橫斷必經之地!天氣好時展望也是非常好的!!登山口位於南投東埔溫泉,海拔3805公尺

58.馬博拉斯山:高級登山縱走路線,中央山脈第二高峰,馬博橫斷中須經過烏拉孟斷崖、塔比拉斷崖,以及最後下到中平林道時痛苦的螞蝗林道!沿線設有 樂樂山屋、觀高工作站、馬博山屋、馬利加南山屋、馬布谷山屋。登山口位於南投東埔溫泉,海拔3765公尺

59.盆駒山:高級登山縱走路線,這裡是馬博路線中少數有手機通訊的地方!從馬博拉斯山一路過來幾乎都是下坡,沿路也可以觀賞高山杜鵑!登山口位於南投東埔溫泉,海拔3022公尺

60.審馬陣山:中級登山縱走路線,為著名的北一段中第一顆百岳,整段路線路跡清楚,路大好走,是非常舒服的一個縱走路線。北一段沿線共設有 多加屯山屋、雲稜山屋、南湖山屋、中央尖溪木屋、南湖溪木屋。這裡是著名的審馬陣大草原!可以直接眺望南湖大山及中央尖山!登山口位於台七線勝光登山口,海拔3141公尺

61.南湖北山:中級登山縱走路線,此為蘭陽溪的源頭,再翻過五岩峰後就能抵達南湖圈谷山屋。登山口位於台七線勝光登山口,海拔3536公尺

南湖圈谷

62.南湖東峰:中級登山縱走路線,一般安排從南湖山屋走南湖東峰經陶塞峰再到馬比杉山,最後走水源路回到南湖山屋!這條路線是整個北一段最美的精華所在,你一定要來走看看!登山口位於台七線勝光登山口,海拔3632公尺

63.馬比杉山:中級登山縱走路線,通往馬比杉山的路程又臭又長,一般人來回山屋需10~14小時。中間經過的陶塞峰是最值得的地方!登山口位於台七線勝光登山口,海拔3211公尺

64.南湖大山:中級登山縱走路線,此山為新台幣2000元的背景,又被稱為帝王之山。非常非常適合登山客一再來拜訪!登山口位於台七線勝光登山口,海拔3742公尺

65.南湖南峰:中級登山縱走路線,此山與東峰是南湖群峰中比較陡峭的,最特別的就是這些神奇美麗的石頭!登山口位於台七線勝光登山口,海拔3470公尺

66.巴巴山:中級登山縱走路線,又臭又長的路線,此為南湖南峰下中央尖溪木屋的大型石瀑!登山口位於台七線勝光登山口,海拔3264公尺

67.中央尖山:中高級登山縱走路線,因溪水暴漲就會造成無法過溪的問題,所以許多縱走北一段的山友很容易漏掉這顆北一段最美的百岳,中央尖溪木屋與南湖溪木屋非常殘破,晚上會有老鼠舉辦運動會在你身旁跑來跑去!!此山與大霸尖山、達芬尖山並稱為三尖,其中中央尖山又被列為三尖之首。登山口位於台七線勝光登山口,海拔3705公尺

68.志佳陽大山:初級登山路線,位於環山部落中,其著名的特色在於一路很乾脆的陡上,等到有大片平緩處時就是抵達三角點了!這裡也是過去攀登雪山的登山口,也能順路拜訪雪山南峰。登山口位於台七線環山部落的四季蘭溪吊橋,海拔3340公尺

69.喀拉業山:中級登山路線,雖然他被列為山岳界四大鳥山,不過我覺得還好啦!只是通往喀拉業山的路上是武陵四秀中唯一需要鑽箭竹林的地方!登山口位於武陵農場桃山吊橋,海拔3133公尺

70.干卓萬山:中高級縱走路線,一般安排萬大林道五至六日原路來回,也有縱走下武界的隊伍。干卓萬著名的是登頂前的干卓萬大斷崖,上面架繩眾多,但崖邊非常多多剌植物與咬人貓!干卓萬山系每座山頭的展望都奇佳!登山口位於南投萬大林道,海拔3284公尺

71.卓社大山:中高級縱走路線,一般都是從三叉營地或牧山池單日來回,路程須經過卓社大山的18連峰,路程又臭又長!!!又要背水!一定要帶著濾水器在最低鞍有黑水塘可以補給!卓社大山的展望為干卓萬群峰中最差的!登山口位於南投萬大林道,海拔3369公尺

72.牧山:中高級縱走路線,非常值得來的地方!牧山池非常非常美!他就位於牧山正下方!從這裡也可以直接看到卓社大山!登山口位於南投萬大林道,海拔3241公尺

73.火山(萬東山西峰):中高級縱走路線,由牧山過來的路上由於獸徑較多,如摸黑行進務必小心!確認有布條再前進!這裡可以直接看到七彩湖方向的電塔!登山口位於南投萬大林道,海拔3258公尺

74.閂山:初級登山路線,非常適合全家大小一起來玩的地方,唯獨730林道之破碎,必須另請接駁否則車子很有可能會卡在路中間!通常安排三天兩夜的鈴嗚閂山之旅!登山口位於台七線清泉橋,海拔3168公尺

75.鈴嗚山:初級登山路線,非常適合全家出遊,中間有26k工竂可以住,也有很多山友會在路邊紮營!鈴嗚山的展望非常非常美,也是360度的!!登山口位於台七線清泉橋,海拔3272公尺

76.無明山:中高級登山路線,無明山展望極佳!因中間須經過鬼門關斷崖故被列為C級登頂證明。過去皆是以O型方式攀登北二段,因2016年4月無明斷崖事件後從此封閉,登山隊皆改為六天Y型的北二段縱走!登山口位於台七線清泉橋,海拔3451公尺

77.甘薯峰:中級登山路線,從甘薯峰望向中央尖山奇近無比,有些山友亦會從甘薯峰縱走到中央尖再下勝光登山口。一般山友是住在甘薯南峰營地或遠多志山,採一日上甘薯、無明的方式完登。登山口位於台七線清泉橋,海拔3158公尺

78.丹大山:高級登山縱走路線,此為南三段行程中第一顆百岳,南三段為百岳縱走中特別危險的路線,一般隊伍安排9~12天。幾乎每天都要通過危險地形。前三天的瑞穗林道及太平溪源都充滿可怕的螞蝗!登山口位於花蓮瑞穗林道,海拔3340公尺

79.內嶺爾山:高級登山縱走路線,一般隊伍會背水至內嶺爾三叉營地紮營,減輕隔日前往義西請馬至的疲勞!這裡的展望也非常的好!登山口位於花蓮瑞穗林道,海拔3275公尺

80.義西請馬至山:高級登山縱走路線,這座山是小弟印象最深刻的山!爬了這幾多年山,跟這麼多體能好的人一起上山,頭一次登頂後大家安靜的吃東西,沒人要拍照... 山頭展望極差!不過他是中央山脈的分水嶺,可以通往馬博、六順,也可以順順走出無雙。 登頂前有許多平台讓你可以與義西請馬至大戰五回合。登山口位於花蓮瑞穗林道,海拔3245公尺

81.東郡大山:高級縱走路線,下方即為東郡大山北鞍營地,此處無水,必須要在往返東巒大山的路上下切取水!這裡極度不避風,但展望極佳!登山口位於花蓮瑞穗林道,海拔3619公尺

82.東巒大山:高級縱走路線,這裡是我覺得南三段最美的地方!有奇石也充滿高山草原!只是路程有點遠就是了!展望亦佳!登山口位於花蓮瑞穗林道,海拔3468公尺

83.無雙山:高級縱走路線,此為南三段最後一座百岳,從櫧山望向無雙山時,你會覺得非常討人厭,因為無雙山有三座山頭,三角點在最後一顆!最後離開無雙部落又有可怕的無雙吊橋在等你!登山口位於花蓮瑞穗林道,海拔3185公尺

84.六順山:中高級登山路線,目前攀登方式有兩種比較簡單的,一個是從萬榮林道,另一個是付費請原住民騎野狼載進丹大林道(有被開罰及上法院的風險),從萬榮的話小弟認識是中高級登山路線,若從丹大起登屬於初級登山路線!圖為著名的七彩湖,在九二一大地震丹大林道斷掉後,就再也無法讓一般人開車直達湖畔了!通往六順山最辛苦的地方是從高登工作站起登後的2小時,因為濃密箭竹加上獸徑雜亂!所以時常讓人迷路!登山口位於花蓮萬榮林道,海拔3000公尺

85.大水窟山:中級縱走路線,著名的南二段縱走,南二段因全線都有山屋,所以被稱為是最豪華的縱走路線!南二段亦是小弟目前走過認為最美的路線!不過大水窟山屋最為人詬病的是那遠的要人命的廁所...。這裡也是八通關古道東西段的分水嶺!往西至東埔,往東通往瓦拉米。登山口位於南橫向陽工作站,海拔3642公尺

86.達芬尖山:中級登山縱走路線,過去這裡曾有山屋,但經年累月的摧殘已殘破不堪!南二段的特色就是幾乎每座山都有搭配的山屋(除了雲峰是營地)登山口位於南橫向陽工作站,海拔3208公尺

87.塔芬山:中級登山縱走路線,圖為塔芬池,許多人會在此煮飯後再繼續往塔芬谷山屋奮鬥!處處都是康莊大道!登山口位於南橫向陽工作站,海拔3070公尺

88.轆轆山:中級登山縱走路線。登山口位於南橫向陽工作站,海拔3279公尺

89.雲峰:中高級登山縱走路線,雲峰為南二段縱走中唯一比較有危險性的地方,因為有三四處的刀片岩需要攀爬,且無任何架繩,一旦失足立即墜谷。這天對一般人而言是南二段行程中最辛苦的一天,因為拉庫音溪到轆轆谷山屋非常非常遠(約行走12~16小時)!而且也是整趟南二段唯一需要過箭竹林的一天!登山口位於南橫向陽工作站,海拔3564公尺

90.南雙頭山:中級登山縱走路線,這是一般人南二段第二天必須之地,過了南雙頭山後右手邊會有一個非常美的營地,如果可以,我倒是蠻建議大家可以背著帳篷走南二段,其實很多草原都非常值得你住上一天!睡山屋未必好(除非天氣差)登山口位於南橫向陽工作站,海拔3356公尺

91.布拉克桑山:中級登山縱走路線,圖為布新營地,水源只要下切5~10分鐘即可取得石壁活水。整趟路程路跡清晰,路也大條。唯獨就是布拉克桑山真的太遠啦,來回竟然要20公里!而且山頂的展望不太優!!!不過來回的路沒什麼上下坡就是了!這個營地非常非常優!有活水地又大!一般安排四至五天從向陽進,瓦拉米出!(玉管處目前禁止出瓦拉米,只能申請向陽原路來回)登山口位於南橫向陽工作站,海拔3025公尺

92.新康山:中級登山縱走路線,圖片攝於天宮堡壘。新康山的展望不佳,若天氣好,請務必一定要前往天宮堡壘,整趟新康的行程中,僅有上天宮堡壘最後10公尺的攀石比較危險而已。但天宮堡壘的展望非常非常好加上又可以在山上玩手機拍照打卡!天宮堡壘的大塊岩石非常非常的神奇!過去他是沈在海底因板塊擠壓才會在山上出現這麼大塊的石塊!這裡也是台灣真正能夠看到第一道曙光的地點!登山口位於南橫向陽工作站,海拔3331公尺

93.磐石山:屬於高級登山路線,奇萊東稜的第二座百岳,此路線被岳界稱為四大障礙之一,有著全台灣大眾化百岳路線中最濃密的箭竹林,路線中亦有鐵線斷崖,下雨天極奇危險。這裡是磐石中峰營地,位於磐石山旁,這裡有著全台灣最不怕人類的水鹿群以及奇萊東稜上唯一美麗的高山草原...登山口位於松雪樓奇萊登山口,海拔3106公尺

94.太魯閣大山:屬於高級登山路線,滿滿的箭竹滿...雖然山頂有展望,但奇萊東稜真的是滿滿的箭竹海呀QQ 如果沒有完登百岳的需求,實在不建議來這種地方受罪... 下雨走這個路線非常非常危險!登山口位於松雪樓奇萊登山口,海拔3283公尺

95.立霧主山:屬於高級登山路線,這裡是至立霧主山必經之地,平安池!一般人會在這裡取完水後背上大理石營地紮營,因為在立霧主山都是霧QQ 所以拿這張代表一下!登山口位於松雪樓奇萊登山口,海拔3070公尺

96.帕托魯山:屬於高級登山路線,滿滿的極品箭竹海!有著全台灣大眾化百岳中密度最高的箭竹!就算是好天氣還是能讓你全身溼透呀!!山頂的這個獨立岩是每個人都會去拍的地方,下面就是峭壁了。登山口位於松雪樓奇萊登山口,海拔3101公尺

97.馬利加南山:屬於高級登山路線,岳界俗稱的百岳四大障礙之一,馬博拉斯橫斷。西起東埔溫泉,途經中央山脈最高峰-秀姑巒山,再過了烏拉孟斷崖,以及塔比拉斷崖,最後從花蓮玉里的中平林道下去!從馬博拉斯山屋開始,經過烏拉孟後即可到馬利加南山!從遠處看馬利加南的山形非常像一個馬雅文化的遺跡!!非常漂亮!登山口位於東埔溫泉也是八通關古道西段入口,海拔3546公尺

98.馬西山:屬於高級登山路線,岳界俗稱的百岳四大障礙之一,馬博拉斯橫斷。西起東埔溫泉,途經中央山脈最高峰-秀姑巒山,再過了烏拉孟斷崖,以及塔比拉斷崖,最後從花蓮玉里的中平林道下去!從馬利加南山屋開始,經過塔比拉斷崖到了馬布谷山屋,再陡上約1個多小時即可到達!!算是蠻輕鬆的一顆!!PS.圖為馬布谷大草原!!!非常建議一定要來這裡住一天!!登山口位於東埔溫泉也是八通關古道西段入口,海拔3443公尺

99.喀西帕南山:屬於高級登山路線,岳界俗稱的百岳四大障礙之一,馬博拉斯橫斷。西起東埔溫泉,途經中央山脈最高峰-秀姑巒山,再過了烏拉孟斷崖,以及塔比拉斷崖,最後從花蓮玉里的中平林道下去!離開馬西山再往前走一段樹林後,即可直接走金守鳳路上喀西帕南山,非常非常的快!!!只是因為我們要從東埔溫泉原路來回,所有的刺柏都會是反向的!非常痛苦...登山口位於東埔溫泉也是八通關古道西段入口,海拔3264公尺

100.北大武山:初中級登山路線,非常適合秋冬來這裡安排三天兩夜的登山行程,中途設有檜谷山莊供山友休息,圖為著名的喜多麗斷崖。登山口位於屏東大武鄉,海拔3092公尺