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平凡的邪惡 才是韓國瑜真正的問題

證實火星有生命？ 「好奇號」三天拍15張「蘑菇」

苗栗･薑麻園･關刀山日走、瞭望台夜拍

2019-03-26 21:30健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen

1/19週六，風和日麗的天氣，趁著補班日，找了個不是很遠、又不難的山來爬爬...苗栗文化觀光旅遊網 : 「位於苗栗縣大湖鄉栗林村「關刀山」山系的薑麻園，海拔五百至八百多公尺，位於苗栗縣大湖鄉與三義鄉的交界，苗130縣道由西向東串聯大湖薑麻園及三義雙潭兩個休閒農業區，早於清朝時期，由於地形、土質、以及氣候等特殊條件，加上先民刻苦耐勞與擁有種植薑麻優越技術與經驗，因此普遍種植生薑，不論是質或量，均被政府與民間所讚譽，「薑麻園」這個地名之稱呼也就漸漸地形成，長久以來一直是官方與民間共用的正式地名至今。」「薑麻」用客語發音的話，就是「薑」的意思啦~這裏很多在地人及店家應該都是客家人，雖然我也是客家人，但聽的能力還行，說的能力就退步很多...關刀山聖關段 (出關古道聖衡宮-關刀山段) : 來回約5公里，慢慢走，很舒服，雨天濕滑不宜瞭望台 : 爬上去約500公尺，琉璃光及雲海是這裏的特色，可惜沒遇到a82f5367898c391397c316975f01b746.jpg▲聖衡宮下方有洗手間可使用，往上走一下，右邊路旁也有菊園民宿提供的洗手間可使用 (只開放到下午五點)e99661fd7ac175d078457e1526794b89.jpg▲關刀山步道聖關段入口在苗130線，接近薑麻園的26.4K處f68c03946694c73d51f652c1a05becb3.jpg▲入口左方有出關古道及關刀山簡介ffa78d47ca48e405c454ec789dd9116b.jpg▲過了1月中還有殘存的楓紅可賞8044a0962230fc7b3fe0e69168cba7d4.jpg▲右為出關古道指標e702f93aed7fbc29101365e62c6bf914.jpg▲經過前方民宅沒多久，即可見到登山b01556a1c239d51275c28357edd8aca7.jpg▲李花開了，滿開的李花園尚無機會欣賞到e0be7e4531270220f1ef97e034398ff8.jpgab728dc0bc177c4891ad8dc8b1dccafd.jpg▲登山口前的樹上有一堆布條f32f35dd6f29135f53894d1da617c73f.jpg▲大水塔旁往右走，進入古道 (下午1:09)2fc54d8a456e7b0d047cf90f66961170.jpg▲全程幾乎都有林蔭遮蔽，夏天也適合走走的一條步道f5db0700bf5ba375866285fb727f6838.jpg▲據說每隔100公尺設有石刻里程樁，沒有刻意去找72e321e5259f5c31b99ae4fffc23771e.jpg▲週末要補班，遊客不多，不用煩惱停車位22886debda014d613e3a914c6d2738d3.jpg▲遊客不多，來爬山的人更少fb03eec8ef2e64452b1504d1ab125a86.jpg▲四月底五月初的桐花季最值得到此一遊，因為有滿山的桐花可賞bd2121654191d39f8170fa06e1bdcaa7.jpg▲前段有一些人工鋪設的階梯dc92bbdd6fd3b11f2ad257f9122b3ea3.jpg82be8eba34dfe404959a8e97e4c4c095.jpg3ad313cc5839a8797e877ae30dbf73bc.jpg91440a6516b13eac5a5c2a78c74d3dd3.jpg▲左邊高麗菜田的視野不錯fac1e29e52b8b24636d19ba5a8a9dfb1.jpg▲大湖市區方向，能見度不佳fa7ad0c892df630b6ecc492767f6290f.jpg▲一直靠右走就對了，叉路口都有登山布條指引70f79f3ac3d80668363bfb2fdb89096e.jpgc601448b7887f26ed77d8800eef28188.jpgafabbd29361ca13b2b867c9d08282d10.jpg9e348d5e8b8a281c6515c3988b735b72.jpgc3ee1a8323f59a7498656af38ac1aa2e.jpgde5f0b94df9bed6688e859f0f878675f.jpg▲這裏開始有蠻長一段都設置輔助拉繩1315cfb6070baa9fdf2ca0a8eef608c4.jpg35dfc1cd38a8ea6bc0aa68c06c26dba7.jpg▲雨天及下雨過後應該頗泥濘，不好走a9a8dfea50f59627c26995101f224d4f.jpge35749f03dfc762daa61526117590793.jpg5cf620ac4303238de8ea2ed55edda80e.jpgbe80360a2b91398900bbc0472090b6e9.jpg▲一直上坡，好像永無止境 (別想那麼多，繼續爬就對了 XD)73705f3749373cbd94de69f42b7b4301.jpg2b856f90165ab27b525883297dcd1985.jpg12afc5f0fc9815a58d8eb91829e1663f.jpg98f6750379768b2bc67cd4e785c17d5d.jpg▲坡度稍微減緩一點了ec18ef799993c220263c2f3562e9ee90.jpgd20baf0f90bbd6ae16a67c02f762e00f.jpg573344ca10313933db8e5607d8ac91fb.jpg▲假山頭，下坡先946b197b00cc4863987d87cd077421c3.jpg▲夫妻樹還是兄弟樹?2780a802d45404b18ff3cefe82d3f16b.jpg▲下完坡當然就要上坡啦~ab3f5985ed7e7ebc4460e1abef03fc41.jpg0d30d7955678693841914a6824183f20.jpgd5899431ce86f121cd77670b1cc03f45.jpg20aec554747bb020b7f8281f8cc28bca.jpg▲坡度又變平緩了9f1b9529748b3df6fb67107c32187edb.jpg▲只剩100公尺就要登頂啦~ca96ec6479e1edebc04f95f0375ae11d.jpg▲登頂入口a4418e08f3a8d0a375067c8860baab27.jpg▲三角點旁往登頂入口拍攝

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c4be3a69d220cd1f1736f5e4e107a479.jpg▲山頂視野之一 (通霄、苑裡方向)56e31132b2b1e3398a4aeeb289278618.jpg▲山頂視野之一 (右邊為薑麻園方向)▲山頂腹地還蠻寬闊的e92b421c761e6d5b43f3c414b85c2fbd.jpg▲休息完畢，約下午3點半下山624b2dc8e2ea966e9fad6017092e1113.jpg▲約4點半回到登山口，回到停車處拿腳架後，前往雲洞山莊8ccc65ff08e89c8a5ef8516d1b9e580c.jpg▲雲洞山莊前的賞景平台，對面即為關刀山f7c77e18e1b3f1a33044f1195aa334f3.jpg▲雲洞山莊再往上走幾分鐘即可到達瞭望台，來過數次，都在白天 (上面有許多攝影人士，不用害怕一個人)3e1ceec5c6c0955f9f32537de9327619.jpg▲瞭望台有360度的視野 (下方為雲洞山莊)，曾經看過別人拍的雲瀑縮時+雲洞山莊，美翻了100177a3e96e5631b2e5e622096ce33d.jpg▲大湖方向夜景3e6228eea6b783de8fdd9723c9b68821.jpg▲三義方向夜景，要等雲海出現可能要到半夜，下次再找時間來吧~

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