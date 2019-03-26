苗栗･薑麻園･關刀山日走、瞭望台夜拍

2019-03-26 21:30 健行筆記 健行筆記Hsieh Ya Fen



1/19週六，風和日麗的天氣，趁著補班日，找了個不是很遠、又不難的山來爬爬...苗栗文化觀光旅遊網 : 「位於苗栗縣大湖鄉栗林村「關刀山」山系的薑麻園，海拔五百至八百多公尺，位於苗栗縣大湖鄉與三義鄉的交界，苗130縣道由西向東串聯大湖薑麻園及三義雙潭兩個休閒農業區，早於清朝時期，由於地形、土質、以及氣候等特殊條件，加上先民刻苦耐勞與擁有種植薑麻優越技術與經驗，因此普遍種植生薑，不論是質或量，均被政府與民間所讚譽，「薑麻園」這個地名之稱呼也就漸漸地形成，長久以來一直是官方與民間共用的正式地名至今。」「薑麻」用客語發音的話，就是「薑」的意思啦~這裏很多在地人及店家應該都是客家人，雖然我也是客家人，但聽的能力還行，說的能力就退步很多...關刀山聖關段 (出關古道聖衡宮-關刀山段) : 來回約5公里，慢慢走，很舒服，雨天濕滑不宜瞭望台 : 爬上去約500公尺，琉璃光及雲海是這裏的特色，可惜沒遇到 ▲聖衡宮下方有洗手間可使用，往上走一下，右邊路旁也有菊園民宿提供的洗手間可使用 (只開放到下午五點) ▲關刀山步道聖關段入口在苗130線，接近薑麻園的26.4K處 ▲入口左方有出關古道及關刀山簡介 ▲過了1月中還有殘存的楓紅可賞 ▲右為出關古道指標 ▲經過前方民宅沒多久，即可見到登山口 ▲李花開了，滿開的李花園尚無機會欣賞到 ▲登山口前的樹上有一堆布條 ▲大水塔旁往右走，進入古道 (下午1:09) ▲全程幾乎都有林蔭遮蔽，夏天也適合走走的一條步道 ▲據說每隔100公尺設有石刻里程樁，沒有刻意去找 ▲週末要補班，遊客不多，不用煩惱停車位 ▲遊客不多，來爬山的人更少 ▲四月底五月初的桐花季最值得到此一遊，因為有滿山的桐花可賞 ▲前段有一些人工鋪設的階梯 ▲左邊高麗菜田的視野不錯 ▲大湖市區方向，能見度不佳 ▲一直靠右走就對了，叉路口都有登山布條指引 ▲這裏開始有蠻長一段都設置輔助拉繩 ▲雨天及下雨過後應該頗泥濘，不好走 ▲一直上坡，好像永無止境 (別想那麼多，繼續爬就對了 XD) ▲坡度稍微減緩一點了 ▲假山頭，下坡先 ▲夫妻樹還是兄弟樹? ▲下完坡當然就要上坡啦~ ▲坡度又變平緩了 ▲只剩100公尺就要登頂啦~ ▲登頂入口 ▲三角點旁往登頂入口拍攝

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▲山頂視野之一 (通霄、苑裡方向) ▲山頂視野之一 (右邊為薑麻園方向) ▲山頂腹地還蠻寬闊的 ▲休息完畢，約下午3點半下山 ▲約4點半回到登山口，回到停車處拿腳架後，前往雲洞山莊 ▲雲洞山莊前的賞景平台，對面即為關刀山 ▲雲洞山莊再往上走幾分鐘即可到達瞭望台，來過數次，都在白天 (上面有許多攝影人士，不用害怕一個人) ▲瞭望台有360度的視野 (下方為雲洞山莊)，曾經看過別人拍的雲瀑縮時+雲洞山莊，美翻了 ▲大湖方向夜景 ▲三義方向夜景，要等雲海出現可能要到半夜，下次再找時間來吧~