中央山脈27天之獨行與獨白

2019-03-22 15:29 健行筆記 健行筆記陳家文



回想起剛爬山時，什麼都不懂，就和同學傻傻的3個人去松蘿湖單攻，出發當天第一次聽到松蘿湖3個字，就穿個T恤、牛仔褲、運動鞋，揹著側背包，帶著麵包、餅乾、一些水，真像逛街裝扮，竟然傻傻的走著走著，也單攻完成了，因為在彰化工作的關係，就隔幾個月才有和同學爬一次山。後來就都和同學爬山，同學什麼裝備都有，都不用準備什麼東西，就跟著去就對了，爬山也沒在做什麼功課，當時重裝上小溪營地準備走合歡西北峰，揹重裝上坡真是喘噓噓，印象中沿路一直休，隔天因為同學身體不舒服，我們就放棄西峰回家了，想不到會是我留到最後一座完成的百岳。後來慢慢認識新的山友，開始跟團，自組團，慢慢的完成百岳，也不知道在何時中央山脈蹤走這個想法，就埋到心裡頭，百岳完成後，開始認真做功課，找尋軌跡檔，規劃路線和補給，約了2個朋友陪走第一段，可惜因颱風攪局，過了幾天看整整一週天氣都還不錯，就獨自一人踏上這個旅程，朝著目標前進。從9/29到10/25，歷經27天，終於完成中央山脈大蹤走，從中央尖山-卑南主山，最要感謝的是辛苦幫我補給的朋友以及擔任我留守人的柏廷，幾乎每天都有報平安，除了這3天失聯而已。10/8 摩即山西峰-草山10/15 馬路亞文路山-中央金礦山屋10/19 大水窟山屋-轆轆谷山屋 第一階段：勝光登山口-北二-畢祿山登山口，這段本來有朋友要陪走的，可惜預定出發日剛好有颱風，這5天雖然沒有很好走，至少天氣晴郎，算是此行程第二難走的階段。有三大斷崖，死亡稜線、無名斷崖、畢祿斷崖。PS：難走處在鈴鳴山接畢祿山，路跡不明。 第二階段：奇萊登山口-北三-南三-馬博-東埔快到安軍山時就一直下雨，幾乎走到嘆息灣後，才一路有好天氣下到東埔，淒風苦雨，有螞蝗、硬碑，走的最不順的一段。PS：安東軍-草山，這段路跡不明，布條少到可以當作沒有，應該進來的都會走錯路。 第三階段：南二-南一，南二和南一基本上不用一直看軌跡，算是大眾路線，天氣算還不錯。PS：魔保來-溪頭山-關山嶺山這一段布條可以當作沒有，基本上有軌跡，看山頭方向，都還可以走的過去，不過我還是有些路沒照軌跡走，走錯還硬切回軌跡路徑上。9/29-10/3從宜蘭的勝光登山口起登，下南湖溪、中央尖溪，上中央尖山，走死亡稜線經中央尖西峰，接北二段甘薯峰、鬼門關山、無明山、無名斷崖、鈴鳴山續沿畢祿斷崖至畢祿山下大禹嶺 。 松雪樓補給，完成第一階段。10/3-10/16續沿奇萊主稜穿越卡羅樓斷崖至天池山莊，北三段經能高主峰、能高南峰、光頭山、白石山經安東軍山接摩即、草山、卡社大山到達七彩湖，再由六順山傳統南三段走關門古道與大、小石公山到達丹大山、義西請馬至山，探訪烏妹浪胖山與哈伊拉羅溪北源，上僕落西擴山，下嘆息灣後接上馬博橫斷，經馬利加南山、到達中央山脈最高峰的秀姑巒山，下東埔。 東埔補給，完成第二階段。10/17-10/25東埔上中央金礦，經杜鵑營地、南營地接上南二段的大水窟山屋，路經南大水窟山、塔芬山、南雙頭山、嘉明湖、三叉山，沿魔保來連走溪頭山，下關山嶺山，走南橫公路由進涇橋，接上南一段，路經關山、海諾南山、小關山、卑南主峰，經石山、溪南山下至石山林道登山口，出雲山管制哨，完成中央山脈大縱走。 參考行程：五餓魔-2016中央山脈大縱走行程1.全部行程皆有軌跡檔2.整個行程有7成走過 沒走過的路線有1.中央尖山-中央尖西峰-甘薯峰2.無明山-鈴鳴山3.鈴鳴山-畢祿山4.安東軍山-摩即-草山-卡社大山5.六順山-關門北山-大小石公山-丹大山6.義西請馬至山-烏浪妹胖山-哈伊拉羅溪北源-僕落西擴山-嘆息灣-馬利加南山7.中央金礦山屋-杜鵑營地-南營地-大水窟山屋8.向陽山-魔保來山-溪頭山-關山嶺山 裝備帳蓬：BA 2人帳+地布+犀牛營釘睡墊：KLYMT Static V羽絨衣：C2H3 極保暖高山用羽絨外套睡袋：C2H3 Camplite 800揹包：MYSTERY RANCH GLACIER 70L露宿袋：Montbell5L、10L防水袋：3F UL GEAR20L防水袋：100 mountain黑色大垃圾袋揹包套x1風雨衣：MOUNTAIN HARD WEAR長袖羊毛衣x2：Costco登山褲x1短褲x1內褲x2登山鞋：Timberland防水襪x1五指襪x1羊毛襪x1雨褲頭巾x1拖鞋x13M手套x2太陽眼鏡 鍋子*2：一個煮水、一個煮食物爐頭：soto-310x2釱湯匙x1頭燈x2+電池x9打火機x3濾水器x1瑞士刀x1SOS求生盒x1熊鈴x1保溫瓶x1水袋2L+3L扁帶：3M衛生紙快乾毛巾 防水導航機*1Iphone 8 plus*1充電線*2小米行動電源2W*2小米Led*2自拍棒x1醫藥包9/29前一晚失眠了，可能是緊張和興奮，終於可以成行了公車坐到快暈了，超痛苦的，還好這班車沒到宜蘭，不然要開更久，今天南湖似乎沒什麼人，有山羌和帝雉出來逛街，有稍微飄一下毛毛雨，天氣還不錯，可是走到摸黑了，還不小心摸到咬人貓，馬上手一陣刺痛，好家在沒有刺痛很久，石頭滑，摸黑又看不清楚，感覺山屋的路好長喔，遇到2個高中生，結伴一起從香菇寮走到中央尖溪木屋。羅東轉運站：國光1764 羅東-武陵 0700出發 0912 到勝光登山口今日行程：宜蘭勝光登山口-木桿鞍部-南湖溪木屋-舊香菇寮-宿營地中央尖溪木屋 第一天在木桿鞍部下到南湖溪的路上，不小心被自己抓的石頭掉下來，砸到自己的右大腿，一步一步的下到南湖溪泡腳，感覺有好了一點，不過上坡難以施力，靠著左腳和雙手一步一步往上繼續走9/30等到天亮才出發，到最後水源感覺狀況都還好，到鞍部真是地獄，走一下下就要喘一下，路上遇到2隻長鬃山羊衝向我旁邊在追跑，重裝上中央尖山太累了，裝了3.5公升的水，休息完終於要走死亡稜線了，一路雖有布條，但要仔細看，有2個地方下錯，真是驚險，這條路不適合隨便亂揪人，天空營地沒什麼感覺，一路上可能也沒力了，走的不快，還好今天沒摸黑。今日行程：中央尖溪木屋-中央尖山-天空營地-中央尖山西峰-甘薯東南鞍營地 沒想到第一天受傷的右大腿，在第二晚變成這樣了，不過慢慢的沒那麼痛了，腳也漸漸的能施力了，好像在第三天還第四天，就沒什麼特別感覺了10/1中央尖溪水揹3.5L，甘薯東南鞍營地沒有去取水，還好甘薯南峰營地有一瓶水，喝了一些，無名西峰營地也有一罐水約450cc能用，中央尖溪取的水剩3-400cc左右，等明天到鈴鳴東鞍營地才能取水用，無名山往鈴鳴山真的蠻硬的，危險地形也多，拉繩費了不少力氣，明天繼續努力，早點休息。今日行程：甘薯東南鞍營地-甘薯峰-甘薯南峰營地-無明山-無名西峰營地 10/2鈴鳴山-畢北營地，直線距離約為2.5km，想不到含休，走到快5小時，一路找路，看路跡，走錯路，看布條，穿越箭竹，穿越刺柏，比南一還難走呢，至少南一還沒到要找路，這條路真不好玩，太耗費體力了，沒力氣往前推了。今日行程：無名西峰營地-鈴鳴東鞍營地-鈴鳴山-北畢祿山北鞍營地 10/3畢北營地踢到畢祿山，也是一路穿越，踢到畢祿山好開心，終於不用再找路了，也開始遇到山友上來畢羊緃走，舒服的下切，和走820林道，然然林道有8.4KM，但和前4天相比，輕鬆太多了，一出林道口，就有好朋友來戴我，幫我補給，在松雪樓吃自助吧，休息夠了才從奇萊登山口出發，一路到成功山屋，箭竹好像剛修剪沒多久，走的很舒服，然後在成功山屋又遇到協作全寶偉，9/17才在排雲見過，真是有緣。成功山屋很溫暖，但被吵了一整晚今日行程：畢北營地-畢祿山-820林道-奇萊登山口-成功山屋 走了5天，終於到達畢祿山，經過死亡稜線、無名斷崖、畢祿斷崖，接下來可以輕鬆的下到登山口了，不用再找路，穿越箭竹，眼神好像真的有感動到 10/4第二次來卡羅樓斷崖，步步小心，這次從成功山屋出發，而且揹的比較重，一直走到肚子好餓，走的還蠻累的，幸好在天黑前就到達，第一次天池山莊外面搭帳，遠離人群，比較不會被打呼聲吵到，今晚睡的還不錯。今日行程：成功山屋-稜線山屋-卡羅樓斷崖-天池山莊 10/5今日準備走能高安東軍的有2團，一起從天池山莊出發，1團有請揹工，1團4人自組，這一路上到大陸池，定點休，還能和4人團聊天，我比較早到大陸池營地，順便幫他們取一些水，趁著煮泡麵空檔，把很濕的帳蓬拿出來曬，早上收帳，濕濕地收的很不舒服，他們給了我玉薯薯、小黃瓜、四季豆加菜，吃完麵，就趕快帳收一收，就1人繼續加油。D1：天池山莊D2：大陸池營地這種團真縻爛今日行程：天池山莊-卡賀爾山-能高主峰-能高南峰-南鞍營地

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10/6一樣差不多時間起床，差不多時間出發，在3159峰下面大草皮，竟然看到1隊在那搭帳，想到切下去再切上來就累累地，上次白石池搭帳的位置，水已經滿到那了，本來今天還想推到安東軍山之後的，想不到離開萬里池沒多久，就開始起霧，然後沒多久就下起小雨，在屯鹿妹池之後的森林溪澗取水5.5L，準備挑戰接下來沒走過的路，可是在安東軍三叉路，上次乾涸的水池，竟然滿了，最近應該都有在下雨，我想之後接下來幾天的路，應該會有看天池吧，因為一直小雨，只想趕快搭帳，在安東軍山三角點附近搭帳休息，搭完了，雨也停了，還有微弱的陽光，今天提早休息。今日行程：南鞍營地-光頭山-白石池-白石山-萬里池-屯鹿池-安東軍山 10/7今天一開始還算順利，本來以為會一直陰天，可是後來出太陽，看著軌跡抓方向，還勉強OK，後來就一直很難走，硬穿箭竹林，硬切下，硬切上，終於體會什麼是北南緃走，可是山卻是東西向，根本不知道走的對不對，只知道方向對，一直在找路，迷路，路上偶爾能看到布條，只能當安心用，没指引作用，我還是看不出那裡才是正常的路跡，走到摩即山西峰，都快下午5點了，再走下去就摸黑，就真的有可能迷失在箭竹中了，超克難的臨時搭帳在摩即山西峰，這時候只感覺到能睡覺就好，其它不重要了，還好搭完帳沒多久，才下雨，山神保佑，然後看到外帳竟然有螞蝗，沒多久發現右腳有一隻吸飽了，以為這趟行程不會遇到的說，因為地方小、難搭帳，連晚餐都只能在帳蓬裡煮，這路線果然是魔王級的。今日行程：安東軍山-摩即前鞍營地-摩即山西峰 噁心的外星小蟲，硬蜱跑進我的帳蓬，被我丟到爐頭燒死，很臭 10/8早上在帳蓬裡煮東西時，把內帳拉開，沒多久我看到以為是蜘蜘的東西跑進來，仔細一看原來是硬蜱，噁心的小蟲，還好沒被咬到，趕快收一收東西出發，今天好天氣，一開始即下錯方向，搞了很久還離昨天營地沒多遠，快走到摩即山方向去，後來終於走對方向，之後就走的比較順一點了，利用手機指著南方走，PeakFinder對山頭，抓大方向，軌跡檔輔助，終於走到草山，望著卡社大山的方向，一片平原，終於可以鬆一口氣了，出發前最擔心的這一段路，終於走完了。今日戰利品：鹿角一支今日行程：摩即山西峰-摩即南鞍-草山前營地-草山-草山後營地(距離約750M) 10/9今天依舊烏雲照頂，還好一早沒下雨，今天走的還算蠻順利的，一路水鹿在盯視的我，有看到5-6隻一群的，這還蠻少見的，通常就1隻、2隻在一起，卡社大山這次就在路旁，一下子就到了，為什麼上次要走旁邊那麼難走的路，一路看著軌跡走到台電大樓，路上幾乎沒布條了，忘了上次有沒有布條，太陽躲在雲層裡，雖然有陽光，但沒到能曬裝備的熱度，還沒到台電豪華別墅，就下起雨了，躲在裡面休息，等雨停，可惜今天天氣不好，不然能繼續推的，也沒辦法睡豪華別墅，目標就設定七彩湖，因為昨天都沒訊號，可以回報平安。第三趟七彩湖今日行程：草山後營地(距離約750M)-卡社大山-台電工作站-七彩湖 10/10今天原本預計要5點30左右出發的，無奈從凌晨就一直下著雨，趁著變毛雨時，趕快把帳蓬收一收，陰天毛雨出發，到六順山的路上都有布條，不用看軌跡，順順的到達六順山，之後就開始往南三的路上走，一路都是劍竹，又都是濕的，走的還是有點痛苦，到達2745鞍之後，地形變的不一樣，很多石頭都很滑，有些路又很小，很不好走，一直滑倒，至少都走的還算蠻順的，可是走到11點多，標示牌應該是076的位置，過去一點點有2個布條綁的方式，應該是叫我往上走，可是我一直找不到之後布條，往前走，往左上走，往右上走，一直就是找不到布條，看著軌跡又差很多，卡了很久，後來就往右上走，看著好像是路的路，直到很上面才看到布條，走上去就是軌跡標的峰看天池，浪費我很多時間和氣力，雖然雨褲濕，人也累累地，但推到關門北鞍營地才下午2點，心想要多踢一點，關門水池營地很多水，看起來還蠻清澈的，白揹水了，可是沒什麼好位置搭帳，咬牙撐到軌跡標示的舒服營地，終於可以放下大揹包，趕緊搭帳，穿上羽絨衣，喝熱茶，舒服的休息了。一般百岳的人，只會上1次六順山，而我第3次了，一次比一次難到達大南三 什麼鬼，這段六順山接過去的路，難走死了今日行程：七彩湖-六順山-2745鞍營地-關門北山-軌跡標示森林舒服營地 10/11昨夜打雷下雨一晚，幸好早上沒下雨，有藍天白雲，悠閒的收帳，撐沒多久又陰天下毛毛雨和細雨，一樣走的很不舒服，大小石公山好像沒基點，走到下午就不太想走了，就在軌跡標示的林中避難營地搭帳，小小的可以搭1帳，能夠遮風避雨，躺著休息也夠了。整晚冷的一直醒過來，好冷的夜今日行程：營地-大石公山-小石公山-2795公尺鞍部-軌跡標示林中避難營地 10/12前一晚一直冷的睡不好，早上3點多起來煮個水，泡個熱奶茶喝，繼續睡，4點多鬧鐘響，繼續睡，再醒來就快6點了，出發到現在第一次那麼晚出發的。今天沒多久就到丹大山了，終於接到之前走的南三段了，感覺很舒服，可以走好走的路了，下到太平溪西源營地，時間還早，取了一下水就繼續往上爬，走沒多久，往下看竟然有3-4頂紅色的帳蓬，好多天沒看到人了，懶的下去打招呼了，到了上次南三段搭的三叉路口草坡前營地，至少要走到下午2-3點多，休息才不會太早，看一下軌跡，1km多有營地可以搭，就決定再往前推一下了。今日行程：營地-水晶營地-丹大山-盧利拉駱山-太平溪西源營地-馬路巴拉讓山-馬路巴拉讓山後營地 仔細看下面有好幾頂紅色帳，可惜路過時沒注意，不然就會過去聊聊，從大陸池後就沒再遇到人 10/13一早沒下雨，舒服的收帳，想看能不能直接下嘆息灣，很快的就到達義西請馬至山，接下來要轉往沒走過的路，要通到馬博方向，一路都有步條，可是有時又隔很遠才綁一條，找不太到布條，一路都有不錯的搭帳點，也沒看到烏拉妹胖山的基點，接下來要沿著溪谷一路下切，又不是在溯溪，步步小心，超怕滑倒，好不容易才下到哈伊拉羅溪北源，路上又遭受到馬蝗攻擊，天公依然不作美，繼續往上推，想不到軌跡的崖邊營地有收訊，再往前推就要下嘆息灣才有營地了，今天就提早休息了。今日行程：馬路巴拉讓山後營地-義西請馬至山-烏妹浪胖山-哈伊拉羅溪北源-僕落西擴山前山頭崖邊營地 10/14今天終於好天氣了，也出大太陽，離開安東軍山後，一直陰天下雨，裝備什麼都潮濕，在嘆息灣休了1小時多，把帳蓬、睡袋、揹包，全身裝備都拿出來曬了，果然名不虛傳，嘆息灣真的很美，好天氣走起來也舒服，路上發現鹿角1支，倒插在土裡，應該是水鹿插下來拔不起來，就直接脫落了吧，今天的爬升應該有破1500以上吧，想趕到馬博山屋，距離好遙遠，不想摸黑，只好在中途搭營，乾淨的帳蓬，乾的睡袋，終於可以睡個舒服的一覺了。整身裝備乾乾的真是舒服夜晚的星星一整片今日戰利品：鹿角1支今日行程：僕落西擴山前山頭崖邊營地-嘆息灣-馬利加南山-馬利亞文路山東峰-鞍部營地 第二次曬裝備，淋了好幾天的雨，終於出太陽了 10/15果然是個好天氣，如果昨天踢到馬博山屋一定摸黑，馬博山屋裡面看了一下，應該是3人馬博組，今天去單攻盆駒山，無緣見面，好不容易走到了馬博三叉路，要下到秀馬最低鞍，再上到秀姑巒山，又是痛苦的開始，不過只要想到一上到秀姑巒山，之後就一路下坡了，下山的路上，遇到一組應該是八大秀組，不過看樣子只上的了秀姑巒山，繼續趕路，一路輕快的下山，看天氣好像要變了，今天看是要睡八通關草原還是觀高坪，看時間來決定，下雨就睡中央金礦山屋，才到中央金礦山屋不到幾分鐘，下起小雨了，天註定我要睡這了，明天再趕一下路下東埔了。熱鬧的中央金礦山屋：八大秀4天團4人八大秀6天老人團8+3人今日行程：鞍部營地-馬利亞文路山-馬博拉斯山屋-秀姑巒山-白洋金礦山屋-中央金礦山屋 10/16今天要下東埔補給，明天才要再上中央金礦繼續往前，早餐吃山友的，吃的好飽，帶他們走八通關草原舊路，之後就一路往下衝，最後再吃個愛玉小站才下去，量體重60.8kg，都瘦到感覺皮包骨了，好像瘦不到5kg，今天要好好補一下，再加油一下，目標就在不遠前了。今日行程：中央金礦山屋-八通關草原-樂樂山屋-東埔 10/17昨天剛下東埔，今天又走原路回中央金礦山屋，不同的是昨天輕快的下山，今天重重的走上來，奇怪餒，今天怎麼會包場山屋，只好獨享安靜的山屋，沒有打呼聲，沒有早起吵鬧聲。＊山屋包場＊今日行程：東埔-樂樂山屋-觀高坪-八通關草原-中央金礦山屋 10/18今天的行程也太悠哉了，第一次從杜鵑營地上南營地再接大水窟山屋，這是八通關古道傳統路線，走起來還蠻好走的，遇到一隊從上面下來的隊伍，我以為這條路不會遇到人，很早很早就走到了大水窟山屋休息。山屋大爆滿，5+4+8團，還好有申請山屋。天氣不好，沒有水鹿作伴。＊往南大水窟方向往上走，收的到訊號，但難收到極點＊今日行程：中央金礦山屋-杜鵑營地-南營地-大水窟山屋 10/19早上霧蠻大的，竟然迷迷糊糊在一個地方往下走看不到步條，回頭一看有布條，然後又往大水窟山屋方向走，不到半天的好天氣，都在起霧和下雨，在達芬尖山登山口，看到很多揹包，應該是昨夜睡塔芬谷的人，然後往轆轆谷山屋都沒遇到人，猜想昨夜轆轆谷山屋沒人睡，想說有下雨，水塔應該有進帳，還好水塔有水，沒有從塔芬池揹水過來，今天又要包場山屋了。＊山屋包場＊今日行程：大水窟山屋-南大水窟山-塔芬谷山屋-塔芬山-塔芬池-轆轆谷山屋 10/20今天遇到1人+5人團上南二段，天氣好，順順走，可惜中午後就一直起霧，這次無緣嘉明湖，本來想搭嘉明湖附近，但風好大，起霧什麼也看不到，只好推到三叉山後的三叉路，因為忘了之後有沒有好位置搭帳，所以覺得有好位置就先搭了。＊覺得體力滿滿＊今日行程：轆轆谷山屋-南雙頭山-拉庫音溪山屋-嘉明湖-三叉山-三叉山叉路口 10/21昨夜風超大，咻咻叫，早上收帳收裝備，快凍僵了，沒多久出太陽就好多了，在嘉明湖山屋又遇到，17號在樂樂山屋遇到的協作，很快的就到達7K指示牌，要準備往魔保來、溪頭山方向接關山嶺山，這段沒走過，也有點擔心，雖然有軌跡，可是有時候也搞錯方向，還要再切回軌跡路徑，大致上都還蠻安全的，魔保來山的基點太遠放棄，接到關山嶺山好開心，接下來的路我都走過了，安心多了。＊今天搭的位置：超避風＊今日行程：三叉山叉路口-嘉明湖避難山屋-魔保來山-溪頭山-溪頭山山屋-關山嶺山 10/22今天一早天亮下關山嶺山，補了上一次摸黑走沒看到的風景，還好到進涇橋都沒遇到人，遇到有可能被抓...行程結束，或者另一種可能搭便車到進涇橋，順順的上到庫哈諾辛山屋吃辛拉麵，補足體力再上關山，下2920鞍營地沒收訊，再往前推約300公尺有收訊，今晚就決定在這邊休息了，營地位置比較不好。今日行程：關山嶺山-大關山隧道-南橫公路-進涇橋-庫哈諾辛3026山屋-關山-2920鞍營地-CM600 091 10/23今天天氣很好，順順走，經過上次南一段過夜的海諾南山前森林營地，沒多久就到海諾南山，忘了去找海諾南山下營地水源，今天只有保溫瓶473ml，省省地喝，以為到小關山天氣會都是藍天白雲，結果沒多久就起白霧了，在附近找到蠻乾淨的雨水，煮茶吃辛拉麵，大休一下，這次路上都沒什麼看天池雨水，都是黑水塘，和上次差很多，原本要推到淺草坡水池營地，大概離今天營地400M，怕也是乾沽的營地，就只好搭在雲馬鞍營地，上次也是搭這邊，取水備用，第一次這邊取水。＊今夜月亮：圓又亮＊今日行程：營地-海諾南山-海諾南山下營地-小關山北峰-小關山-雲水山-雲馬鞍營地 10/24原本還想衝一下，明天下午就能下到登山口，基本上還是來的及到今天想到的石山前鞍營部林道，不過想想，再分2天輕鬆下山好了，還好沒在卑南主山的路上停留太久，回到營地搭完帳沒多久，下起小雨，帳蓬變水床了...＊難得有水鹿5隻來看我＊＊今晚好冷，冷到睡不好＊今日行程：雲馬鞍營地-馬西巴秀山-石洞營地-3228峰-三叉峰下營地-卑南主山往返 10/25今天很認真的在走，還是想早一天下山休息，之前吃很省的牛肉乾，今天在每個休息點都有吃，不要讓身體餓到，在到達石山之後，我就知道能在今天下山了，在貨櫃屋趕緊聯絡接駁，改今天接駁，下完最後的陡坡後，就是剩最後的石山林道7K，一步一步邁向終點。9/29-10/25，共27天完成中央山脈北南大蹤走，由中央尖山-卑南主山09/29 09：26分勝光登山口起登10/25 14：55分出雲山管制哨今日行程：三叉峰下營地-新舊路叉路-石山前鞍部林道-石山-溪南山登山口-溪南山-貨櫃屋-石山林道登山口-出雲山管制哨 走完27天的鞋子&身體，瘦比巴的身體&殘破的鞋子