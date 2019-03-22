【台北士林】初春時節好踏青．同遊天母水道祭

2019-03-22 08:30 健行筆記 需仁



印象中今年得知天母水道祭舉辦日期的時間相當早，舉辦的時間比起往年同樣也是偏早。當時自己才出院沒多久。3月16日的水道祭到底能不能趕上？自己也沒什麼把握。手術後五週，感覺自己的恢復狀況還不錯，決定嘗試走走水管路，那次的「未竟水管路．復健路迢迢」走起來還蠻心酸的。還好之後的春節連假，在秉謙陪伴之下走了一些山徑，信心慢慢恢復，三週後完成水管路與翠峰步道連走，從家裡出發，走完將近6公里的山徑與產業道路，信心終於慢慢恢復。這趟行程我不打算獨行，而是邀佩珍姐家人一同上山，感謝他們一直以來對玲玲的照顧與關心，也感受一下天母水道祭的熱鬧與號稱「天母藍泉」的第三水源區湧泉水質之甘美。 1.登山口會合，準備出發。 2.出外歷練加減有差，瘦弱的兒子現在看起來多了那麼幾分精壯。 3.大水管之前的階梯坡度較陡，那就慢慢來邊走邊拍照。 4.傾聽大水管內的水流聲，感受有如生命脈動般的感動，是來到大水管一定要做的事情。不過話說回來，以往還有看到大水管上底漆與油漆進行保養，最近好像都沒看到了。 5.蘭雅國中綠色行動社對大家進行咸豐草以及蟲癭等相關解說。 6.最厲害的是聽完咸豐少的解說，還有咸豐草的青草茶可以喝，那就不客氣了。 7.拐個彎在調整井門口，看到天母國中水道少年社對水道系統的調整井，以及步道下方的水渠進行解說。不曉得水道少年社是不是在其他地方進行導覽？我們上來之後只在調整井看到天母國中的水道少年社，其他則都是蘭雅國中的綠色行動社。 8.這組的解說內容有點忘了……看圖說故事吧。 9.今年沒有看到華八仙盛開的模樣，都是開一點謝一點。 10.很久沒拍都忘記了，看來像是中國宿柱薹。 11.特寫。 12.花期即將結束的針刺草。 13.右邊的解說同學手上拿的是鵝掌柴的枝葉，以前的小孩（包括我）會把葉子拔掉，樹枝在手上轉圈玩。鵝掌柴又名江某，是台語「公母」的讀音。鵝掌柴質地堅硬適合做木屐，木屐不分左右邊，台語的說法「無公無母」簡稱為「公母」，這就是江某的由來。 14.原本想說今年天母水道祭的活動通知很低調，可能沒多少人會來，沒想到排隊的隊伍回堵蠻長的。 15.排到入口了，先幫佩珍姐家人拍合照。 16.可愛的羅絲丁學祈雨娃娃還真有幾分像。 17.這是同學解說的最後一組，解說的是各種月桃以及筆筒樹的特徵。 18.進入水源區的遊客相當多，我們一方面在外面排隊，一方面也聽草山文史聯盟的志工解說草山水道系統的故事。 19.雖然終於輪到我們，但由於遊客實在太多，必須管制時間，邊走邊拍淞溪瀑布，想不手振都難。

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20.第三水源區的天母湧泉……不好意思，先卡位先拍。 21.號稱天母藍泉的第三水源區湧泉。 22.裝完湧泉，且走且拍。 23.最後兩張手震的幅度比較小，勉強能看。 24.氣瀑室旁的舊宿舍，任其傾頹沒有任何作為，是相當可惜的事情。 25.野地裡的落地生根。 26.落石標語不是開玩笑，而是真實存在的。 27.少做逗留，儘速通過。 28.雙花龍葵。 29.剛剛怎麼陡上，現在雙腳就怎麼「抖」下，母女倆請加油。 30.這個氣質有點像切翅眉眼蝶，低溫型個體實在是很陌生不會看。 31.用冰淇淋換來的合照…… 32.平安下山。 天母水道祭是草山文史聯盟與地方社區、學校共同舉辦的地區性活動，耕耘了十幾年，終於打開知名度，也讓更多人瞭解草山水道系統的歷史沿革。然而水源區地方本就有限，等候了很長的時間，卻只是匆匆的在這裡待個十分鐘甚至還不到，總難免讓人頗有微詞，不過我認為還是應該給草山文史聯盟，給地方社區，也給天母國中與蘭雅國中的同學們掌聲鼓勵，要讓社區裡的自發性活動長久舉辦並演變為傳承很不容易，但大家真的很努力做到最好，謝謝無私奉獻的大家。需仁．2019/03/17