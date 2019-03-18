合歡西峰，一點都不鳥，只是粉累而已
從許多網誌的描述及山友們口中得知，合歡群峰裡最讓人難以親近的大概就是「合歡西峰」了吧！即使知道這座被許多人視為鳥山的西峰不好使，但心裡總很想去窺看他那神秘的面貌到底是什麼模樣，遺憾的是，在我東問西揪之後，一直找不到有人可以願意跟我一起"起空"(台語)，因此只好把目標轉向我那無辜的枕邊人-老咩 @@~。然揪老咩去走合歡西峰其實是很大的睹注，因為咩對於三千公尺以上的高山沒啥太多經驗，因此在出發前我就設定，只要咩的狀況不對，那就直接撤退，沒想到……，這次反而是我的狀況比咩還慘>合歡西峰標高3145公尺，是合歡群峰裡最矮的一座山。但步道單程6.7公里卻是群峰裡最遠的！路途雖然遙遠，但好在路跡明確，沿途每隔100公尺均有里程椿的標示，加上又是大眾化路線，假日登西峰者頗多，比較不用擔心有狀況時會求助無門，因此我才敢帶咩一起去。由於網路上許多人都建議西峰這個行程對於初行者而言，最好保守地抓個十二小時的時程，且中午十二點之前未抵達西峰的話就要即時撤退。據此往回推算，這時節若要趕在太陽下山前回到登山口的話，最好是在早上六點前就起登。在有限的時間下，原本想前一晚就先到大禹嶺的民宿通鋪睡一晚的，這樣隔天才不會太趕，也能好好的睡上一覺。然老咩因週五晚上還與學生有約，因此只能星期六半夜三點出發，以趕在六點能抵達登山口。而非得選擇今天前往的一個很重要的原因就是天氣預報預測這天的合歡山會是好天氣，下雨的機率不高。即便如此，登山還是要有萬全的準備，所以雨具及其他該帶的裝備還是得帶著，畢竟高山的氣候多變，誰也無法100％保證絕對不會下雨。02:30起床，03:10從台中出發。拂曉的清境為飄渺的群山所環抱，下車感受一下這寧靜的氛圍，順便動一動身體提提神。半夜出發的行程對我來說還真是折磨，眼皮好重 @@~如預期，約在五點三十分來到小風口。車子停好，下車速速整理好裝備，走到登山口時差不多是05:50，此時可看到稜徑上已經有不少人正在緩緩的向上推升中。事不宜遲，於登山口排隊等待拍完照後，趕緊出發！Go~Go~Go~~~要去西峰之前得先路過標高3422公尺的北峰，若有把握的人，這是一條不錯的路線，因一天時間就可登兩座百岳，c/p值頗高。而此時前往北峰的山坡上，吸睛的紅毛杜鵑也正陸續綻放中。沒想到這麼早的時間竟還有這麼多人來北峰，我猜其中肯定有不少人也是跟我們一樣要去西峰！咩是第一次看到北峰開滿了紅毛杜鵑，直說好漂亮~相較於第一次爬北峰喘得要命，現在走北峰似乎已經很適應了。看到反射板就表示即將脫離北峰的爬升段，哈~想必西峰就在眼前 ＠＠～老咩則是第二次爬北峰，看起來也是走得很順。由於哥體諒老咩捨命陪我走西峰，所以這次就讓咩輕鬆走，裝備就哥自己全揹了 @@~前往北峰的路上，有些路段的風勢出乎意料的大。由於肚子也咕嚕咕嚕的叫著，所以趕緊到反射板附近約1.5K的窪地吃早餐，順便避避風頭。用完早餐後便直奔北峰頂。大約在07:40抵達北峰，結束前段至北峰約2.2K的路程。無法於北峰頂久留，只能跟北峰上的二等三角點拍個照留念後便繼續往還有4.5K之遠的西峰出發。雖然西峰已經是大眾路線，但依規定，到西峰還是要向警政署辦理入山證喔～向西峰挺進！看似平緩的路途卻暗蔵著讓我意想不到的痛楚 ＠＠～原來這七上八下的山頭沒有想像中的簡單。前半段的緩坡很容易讓人失去了戒心。等看到第一段大角度的下切時，想後悔也已經來不及了！等下切後回頭一望，發現剛剛所走的路徑一旁就是萬丈懸崖 @@~別看這大草原上的路徑好像沒什麼，但下切後走進林子裡，哇考～也是又下又上的 ＞＜＂媽呀，眼前又是一個山凹，難不成又要下切？果不出其然，比剛剛第一段的下切還要深！硬著頭皮還是走下去了！我想回程時的爬坡肯定會讓人哎哎叫的 ＠＠～咩今天都走在我前頭，只能說初生之犢不畏虎。而我此時其實已經有些不太舒服，前一晚沒睡好，走到這裡腦袋開始不受控制，有暈眩的港結 @@~好巧不巧，今天又忘了帶頭痛良藥-普拿疼 >之前第一次走進林子裡時，心裡還想著林子裡的路應該比較平吧？沒想到沿途所需經過的這幾個林子，其路徑也是起伏驚人，我想有走過的人一定能理解我在說啥。前往西峰的路上同樣可見盛開中的紅毛杜鵑，惟數量沒有北峰多就是。看著咩一直往前衝，真是服了她，我就說咩其實很有爬山的潛能，只是她不愛而已。先休息一下，吃些東西補充體力。哎唷，又要再翻山越嶺，不知山頭過後是不是又要再下切？真令人害怕 ＠＠～果真，又是下切後再往上走！認命的勇往直前吧～可以看到鞍部有三窟小池塘，這裡就是距北峰和西峰各2.2K的營地。有的山友會選擇在這裡紥營，但我離這種揹重裝的境界還差得很遠，所以能輕裝一日往返就一日往返吧 @@~來到5.1K處，不錯， 剩1.6K就到了，加油！阿娘喂，遠遠看起來並不陡，但實際走起來可是會讓人邊走邊碎唸 ＠＠～10:25來到往華岡的岔路口。原以為到了這裡就表示到西峰快到了，沒想到還要再走１公里。而且又要再次進入上下起伏的林子裡，恐怖唷！就剩最後的六百公尺，看起來這六百應該蠻平順的。哈，終於看到西峰了，但前面怎麼又是森林，且西峰怎麼會是位於矮處呢？此時寶寶心裡苦，但寶寶不敢說 >這下切的模樣是預告著待會兒回程時要先有心裡準備嗎？皇天不負有心人，於11:05和咩一起來到合歡西峰。算了一下，早上06:00從登山口起登，扣掉中間吃早餐和休息的時間，大概走了四個小時又四十分鐘，還在預期之內。打開小機機的環景模式來一張，台灣的高山就是美啊！由於山頂上無地方可遮蔭，所以山友們多是拍完照後就先下到剛剛的林子處休息。而西峰頂上除了那座標準化的告示牌外，還有一顆編號為6390的三等三角點。 在西峰頂上看著走在稜徑上的人們，心想自己怎麼會那麼厲害，走著走著就到了，哈～拍完照，趕緊和咩躲到林子裡休息，同時也先把早上路過埔里小七店所採買的壽司拿出來啃，不然待會回程又是一場硬仗，需先填飽肚子。約11:35啟動哎得嫑嫑的回程。我已經沒啥氣力拍照了。隨著一次又一次的陡坡，體力也開始耗盡，休息的次數也愈來愈多，只能跟咩相互鼓勵撐下去。爬完又要往下切，然後由鞍部再往上爬，一直重複循還著同樣的輪迴 ＠＠～而接下來要面對的是回程的第四次上坡！其實西峰沿途的草原景觀個人覺得還還不錯，被叫成鳥山，不知道的人可能會以為他真的很鳥，沒啥可看性。而當看到遠處的那座大魔王，我的心都涼了一半，沒想到高低落差會這麼大，少說也有200公尺！走到後來真的都靠意志力在拼博，面對大魔王也只能每走十步就休息一次，慢慢跟它耗了！翻過大魔王後，原以為就此解脫了，沒想到還有另一段上坡要爬，只能安慰自己說，過了這最後一關的爬坡後就是北峰了，加油！眼看咩都已經要翻過這最後一座山頭了，我也得加緊腳步才行。等我走到北峰時，咩已經在上面等了一會兒，而我則是已經完全不想拿相機出來拍照了，只想把背包裡的水拿出來灌個夠！在北峰頂上休息了二十多分鐘後才開始往登山口移動。看到這一路的下坡，突然覺得北峰真的是一座親民的好山啊！山坡上的紅毛杜鵑依舊豔麗的綻放著，但我腿已軟……。而咩看起來精神還挺不錯的，反而是我走得２２６６，比不上咩的一馬當先～終於見到台十四甲線，開心！17:45回到登山口，咩都還笑得出來，而我則是有一種走到快往生的港結 ＠＠～兩條腿雖已不太聽使喚，幸好上了車稍做休息後，嗯~不錯，好像還可以控制油門。原本想揪咩到盧山泡個溫泉，隔天再回家，但咩說還是自己家的床比較好睡，所以就遵旨回家去。一路下到霧社的小吃店吃晚餐（排骨飯），同時也到隔壁的小七店買了兩瓶冰涼的可樂慶祝一番。吃完飯又再去買了舒跑，因為實在是太缺水惹 @@~透過Strava的紀錄山勢側面圖，七上八下果然不假~ 回到家都晚上九點了~感謝老咩今天願意陪我走這一段，讓我很感動。如果是我一個人來，我可能就要打電話叫直昇機來載了。至於以後還要不要再挑戰西峰，打屬我都不敢了，畢竟我的體能只能算是休閒組，這合歡西峰還是留給高人去爬會比較適合。
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