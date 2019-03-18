沒有想像中好走的奇萊南華之行

2019-03-18 08:30 健行筆記 Chien-chang Tseng



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肖想很久的奇萊南華（奇萊南峰+南華山）之行，終於在這次成行了！原本奇萊南華是打算跟咩一起去的，哪知天池山莊申請了三次，結果不是假日抽不到，不然就是抽中了之後受颱風影響封山而取消。實在沒耐心繼續抽下去，於是在暑假結束後就徹底打消了上山的念頭。直到一個多月前，最佳損友-歐告大蝨提起葛格們想要去奇萊南華走走時，才讓我對奇萊南華再度起心動念。由於之前就已經做了許多關於奇萊南華的功課，因此在接下歐告大蝨所交付的任務後，隨即上網辦理相關的手續。包括申請天池山莊的住宿，待確定中籤後依規定再分別至警政署及

國家公園入園入山申請（太魯閣）網站辦理入山申請。個人覺得秋天是一年中最適合登山的季節，比起多雨的夏天，秋天的天氣相對穩定許多。託天公伯的福，這兩天幾乎確定是風和日麗的好天氣！Day 1四點不到就起床，再次確認個人裝備後，五點至賢哥家集合。05:10出發，感謝賢哥再次為大家擔任駕駛手。

06:05車行來到埔里小七的恩泉門市店。

由於大家都還沒吃早餐，剛好旁邊有一間小吃店，而且賣的還是我愛吃的梅干爌肉飯，簡直是太讚了！

一碗梅干爌肉飯及貢丸豆腐湯下肚後，精、氣、神都來了！

祭完五臟廟，到小七店買兩塊麵包，途中則把入山證丟進派出所外的信箱後便直奔屯原登山口。

07:55抵達屯原登山口，還好車不多，仍有位置可停放賢哥的黑馬。

下車整裝，08:05出發！

從豎立在登山口旁的告示牌可知，屯原登山口至天池山莊這一段約13公里的能高越嶺西段路程，算是好走的緩升坡。

難得一趟，一定要在登山口留影一下。 登山口這兒堆放了一些機具，其中包括一台看起來已經掛掉的機車。相信有在登山的人都知道「天池山莊」不僅是岳界裡屬一屬二的五星級山屋，若不想揹食物上山，也只需花個小錢（500元）便可委託專業的協作人員（天池廚房）料理三餐（晚餐、早早餐及早餐）。若還想進一步減輕揹負的重量，200元就可租得一個睡袋，對於我們這群想要輕鬆行的老男們，自然就是選擇花小錢求好日子過囉 @@~至天池山莊約13K的路程說遠不遠，但走起來也是要花好幾個小時的時間。據網路資料顯示，協作人員多是騎歐豆麥上天池山莊，因此我想這台廢棄的歐豆麥應該就是這樣被操壞了吧?! 爬山仍不忘攝郎的本性，攝就對了！葛格們今天都背了單眼上山，我這沒辦法負重的弱雞只能帶著sony RX100m3小機機加減拍 > 高壓電線橫空而過，勿逗留~ 無法想像古早年代到底是怎樣在深山裡架電線的，一定是非常辛苦！ 約09:00第一次休息，反正時間還早，不急。 撒泡尿做完記號後繼續上路。 還有9公里要踢~ 真可惜，馬海僕富士山被雲遮住了，無法一窺它完整的面貌。 盧山六寶之首-尾上山，改天吧 @@~ 能高越嶺西段沿途的名產之一就是阿公級的吊橋。 這吊橋走起來可真晃，除左右擺外還會上下彈跳，跳到頭都暈了。 約10:00來到土地公的家-福雲宮。 大伙誠心的跟土地公祈求此次行程能保佑大家都平安順利。 福雲宮之後沒多久，10:03就抵達位於4.5K的著名休息站「雲海保線所」。 顧名思義，這保線所必然是和剛剛看到的高壓電線有關；至於雲海，大概就是此地會被雲海籠罩的意思。再看看這建築物的造型，可預期它也必定和日據時期有所關聯。其詳細的歷史由來，相信手指動一動皆可在網路上查到許多相關資料，在此就不再贅述了。 保線所這裡有提供洗手間，不過保線所平常沒有駐點人員，加上登山客眾多，因此洗手間顯得有些髒亂 @@~ 抵達保線所時剛好遇到一隊大批人馬正準備要下山，看起來像是國中生，他們臉上似乎都略顯疲態 @@~ 攝郎們隨手攝。 屯原登山口的高度約海拔2050M，而保線所這裡則是2360M，落差約310公尺。4.5K緩升的路程可讓大家適應一下高山逐漸稀薄的空氣。 （註：上圖由世賢大哥提供） 步道上有時會看到一些小花，先拍下來，回家後再請老咩解惑。 哇，似乎來到最大的崩壁處！ 10:55，凝望壯觀的大崩壁 @@~ 不宜久留，速速通過。 回望一下。 全員安然通過。 邊走邊拍，花太多時間，11:06，才走了快一半的距離，同志仍需努力~ 肚子餓了咕嚕咕嚕叫，11:21停車，開飯！ 三位葛格比較勤奮，揹了爐具上山，所以有泡麵可吃。我呢？偷懶，只能啃啃早上在小七店買的麵包。 12:11繼續朝天池山莊邁進~ 看這麼專注是在看啥？ 哈，涓涓細流一樣逃不過攝郎們關愛的眼神。 原以為這是某種蘭花，結果臉友提供資訊是「高山油點草」 @@~ 這朵則是「玉山石竹」。 研究研究，歐告大蝨說這附近應該有個松原駐在所遺跡，但後來一直沒看到駐在所的相關告示牌。 13:05，吃飽就想睡。 開始變天了，雲霧開始要裊裊惹。 三位葛格有夠認真！ 白茫茫，所以不用眺 @@~ 14:58來到6號吊橋，也就是著名的「能高瀑布」觀望點。 能親眼目睹能高瀑布已不虛此行。 跟葛格們提議走下溪谷，近身接觸能高瀑布。 溪谷中回望6號吊橋。 即使沒帶腳架，還是想辦法攝，精神可佳啊！ 15:39抵達今天的夜宿地點-海拔約2860M的天池山莊。 大門旁有有兩袋黃布袋，裡頭有一堆拖鞋。住客必須脫下登山鞋，換上脫鞋後才能入內。不解的是拖鞋可穿入內也可穿去外面走，奇怪，這樣不就跟穿登山鞋入內一樣髒嗎? 到管理室報到，得知我們被分到二樓的802室。這是一間八人房，除了我們這3+1的老男外，還有一對從台北來的夫妻檔。真要睡滿八人的話，每個人所能擁有的床位寬度其實不大，幸好今晚我們這間就只有睡6人，所以大家可以睡鬆一點。 房裡還有一人一大格的分層置物櫃，這設計挺好的，可以讓人先把要用的或明天不用帶上山頂的東西先拿出來。個人覺得整體環境比排雲山莊好。 室內有一股淡淡的檜木香。 二樓還有一個陽台。 一樓的帳篷今晚似乎都沒人住。 看到太陽能熱水可別開心太早，因為這裡並沒有提供熱水給大家洗澡 @@~ 愈晚愈冷，我穿了四件衣服還是覺得冷 @@~ 17:30開飯時間還沒到，一樓就已經一堆人準備開吃了。 沒有燭光，只有頭燈光。 天池山莊這裡收不到網路訊號，所以吃完飯，約18:00就上床睡覺，餐後的娛樂歡唱時間就不參與了。預計明天02:00起床，只是不到十一點我就已輕翻來覆去了，唉，身體不好真是麻煩，連覺都睡不好 >-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Day 2昨天吃完晚餐，約18:00就就寢了，剛開始有入睡了一下，但22:00過後就輾轉難眠了，加上自己身體一堆毛病，即使帶了充氣睡墊鋪在睡袋下，一樣感到腰酸背痛，只好起身盤坐，就這樣翻來覆去，一下坐一下躺，撐到凌晨02:00的起床時間。02:30吃早早餐，早早餐就很簡單的清粥小菜，其實若不趕時間，我大概可以吃三碗吧，只是第一次爬，狀況不明，不知道要花多久時間，所以就隨便吃一吃，俾早一點出發。 03:00起登，由於整路歐咪馬，所以也就沒拍了。依照木椿指示得知從天池山莊到奇萊南峰是4.5K，若天池山莊到天池是1K，那由天池至奇萊南峰就是3.5K從天池山莊出發後就一路之字型往上爬升，挺喘的。一直走到「天池」，正好是往奇萊南峰和往南華山的分岔處。我們選擇先前往奇萊南峰看日出，之後再回到天池轉往南華山。在頭燈的照射下，草原的顏色怎麼會白白的呢？原來是葉面上結了一層霜。而農曆18，月娘還蠻亮的~ 前往奇萊南峰的途中，大伙有迷惑了一下，因自天池後僅見兩處指示牌，且一公里多的路程怎麼會走那麼久都還沒到，會不會走錯路了呢？就在大家處於迷惑中時，一馬當先的賢哥突然向大家呼喊說南峰到了。原來南峰就在前方，全團於04:10抵達奇萊南峰。原以為遠方燈火通明的夜色是埔里小鎮，結果那方位竟然是東方，大家猜那裡可能是花蓮。 我們是今天第一個抵達奇萊南峰的團體，同行的還有與我們住同住一間房，從台北來的夫妻檔。 05:25東方已露出魚肚白。照片看起來很亮，但實際上沒這麼亮，一切都是懶得把小機機改成手動M模式來拍攝惹的禍 @@~ 今天的日出有點可惜，因為前方有一大坨的雲霧，讓原本只有一小圓點的太陽看起來像是一大團。 別懷疑，此時的月亮還高高在上。 由於山頂上風勢較大，實在有夠冷，所以大家在拍完照後，於06:00就陸續下山了 在太陽公公的打光下，這一大片金黃大草原的景像超吸睛的！ 下山途中還可以看到遠方的雲海。 下山時先一路下坡，雖然輕鬆，但還是要小心走。而路椿上頭所標的里程個人覺得很有問題，因為在天池山莊看到的那根寫說從「天池山莊」到「奇萊南峰」有4.5K，但從這根木椿看來兩者間只有3K，而非4.5K，到底哪一個才是正確的？阿哉 @@~ 回頭看看來時路，才發現這奇萊南峰的路徑其實挺陡的耶 @@~ 下到小溪處後，接下來會先往上走一段。 兩位葛格笑嗨嗨 ^^ 07:18回到天池。 這個時候的天池只有一點點水。 （註：上圖由世賢大哥提供）在天池拍拍照後，接下來就要往南華山挺進，1.4K的路程，Go~ 原以為前方最高處就是南華山，結果並不是。 南華山走起來比奇萊南峰容易些，雖然有些路段也是上升坡，但並不長。 假山頭 @@~ 前方有人的地方才是南華山頂。 大概在08:15到達南華山。 沒啥人，但這裡的風超大的，吹沒幾下就覺得身體在發抖。 拍完照，欣賞完周圍的風景後，速速下山，因為好冷啊。 09:07回到天池。 之後就一路向下，回天池山莊去了。 若這根木椿上面寫天池山莊到奇萊南峰的距離為4.5K是對的話，那麼光今天上半天就走了11.8K。 09:35回到天池山莊，先回房間整理東西，因為接下來還要踢13K才能回登山口。 山莊前方的景色。 回到天池山莊時，原已為我們太晚回來，所以沒看到餐桌上有早餐，後來跑到廚房問，才知道工作人員正在煮麵。 所以不急著走，先吃早餐。 吃完早餐，整理整理背包，準備下山囉~每個包包上都有賢嫂為大家求來的平安符，讓這次的奇萊南華之行非常順利平安，揪甘心A~ 10:30，離開前來一張留念。 13K，慢慢踢吧。反正登山所需的體力就是一次一次累積出來的，能踢完13K，才有機會去踢大、小霸尖山的20多K的林道 @@~ 路過能高瀑布時再來一張。 昨天因雲霧的關係，所以在路上看不到天池山莊的模樣，趁今天下山時補看一下。 來到6K的大崩壁處，突然聽到遠方有歐豆麥的聲音。 哇，運氣真好，竟然讓我們遇到了傳說中的運補機車隊。我們在天池山莊所吃的就是靠他們補給的。 真是強，這種山路竟然用歐豆麥也可以通。 不過想想這工作也是具有相當的危險性，畢竟是山路，有些路段狹窄且高低起伏有時還蠻大的。 14:00來到雲海保線所，在這邊休息久一點。 最後這一段路，以每二十分鐘走一公里的速度快馬加鞭，於15:24回到登山口。 算一算，這二天共走了38K。第一天屯原登山口至天池山莊，13公里；第二天大概走了25公里，應該是破了之前去嘉明湖的紀錄了，走到兩腿都已經無知覺 @@~真的蠻累的，不過最累的應該是賢哥，因為還要開車載我們回台中。經過埔里時，到有名的胡國雄麵店吃晚餐，吃完就直接殺回台中了。回到家，洗完澡，將照片存到電腦後，便呼呼大睡去了，幸好還有兩天的週末可以好好讓兩條腿休息休息。每次走完都覺得很自虐，但最後腦海總還是會浮現出接下來要去哪座山頭走走的懸念 @@~