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沒有想像中好走的奇萊南華之行

2019-03-18 08:30健行筆記 Chien-chang Tseng

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肖想很久的奇萊南華（奇萊南峰+南華山）之行，終於在這次成行了！原本奇萊南華是打算跟咩一起去的，哪知天池山莊申請了三次，結果不是假日抽不到，不然就是抽中了之後受颱風影響封山而取消。實在沒耐心繼續抽下去，於是在暑假結束後就徹底打消了上山的念頭。直到一個多月前，最佳損友-歐告大蝨提起葛格們想要去奇萊南華走走時，才讓我對奇萊南華再度起心動念。由於之前就已經做了許多關於奇萊南華的功課，因此在接下歐告大蝨所交付的任務後，隨即上網辦理相關的手續。包括申請天池山莊的住宿，待確定中籤後依規定再分別至警政署

國家公園入園入山申請（太魯閣）網站辦理入山申請。個人覺得秋天是一年中最適合登山的季節，比起多雨的夏天，秋天的天氣相對穩定許多。託天公伯的福，這兩天幾乎確定是風和日麗的好天氣！Day 1四點不到就起床，再次確認個人裝備後，五點至賢哥家集合。05:10出發，感謝賢哥再次為大家擔任駕駛手。

DSC03100.jpg06:05車行來到埔里小七的恩泉門市店。

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由於大家都還沒吃早餐，剛好旁邊有一間小吃店，而且賣的還是我愛吃的梅干爌肉飯，簡直是太讚了！

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一碗梅干爌肉飯及貢丸豆腐湯下肚後，精、氣、神都來了！

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祭完五臟廟，到小七店買兩塊麵包，途中則把入山證丟進派出所外的信箱後便直奔屯原登山口。

DSC03107.jpg07:55抵達屯原登山口，還好車不多，仍有位置可停放賢哥的黑馬。

DSC03108.jpg下車整裝，08:05出發！

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從豎立在登山口旁的告示牌可知，屯原登山口至天池山莊這一段約13公里的能高越嶺西段路程，算是好走的緩升坡。

DSC03111.jpgDSC03112.jpg難得一趟，一定要在登山口留影一下。DSC03115.jpg登山口這兒堆放了一些機具，其中包括一台看起來已經掛掉的機車。相信有在登山的人都知道「天池山莊」不僅是岳界裡屬一屬二的五星級山屋，若不想揹食物上山，也只需花個小錢（500元）便可委託專業的協作人員（天池廚房）料理三餐（晚餐、早早餐及早餐）。若還想進一步減輕揹負的重量，200元就可租得一個睡袋，對於我們這群想要輕鬆行的老男們，自然就是選擇花小錢求好日子過囉 @@~至天池山莊約13K的路程說遠不遠，但走起來也是要花好幾個小時的時間。據網路資料顯示，協作人員多是騎歐豆麥上天池山莊，因此我想這台廢棄的歐豆麥應該就是這樣被操壞了吧?!DSC03118.jpgDSC03119.jpg爬山仍不忘攝郎的本性，攝就對了！葛格們今天都背了單眼上山，我這沒辦法負重的弱雞只能帶著sony RX100m3小機機加減拍 >DSC03122.jpgDSC03127.jpgDSC03128.jpgDSC03129.jpgDSC03130.jpgDSC03132.jpgDSC03134.jpgDSC03135.jpgDSC03139.jpg高壓電線橫空而過，勿逗留~DSC03141.jpgDSC03142.jpgDSC03143.jpg無法想像古早年代到底是怎樣在深山裡架電線的，一定是非常辛苦！DSC03144.jpg約09:00第一次休息，反正時間還早，不急。DSC03145.jpg撒泡尿做完記號後繼續上路。DSC03148.jpgDSC03149.jpg還有9公里要踢~DSC03150.jpgDSC03151.jpgDSC03152.jpgDSC03153.jpg真可惜，馬海僕富士山被雲遮住了，無法一窺它完整的面貌。DSC03154.jpg盧山六寶之首-尾上山，改天吧 @@~DSC03155.jpg能高越嶺西段沿途的名產之一就是阿公級的吊橋DSC03157.jpgDSC03160.jpgDSC03164.jpg這吊橋走起來可真晃，除左右擺外還會上下彈跳，跳到頭都暈了。DSC03165.jpgDSC03170.jpgDSC03173.jpgDSC03175.jpg約10:00來到土地公的家-福雲宮。DSC03176.jpg大伙誠心的跟土地公祈求此次行程能保佑大家都平安順利。DSC03178.jpgDSC03179.jpg福雲宮之後沒多久，10:03就抵達位於4.5K的著名休息站「雲海保線所」。DSC03181.jpg顧名思義，這保線所必然是和剛剛看到的高壓電線有關；至於雲海，大概就是此地會被雲海籠罩的意思。再看看這建築物的造型，可預期它也必定和日據時期有所關聯。其詳細的歷史由來，相信手指動一動皆可在網路上查到許多相關資料，在此就不再贅述了。DSC03182.jpgDSC03183.jpg保線所這裡有提供洗手間，不過保線所平常沒有駐點人員，加上登山客眾多，因此洗手間顯得有些髒亂 @@~DSC03184.jpgDSC03185.jpg抵達保線所時剛好遇到一隊大批人馬正準備要下山，看起來像是國中生，他們臉上似乎都略顯疲態 @@~DSC03180.jpg攝郎們隨手攝。DSC03186.jpgDSC03188.jpg屯原登山口的高度約海拔2050M，而保線所這裡則是2360M，落差約310公尺。4.5K緩升的路程可讓大家適應一下高山逐漸稀薄的空氣。DSC03189.jpgDSC03194.jpg45328011_473945436429410_6376787173286346752_n-編輯（註：上圖由世賢大哥提供）DSC03198.jpgDSC03201.jpg步道上有時會看到一些小花，先拍下來，回家後再請老咩解惑。DSC03203.jpgDSC03204.jpgDSC03205.jpgDSC03206.jpgDSC03208.jpg哇，似乎來到最大的崩壁處！DSC03215.jpgDSC03218.jpg10:55，凝望壯觀的大崩壁 @@~DSC03222.jpgDSC03229.jpg不宜久留，速速通過。DSC03234.jpgDSC03235.jpgDSC03237.jpgDSC03239.jpg回望一下。DSC03240.jpg全員安然通過。DSC03242.jpg邊走邊拍，花太多時間，11:06，才走了快一半的距離，同志仍需努力~DSC03249.jpgDSC03250.jpg肚子餓了咕嚕咕嚕叫，11:21停車，開飯！DSC03251.jpg三位葛格比較勤奮，揹了爐具上山，所以有泡麵可吃。我呢？偷懶，只能啃啃早上在小七店買的麵包。DSC03252.jpgDSC03253.jpg12:11繼續朝天池山莊邁進~DSC03255.jpgDSC03256.jpg看這麼專注是在看啥？DSC03257.jpg哈，涓涓細流一樣逃不過攝郎們關愛的眼神。DSC03258.jpg原以為這是某種蘭花，結果臉友提供資訊是「高山油點草」 @@~DSC03259.jpg這朵則是「玉山石竹」。DSC03262.jpgDSC03267.jpgDSC03269.jpg研究研究，歐告大蝨說這附近應該有個松原駐在所遺跡，但後來一直沒看到駐在所的相關告示牌。DSC03271.jpg13:05，吃飽就想睡。DSC03272.jpgDSC03274.jpg開始變天了，雲霧開始要裊裊惹。DSC03275.jpgDSC03276.jpgDSC03277.jpgDSC03281.jpgDSC03285.jpgDSC03287.jpgDSC03291.jpgDSC03294.jpg三位葛格有夠認真！DSC03296.jpg白茫茫，所以不用眺 @@~DSC03299.jpgDSC03300.jpgDSC03301.jpgDSC03302.jpgDSC03303.jpgDSC03304.jpg14:58來到6號吊橋，也就是著名的「能高瀑布」觀望點。DSC03308.jpgDSC03309.jpg能親眼目睹能高瀑布已不虛此行。DSC03313-編輯-編輯.jpgDSC03316.jpgDSC03319.jpg跟葛格們提議走下溪谷，近身接觸能高瀑布。DSC03350.jpgDSC03325-編輯-編輯.jpgDSC03326-編輯.jpg溪谷中回望6號吊橋。DSC03329-編輯-編輯.jpgDSC03334-編輯-編輯.jpg即使沒帶腳架，還是想辦法攝，精神可佳啊！DSC03336-編輯.jpgDSC03338-編輯-編輯.jpgDSC03345-編輯-編輯.jpgDSC03348-編輯.jpg15:39抵達今天的夜宿地點-海拔約2860M的天池山莊。DSC03352.jpgDSC03355.jpg大門旁有有兩袋黃布袋，裡頭有一堆拖鞋。住客必須脫下登山鞋，換上脫鞋後才能入內。不解的是拖鞋可穿入內也可穿去外面走，奇怪，這樣不就跟穿登山鞋入內一樣髒嗎?DSC03356.jpgDSC03357.jpg到管理室報到，得知我們被分到二樓的802室。這是一間八人房，除了我們這3+1的老男外，還有一對從台北來的夫妻檔。真要睡滿八人的話，每個人所能擁有的床位寬度其實不大，幸好今晚我們這間就只有睡6人，所以大家可以睡鬆一點。DSC03361.jpg房裡還有一人一大格的分層置物櫃，這設計挺好的，可以讓人先把要用的或明天不用帶上山頂的東西先拿出來。個人覺得整體環境比排雲山莊好。DSC03362.jpg室內有一股淡淡的檜木香。DSC03364.jpg二樓還有一個陽台。DSC03365.jpg一樓的帳篷今晚似乎都沒人住。DSC03367.jpgDSC03368.jpg看到太陽能熱水可別開心太早，因為這裡並沒有提供熱水給大家洗澡 @@~DSC03369.jpg愈晚愈冷，我穿了四件衣服還是覺得冷 @@~DSC03371.jpgDSC03372.jpgDSC03375-編輯.jpgDSC03377.jpgDSC03378.jpg17:30開飯時間還沒到，一樓就已經一堆人準備開吃了。DSC03386.jpg沒有燭光，只有頭燈光。DSC03388.jpg天池山莊這裡收不到網路訊號，所以吃完飯，約18:00就上床睡覺，餐後的娛樂歡唱時間就不參與了。預計明天02:00起床，只是不到十一點我就已輕翻來覆去了，唉，身體不好真是麻煩，連覺都睡不好 >-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Day 2昨天吃完晚餐，約18:00就就寢了，剛開始有入睡了一下，但22:00過後就輾轉難眠了，加上自己身體一堆毛病，即使帶了充氣睡墊鋪在睡袋下，一樣感到腰酸背痛，只好起身盤坐，就這樣翻來覆去，一下坐一下躺，撐到凌晨02:00的起床時間。02:30吃早早餐，早早餐就很簡單的清粥小菜，其實若不趕時間，我大概可以吃三碗吧，只是第一次爬，狀況不明，不知道要花多久時間，所以就隨便吃一吃，俾早一點出發。DSC03390.jpg03:00起登，由於整路歐咪馬，所以也就沒拍了。依照木椿指示得知從天池山莊到奇萊南峰是4.5K，若天池山莊到天池是1K，那由天池至奇萊南峰就是3.5K從天池山莊出發後就一路之字型往上爬升，挺喘的。一直走到「天池」，正好是往奇萊南峰和往南華山的分岔處。我們選擇先前往奇萊南峰看日出，之後再回到天池轉往南華山。在頭燈的照射下，草原的顏色怎麼會白白的呢？原來是葉面上結了一層霜。而農曆18，月娘還蠻亮的~DSC03395.jpg前往奇萊南峰的途中，大伙有迷惑了一下，因自天池後僅見兩處指示牌，且一公里多的路程怎麼會走那麼久都還沒到，會不會走錯路了呢？就在大家處於迷惑中時，一馬當先的賢哥突然向大家呼喊說南峰到了。原來南峰就在前方，全團於04:10抵達奇萊南峰。原以為遠方燈火通明的夜色是埔里小鎮，結果那方位竟然是東方，大家猜那裡可能是花蓮。DSC03397.jpgDSC03398.jpg我們是今天第一個抵達奇萊南峰的團體，同行的還有與我們住同住一間房，從台北來的夫妻檔。DSC03406.jpg05:25東方已露出魚肚白。照片看起來很亮，但實際上沒這麼亮，一切都是懶得把小機機改成手動M模式來拍攝惹的禍 @@~DSC03409-編輯-編輯.jpgDSC03428.jpgDSC03431-編輯-編輯.jpg今天的日出有點可惜，因為前方有一大坨的雲霧，讓原本只有一小圓點的太陽看起來像是一大團。DSC03443-編輯-編輯.jpg別懷疑，此時的月亮還高高在上。DSC03452-編輯-編輯.jpgDSC03453-編輯.jpg由於山頂上風勢較大，實在有夠冷，所以大家在拍完照後，於06:00就陸續下山了DSC03459-編輯.jpgDSC03474-編輯DSC03486-編輯DSC03489-編輯.jpg在太陽公公的打光下，這一大片金黃大草原的景像超吸睛的！DSC03497-編輯.jpgDSC03505-編輯.jpg下山途中還可以看到遠方的雲海。DSC03512-編輯.jpgDSC03527-編輯.jpgDSC03528-編輯.jpg下山時先一路下坡，雖然輕鬆，但還是要小心走。而路椿上頭所標的里程個人覺得很有問題，因為在天池山莊看到的那根寫說從「天池山莊」到「奇萊南峰」有4.5K，但從這根木椿看來兩者間只有3K，而非4.5K，到底哪一個才是正確的？阿哉 @@~DSC03532.jpgDSC03533-編輯.jpg回頭看看來時路，才發現這奇萊南峰的路徑其實挺陡的耶 @@~DSC03534.jpgDSC03543.jpg下到小溪處後，接下來會先往上走一段。DSC03545.jpgDSC03546.jpgDSC03547.jpg兩位葛格笑嗨嗨 ^^DSC03552-編輯.jpgDSC03554-編輯.jpgDSC03556-編輯.jpgDSC03557-編輯.jpg07:18回到天池。DSC03562-編輯.jpgDSC03563-編輯.jpg這個時候的天池只有一點點水。DSC03568-編輯.jpg46074258_1888785014551873_553769112933761024_o-編輯（註：上圖由世賢大哥提供）在天池拍拍照後，接下來就要往南華山挺進，1.4K的路程，Go~DSC03570-編輯.jpgDSC03572-編輯.jpg原以為前方最高處就是南華山，結果並不是。DSC03577.jpg南華山走起來比奇萊南峰容易些，雖然有些路段也是上升坡，但並不長。DSC03578.jpgDSC03581-編輯.jpg假山頭 @@~DSC03582.jpg前方有人的地方才是南華山頂。DSC03585.jpg大概在08:15到達南華山。DSC03586-編輯.jpgDSC03597.jpg沒啥人，但這裡的風超大的，吹沒幾下就覺得身體在發抖。DSC03601.jpg拍完照，欣賞完周圍的風景後，速速下山，因為好冷啊。DSC03603-編輯.jpg09:07回到天池。DSC03605-編輯.jpg之後就一路向下，回天池山莊去了。DSC03608-編輯.jpgDSC03613.jpgDSC03614.jpgDSC03615.jpgDSC03616.jpg若這根木椿上面寫天池山莊到奇萊南峰的距離為4.5K是對的話，那麼光今天上半天就走了11.8K。DSC03617.jpg09:35回到天池山莊，先回房間整理東西，因為接下來還要踢13K才能回登山口。DSC03618.jpg山莊前方的景色。DSC03619.jpgDSC03620.jpgDSC03621.jpgDSC03625.jpg回到天池山莊時，原已為我們太晚回來，所以沒看到餐桌上有早餐，後來跑到廚房問，才知道工作人員正在煮麵。DSC03632.jpg所以不急著走，先吃早餐。DSC03628.jpgDSC03630.jpg吃完早餐，整理整理背包，準備下山囉~每個包包上都有賢嫂為大家求來的平安符，讓這次的奇萊南華之行非常順利平安，揪甘心A~DSC03636.jpg10:30，離開前來一張留念。DSC03639-編輯.jpg13K，慢慢踢吧。反正登山所需的體力就是一次一次累積出來的，能踢完13K，才有機會去踢大、小霸尖山的20多K的林道 @@~DSC03640.jpgDSC03642.jpgDSC03643.jpgDSC03646.jpgDSC03647.jpg路過能高瀑布時再來一張。DSC03649.jpgDSC03651.jpgDSC03653.jpgDSC03654.jpg昨天因雲霧的關係，所以在路上看不到天池山莊的模樣，趁今天下山時補看一下。DSC03655-編輯.jpgDSC03657.jpgDSC03658.jpgDSC03663.jpgDSC03666.jpgDSC03667.jpgDSC03668.jpg來到6K的大崩壁處，突然聽到遠方有歐豆麥的聲音。DSC03669.jpg哇，運氣真好，竟然讓我們遇到了傳說中的運補機車隊。我們在天池山莊所吃的就是靠他們補給的。DSC03671.jpg真是強，這種山路竟然用歐豆麥也可以通。DSC03672.jpg不過想想這工作也是具有相當的危險性，畢竟是山路，有些路段狹窄且高低起伏有時還蠻大的。DSC03673.jpgDSC03677.jpgDSC03681.jpgDSC03682.jpg14:00來到雲海保線所，在這邊休息久一點。DSC03686.jpg最後這一段路，以每二十分鐘走一公里的速度快馬加鞭，於15:24回到登山口。DSC03689.jpg算一算，這二天共走了38K。第一天屯原登山口至天池山莊，13公里；第二天大概走了25公里，應該是破了之前去嘉明湖的紀錄了，走到兩腿都已經無知覺 @@~真的蠻累的，不過最累的應該是賢哥，因為還要開車載我們回台中。經過埔里時，到有名的胡國雄麵店吃晚餐，吃完就直接殺回台中了。回到家，洗完澡，將照片存到電腦後，便呼呼大睡去了，幸好還有兩天的週末可以好好讓兩條腿休息休息。每次走完都覺得很自虐，但最後腦海總還是會浮現出接下來要去哪座山頭走走的懸念 @@~  

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