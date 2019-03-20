嶺頭山+金柑樹山（H2091M）+忘憂森林

2019-03-20 09:30 健行筆記 健行筆記Chien-chang Tseng



每過一個年假，肚皮上的肥油就跟著快噴了出來，所以當賢哥問說要不要一起來去爬山時，毫無懸念，肯定是要報名參加的！這次的活動仍是由台中市當鋪商業同業公會的登山隊主辦，目標鎖定位於溪頭的「金柑樹山」。金柑樹山海拔2,091公尺，山頂上有一顆編號4202的三等三角點，屬編號第54號的小百岳，並與鳳凰及樟空倫山合稱「溪頭三姝」，其中又以金柑樹山的海拔為最高。網路上有很多格文介紹這條登山路線，除了登山健行外，還可順遊「忘憂森林」，只是經我鍵盤登山，查看等高線圖後，發現這行程並不算輕鬆，該陡的還是有陡到 @@~一早06:45先到賢哥家集合後出發，再次感謝賢哥常常載我出去玩 ^^此次活動的參與人數眾多，故大家相約08:00在鹿谷的全家便利商店集合，待集結完畢後就往杉林溪的「留龍頭」出發。 金柑樹山大致上有二處登山口，在過了十二生肖的最後一個「豬」生肖彎之後，首先會遇到的就是我們今天的起登點「留龍頭」，另一處則是要再往前開，從「仁淵茶業」旁的產業道路往忘憂森林走上去，兩者相距約一公里。有的人會選擇A上B下，或B上A下，然後再回踢一公里 @@~ 由於大家都各自開車，所以我們今天就從留龍頭起登，回程時可繞到忘憂森林，並接回留龍頭下。若是由仁淵茶業旁的產業道路起登，則可以選擇付費100元搭乘接駁車先上去忘憂森林，好處就是省掉一段陡路。不過既然要來爬山，接駁車自然就不會列入選項，今天咱們就從「留龍頭」起步走。 下圖這個有著黃色警示標誌的轉彎處就是留龍頭的登山口。 整裝完畢後，09:02起登。 一進入登山口，映入眼簾的盡是筆直的柳杉人造林，剎那間有一種被芬多精包圍的幻象。 而老天爺今天也非常賞臉，晴朗溫和的天氣非常適合在林中遊走，即使感受不到半點和風拂過，但在樹傘裡融合著晨曦的構圖下，頗具靜心之效。 話說這段起登路還真不輕鬆，幾乎多是30度以上的陡坡，出了森林之後視野展望極佳，可見到一大片郁翠且錯落有序的茶園景緻。 基本上前面這段陡徑就是沿著茶園的邊坡而上。 原本想說走到茶園上頭應該就結束了，沒想到一切都是假像，因為茶園之後繼續藏著茶園 @@~ 隨著愈爬愈高，對面山頭上的房屋也愈見清楚，看來也都是一整片的茶園。 每位夥伴都很有耐心的一步一腳印往上爬，就算走得慢，只要不放棄，牙一咬就過關了。 此時此刻，我也持續上演著濕背秀，連遮陽帽也濕了一圈。 終於逛完了很好陡的茶園路段，在工寮鐵皮屋旁的空曠地先歇歇。 離開茶園後便回到林徑，一樣還是陡，但不管前方路途為何，頭低低，往前走就對了，終於在09:44結束這一段陡屬人不償命的茶園路。算一算，從登山口出茶園，大概花了42分鐘。 出林徑接到水泥產業道路，若往左下即可前往忘憂森林與金柑樹山。 不過大夥在經歷過剛剛的陡很大之後，有必要先休息一下，且後面還有一些夥伴仍在努力中，等大夥都上來後再一起出發。 待人員到齊後先拍張團體照紀念。 這一帶的茶園，遠看小小一塊，近看才發現其實很大一片，且都在陡坡上，只能說做農的都很辛苦，為了生活，再陡的坡都得先設法克服水土保持問題。 愈來愈強的大蝨，看這煥發的英姿就知道肚子跟偶一樣大顆 @@~ 拍完照後，啟身沿水泥路往下走，準備來去金柑樹山囉~ 走了約近200公尺後會遇到分岔路，取左往嶺頭山及金柑樹山。 往右則是前往忘憂森林，我們下午回程時便會從右邊這條忘憂森林的方向接回來水泥路。 今早先取左，經嶺頭山後再前往金柑樹山。 左行之後需再踢一小段路。 第一次走的人要留意一下，當走到一個轉彎處時，左前方會有一個小徑開口，須左轉進去。要是沒注意到左方入口所綁的登山條，那就非常有可能在不知不覺中錯過。 這個入口處芒草叢生，比人還高，還好有人帶，不然我應該不會發現它是入口 @@~ 走著走著就開始進入林道，漸有來到中級山的港結。 別懷疑，就是往「嶺頭山」的方向走。 接下來這一路的路徑都很明確，要走錯路的機會不大。 相當平緩好走的林徑，跟剛剛的茶園路段簡直是天壞之別。 只是怎麼才剛沈浸在原始森林的幸福感裡沒多久，怎麼又要往上爬了呢？ 這片佈滿柳杉的爬坡裡，竟然藏著一棵被不肖的山老鼠給砍了的偌大樹幹，可惜啊 > 爬上來之後當然需要休息一下的 @@~ 而我跟歐告兄還是不覺得累，所以繼續先走一步。 總之，接下來的這段就有起有落，有上就必定有下。 10:38來到嶺頭山。 樹幹上雖然貼著嶺頭山的大標示，但這地方並非嶺頭山的基點所在。 欲前往嶺頭山基點處需再順著路徑往前走幾步，此時會有一條往左，一條順著往右。 取右順走就會來到嶺頭山的基點，此地有一塊山字水泥柱。 若是回到剛剛的嶺頭山黃色標示處，然後前行取左岔路的話，就會開始進入竹林區，通往金柑樹山。 怎麼會有竹橋呢？原來是地面超泥濘，幸好有善人士為大家搭起了竹橋。 11:08來到可通往金柑樹山及忘憂森林的三岔路口。 咦~為何大家都聚集在岔路口旁的小徑裡呢？原來是這裡常有「藍腹鷳」出沒，大家都等著要看藍腹鷳，只是現在早已不是用餐時間，加上人聲鼎沸，藍腹鷳應該不會想出來見人 @@~ 和歐告大蝨繼續向金柑樹山挺進~ 走沒多久又見休息處，可見這條步道應該非常熱門，這一路走來都有許多地方可以休息。 11:32來到前往天文台與金柑樹山的岔路口，直走會到天文台去，我們取右往聚英村（金柑樹山）方向。 想要免費遊溪頭的人可以從這裡去天文台，省了200元卻苦了兩條腿 @@~ 真奇怪，這流籠頭的寫法怎麼不太一致？登山口寫「留龍頭」，上了山就變成流籠頭？ 怎麼會有基點出現在在林道上呢？低頭一看，係嶺頭山東峰。 依木椿指示，繼續前行，離目的地金柑樹山僅剩1350公尺。 11:48，剩最後的900公尺。 11:58，路過金柑樹西北峰。 終於在12:14出運了，抵達金柑樹山山頂。 編號4202的三等三角點。 算一算來程共花了3小時又12分鐘。 先到先拍，後方還有一串的大隊人馬。 金柑樹山山頂週圍樹林茂密，所以沒啥視野可言。至於休息區，嗯~超大一區的，塞個四、五十人應不成問題。 說好的金柑呢？為何來到金柑樹山都看不到金柑，原來金柑都被歐告大蝨給藏起來惹！ 各自找到休息區後，趕緊卸下裝備，吃午餐囉~由於懶得揹爐子，所以現在都簡單處理，早上在全家超商集合時就順便買好今天的午餐。 13:07告別金柑樹山，以後有機會再來惹。 13:42回到通往天文台的岔路口，原本打算分兩組，一組回留龍頭，一組繼續前往天文台，討論之後，決定大隊人馬一起回留龍頭，就不再分隊去天文台了。 感覺回程時的腳程總是比來時快。 14:08回到通往忘憂森林的岔路口，此時已有夥伴先發現藍腹鷳雌鳥的蹤影。 緊接著就在早上眾人聚集處發現藍腹鷳先生！ 哇，這運氣也未免太好了，且這藍腹鷳家族似乎已經不太怕人，可以近距離拍牠。但這樣是否為好事？若哪天遇到心懷不軌的壞人，恐怕就變成嘴中肉惹 @@~ 在岔路口這裡，回程時若取右便會循著早上的原路回到留龍頭，但我們繼續直走前行，來去看看已多年未訪的忘憂森林現在變啥樣。 這一段路算是好走，要留意的大概就是腳下密佈的樹根了。 14:36來到「忘憂森林」！ 哇~怎麼變成這樣？完全沒水 > 感覺倒下的枯木數量是愈來愈多了，還好之前有來過二次，該拍的都拍了。 離開忘憂森林，出來到外頭的咖啡屋時發現這裡的櫻花開得真是有夠美的！

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真的美到讓人想再多看幾眼。 順著產業道路回到早上的路線下留龍頭。 沒想到這一段早上為陡上的路程，回程時就變成了陡下，讓我走得滿頭大汗 >15:43回到留龍頭登山中，回程共花了2小時36分，比起早上的去程3小時12分快了約36分鐘。 全程含中午休息時間則是花了6小時又41分，而手機裡的STRAVA紀錄里程則是10.31公里。 下了山，全身濕透，趕緊到車上拿出乾淨的衣服換上，不然整車會被薰屬 @@~ 15:10來到鹿谷的福林餐廳準備用餐。 感謝當鋪公會登山隊的夥伴們讓我有機會參與登山活動，且每次下山後都有豐盛的餐會享用，超棒！