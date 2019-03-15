雪山主東慢慢行

2019-03-15 09:15 健行筆記 Heng-Li Lo



柿子要挑軟的吃，山當然也是挑軟的爬。 去年靠著新手運上了玉山，今年就來走走雪山這個台灣第二高峰吧；台灣夏季氣候就是颱風和午後雷雨兩個變數而已其實還挺好安排行程的，最近颱風都往日本和上海去運氣還不錯，剩下的變數就是午後雷雨了。所以這次行程安排上都只走上半天，每天都要在中午前抵達住宿點。 登山口合照不能忘Day1:早上6:00到三重接了一起同行的佩芬同學就趕快上高速公路往宜蘭出發，暑假末期可怕的出遊車潮去年在武嶺就領教過一次，不想浪費時間在塞車上就要早早出門。還好今天只在國道五號上只卡了一下子，就一路衝到南山才停車休息。抵達武陵農場時才十點左右，本來計畫是在武陵農場先吃完午餐再到登山口，不過看時間還早乾脆早點出發，這樣下午淋雨的機會就更低了，所以在遊客中心買了一點熟食帶著等等到七卡山莊再慢慢吃。到了登山口繳了入園入山證，看完影片後，熱心的志工牛哥除了介紹環境還幫忙拍照，我們在登山口混到11:20才真正踏上步道。今天行程只有2公里，目標是下雨前抵達七卡山莊，不過一進步道就開始爬階梯，其實並不是太輕鬆，今天雲霧在中午過後就開始籠罩。過了幾個轉角，突然發現雲霧瀰漫的步道上有動物在移動，停留了一兩秒才快速的跳進樹林不見蹤跡，看大小應該是山羌。他也許想說這時段人類都在吃午餐不會有人在路上走，沒想到會被我們這群滷肉腳撞見。還好這兩公里步道並不是一直往上爬，後面平緩的路段讓我們加快了前進速度，順利的只用1小時47分抵達七卡山莊。 往七卡山莊的半路到達山莊後先找到床位，然後大概的認識一下環境，找到卡里布灣在七卡駐點的協作小鄒，領取睡袋、確認早晚餐時間後，就開始吃午餐放空休息了。下午兩點多山區開始下雨，這場雨就這樣一直下到隔天早上。今天七卡山莊是客滿狀態，不過我們抵達時還算很早，也算是渡過了一個安靜清閒的下午。傍晚山友陸續抵達就開始像菜市場了，尤其是下午雨勢不小，所有人都擠在山屋裡感覺一整個人馬雜沓。晚餐時間我們較早開飯，悠閒的吃著協作大廚的七菜一湯，背後是其他山友正在各自努力的處理晚餐，這種感覺真的挺奇妙。晚餐後稍微梳洗過後準備躺平就寢，廚房裡居然開始放音樂開趴了，還好時間不長，晚上八點過後斷電熄燈，所有人乖乖上床睡覺。 七卡合照 囂張的台灣獼猴Day2:今天4:30起床，早餐時間5:00，6:00裝備上肩出發。出發前見到七卡山莊門口猴子偷吐司的有趣畫面，讓大家開心了一下，不過接下來就是重裝到三六九山莊的5公里路程，這個開心的心情維持不到幾個轉彎就沒了。早上出門就是雲霧夾雜著小水滴的天氣，還好沒有真的下雨，進入步道不久後對面山稜雲霧稍微散開，有時陽光會穿進森林中，不過面對這個像是永無止境的之字形上坡，好像沒有人有心情去好好欣賞這個光影美景。我們在步道里程3公里處小休10分鐘，脫掉防寒衣物和雨褲，然後在步道里程3.5公里處的長椅休息區大休25分鐘。 哭坡，不哭休息後再出發往前走600公尺抵達哭坡前觀景台，再次休息20分鐘，到目前為止所有景色都是一片白牆，面對一直往上爬升的步道只有不斷的休息和吃零食才能有前進的動力。接下來要爬哭坡了，經過『哭坡、不哭』的解說牌後，聽說這是一場硬仗，爬完才發現根本沒那麼硬呀，跟前面的之字形爬坡比較起來，我比較愛這種直上直下風格的路徑，不會浪費時間在那邊彎來彎去，我們從哭坡到雪山東峰剛好走60分鐘。到達雪山東峰時四周還是白牆一片，但有時還是會有小小的裂縫讓我們看一下雲霧背後的世界，我們在雪山東峰停留約30分鐘，拍照休息期待雲霧會散開。當然不是每次許願都會成真，時間已經十點半了，我們還是抓緊時間趕路去三六九山莊比較實在。

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雲霧繚繞的雪山東峰東峰到三六九山莊這段兩公里的路徑是緩下坡，相對於前面的三公里來說輕鬆很多，不過老天爺就是不喜歡讓人太輕鬆，就在距離山莊300公尺的時候，開始下大雨了，趕緊披上斗篷衝完這最後300公尺。抵達三六九山莊時才11:42，完成在中午前完成的目標，不過雨神不守規矩，還沒午後就開始下雨。到達山莊後找到今天的床位卸下裝備，稍微休息後準備午餐，這時山莊協作還在休息，等14:30後再報到領睡袋，午餐後又是休息放空的時間，大雨一直不停的下，陸續有山友抵達，每個人都被大雨搞的狼狽不堪，也開始有失溫和高山反應的山友被強制留在山莊休息觀察直到狀況穩定。 森林底層下午4:40晚餐後雨還是下不停，明天為了能在中午前回到三六九山莊，決定跟隨大部隊2:30吃早餐。晚餐後大家都早早上床睡覺，半睡半醒間一直聽到外面的落雨聲忽大忽小，晚上9點多阿允醒來說他不太舒服，感覺很熱加上頭會痛，我幫他脫掉保暖中層，再給他吃了半顆丹木斯後又再沉沉睡去。我10點準時起床上廁所，打開大門看見滿天星斗，解決民生問題後，拿了相機、腳架，然後搬了張山莊的木椅坐在門口拍星空，一顆大大的火流星橫空飛過，啊、啊、啊...快門沒按啦，然後我就在10度的氣溫下，在三六九大門口坐了2小時才回去睡覺。 369半夜的雲海與星空Day3:1:30左右就開始有人起床準備，我一直賴到快兩點才叫醒阿允和阿妹，阿允說丹木斯好像安眠藥一樣，吃完就好好睡，現在精神很好沒有不舒服了。三六九協作早餐是漢堡，吃起來快速又方便也不用洗碗，太早起床吃不下也可以帶著走。今天要輕裝上山，我們把必要的裝備都集中到三個大人的背包裡，阿允和阿妹今天就帶著登山杖和頭燈上路就好，不過大人的背包重量其實沒有差多少。3:20左右從山莊摸黑出發，天空滿天星斗，地上有點點頭燈的亮光散佈在之字型的步道上，步道很安靜也沒有什麼風，大家就依照自己的步伐往上慢慢走。進到黑森林後沒多久阿妹的早餐不適症狀又出現了，在路邊把早餐吐掉後又恢復正常。 還沒走出黑森林就天亮了這黑森林裡的路徑距離不算短，前段路況平緩後段開始爬升，走著走著天也漸漸亮了，當走出黑森林到達雪山圈谷氣象站時剛好早上6點，在這圈谷底部休息30分鐘後我們才繼續前進往圈谷頂端的雪山主峰出發。接下來這段1.1公里爬升300公尺的攻頂路是對意志力的大考驗，抬頭就能看到一條一路往上的路徑，上面有很多小點點在努力的往上爬，等一下我們就要變成那些小點點的其中一員。高山稀薄的空氣讓腳步稍快就喘個不停，只能慢慢的一步一步龜速前進，當你爬累了就回頭看看剛剛走過的路徑和圈谷的景色，每次回頭都有不同的景色，看著遠處山巒光影和雲霧交織的變化，就算呆坐不動也很爽，不過都已經差幾步就到頂了，當然是不會真的呆坐看風景，慢慢龜也是能龜到頂的。 美麗的雪山圈谷 走累了就回頭看看終於在7:55踏上雪山主峰，因為我們一路上都很謙虛的讓人先過，所以當我們踏上主峰時，空無一人...沒錯我們包場了，在這熱門的暑假時間居然能在雪山主峰包場，這下可以拍照拍到爽也沒人會干擾，還好我連腳架都背上來了，拍合照也沒有問題。把攝影機在圈谷頂上架好後就回山頂吃零食休息看風景，山頂的雲霧變化超快，努力了那麼久才到頂當然不能那麼快下山，我們在山頂整整玩了45分鐘，等雲霧整個壟罩山頭才出發下山。下山就心情輕鬆腳步輕快，很快就到又回到圈谷底部，這時候雲霧又散開，藍天白雲搭配上翠綠植被的圈谷，又是一個取景的好時機，一群剛剛從北稜角下切過來的山友正在這邊拍著每個人的個人寫真，我們也在旁邊看戲看得很開心，又在這邊停留了半個小時才離開。 努力沒有白費 爬山要練好核心肌群白天重返黑森林才發現這裡環境還真美，地面翠綠色的植被搭上高聳的冷杉林，就是個童話森林的感覺。不過此時山區雲氣再起，很快的森林又蒙上一片白霧，感覺離下雨的時間又近了...果然我們在經過石瀑區時開始滴雨，趕緊進入樹林中穿上雨具。大約11:20左右雨勢變大，還好離三六九山莊已經不遠，腳步加快，我們在12:14安全回到三六九山莊。回山莊後迅速的到廚房處理午餐，吃飽喝足後就回到寢室休息放空。今天下午三六九山莊又是客滿狀態，看來晚上又會很熱鬧了，雖然明天準備下山不用早起，但是吃完晚餐後其實也沒什麼事情做，還是一樣早早就寢。 美麗的黑森林Day4:凌晨兩點不到又有大批人馬要出發上山，還是被吵醒，這次懶的起床拍星星了，反正每天看的都一樣。等大隊人馬離開後繼續睡到四點半才起床準備迎接日出。起床後收好睡袋帶上相機和攝影機回到門口的老位置架好設備準備等日頭冒出來，不過東邊那個厚厚的雲海擋了一下陽光，今天沒辦法拍到光芒四射的照片了，剛好這時協作已經弄好早餐吆喝要我們去吃早餐，到了廚房才發現今天這個時間吃早餐的只有我們五個，為了我們五份早餐特別起床處理，協作真的是辛苦呀。用完早餐，把裝備整理好後歸還睡袋，準備出發回家囉，離開前在山莊門口拍張合照吧。之前因為在三六九山莊時都是下大雨和摸黑，直到要離開的這一刻才有機會在門口拍合照。 任務完成，準備下山6:40開始踏上歸途，早上天氣極好，上山那天沒見到武陵四秀、志佳陽大山、南湖大山、中央尖山一座一座都清晰可見，在一段稜線上還能見到小小的玉山群峰，本來大家說回程不上雪山東峰要走腰繞，可是天氣那麼好不上去補拍個幾張藍天白雲的雪山東峰照片怎麼能甘心下山呢?所以我們還是爬上去拍了20分鐘才滿足的離開。 雪山東峰好天氣下山的心情輕鬆，搭配好天氣，腳步一整個輕快，下哭坡當然是笑著下。到觀景台休息15分鐘吃吃零食，約定下個休息點是2公里處的七卡山莊，在下七卡山莊的路途中，阿允和阿妹一直在前面帶頭，前進速度頗快，不過這無止境的之字下坡，下到都覺得有點煩了，大家的心裡都在想，前天到底是怎樣走上來的?從哭坡觀景台到七卡山莊花了一個小時，抵達七卡後到後面上個廁所剛好遇到協作在煮自己的早午餐，順便和他打個招呼聊個幾句，然後到山莊前面稍作休息。小朋友們依然閒不下來，一休息就開始到處跑，直到要上背包時才說他累了。接著踢完最後回登山口的兩公里路，此次的雪山行順利完成，回到登山口的時間剛好和我們第一天出發的時間一樣11:20。 下山也是辛苦 回家了

8/18 GPS距離2.0Km，時間:1小時47分 1120 雪山登山口出發 1211 觀景平台(休息10分鐘) 1308 七卡山莊

8/19 GPS距離5.2Km，時間:5小時38分 0603 七卡山莊出發 0657 步道2.9K(休息10分鐘) 0734 步道3.5K長椅區(休息25分鐘) 0847 哭坡觀景台(休息20分鐘) 1008 雪山東峰(休息30分鐘) 1130 開始下雨 1142 抵達三六九山莊

8/20 GPS距離8Km，時間8小時52分 0322三六九山莊出發 0558 圈谷(休息30分鐘) 0755 雪山主峰(休息45分鐘) 0936 圈谷(休息30分鐘) 1114 石瀑 1214 抵達三六九山莊

8/21 GPS距離6.9Km，時間:4小時42分 0642 三六九山莊出發 0750雪山東峰(休息20分鐘) 0854 哭坡觀景台(休息15分鐘) 1009 七卡山莊(休息25分鐘) 1122 雪山登山口

精華影片

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