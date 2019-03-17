緩慢的啟示⋯ 能高主峰！

2019-03-17 08:30 健行筆記 阿米



今年一月去了趟奇萊．南華，登頂前一天在天池山莊吃晚餐看夕陽，看到雲霧中的卡賀爾山和能高主峰，那帥氣的模樣令我極度嚮往！從天池山莊單攻能高主峰來回就要走16公里，還要與強大的箭竹群奮戰許久～～雖然不用像走「能高安東軍」一般背著重裝前進，但也輕鬆不到哪裡！可是每每看到照片，能高主峰那帥氣的山型瘋狂散發著魔力一直向我招手～～不管累不累了，立刻申請山莊、滿懷期待的心情出發了！ 清晨從天池山莊出發，滿天星斗，過了光被八表，下到最低鞍部後，開始躦進箭竹奮戰了！全副武裝躦箭竹，把拿手的蛙式拿出來用～～濃密又厚重的箭竹拼命往我臉上彈，痛⋯痛⋯痛⋯痛⋯痛⋯啊！！！阿米小時候沒有因為功課不好被老師打、也沒有因為遇人不淑被家暴、現在因為爬山反而被箭竹彈⋯⋯真不是滋味！何必自找苦頭吃啊～～ 黑夜、箭竹堆中躦躦閃閃，一不注意踏進水窪，水深到膝蓋，熊熊給他嚇一大跳！偶爾一個不注意，錯過了布條，走到鹿路獸徑，越走越奇怪⋯⋯然後，卡在樹叢中動彈不得～～嗚嗚嗚⋯何必自找苦頭吃啊～～ 同行的陽光大哥，每逢出動必有陽光！是個極有耐心、體力普普的好夥伴！# 他總是什麼都「慢慢來」～～# 爬升時，喜歡「小步舞曲」～～# 走累了就說：「我看一下GPS」～～有時候看他走得慢，心裡很急，很怕時間延誤太久，也沒辦法催促他⋯

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終於走到中央山脈主稜上，大片雲海上泛著紅暈，我們站在主稜上迎接曙光。強勁的風呼嘯著，考驗我們的意志力，在及腰的箭竹中奮力地繼續向前走！卡賀爾山上風極大、展望極佳。我望著前方的能高主峰，更有信心要達成目標！ 越走越興奮，一個不小心滑了一下，整個人倒栽蔥在邊坡上，坡度太陡、不斷地往下滑～～我嚇得死命抓住箭竹，動也不敢動、驚嚇之餘，連救命都喊不出聲音來！！！頭下腳上在陡坡，無計可施，眼淚都快噴出來了⋯⋯突然間，有個聲音：「再撐一下、我來救你了～～」不一會兒，陽光大哥一手拉箭竹、一手把我的腳往上拖，努力把我拉到比較平緩的地方，自己再奮戰一下終於回到步道上，躺在平地上狠狠喘氣，臉色慘白、半句話都說不出來！ 平復了驚嚇的心情，突然間明白了⋯緩慢的行走，可以讓自己每一步都踏踏實實前進、可以多一點細心注意路況、可以有更多余裕欣賞沿途風光。還好大哥走得慢，才會在我錯過布條的時候叫住我，把卡在樹叢中的我拉回正道上、才有機會發現倒栽蔥的我，即時替我解決危機！ 就這樣，我們放緩腳步慢行，抓緊箭竹、撐好登山杖、翻越一個個假山頭、小心翼翼走過狂風中的瘦稜⋯⋯穩穩地踏上夢想中的山頂！❤️❤️我愛能高山❤️❤️ 下山之道好不輕鬆，稜線上上下下、箭竹躦進躦出⋯⋯氣力耗盡的兩人，拖著疲累的步伐緩慢的行走、在鐵杉林中欣賞夕陽、在餘暉中向卡賀爾山及能高主峰道晚安。 每一次山行都是一種學習，漸漸理解「慢慢來」、「小步舞曲」、「我看一下GPS」的哲學～～也期望自己更細心，讓登山過程更加安全！ 2019年3月3日06:40 屯原登山口出發08:30 雲海保線所12:40 天池山莊2019年3月4日03:45 天池山莊出發04:45 能高主峰叉路08:07 卡賀爾山頂上11:10 能高主峰頂上12:00 能高主峰頂上出發14:30 卡賀爾山登山口16:30 電塔17:00 能高主峰叉路18:00 回到天池山莊2019年3月5日04:00 天池山莊出發06:45 雲海保線所08:20 屯原登山口