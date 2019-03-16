霞喀羅國家古道 石鹿 - 養老段 放下緊箍咒 處處是淨土

2019-03-16 08:30 健行筆記 孟明義



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0301-0302 霞喀羅國家古道 石鹿 - 養老端放下緊箍咒 處處是淨土 春初的饗宴 山櫻花紅透了傳說神秘古道 我們隨著粉紅花瓣落下 一探究竟 紅楓的呢喃已過 春天的綠色大地卻湧現 看到向陽般的 森 呼吸也許現在在無法見到深秋紅又紅 但心裡悸動隨著地上鋪層落葉感觸在心中霞喀羅（Syakaro）：泰雅族語意為"烏心石"這種樹木，也曾翻譯為"石加鹿"。 白石（Sakayachin），又稱"薩克亞金"，泰雅族語意為可做鋒利刀鋒的亮白石頭 日本的嵐山 在台灣霞喀羅古道上的竹林可以相呼應跟著感覺走 感覺可以隨著心臟跳動讓這裡的氛圍更加有味道 出 發 清泉-上坪溪清泉吊橋 參加人員: 孟大 子靜 榮進 孟祥 蓉子 碧新 秀足 張 學 良 將軍故居「西安事變」被蔣介石押解至台灣管束的13年間，張學良即被軟禁並於民國48年張少帥遷離清泉部落。新竹縣五峰鄉256-6號 將 軍 湯張學良故居旁就是免費溫泉泡腳池 溫度還很高的 小心燙腳 冷冷的天氣 讓足尖上得˙溫暖可在爬山前讓血液好好循環一下 是我復健的好地方 清泉藝術之森 三毛的文學之居泡腳區旁的馬路就是往霞喀羅古道的路徑 我們往上出發 裊裊輕煙 這裡可以鳥瞰剛剛駐足的廣場部落原住民文化區 娃羅伊民宿一間隱居於山之腰的秘境 這裡人溫暖 可以高歌一場的地方 也是今晚我們登山前溫暖的住宿區ps:會認識這裡是個機緣，前些日子因為我有習慣要爬霞喀羅古道 知道石鹿段路況不優，先行探勘登山口Google map 我就搜尋霞喀羅石鹿停車場 居然給我導航到這間民宿，緣 分 在葉大哥們的泡茶招待 我很喜歡這個很有人情味的地方，巧遇不如偶遇 認識你們真好 半山腰的庭院 這裡有著好人 老狗 愛磨襯得˙貓咪這裡的葉大哥是清泉派出所退休的長官喔 舞外(泰雅名) 是他老婆 歌唱得好又有一手拿手好菜 五峰鄉 桃山村清泉291-7號 共有五間房 含司機領隊約可入住22人乾淨舒服的住宿地方，可準備晚餐 早餐 接駁喔 一條龍服務 最內層有著空間很大的用餐區跟卡拉ok間 讓爬山的我們在這裡放鬆的好好準備隔天的山旅 我 們 的 晚 餐廚娘 舞外(泰雅名) 真是露一手 絕對不輸外面餐廳大廚並以道地五峰的農場 馬告 野菜 鮮蔬 讓我們這餐飽飽的養著我 來到一個不熟悉的地方遇見不熟悉的山旅行登山者 見面就是朋友 左邊兩側是何大哥大嫂他們也是石鹿進養老出一天單攻，在接駁回民宿 平安 卡拉ok開唱了 大夥還真的沒有聽聽彼此的歌喉只能說有的人山上呱呱叫上下跟俗拉 又有人每天去歌唱班練習 歌卻唱的~不說了~哀 也有人明明最年輕唱的歌卻是最老氣夜裡在這毫無忌憚的山之谷放肆的高歌引吭 小酌一杯 晚安 明天見 娃囉依民宿名片很多的時候爬山是種享受 這裡是原住民窩心的招待 也請有些太在意金錢付出的登山客可別斤斤計較殺價讓他們以最好的品質呈現我們的到訪 對人好心 人就相對為你付出 幾分錢幾分貨 清晨天矇矇亮 大家整理好所有的登山行囊 2019.03.01 民宿準備好豐盛的早餐 本想再多添一碗白飯 但想想等一下10幾k的顛簸之旅 一句話 算了 接駁貨車 要抖動13.3k的震撼教育 所幸天氣好 沒霧雨侍候後面4k路況真的不是很好 休旅車可以經過 但還是看到轎車擦底盤而過 石鹿登山口 1600m 0k起登 不要趕著走 要緩著欣賞 圖網路擷取 公廁 1k處 緩緩的走在落葉上 背影蹤跡是劃破這古道的寂靜 也是開始這趟旅行讓這裡有點顏色的起步不遠了還有21.5k 哈哈 田村台1743m石鹿登山口到田村台1.2k也是楓樹這端最美的地方 以青楓 台灣紅柞槭 尖葉槭為主軸整段路程駐在所約有13個遺址 目前只剩白石駐在所保存完好 看看眼前的駁坎 昔日不管是日本人 原住民 國民政府入住 這裡都是一個寫不完的歷史 來 看過來 崩塌處約在1.7k 開始吃力地陡升而上 一個跟著一個是我山旅行的基本條件 沒有強的人 只有互相幫忙的旅程 旁邊就是一大處森林崩壁 很壯觀 山永遠在 無情天氣總是無情地在消耗它 大樹下的我們總是顯得渺小 與大樹談心 讓心跟上 鞍部處也表示要到了3k處 霞喀羅大山登山口要到了 霞喀羅大山登山口處3.1K 琳琅滿目登山布條 霞喀羅大山不遠了 明明知道這裡是登山口 有山友說可以往前在陡上更近我看了導航看看前面的路徑確實可以對角線上到霞喀羅大鞍 但往前走卻覓尋不到第二登山口 走到約3.5k 最後決定大伙兒還是乖乖卸下背包 往回到3.1k處 哈哈 來回多走了800公尺 不過卸下背包猶如神助飛奔回登山口 09:00一路溼滑陡上 小心地上樹根 角度約60-70度角 只能看到彼此的 "喀稱" 上去約30-40分時間很夠 今晚在白石駐在所廢一晚 慢慢來 不一會走到山稜肩上 前些日子下了雨 好在沒想像的濕滑 往回看有指示牌往霞喀羅步道跟清泉部落 即往左藤山方向不取 霞喀羅大山前的大樟木守護神 約4-5人才可以環抱我們大家仔細地看看這裡森林印象 隱約看到穿梭的負心郎藍腹鷴 因為他總是帶著三妻四妾回眸對我們臭屁 霞喀羅大山又稱石鹿大山，海拔2234M，三等三角點#6280及森林三角點 2019.0301-09;32 台灣省政府頭前溪水源碑日據時期的史蹟把它列入「百名山」只是就我所知大山都不好惹 這座大山是還好 但搭配霞喀羅古道就缺一不可 每一位都有自己心裏走的路程跟旅程 也許會不一樣但能在山稜線巧遇 偶遇 在一起完成很多大山 三角點不重要 過程的酸甜苦辣才是一輩子忘不了的美景 要一年多了 好久不見的朋友 一起走起來還是一樣灑脫自在拍照的我不想說 也不能說我圖的不是三角點 但至少登頂走一回也該把他的精神支柱拍一下吧 借位 拍場愛情索吻 一路上你們夫妻的對話又好笑又好氣 相處之道只有自家人才可以理解 嘴可以嘟大一點明顯點 返回登山口 說真的這次我們沒有帶帳篷 可以搶到山屋即可 搶不到決定窩在駐在所內的室內空間窩一晚所以時間上還是要早到 畢竟養老段那也會有山友過來 雖然已經知道今晚沒甚麼團體造訪 但還是早出發 5.5k後開始階梯下切 一步一腳印 慢慢來 我們在等妳喔 拍照 楢山駐在所遺址6.5K 海拔1928大顆的鐵杉倒在空地上 卻也讓我們可以好好休息座椅周圍腹地寬敞 鐵杉樹高聳環繞 大正十一年就已經存在的遺址 古道要摸索要探訪其實不是路徑 是趟知性歷史之旅 心中劃過一道彩虹 默默的守著 我們的色彩已呈現美美的弧線今天當個 / 俠客 / 走在感覺上 "森" 呼吸！ 靜靜坐在老樹下 細細聆聽山林間的鳥語和鳴 人生如此 夫復何求 想想大伙要再聚集在一起聊聊天的日子 也真的不是說約就可以再見面 把握當下 7公里處的崩壁點 會過的小瀑布小溪流 這一路上要曬到太陽還真難 很舒服的一趟山旅行 吊索橋 9.2k 晃得很厲害 有限定人數 一個個過 好好玩 旅程沒有不好玩的人 只有不會玩的心 感受跟著自己走 飛逝一過 要再回憶瞬間 已難找回 櫻花飛舞 擦身而過 瞬間落下的花瓣 仰頭望去 雪下了 是粉紅的飄著薩克亞金溪支流 也是取水的好地方 有原住民已經用水管引流 只要拿水袋接上即可這天碰到一群山友三天兩夜 養老進白石駐在所住兩晚 這天它們上霞喀羅大山 開玩笑的說可以帶一公升水給我們嗎?我說好 我們到這裡我請隊友有水袋的都背滿水 所以5公升兩袋 6公升兩袋 背22公升水到白石駐在所再來就很輕鬆背不到兩公里路程 山泉水好喝 多背一點也可以給需要的人 哈哈 霞喀羅吊橋10.2K 海拔1630m 慢慢得依序一個走過吊橋 弧形的橋樑 總是讓我們可以減少上下切繞路徑 更可減少時間 減少危險 回眸一笑 子靜也跟著笑了 我們在霞喀羅吊橋穿越中 白石駐在所 舊稱「薩克亞金駐在所」11.8k也是古道的中繼站 東為養老段 西為清泉段 在此畫下一個不可思議的結界 民國78年（1989），最後一名員警撤走後，白石駐在所才告廢棄 也讓這裡回歸到最原始山林 擺脫最後的歷史枷鎖 過往不用太在意 但懂得歷史 日本人將其闢建為理蕃警備道路 並在此東側火力強大的砲台 以防範霞喀羅各社 前人的足跡 是我們造訪這裡的最大意義 廣場前平坦腹地種植日本板栗、山梨樹、台灣泡桐及寒緋櫻珍惜這裡的一切 不要傷害它 這裡的所有柱子都超過50年了 白石駐在所1600M正面是辦公廳 面對辦公廳右側 警察宿舍兩戶，宿舍保有完整木板床舖兩間，有間客廳及廚房兩間宿舍可以入住約10人 請大家好好珍惜這裡的一切 難得的中繼站 宿舍後方 我有看到兩顆霧社櫻在後方 風吹來 白色的霧社櫻花瓣飄下 好美喔 當下要把握好天氣給予 還不急卸下背包 先拍下到這裡的一切沒有辛苦 早到有早到的好處 下午茶可以開始了 14:00 耍帥一下 後面辦公廳空間蠻大的後面團體到的時候 我建議他們不要搭帳棚 直接鋪地墊在裡面 前後門掛上天幕遮擋對流 就是一間高檔的招待所 你是我姊妹 顏色很對比 夠38 宿舍前的瞬間構圖可以很簡單 人是可以讓這裡 更豐富 更有熱情 夜裡的臥房 三個女人在打掃 不認真地拍起來 這位就不多說 沒有婀娜多姿 下一位 真想巴囉氣 白石駐在所宿舍 有關單位有整理過 高腳木板床減少了濕氣 我們今天七人睡得下這裏 夜裡伴著我們的星空 是飛舞的蝙蝠 也因到這裡人數今天約有50人以上 外面野生動物也沒有夜裡引吭 宿舍田字型 進去左邊就是我們入住的小客廳 右邊宿舍 左上角也是間房間 右上角應該是間廚衛浴房間2019.03.01 白石晨間 2019.03.02昨夜的打呼聲沒有在比小聲的，只有在比吼的哈哈 07:30準備好裝備出養老段 好久不見 召喚了我們曾擁有的笑聲 出發 不囉嗦有多少可以緊緊手牽著手好友 在空靈的美景相伴相隨 石鹿養老叉路口 我在白石駐在所 說聲再見 岩壁旁路徑 讓我們依偎著順勢而下 白石橋 13.3K 白石吊橋1280m 建於日治時代大正十年（1921）的白石吊橋， 橫跨薩克亞金溪，橋長145公尺，深達90公尺 橋邊山櫻花與我們對望 橋樑維修不易 請三思 重點不再於你們三位 是後面那位辛苦背著紅背包套老大 才是重點 你儂我儂 歌撒情多 這角度拍起來 你長高了 別拿你的價值觀去衡量別人的實力 每個人在乎的東西不一樣 因人而異 我的自在旅行就是要跩 13.5K崩壁下切右高繞兩處天梯般 W上下落差 可能也是養老段最辛苦的一段路 枕木步道會浮動 請大家多小心 一路輕鬆 到這陡上階梯 還是喘的要命 之前崩塌嚴重路徑很小 抓緊拉繩 平安 每個路段都有提醒標語 快速通過 人數不超過五人 以利緊急應變 突然發生狀況 亮 點「關於古老的夢想，雖然後來都沒有實現，但我還是感謝我曾經擁有過它們。」走趟歷史尋訪過往#22.5k的故事 這裡是可以下切到溪邊的好秘境 約11k處的泡茶區 先下山 朋友在這裡玩開了 武神駐在所14.5K 海拔H1292m 不知名的菌種 攀附著古道駁坎 生命自有出口 一點都不為過 楓香開始鋪層 落葉滿地 我踏楓葉歸來 雖然楓紅 已過萬重山 但心裡的意境 已秋紅 馬鞍駐在所遺址 16.9K 海拔約1415m馬鞍楓香林 是這段古道賞楓最好的地方 有著舊駐在所平台 賞楓季節到的時候 倒可以背著帳篷來此露營一晚靜靜賞楓 涼爽路徑 林木花草 迎接古道 別有一番風情 ~ 懷 舊 風 ~ 大家讚嘆這個馬鞍駐在所 可以的話在安排一下 從養老段進走5公里 在此駐足一晚 也可再走2k到溪床玩水楓樹圍繞這裡所有 楓紅時候一定很美 駐在所遺址往古道路徑輕鬆拍 這裡幾瓶空瓶 代表著時代變遷 有日本 到民國接手 到如今 各式不同的酒瓶 往養老登山口剩5k 約兩小時路程 走來其實我們也毫沒把公里數 放在預定腳程裡 只是隨意走著 看到喜歡就拍照 好好欣賞初春的霞喀羅 消失的足跡 隱約看到路程即將結束 最後的身影 下一趟旅行不用刻意安排 隨緣 時候到了 說出發就出發 楓香 隱隱約約 我呼吸著 人就是要 好好活著 靜靜聽著 自己的脈動 再對山林訴說一下心語 傾刻之間 你真的會聽到那份無名回音 高聳霧社櫻 時而飄下雪花般 幫我們的旅程 劃下休止符 靜 謐 霞 喀 羅人跟人的相處在於感覺 在於懂彼此好久不見的伙伴陪我古道走走該整裝出發了 去年的路走太少 也好久大夥沒同床窩居 那一夜的打呼聲 響澈白石駐在所#山羌都受不了 栗園駐在所（18.5K），H1418m號稱台灣的嵐山 一點都不為過 竹林小徑下 透視的光芒 襯托了我們所有 心境在於心靜 筆直竹林 心中自有一把未來的尺 在衡量 姑娘 真美 向陽在竹林之間 先生 你在幹嘛 還不走 霞喀羅養老停車場（22.2K），H1251m再往前走才是出叉路口 停車場 認識你們是偶然 下次出發就隨興 石鹿-養老 霞喀羅全段22.5k完成 +多走了800公尺 老了的時候 這個地方還真的是可以養老的地方 你~ 我~ 他 親情 ~友情 ~愛情 養老登山口觀景台與另一隊山友在山上偶遇 這裡大家合照一下 大家山旅平安 從秀錦道路上來 盡頭前左邊霞喀羅古道養老登山口 右邊觀景台往下走停車場盡頭迴轉 停車場公共廁所 相片正上方老闆: 葉大哥夫妻養老登山口12:30接駁回清泉民宿大家也在這裡再享受"舞外"大嫂的好料理 請她煮一餐慶功宴融入山野料理在泰雅馬告山胡椒的熱湯下 暖和了我們飢腸轆轆的胃與心 自家料理 很用心的 在我們來說就是~幸福 久違一年後的旅程 再見面依舊充滿歡笑與熟悉 時間就像每一滴酒 再也回不到最初的葡萄 一切盡在不言中 朋友們 再聚囉!! ..........................................................................................................俠客七人提供相片