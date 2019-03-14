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山與海之歌：清水大山三日行

2019-03-14 10:31健行筆記 Stanley Hsu

台灣屋脊的中央山脈在此與太平洋相遇；一碧萬頃的太平洋邊，高聳入雲的斷崖絕壁矗立於此。雲霧之下，是波瀾壯闊的清水斷崖；而雲霧之上，則有巍峨寬厚的清水大山。大山之巔，大海之極，一曲動人醉心的山與海之歌，在此迤邐開展。

行程記錄日期：2019/3/1~3/3，共三日人員：2人D1 6:00台北車站 → 6:14太魯閣號[402] → 8:20 花蓮車站 → 8:30台灣好行[1133A] → 9:20太管處 → 9:40德卡倫步道 → 11:40大禮部落三岔路口 → 12:00大禮部落午餐 13: 15 → 14:35立霧山岔路口 (天候不佳放棄登頂立霧山)＝ 15:20大同部落(彩虹屋)C1D2 C1 3:20 → 5:00第一水源 → 6:30最後水源 → 6:40登山口 → 7:00轉上稜線 → 8:50 碎石坡起點 9:10 →  9:50清水大山(H2408) 11:10 → 13:20登山口 → 14:40第一水源 ＝ 16:30 C1D3 C1 4:50 → 6:10稜線觀景石7:00 → 7:50千里眼山(H1624 )8:00 → 9:20大同部落11:00 → 12:10三間屋12:20 → 13:30砂卡礑步道口 → 14:10太管處 → 14:40台灣好行[1133A] → 15:20花蓮車站 →  20:26普悠瑪號[6247] → 22:45台北車站
 D1 天氣：多雲偶陣雨。我們一早由台北車站搭乘台鐵到花蓮車站轉台灣好行公車，於9:20抵達太魯閣遊客中心，並於9:40起登得卡倫步道。得卡倫步道原則上是一路的棧道及階梯，相對於另一條俗稱恐龍背的捷徑輕鬆好走。3555e6f0e761ced66604957e1989dbfa.jpg沿路上，有數個觀景台可以眺望立霧溪的對岸，隨著海拔的升高，對面亞泥新城礦場的大魚缸的全貌逐漸清晰。bbc22c32cd2ab84f89caf499541f7522.jpg11:40上到大禮部落的三岔路口，今天的主要爬升大致結束。這裡取左往下可往大禮部落，而繼續直走則是砂卡礑林道通往大同部落。這裡往大同部落有兩條路可走，一是由大禮部落通往大同的同禮古道，路況較原始，另一條則是我們走的砂卡礑林道，有水泥鋪面，路況較佳，當地人還會以機車通行載運人貨。由於正值午餐時間，我們先取左下到大禮部落午餐，預計休息1小時。下切部落的路上，經過一處昔日載運木材下山的流籠頭，當時繚繞的雲霧使流籠的繩索就這樣筆直插入雲霧間，彷彿若我們搭上流籠，就可通往那神祕莫測的白色仙境。1ce44bc6ee2ef18ef2270f5d5a00faf2.jpg8c98b9910e32c8f0ac2ab6d2c465fd79.jpg走進大禮部落，世居於此的是太魯閣族人，幾戶人家與農作物點綴於柔美的草坡上，農家養的狗在山坡上跑上跑下，寧靜的部落裡只聽得稀稀落落的人聲笑聲；瞬間，我以為我是否遁入了世外桃源。我們坐在廢棄派出所外的石階上用完午餐，13:15繼續出發。41c77287a8c1c35874b46b3c762188fc.jpg 7cb01a036bca94c649465e5814153141.jpg1e5cf691a183e3aad618016744edb0db.jpg13:30循著砂卡礑林道繼續往前，基本上是平路與和緩的上坡，走起來輕鬆無負擔。8becf401eae951a0d170b456a6ba8077.jpg林道踢著踢著，14:35到了立霧山與達道的家岔路口，我們本想完登砂卡礑三雄，但眼看天候不佳且有山雨欲來的氛圍，我們決定直接前往大同部落紮營。大約又踢了50分鐘的林道，終於在15:20抵達大同部落的彩虹屋(C1)。3bac4299334293b605472dab741c52e4.jpgD2 天氣：10點之前晴朗，之後多雲偶陣雨。根據大部分的紀錄，據說從大同部落到清水大山單程是11.8公里，來回大約要16小時，於是為了避免回程摸黑下山，我們3:20從大同部落摸黑出發。黑夜中，我們沿著濕漉的砂卡礑林道往前挺進，林道間蕨類蔓草夾道叢生，必須特別注意螞蝗。5:00我們抵達第一水源，這是一個崩塌地形，必須高遶。在大同部落到第一水源之間的路很好走，可惜好日子到此結束，第一水源到最後水源中間，有數個危險的崩塌地形，尤其是路面濕滑加上摸黑通過時可能會更加危險，但原則上都有拉繩，大致上小心通過即可。
沿途危險地形可參考: 1. http://www.mountain.org.tw/WebBBS/Activity/ActivityOne.aspx?ActivityID=6668&MessageID=22058&fbclid=IwAR3S-ZUE9nplGvGAQZWVikCSeg8mzofIsnSRwkYF4NQ7505YBFgNEkGK2uo 2. https://blog.xuite.net/shylian.chen/blog/307476746-%5B%E5%A4%AA%E9%AD%AF%E9%96%A3%5D+%E6%B8%85%E6%B0%B4%E5%A4%A7%E5%B1%B1-%E4%B8%89%E5%A4%A9%E4%B8%89%E5%A4%9C%E8%BC%95%E9%AC%86%E4%B9%8B%E6%97%85
5:50天微光，在某處崩塌的岩壁上，遠眺矗立對岸的三角錐山。稀微的金光灑上，刻畫出剛毅挺拔的山形。2aa5779f05db74c08df509789f2220ab.jpg天亮之後，終於可見廢棄的砂卡礑林道的真面目，昔日的水泥鋪面已被叢生的蔓草與蕨類取代，步行其上彷彿遁入綠色迷宮的奇幻世界。e330e4544ea9dd5ab90929bf4852cd83.jpg cd91365adae38be92af73e571243e4f9.jpg6:30抵達最後水源，終於告別各種崩塌地形；接著7:00轉上稜線，開始了一路陡上。這段稜線一路從海拔約1600公尺一口氣爬升了將近600公尺，來到清水大山標高的2408公尺，崩潰程度可想而知。我們稍作休息之後，咬著牙開始埋頭往上爬。8:50左右，終於穿出茂密的樹林，抵達了碎石坡的起點。此時雖然雲霧已開始聚集，但所幸還是出了大景。三角錐山山頭已被雲霧壟罩，在朝陽的照耀之下，使其巍峨殊異的稜線及山形，更顯氣勢之磅礡。沿著前方千里眼山―立霧山稜線延伸出去，是一望無際的太平洋；而遠處的七星潭海灣及花蓮市區，清晰可見。b71a01ff13cc89b321652e08366bbd47.jpg走在碎石滿佈的稜線上必須非常小心；一側陡峭的山壁直落2000公尺之下的砂卡礑溪谷，壯麗的峽谷景觀令人不由得讚嘆。da3f15fa0c647a7e7f30fe82b04d2e99.jpg 84c9ea0a839a9f4da87a6b6c08cb0c60.jpg337f089f04fac80da98b157c20aabfbf.jpg0c7d5a04896116087c68a96ff56a1140.jpg 181a076cdf3ab8308f62e4f582e28c99.jpg從碎石坡起點開始，又走了約40分鐘，我們終於在9:50登頂清水大山(H2408)。此時山頂已被雲霧壟罩，只剩下一片白茫茫的天空以及滿地的巨石，這一切脫俗得彷彿仙境一般。dfea79e2150f108579887df411f79650.jpgfec1521b147dee2d4ff68828b8617093.jpg我們躺在山頂的巨石上享受時不時灑下的暖陽，睡了大約1個小時。本來是期待雲會有散開的時候，能有幸一睹傳說中的山海大觀，然而雲似乎越聚越多，於是我們便放棄了等待。11:10揹起裝備出發下山。碎石坡一向是下山比上山難，除了地形本身容易滑動，迷路機率也大幅增加。由於許多路條都是上山的時候綁的，因此下山時由上往下看經常會被植被或石頭遮住，因此必須格外注意GPS以及努力尋找路跡，小心不要迷路。11:30回到碎石坡起點，此時早已是白茫茫一片，現在才上山的人已經無緣那懾人的大景。但確有某些瞬間，雲霧突然消散，遠方的雲海撞入眼簾，使許多人驚呼連連。8dc07960d36832fbddaf9fa3570a025a.jpg13:20回到清水大山登山口，也就是砂卡礑林道的終點。從此又是數個小時的漫長廢棄林道。此時雲霧瀰漫的林道伴隨著蓊鬱的樹叢，比起早上的綠色迷宮，更像是迷霧魔幻森林。經過數個崩塌地形之後，14:40再次來到第一水源的高遶。此時在光線充足的情況下，再看這早上摸黑經過時覺得危險地形，覺得相對安全多了；總之摸黑真的要特別小心。 39360ae6f5f3951fb77377ff09a25085.jpg 338498d7034918461dee1465e52c6ff3.jpga046d1de523730776aaa607a552a719f.jpg b69f4ee014f3d3e7281afc9cf536e7c2.jpg16:30終於回到大同部落。總里程23.6公里，海拔落差1500公尺，簡直是肉體與心志的淬鍊，真的是超級無敵遠！3cd205d2183a6ed1242ff840305c4d2e.jpge60c14c56fdd452cad3526de60afb45a.jpg結束了疲勞的一天，回到了溫暖的部落。老闆已經升起火煮熱水，老闆娘正在廚房忙進忙出，而幾隻小狗正舒服的在溫暖的窩呼呼大睡。d6649b0762c8d34387dbcb3f4c36197c.jpg 12a8d66459332c868e2a0e9f8b3b1ee3.jpg終於晚餐上桌了！本來以為會是簡單的菜色，結果卻看老闆娘一道一道接著上菜，實在是太澎湃啦！第一次在山上吃這麼好XD 4934dc56983df6d8e2457954aecf6003.jpg太陽逐漸隱沒西方的峽谷，民宿內溫暖微弱的燈光亮起，大夥終於可以開動了！外面天色漸暗，民宿內卻人聲鼎沸；眾人有說有笑，聊著這條路線有多令人崩潰。伴隨著老闆娘富有穿透力的歌聲，星空灑滿了太魯閣的夜空。這或許就是登山季節裡，大同部落的溫馨日常吧。5611aa99d3e60297fea8e19ea37d84d7.jpgD3天氣：10:00之前晴朗，之後多雲偶陣雨。今天的目標是千里眼山，然後下山回家。有了前一天的經驗，我們為了避免太晚登頂又會雲霧繚繞沒景可看，因此決定提早出發。吃完了民宿老闆娘準備的早餐之後，4:50往千里眼山出發。 cb0cc4892863cda6277d507b81a5483b.jpg千里眼山的登山口在摸黑時不太好找，是要穿過竹屋民宿中間，通過一扇鐵門之後才接上往千里眼山的步道；因此我會建議前一天天還亮時，先去探一下路。由於前一天晚上下過雨，上千里眼山的步道一路泥濘濕滑，經常會滑倒。尤其是接上稜線之前的路，簡直是走三步滑一步，加上有些陡上的地形，一不小心就滑個狗吃屎；必須特別小心。6:00接上稜線，路明顯變得比較好走。6:10抵達一觀景巨石，太平洋出其不意地撞進眼簾；在毫無防備的狀況下看見這幅美景，相信任誰都會發出讚嘆。日出前的太平洋異常寂靜，左側的清水大山以及右側的立霧溪河谷也彷彿正等待著被朝陽喚醒。大山與大海在此相遇，卻彷彿多年老友，不須言語也有著絕佳的默契。這片一望無際的寧靜與祥和，在我心中掀起激動的波瀾，我等帶著這曲註定精彩的山與海之歌，在日出之後開演。9842e320200a4bdebf2badf8fb159489.jpg4887318daf752294fdd92477b5280aa0.jpgd913e23e3b00d2e4925799f2e5a5d983.jpg6:25日出，一股金光自遠方海上的雲層射出，使所有的顏色都鮮明了起來。隨著朝日的升起，每個瞬間山與海都有不同色調。伴隨著一旁鳥兒的啁啾與海風的輕拂，山與海的交響樂就此展開。742d870456aad1ad2cd7f31548e6fc7a.jpgc31d1d082bb28bb4956e81425a9ba622.jpg940ab7e8bac7e2e2f1630d468f60a9e2.jpga26963499dcdda18700d56eea4284324.jpg
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我們在此享受著這場山與海的饗宴，駐足了50分鐘，久久不捨離去7:50出發再往上走了約莫5分鐘，來到了碎石坡起點，這裡的景竟然更大、更廣。一側同樣是一望無際的太平洋，另一側則是太魯閣峽谷，往下俯瞰大禮大同部落，遠處則有太魯閣群峰峰峰相連到天邊，天氣好或許還能看見中央山脈的主稜。6d1ba11ad807aeafa56d3a9abe7e76df.jpg  fa7174a68412f0f3cdb8470ee1a54c55.jpg732fb1a19a5f6363079db4f253438a3e.jpg轉個彎，一座寬厚高大的山映入眼簾。我花了幾秒鐘才回過神來，原來這座宏偉巍峨的大山，就是我們昨天爬的清水大山！想到這裡，不由得佩服一下昨天的自己XD92e03741d40cdd5f26db8cef8464e1b2.jpg登頂前最後是裸露的碎石坡，陡峭的坡度加上背後的太平洋，實在是讓人有背脊發涼的感覺。fa3714c35e714686ddf2e9b07d6b5af8.jpg 250fe4dd3bcde62041fc38f90f052be6.jpg7:50登頂千里眼山(H1624)，山頂無展望，於是我們休息了10分鐘就出發下山。從千里眼山下山的路不太容易。碎石坡頗容易滑動，離開稜線開始下切之後的路更是濕滑，簡直是千里眼溜滑梯！建議如果有下雨，應慎重考慮是否仍要登千里眼山。5cad3334abab10d989ddc255b2298c79.jpg 610b538014ba5b31328bbb9fc9f8af67.jpg4dd765d69e9facc1211f3a81f05ce7eb.jpg 11fcc2193029bfaa2dea65fd36bf3543.jpgfcc17bd8ade63096578d6a66b4add222.jpg 9:20回到大同部落，拔營收拾吃閣午餐之後，我們與老闆老闆娘道謝告別，11:00出發下山。回頭一望這個溫馨的地方，決定永遠在回憶裡留存這份溫暖。512a7714a6b2540ce81bd3af8cf7d6c0.jpg我們沿著張家庄岔路口下切同禮古道，並繼續下切砂卡礑溪谷，往三間屋前進。這條路路況不錯，搭配從樹叢間灑落的暖陽，走起來非常舒服，心情也輕鬆了起來。7fe924a6335c6406c0250317b658eaaa.jpg ebcf2eb638be913c573eaa52690018fe.jpg隨著高度的下降，砂卡礑溪潺潺的溪水聲漸漸清晰。我們在12:10抵達三間屋，砂卡礑步道的終點。33390b9244170affcd9fdc5bf7fadcd8.jpg 7bcff6022da80105effea671daac8d12.jpg我們輕鬆地漫步於砂卡礑步道，沿途經過鬼斧神工的峽谷景觀，並於13:30分抵達砂卡礑步道口。接著再沿著小錐麓步道接回太魯閣遊客中心。 994ab2d5582ad63d4fb84d94815e5e86.jpg 8b412be6a511f03eb615e3315ec779b5.jpg回到太魯閣遊客中心之前，是一條漫長的隧道。對一個愛山的人來說，這隧道口就像凡間與天堂的界線；越過這條界線，就離開了那溫暖自由的所在，重新回到庸庸碌碌的凡間。每一次的上山，就如同洗滌人生旅程上疲憊的心靈，待充滿能量之後，才能再度回到凡間面對更多的挑戰。然而告別，只為了下次的邂逅。3a52b903aae3b93ea186f1455ad0e5a2.jpg

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