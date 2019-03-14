山與海之歌：清水大山三日行
台灣屋脊的中央山脈在此與太平洋相遇；一碧萬頃的太平洋邊，高聳入雲的斷崖絕壁矗立於此。雲霧之下，是波瀾壯闊的清水斷崖；而雲霧之上，則有巍峨寬厚的清水大山。大山之巔，大海之極，一曲動人醉心的山與海之歌，在此迤邐開展。
|行程記錄日期：2019/3/1~3/3，共三日人員：2人D1 6:00台北車站 → 6:14太魯閣號[402] → 8:20 花蓮車站 → 8:30台灣好行[1133A] → 9:20太管處 → 9:40德卡倫步道 → 11:40大禮部落三岔路口 → 12:00大禮部落午餐 13: 15 → 14:35立霧山岔路口 (天候不佳放棄登頂立霧山)＝ 15:20大同部落(彩虹屋)C1D2 C1 3:20 → 5:00第一水源 → 6:30最後水源 → 6:40登山口 → 7:00轉上稜線 → 8:50 碎石坡起點 9:10 → 9:50清水大山(H2408) 11:10 → 13:20登山口 → 14:40第一水源 ＝ 16:30 C1D3 C1 4:50 → 6:10稜線觀景石7:00 → 7:50千里眼山(H1624 )8:00 → 9:20大同部落11:00 → 12:10三間屋12:20 → 13:30砂卡礑步道口 → 14:10太管處 → 14:40台灣好行[1133A] → 15:20花蓮車站 → 20:26普悠瑪號[6247] → 22:45台北車站
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