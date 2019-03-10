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雪山東峰單日往返

2019-03-10 08:30健行筆記 紅晨星

由6、7、8年級生組成的超肉腳豬隊友登山隊繼上次南華、奇萊南峰1日來回完登後仍意猶未盡，在228連假的尾聲又再次出發，這次去的是大眾化路線的雪山，步道美，森林林相優美，成為繼續鍛鍊腳力的下一個目標。不過畢竟登山口在武陵農場，從南投開過去也要四個多小時，打算申請入山入園證之後在武陵附近住一晚，趕緊找住宿，沒想到連假檔期這麼滿，連打二三十間都沒房間，從武陵農場一路問到梨山主要住宿區全部都是爆滿，用google好不容易才在松茂部落找到民宅住宿，先睡一晚一早再出發。13c1792c344caec5190f1c16393e8e26.jpg05:15左右抵達雪山登山口停車場，此時皎潔月色正從東方出現，銀河也橫躺在山頂，在隊友吃早餐之際用了相機拍了兩張，看起來天氣是非常好，但氣象局又說鋒面即將來襲，不免也有些憂慮，簡單吃完超商買的早餐後05:40天微亮就開始出發。a52958ad92e71bbce07dfe5af842342b.jpgb45da1f1829c21c537b47ee6763f68c5.jpg前面2K都是緩上的步道，大家邊喘氣邊適應海拔，此時6點多天色開始亮了，到達0.9K處指標，反正不趕時間慢慢走。a3845872be63900265dece67609ed127.jpg沒有展望的0.9K觀景台4632091a9cc05e42a19d043571fcf861.jpg沿途步道相當有森林感f6348a51d189820737609edf07540189.jpg還有看到老外來爬，而且速度相當快，一下子就被刷卡，比起來我們真是超肉腳。9641aa52fd025525c1b483a15301f736.jpg看著望塵莫及的腳步，我們還是慢慢爬48687e5cd72cc74991871f0aeb6eefb2.jpg約莫6:40陽光開始灑落林間，精神為之振奮c8f4dfe21ee1f8939194d792d459a8ca.jpg沿途步道滿布松針ba69500b7a265abf4f7e75c48a3302fd.jpg遠方陽光折射將雲彩染上一片金黃241d3963305a9c2a156acbf8cc04812b.jpga3d302f4973dbce2b15eb08e03a5b2c2.jpg一路走來都相當舒服1d9f9102b6e1fd912d273cc8da41089a.jpg6:43太陽整個從山頭出來了，天氣非常好，大家停下腳步看一下景色2dca8214bd3b200eccf89c5cef81dbd7.jpg森林步道在陽光襯托下，變得非常立體有層次909769e6c69a513250e5b6f437ac5bf8.jpg在晨光迎接下，走起路來振奮精神許多729d23cc92b693b95196d92b2f5053da.jpg60a4a3afb683e541cb3f9aaa88b12e0a.jpgbe950b7b37271a2a98bbedb4d1825330.jpg6:46快接近2K七卡山莊，轉角路旁陽光灑落林間的景色讓人不自覺多拍了好幾張f4e793153b696c6f4465ee1e1f3535f2.jpg金黃耀眼的步道顯得特別迷人c62355a7b205c18761f3602b9573bff2.jpg6eca4204b143419df071361b3801922c.jpg來裝B一下學網美網紅迎向陽光振奮照da11a4a3c0a6e544be63c987a8eb9502.jpg06:51分終於來到了七卡山莊，稍作歇息跟管理員聊聊天抬槓一下，順便上個洗手間，過5分鐘在繼續出發5fdf2b314aa00a8a06c6eac31cc0d58b.jpg2K往上稍微比下面步道難爬一些，時緩時陡，對於沒什麼在運動的人來說有些吃力，而且要克服高山症，喘息聲不斷。b7c5748597e79cdfd962c606e5543be9.jpg累了步道旁就有天然的椅子，屁股一坐就可以在旁邊歇歇腳94b8b2c3950cf9c0fadca97a520e0fb2.jpg97760c2b477657c73a840062ecfbf913.jpg364364d112081d9f2f02a8c6e61fc307.jpg整條步道幾乎都有森林掩蓋，不會一直曬太陽444dfbb6d1ec52b8b370b4977468e388.jpg62d45953a52c025e14ecf31fa2bf06f0.jpg上到2.5還多少K我忘了，開始有展望，遠眺桃山ef6bbd317ad768a06003b1eafdb68d0d.jpg9c51664b297b8c2720d3d5d7c245690a.jpg891476d97594edb3b8162501f43f16a7.jpg四邊還有芒草，被陽光染上一片金黃e31d988b853390cf12c9f4b7a80fb522.jpg

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08:09感覺似乎走在稜線上了

c4c2274c96987cc19d00d64aec910ee5.jpg3.5K木製涼椅可以休息，我們把裝備放下來歇歇，旁邊鳥兒跳來跳去，感覺似乎有其他山友餵食6299e514b15e3b992f5c223f1e2b9434.jpg模樣非常可愛ca18cae98d23929a214b3149f555554b.jpg休息5分鐘後又繼續往上走70c103f5fc5d3e882fe5fc19dda3cbe5.jpg3.5K往上就有碎石坡，比起一開始的林道開始有點挑戰9cae5ea6e5e01af3d0c367ce0cb71b2e.jpg天氣一下子烏雲密布一下子又恢復藍天白雲7c1a7f645fab9c4a016c500869b6624c.jpg雲走得特別快，感覺真的是鋒面要來襲了4dd360224e32a7f478c6089336475894.jpg太陽光線透過雲層灑落遠方梨山非常有層次感，有如聖光降臨23d81a4b18b802ac427a777bb76c060d.jpg視野非常遼闊的雪山步道cb69537ecd9f0c7f9fc65ddb8891bbe9.jpg層次變化不斷的光線越來越精彩b45fe2daaa1c65ac55594d8235611cea.jpg09:00終於抵達4K處哭坡觀景台，後方就是等等要繼續往上，人稱爬了會哭的哭坡，我們先在此歇息，吃個補給品，恰好遇上馬來西亞的登山隊，大家聊了一下天，居然是專程來爬台灣雪山的，還有外籍嚮導來過20幾次，真令人吃驚，看來我們要更努力爬自己的山了。2bd1999f5e3dc50958c981b23728cbb7.jpg十分鐘過後開始走哭坡，是有比較陡一點，但輕裝而言，不是很困難，至少我覺得跟合歡西峰比起來簡單多了。38bbe863303e08c46d4c9d7c959e2bf0.jpg上到坡頂展望又更好了，遠眺中央尖、無明、鈴鳴山等北一段名山。47502bf54abc70a5a9f58c9cee22f438.jpg真正走在稜線上，感覺應該快要到了，但風也變得非常大。89eb180e404ed4eb3e63aafa4b1cbcb4.jpg看到雪山東峰的指標牌了f6ac1c236ceef19d87c1bbb36514218e.jpg看起來應該是要先下在上，好像很多山都有這種格式，不會讓你太好爬(笑)42fe76e2a5e4e457426cd2dfdea3f094.jpg有碎石坡跟好像很壯觀的森林，令人精神為之一振29a37c5386179571180c2e444ddee864.jpg8eddfbbf5725ef18b1b8b90ca5a42663.jpg森林感超重，真的是非常有那種很清新的氛圍，覺得呼吸一下都能把在山下的PM2.5排掉f73103fc1947122d6f7b5d7104912f93.jpg中生代大叔也能來一點網紅照，剛好光線灑下來特別立體fa8dbd887d7fa7506d986cf788835014.jpg雖然有點累但看在東峰快到了，拍完照繼續出發fee7cdb36d845a8e8c93f32564a1b010.jpg先下再上ba10aa15d93eb372494f09f8c9f23abb.jpg4.7K處，感覺天氣變差了，通過芒草林3e7f9b33ca2572a15783cf90799bf175.jpg這個雲層就知道是天氣變壞的前奏曲，看來要加緊腳步了49e33f51ca99f1b0926ad401f7774d5c.jpg終於啊！再10公尺！遠方主峰還有一點點積雪！e06c64ef972883c354ae71f1de09767f.jpg10:15分終於登頂，登頂的一刻，狂風大作，突然間覺得臉上刺痛，居然飄雪，第一次看到雪落下，特別振奮，但太冷了，因為只有穿短袖跟風衣，溫度陡降太多，讓人發麻。31f9b4df4a3b2ed027777aa6722597fc.jpg一貫性的拿標牌合影是必須的。9678f6bbe467654f4e694a12cc926a9a.jpg本來此趟行程是想要一日雙峰的，看來天氣變壞加上必須考慮下山時間，就此打住，雪山主峰還是想辦法抽個369山莊再挑戰。下山當然免不了因為天氣轉變變成落湯雞，後面3.5K都是穿雨衣下山的，下山比較快，約莫下午1點20分就返回登山口，難忘這個美好的雪山步道，用相機紀錄一下肉腳之旅。


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