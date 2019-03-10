雪山東峰單日往返
由6、7、8年級生組成的超肉腳豬隊友登山隊繼上次南華、奇萊南峰1日來回完登後仍意猶未盡，在228連假的尾聲又再次出發，這次去的是大眾化路線的雪山，步道美，森林林相優美，成為繼續鍛鍊腳力的下一個目標。不過畢竟登山口在武陵農場，從南投開過去也要四個多小時，打算申請入山入園證之後在武陵附近住一晚，趕緊找住宿，沒想到連假檔期這麼滿，連打二三十間都沒房間，從武陵農場一路問到梨山主要住宿區全部都是爆滿，用google好不容易才在松茂部落找到民宅住宿，先睡一晚一早再出發。05:15左右抵達雪山登山口停車場，此時皎潔月色正從東方出現，銀河也橫躺在山頂，在隊友吃早餐之際用了相機拍了兩張，看起來天氣是非常好，但氣象局又說鋒面即將來襲，不免也有些憂慮，簡單吃完超商買的早餐後05:40天微亮就開始出發。前面2K都是緩上的步道，大家邊喘氣邊適應海拔，此時6點多天色開始亮了，到達0.9K處指標，反正不趕時間慢慢走。沒有展望的0.9K觀景台沿途步道相當有森林感還有看到老外來爬，而且速度相當快，一下子就被刷卡，比起來我們真是超肉腳。看著望塵莫及的腳步，我們還是慢慢爬約莫6:40陽光開始灑落林間，精神為之振奮沿途步道滿布松針遠方陽光折射將雲彩染上一片金黃一路走來都相當舒服6:43太陽整個從山頭出來了，天氣非常好，大家停下腳步看一下景色森林步道在陽光襯托下，變得非常立體有層次在晨光迎接下，走起路來振奮精神許多6:46快接近2K七卡山莊，轉角路旁陽光灑落林間的景色讓人不自覺多拍了好幾張金黃耀眼的步道顯得特別迷人來裝B一下學網美網紅迎向陽光振奮照06:51分終於來到了七卡山莊，稍作歇息跟管理員聊聊天抬槓一下，順便上個洗手間，過5分鐘在繼續出發2K往上稍微比下面步道難爬一些，時緩時陡，對於沒什麼在運動的人來說有些吃力，而且要克服高山症，喘息聲不斷。累了步道旁就有天然的椅子，屁股一坐就可以在旁邊歇歇腳整條步道幾乎都有森林掩蓋，不會一直曬太陽上到2.5還多少K我忘了，開始有展望，遠眺桃山四邊還有芒草，被陽光染上一片金黃
08:09感覺似乎走在稜線上了
3.5K木製涼椅可以休息，我們把裝備放下來歇歇，旁邊鳥兒跳來跳去，感覺似乎有其他山友餵食模樣非常可愛休息5分鐘後又繼續往上走3.5K往上就有碎石坡，比起一開始的林道開始有點挑戰天氣一下子烏雲密布一下子又恢復藍天白雲雲走得特別快，感覺真的是鋒面要來襲了太陽光線透過雲層灑落遠方梨山非常有層次感，有如聖光降臨視野非常遼闊的雪山步道層次變化不斷的光線越來越精彩09:00終於抵達4K處哭坡觀景台，後方就是等等要繼續往上，人稱爬了會哭的哭坡，我們先在此歇息，吃個補給品，恰好遇上馬來西亞的登山隊，大家聊了一下天，居然是專程來爬台灣雪山的，還有外籍嚮導來過20幾次，真令人吃驚，看來我們要更努力爬自己的山了。十分鐘過後開始走哭坡，是有比較陡一點，但輕裝而言，不是很困難，至少我覺得跟合歡西峰比起來簡單多了。上到坡頂展望又更好了，遠眺中央尖、無明、鈴鳴山等北一段名山。真正走在稜線上，感覺應該快要到了，但風也變得非常大。看到雪山東峰的指標牌了看起來應該是要先下在上，好像很多山都有這種格式，不會讓你太好爬(笑)有碎石坡跟好像很壯觀的森林，令人精神為之一振森林感超重，真的是非常有那種很清新的氛圍，覺得呼吸一下都能把在山下的PM2.5排掉中生代大叔也能來一點網紅照，剛好光線灑下來特別立體雖然有點累但看在東峰快到了，拍完照繼續出發先下再上4.7K處，感覺天氣變差了，通過芒草林這個雲層就知道是天氣變壞的前奏曲，看來要加緊腳步了終於啊！再10公尺！遠方主峰還有一點點積雪！10:15分終於登頂，登頂的一刻，狂風大作，突然間覺得臉上刺痛，居然飄雪，第一次看到雪落下，特別振奮，但太冷了，因為只有穿短袖跟風衣，溫度陡降太多，讓人發麻。一貫性的拿標牌合影是必須的。本來此趟行程是想要一日雙峰的，看來天氣變壞加上必須考慮下山時間，就此打住，雪山主峰還是想辦法抽個369山莊再挑戰。下山當然免不了因為天氣轉變變成落湯雞，後面3.5K都是穿雨衣下山的，下山比較快，約莫下午1點20分就返回登山口，難忘這個美好的雪山步道，用相機紀錄一下肉腳之旅。
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