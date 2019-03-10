雪山東峰單日往返

2019-03-10 08:30 健行筆記 紅晨星



由6、7、8年級生組成的超肉腳豬隊友登山隊繼上次南華、奇萊南峰1日來回完登後仍意猶未盡，在228連假的尾聲又再次出發，這次去的是大眾化路線的雪山，步道美，森林林相優美，成為繼續鍛鍊腳力的下一個目標。不過畢竟登山口在武陵農場，從南投開過去也要四個多小時，打算申請入山入園證之後在武陵附近住一晚，趕緊找住宿，沒想到連假檔期這麼滿，連打二三十間都沒房間，從武陵農場一路問到梨山主要住宿區全部都是爆滿，用google好不容易才在松茂部落找到民宅住宿，先睡一晚一早再出發。 05:15左右抵達雪山登山口停車場，此時皎潔月色正從東方出現，銀河也橫躺在山頂，在隊友吃早餐之際用了相機拍了兩張，看起來天氣是非常好，但氣象局又說鋒面即將來襲，不免也有些憂慮，簡單吃完超商買的早餐後05:40天微亮就開始出發。 前面2K都是緩上的步道，大家邊喘氣邊適應海拔，此時6點多天色開始亮了，到達0.9K處指標，反正不趕時間慢慢走。 沒有展望的0.9K觀景台 沿途步道相當有森林感 還有看到老外來爬，而且速度相當快，一下子就被刷卡，比起來我們真是超肉腳。 看著望塵莫及的腳步，我們還是慢慢爬 約莫6:40陽光開始灑落林間，精神為之振奮 沿途步道滿布松針 遠方陽光折射將雲彩染上一片金黃 一路走來都相當舒服 6:43太陽整個從山頭出來了，天氣非常好，大家停下腳步看一下景色 森林步道在陽光襯托下，變得非常立體有層次 在晨光迎接下，走起路來振奮精神許多 6:46快接近2K七卡山莊，轉角路旁陽光灑落林間的景色讓人不自覺多拍了好幾張 金黃耀眼的步道顯得特別迷人 來裝B一下學網美網紅迎向陽光振奮照 06:51分終於來到了七卡山莊，稍作歇息跟管理員聊聊天抬槓一下，順便上個洗手間，過5分鐘在繼續出發 2K往上稍微比下面步道難爬一些，時緩時陡，對於沒什麼在運動的人來說有些吃力，而且要克服高山症，喘息聲不斷。 累了步道旁就有天然的椅子，屁股一坐就可以在旁邊歇歇腳 整條步道幾乎都有森林掩蓋，不會一直曬太陽 上到2.5還多少K我忘了，開始有展望，遠眺桃山 四邊還有芒草，被陽光染上一片金黃

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08:09感覺似乎走在稜線上了

3.5K木製涼椅可以休息，我們把裝備放下來歇歇，旁邊鳥兒跳來跳去，感覺似乎有其他山友餵食 模樣非常可愛 休息5分鐘後又繼續往上走 3.5K往上就有碎石坡，比起一開始的林道開始有點挑戰 天氣一下子烏雲密布一下子又恢復藍天白雲 雲走得特別快，感覺真的是鋒面要來襲了 太陽光線透過雲層灑落遠方梨山非常有層次感，有如聖光降臨 視野非常遼闊的雪山步道 層次變化不斷的光線越來越精彩 09:00終於抵達4K處哭坡觀景台，後方就是等等要繼續往上，人稱爬了會哭的哭坡，我們先在此歇息，吃個補給品，恰好遇上馬來西亞的登山隊，大家聊了一下天，居然是專程來爬台灣雪山的，還有外籍嚮導來過20幾次，真令人吃驚，看來我們要更努力爬自己的山了。 十分鐘過後開始走哭坡，是有比較陡一點，但輕裝而言，不是很困難，至少我覺得跟合歡西峰比起來簡單多了。 上到坡頂展望又更好了，遠眺中央尖、無明、鈴鳴山等北一段名山。 真正走在稜線上，感覺應該快要到了，但風也變得非常大。 看到雪山東峰的指標牌了 看起來應該是要先下在上，好像很多山都有這種格式，不會讓你太好爬(笑) 有碎石坡跟好像很壯觀的森林，令人精神為之一振 森林感超重，真的是非常有那種很清新的氛圍，覺得呼吸一下都能把在山下的PM2.5排掉 中生代大叔也能來一點網紅照，剛好光線灑下來特別立體 雖然有點累但看在東峰快到了，拍完照繼續出發 先下再上 4.7K處，感覺天氣變差了，通過芒草林 這個雲層就知道是天氣變壞的前奏曲，看來要加緊腳步了 終於啊！再10公尺！遠方主峰還有一點點積雪！ 10:15分終於登頂，登頂的一刻，狂風大作，突然間覺得臉上刺痛，居然飄雪，第一次看到雪落下，特別振奮，但太冷了，因為只有穿短袖跟風衣，溫度陡降太多，讓人發麻。 一貫性的拿標牌合影是必須的。 本來此趟行程是想要一日雙峰的，看來天氣變壞加上必須考慮下山時間，就此打住，雪山主峰還是想辦法抽個369山莊再挑戰。下山當然免不了因為天氣轉變變成落湯雞，後面3.5K都是穿雨衣下山的，下山比較快，約莫下午1點20分就返回登山口，難忘這個美好的雪山步道，用相機紀錄一下肉腳之旅。





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