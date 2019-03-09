向陽山：虛度光陰

2019-03-09 21:30 健行筆記 律



避風處，雲霧起，於高海拔稜線上，山嵐似潮流的湧動裡，與向陽山的植披共同感受著冷冽的寒風。此刻的溫度，約莫兩度，而在一個岩壁的屏障下聽著風聲，擾動著霧氣。山嶺上佇足的，漸漸地下了山經過了身旁，而我們在等待著是，驟降的氣溫將水氣凝結成摸不著的海。鄰近著揚起的雲，看著它們捲至高空散去，或迂迴的聚集，在時間的推移之後，模糊的霧氣開始有了輪廓，然後我們睜亮了雙眼，不自覺地驚呼著「好美！」

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一度。「時間差不多，該啟程向陽山頂看夕陽了⋯」說著。暫留了裝備，輕盈的在每一個步伐裡凝視著大自然裡最美的幻化時刻。冰冷的空氣中逐漸僵硬了雙手，身體也慢慢地感受到偷溜進來的刺骨。但是，按耐不住的悸動，像是融化了我們的心，對抗著境外的冷。一心一意的只想以更靠近的距離，親臨那份來自晚霞、來自眾山嶺無聲的禮物，與感動。而所有的付出，都將著實的兌現成海拔高度，藉此以更高的視野去體會身而為人的渺小，感受著無所事事的存在此處，虛度光陰竟是滿溢著雀躍。凍結的那些，除了雙手之外，時間也彷若靜止，然後我們再受著夜幕不著痕跡的輾轉，突然醒悟到「是時候了⋯」。在遇見這份幻化，是無法移開雙眼的，我們被那份美感動到不允許錯過，此時多做些什麼，都不合時宜⋯。

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「不僅僅要看日落和黎明，倘若可能的話還要欣賞大自然本身！有多少個冬或夏的早晨，鄰居還在忙碌於他們的事務之前，我就外出做我的事了！那些黎明時刻趕去波士頓的農夫、正在工作的伐木工人，及許多市民都曾見過我事後的折返。真的，在太陽升起的過程中我從未幫助過什麼，可是不要懷疑，在太陽升起的時候你正好在場，這才是最重要的。」梭羅 「這輩子，從沒看過這麼美的風景⋯。」他不斷重複著，眼睛卻始終凝視著彩霞的瞬息萬變。而我在雙手止不住的顫抖下，仍企圖挽留當時的光影，這之間不記得嚷了多少聲「太美了！」雖但如此，此刻我們卻是迷戀著同一處的山巒疊起。這並不是自己第一次際遇如此美麗動人的夕陽，但總會讓我於事後想起小王子這麼說著：「我的星球很小，只要椅子往後挪一點就可以欣賞到落日，愛看幾次就看幾次。有一回，我就看了四十四次的落日⋯。」夕陽啊，就算連續看四十四次，大概都不會感到厭膩。有個朋友曾說「拍的感覺看起來都不太好，所以就沒有發佈了⋯。」我想了想後回應：「你分享著照片，看到的人會覺得很開心，這樣就足夠了。」 我們對於山的嚮往，追溯起源頭，或許也都是見著了一張令人怦然心動的山岳景色吧！這也是在自詡為山的使者後，深刻的感受到必須將這份禮物給傳達出去。台灣，真的很美！然後，用心的將觸動內心的畫面，悄悄帶進人的心裡頭。





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