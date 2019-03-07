北大武山-我的完百日誌

北大武之門登北大武山必經之地，車行至此，多數登山客都會在此拍照紀念一下！從這裡再開進新登山口大約10~20分鐘普通轎車可通行，會車需小心即可

北大武山-新登山口自從林道崩塌後，登山客就得從這裡出發前往北大武山了！從這裡至舊登山口約90分鐘

日湯真山岔路日湯真山有兩條路線，分別在這裡和舊登山口日湯真是在地登山客平常健行的路線，一路上碰到很多親切的前輩單日來回日湯真。也順道帶著水瓶要裝山泉水回家喝

從登山步道出發後，首見南、北大武山，望著他的同時，想著明天就會出現在上面了！！！就像你站在天池山莊看著對面的卡賀爾時，你會想：蛤！？營地必須翻過去，怎麼這樣遠...?!!!

北大武山-舊登山口過去可以車行至此，省下90分鐘的路程！常有人說：「山永遠在，但命只有一條」我們常笑說：「山永遠在，但路愈來愈遠」

舊登山口管制哨前往北大武山必須先申請入山證，攜帶證件在這裡核對身份。未經辦理者，不可進入，即使單攻也要申請。這裡很棒的是，為響應無紙化環保，管理員說未來希望大家將入山證存在手機供查驗就好，不用印出來。希望其它地區的山屋也能如此，不然每次上山都得印一堆廢紙帶在身上，實在非常不環保。

舊登山口合影在這裡碰上其它隊伍休息，請他們幫我們大夥合照一下

管制哨後方房間從這裡開始，就開始進入原始森林區。路面溼滑，小心慢行。

北大武的原始林相蠻美的，絕對值得您細心品嚐他！

步道上，第二次見到北大武山！每次在玉山或嘉明湖，望向最遠的金字塔，就是這座又酷又迷人的山，終於要來掀開他的面紗了！

水龍頭休息平台這裡是我們預訂放飯的地點，有前人搭建的洗手台，還有木椅供大家使用！實在非常感謝前人的用心！

上到山裡來，用山泉水來一杯單品手沖是再奢侈不過的事了！

休息完畢，大夥整裝出發！

這就是水龍頭休息平台大家煮食請適量，不要造成廚餘使環境髒亂！

從水龍頭平台上來後，一路開始陡上到光明頂不時回頭幫大家拍拍照，讓大家忘掉疲憊

ㄇ形鐵架北大武特有的設施，雖然奇萊東稜的鐵線斷崖也有一樣的東西，但沒有這個這麼牢靠和密集。這個遇水很滑，請大家踩踏時，務必小心。

大夥一路向前邁進，看到這個ㄇ形鐵，就代表你快到3.8K的光明頂囉！

3.8K-喜多麗斷崖這裡是全台最著名的雲瀑景觀處！離檜谷山莊也只有0.4K的距離，非常適合大家從山莊走過來看夕陽的地方！這裡又稱為光明頂！

沒看到景沒關係，這裡有告示牌讓你知道夕陽長什麼樣子XD

大夥在這裡等了20分鐘仍然霧鎖光明頂，只好拍個合照默默回山莊耎廢XD

誰說起霧不能拍照XD善用些小方法，你也能拍出有溫度的照片

北大武山岔路距北大武5K距山莊0.2K距光明頂0.2K

檜谷山莊露營區這裡有非常高級的營位供大家宿營用，官方也有拉水管給露營者使用！

檜谷山莊山莊到啦！請山友幫我們大家合照一下~~

山莊前告示牌這裡說明著檜谷山莊的歷史及北大武的過去

山莊內部非常高級，軟墊又軟又好睡！後面也有私人置物空間，上方還能掛食物、衣服PS.山莊有老鼠，務必將食物吊起來

檜谷山莊搭伙每日午後供應黑糖薑茶，讓你迅速補充體力！

廚工正在幫各位準備晚餐！

屬於廚工的一片天謝謝辛苦的工作人員們！有你們在，讓登山的環境變得更加輕鬆自在

北大武檜谷廚房登山工作室本日廚工：邦官經驗非常老練的前輩，幫大家準備非常豪華的餐點！

不僅煮飯，還得不時提水煮熱茶給大家喝大家請多給工作人員些鼓勵！

山屋前休息平台這裡是攻頂後的山友話家常的地方

山屋注意事項希望各位到各個山屋時，都能仔細閱讀每個山屋的規定！

山屋內部就是長這樣，單一層，分左右兩排床位不算多，假日通常一位難求

山莊旁盡是拍照的景點！

看太陽準備出來了！要大家準備去光明頂吸收日月精華啦！

光明頂瞧見南大武山就在海上了！

2/22當天，我們是第一組到光明頂曬人乾的隊伍，可能還太早，沒人要過來XD

這裡真的很好拍！！！

下午到時，這裡還是一片霧，現在卻如此美麗！

平地空汙嚴重，上山就變成大鼻屎啦XD傷眼請見諒XD

喜多麗斷崖夕照

這兩晚的伙食非常好！北大武最出名是什麼呢？！就是魯肉飯啦！！！第二天的晚餐甚至還有和嘉明湖一樣新鮮Q彈的蝦子了！小弟目前各山莊的排名1.嘉明湖2.北大武最後一名非排雲山莊莫屬啦！！！！！

每天最重要的一餐就是早餐啦！連廣仲都特別為此寫了一首歌XD檜谷這裡的早餐真的很棒，第二天的早餐裡面竟然還有新鮮的牡蠣鹹粥！！！

第二天攻頂之日，為避免大家摸黑回山莊，所以我們早上4:30從山莊出發預計12小時回來為測試新相機的能力，故意手持夜拍這張照片~~沒想到效果不錯！！

夜間行進得非常小心，頭燈需點亮些我們常說：「寧可摸早黑也不要摸晚黑！」摸早黑的幾個好處：1.不會東張西望2.不用喝水3.不覺得累4.不用休息也不會想休息5.莫名其妙就到了XD

登頂路上，不少像這樣的危險地形要通過，請大家務必注意足下，即使拍照也是安全第一

南大武山岔路一個不小心，就到叉路啦！這裡已不像過去一樣，官方拉的封鎖布條已經沒有了！這真的是個非常正面的方向，山永遠不會是黑的，他有自己的名字！只是官方不給申請、不開放而已。

從岔路開始，一路上都會有台灣鐵杉搭著日出的色溫，實在非常美麗！

上到稜線後，視野開始變得開闊！！回頭就可瞧見南大武山，即使我們沒去，他也會一路護送我們抵達北大武山！

小心斷崖見這塊告示牌，你就快到大武祠啦！

安全第一時常告戒大家，即使風景再美，也要在安全的許可下拍照

這些鐵杉真的很美沒有了這些霧，感覺就沒了！

您是否也覺得美呢！？

一路走在稜線上，真的很美麗，大家都忘卻了疲倦

通往北大武的路上，不時有這樣的箭竹林非常感謝時常有前輩來開闢箭竹讓大家行走時不會碰到溼溼的箭竹林

高砂義勇軍紀念碑當年日軍徵召人員遠征南洋，為紀念驍勇善戰的原住民勇士們！特立此碑

大武祠很可惜第一次來鳥居就沒有了！從前大武祠是日本人設立在北大武山頂上，幾經排灣和魯凱族人的抗議，加上幾經雷擊後終被移至此處

從大武祠攻頂過程中，不時有這樣的中級山路徑，無論晴雨都是溼滑的路面，務必小心行走

上上下下經過幾個山頭才會到北大武山單程大約50分鐘時而上稜線，時而進樹林

不時可以眺望著終點！

望著北大武山，大家不敢置信還要走這樣遠!!!

北大武山排灣和魯凱族人的聖山也是小弟的第100座百岳帶著香檳和老婆一起上來慶祝

謝謝各位好朋友一起來幫小弟慶祝XD

回程也是要小心再小心通常大家回程都會特別鬆懈，平常危險也都是發生在回程的路上

很喜歡這張，夥伴們都在注意著足下，並沒有注意到我在拍他們

回到大武祠，我們在這裡放飯煮咖啡

大武祠前有很大的休息平台

回望剛剛去過的北大武山

適時的放慢腳步注意四方，你會發現處處是美景！不過我還是比較喜歡南湖五岩峰上的枯木，那可真是一絕呀！

回程看到這個，大家還是得小心行走

模特兒表演一下如何下山

北大武路上很多像這樣的路，小心通過即可北大武上大多有驚無險

四處都是特別的枯木

南大武山岔路

很多像這樣的路，其實拍起來比較可怕，實際上沒這麼可怕XD

除了斷崖，不時還需要跨過倒木

大武山最後水源地，建議大家可以攜帶濾水器前來使用，不要帶太多水浪費體力

回程的大鐵杉

回程見色溫光線不錯，就拍下這張紀念一下！

不僅跨過倒木，還得不時鑽過倒木

檜谷山莊上面的神木，不過跟平常在深山裡見到的神木比起來，這個稍嫌普通了點XD

不斷的跨過倒木 鑽過倒木，然後就到啦！

舊時的指示牌，從這裡回山莊還有1.5+0.2K

回山莊時，看到迷人的光線！檜谷山莊位於山坳處，平時日照不易，所以容易有這樣的光線

瞧瞧今晚超級澎湃的晚餐，有大蝦又有豬腳

回來還有黑糖山粉圓

下山慶功的香檳！

今天換我們在這裡話唬爛啦~~~

看到陽光又出來了，準備出發光明頂拍照！

幫友隊的帳篷留影一下

外星人要登場啦！！塊逃呀！！

如此迷人的風景，你還不來嗎XD

高山天象變化萬千，不過短短幾分鐘北大武就躲起來啦！

大夥等了一下，太陽又跑出來見大家了~~

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喜多麗！真的很棒！就算你不登頂，來這裡也值得了！

假日每天都有滿滿登山客來這裡報到！

第三天新鮮牡蠣鹹粥！吃完後大家就瘋狂往山下衝！因為大家都想著下山吃屏東最出名的溫體牛肉！！比起萬巒豬腳，我大推溫體牛肉呀！！

地面溼滑，小心行走！

大夥喘口氣，拍張照留念一下！

本以為下山沒景好拍，殊不知老天仍然給予如此美麗的景緻

山的壯闊，唯有您親身體會後才會了解他，愛上他這或許就是為什麼大家都願意不顧一切上山的原因吧

回到舊登山口，打電話訂位，準備下山吃慶功宴啦XD

適時的裁切，你就能得到不一樣的感覺

這裡就是舊登山口的第二停車場！！最後一張啦！感謝大家收看！希望大家會喜歡

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