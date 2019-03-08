大台北五座"一等三角點"郊山雜記

2019-03-08 08:25 健行筆記 Wilson Tsai



愈親山就愈愛山, 愈愛山就愈用心聆聽大自然 ...從受邀登山, 再開始從書本文章認識山到用自己的眼睛身體接觸山, 才更深刻體會"古道中先人的足跡所分享的生命歷程", 也鼓勵自己用笨拙的紀錄來摘要雜記, 分享自己的喜悅 ....在大台北地區有五座一等三角點的山頭，若按著個人走過的順序有北方的「七星山」、東北角的「瑞芳燦光寮山」、西方的「樹林大棟山」、南方的「新店獅仔頭山」並東方的「深坑土庫岳(更寮古道)」。一. 走訪七星山時, 無論你的登山起點為何, 勿忘七星山芒草區中的"七星池"與"七星堆(凱達格蘭古遺址)"並四季的花草植物與林中飛鳥.☋ 七星山 /1120m/一等三角點/一等衛星控制點☊七星山小檔案 https://hiking.biji.co/index.php?q=mountain&act=detail&id=101

分享 facebook 二. 來到瑞芳燦光寮山時, 不要忘了茶壺山陵線步道, 在這東北角的陵線有如走在部份百岳陵線的視野, 同時看著東北角海岸(陰陽海的特色景觀), 當然也不要忘了走訪礦坑遺址...☋ 燦光寮山 /738m/一等三角點原點/一等衛星控制點☊ 燦光寮山步道資訊 https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=detail&id=189 三. 樹林大棟山座落於林口台地的新北樹林區、桃園縣龜山鄉交界處，擁有一等三角點及一圖根點。大棟山的攀登路線眾多，和樹林、山佳、鶯歌火車站皆相距不遠，可連走青龍嶺、大同山等多座山峰，沿途展望良好，尤其青龍嶺的視野遼闊，可俯瞰樹林、新莊以及有如長龍一般的高鐵和大漢溪，也是賞夜景的特殊位置。☋ 大棟山 /405m/一等三角點/土地調查局圖根點☊ 大棟山登山資訊 https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=detail&id=212 四. 新店區獅仔頭山座落在礦窟溪源頭是新店區的最高峰。前往獅仔頭山最便捷的接駁方式為搭乘"獅仔頭山線巴士"，起站搭乘地點為捷運新店站(碧潭側)。山頂除外展望的愉悅，喜愛歷史的可以連結抗日義勇軍的故事並日治時期的樟腦貿易(樟樹種植)過往。☋ 獅仔頭山 / 858m / 一等三角點☊ 獅仔頭山登山資訊 https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=detail&id=185 五. 土庫岳親山步道(更寮古道)是早年南港通往深坑和石碇的五條古道中，保存完整而且仍在使用中的古道。土庫岳又稱大坪山，是深坑與南港的界山，站在土庫岳山頭，可以望向四周環繞的群山，又名望高寮。雖然高度有限但一等三角點的特色，說明著特殊的視野風貌，肯定是極佳的登山健行好地點。☋ 土庫岳(大坪山) / 389m / 一等三角點 與 三等三角點1134號☊ 土庫岳登山資訊 https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=detail&id=81 結語 俗語雖說"仁者樂山.智者樂水", 然更貼近林道時卻發現, "山中有水, 谷中有泉", 走在古道並展望萬物時, 如同置身過去, 現在與未來... 聖經中的詩篇 104: 10~18, 24, 31耶和華使泉源湧在山谷，流在山間，使野地的走獸有水喝，野驢得解其渴。天上的飛鳥在水旁住宿，在樹枝上啼叫。祂從樓閣中澆灌山嶺；因祂作為的功效，地就豐足。祂使草生長，給六畜吃，使菜蔬發長，供給人用，使人從地裡能得食物，又得酒能悅人心，得油能潤人面，得糧能養人心。佳美的樹木，就是黎巴嫩的香柏樹，是耶和華所栽種的，都滿了汁漿。雀鳥在其上搭窩；至於鶴，松樹是牠的房屋。高山為野山羊的住所；巖石為沙番的藏處。.... 耶和華啊，祢所造的何其多！都是祢用智慧造成的；遍地滿了祢的豐富。....願耶和華的榮耀存到永遠！願耶和華喜悅自己所造的！....

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