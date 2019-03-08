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大台北五座"一等三角點"郊山雜記

2019-03-08 08:25健行筆記 Wilson Tsai

愈親山就愈愛山, 愈愛山就愈用心聆聽大自然 ...從受邀登山, 再開始從書本文章認識山到用自己的眼睛身體接觸山, 才更深刻體會"古道中先人的足跡所分享的生命歷程", 也鼓勵自己用笨拙的紀錄來摘要雜記, 分享自己的喜悅 ....在大台北地區有五座一等三角點的山頭，若按著個人走過的順序有北方的「七星山」、東北角的「瑞芳燦光寮山」、西方的「樹林大棟山」、南方的「新店獅仔頭山」並東方的「深坑土庫岳(更寮古道)」。一. 走訪七星山時, 無論你的登山起點為何, 勿忘七星山芒草區中的"七星池"與"七星堆(凱達格蘭古遺址)"並四季的花草植物與林中飛鳥.☋ 七星山 /1120m/一等三角點/一等衛星控制點☊七星山小檔案  https://hiking.biji.co/index.php?q=mountain&act=detail&id=101f105c67ee9221c0274786bc8f275d515.jpg7120a7b6de9d4b44a34be5b376f4a793.jpg6cea9cc3aec8cfa635b83ab9310633c2.jpgd2cb7631bd5660d9ae8d065e01bcbd65.jpg2a61f07babd0c7a614e68ce970167010.jpgd0b36d6f3a469148c28d87a642e30d7e.jpgaecabc937ff9cecdb862de4aa29431f4.jpg5ab1c14764a969362455dcfbe204b6ab.jpge25ed45076e520b1a01facfc5232df5c.jpg

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