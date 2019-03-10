台北「桃源谷」五條路線分享 一直走在那山稜線上

【作者:seawu】

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過年放假不去玩好像對不起自己，但去遊玩遇到塞車也對不起自己。尋覓了一下，在台北、不塞車、好停車、可以遛狗、可以曬太陽，好像就是桃源谷了。桃源谷有五條路線，分別是草嶺線、大溪線、石觀音線、內寮線跟直達大草原。這麼多條路當然要研究一下哪個才是舒適又愉悅的抵達方式，但又不失郊遊的感覺。

這些公里數休想嚇唬我

A.草嶺線:貢寮的福隆車站走草嶺古道至啞口，再從啞口至桃源谷，6.9公里+4.5公里=11.4公里；

頭城的大里車站走步道啞口，再從啞口至桃源谷，2.8公里+4.5公里=7.3公里。

B.石觀音線:位於頭城的大溪車站與大里車站之間的起點，上山約3.5公里。

C.大溪線:大溪車站出發，石梯步行5公里。

D.內寮線:駕車到貢寮的蕭家莊起步，階梯向上約1公里。

E.直達大草原:駕車從貢寮往蕭家莊的路上，斜切上山，下車即是大草原。

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掐指一算後選E是最省事的，但網路上看圖停車的空地很小，有可能沒有位置，加上過年時大吃大喝後有點心虛，所以將就的選了D內寮線。在開往蕭家莊的半路上看到了直達的岔路上立著"假日車子禁止進入"的路牌，還是乖乖的前往內寮線步道了。在蕭家莊停車後，放眼望去一層層的梯田與水池，這樣的景色已經很令人驚嘆，待會走完1公里的步道看到的一定更美!

融入360度大美景之中

行徑在山林中的狹長階梯，走完25分鐘後興奮著看眼前的遼闊草原，選定一塊沒有牛大便的草地坐下，喘息看著四周，不覺讚嘆台灣真的很美。她不是那種大山大湖的氣勢；在不同的高度卻有著不一樣的風景、身坐於遼闊的大草原中卻又被層層森林環抱；看著走在山稜線上的背影彷彿在世界最高處的那種遺世的樣態、邁向重重山巒是看不到目的的無盡；向下眺望一邊是新北市的山谷房舍一邊是宜蘭的龜山島在海中央。再回看剛剛走過的山勢，一翼有牛群在緩高的斜坡草叢中吃草、一翼急落入海的綿密樹林。台灣真的很美。

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過年時候有不少遊客，雖然是山路卻也不少老人兒童毛小孩，但桃源谷很大、很多地方可以走可以跑可以坐，一點都不覺得擁擠吵雜，很舒服很舒服。

浪漫的山稜線

山稜線像女人的脊椎，很瘦很骨感，彎彎延延臥躺在東北角，有種慵懶的性感。走在上面一直走一直走，就可以走入天空走入海，那樣浪漫。

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一座山谷多條步道

桃源谷算是好抵達的台北郊區，搭配火車或是自駕，皆有不同難易度的步道可以抵達，可以按照個人的膝蓋狀況去選擇。走內寮線絕對不是因為惰性。其實走上來之後，不會覺得到達一個目的地而插旗停止，感受到的也不是征服的痛快，而是想要繼續走，到不同地方去看看，每處的風景都不一樣，就這樣被吸引著一直往前。

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野生的牛與草與樹木

在澳洲旅行的時候，去了塔斯馬尼亞這個小島，那裡是一個充滿原始的自然地方，迷你版的小瑞士、可以養牛養羊自己自足的大地。當時交換食宿在一個山上的婆婆家，她指指隔壁鄰居，在圍籬的隔壁那是一大片草原、一幢可愛的木屋、一顆大樹，四周幾隻牛。婆婆說，人為了養牛砍伐樹木、牛隻會啃咬樹皮導致樹木枯死、而且牛大便會毒害土壤。她生氣鄰居養牛。我腦中不負責任的翻譯理解後是驚訝的，眼前遼闊的美景是牛毒害而來的?婆婆說的或許沒有科學根據、相關文獻証實，但這是她的人生經驗談。...

原文出處：台北春｜桃源谷｜一直走在那山稜線上

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