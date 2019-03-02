消失的眠月線鐵道 ~ 2019.2.23

2019-03-02 08:00 健行筆記 葛哥



消失的鐵道 ~ 眠月線。阿里山森林鐵路支線踏著雜草叢生、倾圮不堪的鐵道舊線，靠著雙腿往返22公里；在921之後，我又重返...近年火紅的眠月線鐵道，因隔世的美景照不斷地在社群網路上刷新，瞬間遊客絡繹不絕；因此決定安排重返消失的眠月線！此行規劃為豪華拍照團，計畫含午餐共計10小時完成，如遇天氣驟變則撤返。( 實際行走時間與距離詳述於文末、文中有崩塌處影片連結 )四點天未亮便從台中出發，06:30抵達阿里山森林遊樂區停車場，07:00 整裝完畢出發！眠月線 ~ 手指的就是眠月線的明隧道 崩塌的是第一明隧道，左邊是第二明隧道，過後則往北進入1號隧道和400多公尺長的2號隧道 塔山 & 小塔山 右邊就是海拔2663公尺的大塔山山頂 崩塌處上方還有許多鬆動的大石塊，難保何時會再坍落 白櫻 (阿里山櫻) 07:22 ~ 沼平車站 07:44 ~ 巧遇唯一班次的祝山線日出專車下山，路旁正好開著櫻花，是幸運也是驚喜 07:54 ~ 十字分道 右側是祝山線，目前每日仍有列車行駛；左側是眠月線 這只能會意、不好言傳 沿著舊鐵道走，平緩清晰 08:16 ~ 一號橋 山林的悲哀，連這也有山老鼠 08:19 ~ 第一明隧道 第一明隧道中崩塌處 崩塌處影片連結 藝高人膽大，驚而不險；因為前輩已在岩壁上打好ㄇ型腳踏、鐵鍊和拉繩...感恩 08:30 ~ 全員通過 08:38 ~ 第二明隧道 對面的阿里山森林遊樂區 進入一號隧道 一號隧道口仍有落石 08:49 ~ 進入二號隧道、轉向往北 二號隧道 長414公尺 中斷崩塌處僅約一人高可通過 08:58 ~ 鑽出二號隧道便來到塔山車站 二號隧道 長414公尺、海拔2344公尺 來自斗六的帥哥美女團隊 後面是塔山 塔山車站月台 09:17 ~ 續行 10:12 ~ 19號橋 59.7公尺 10:31 ~ 22號橋 51.8公尺長 10:50 ~ 抵達 眠月車站 眠月車站前的櫻花樹 10:59 ~ 8公里碑 (沼平起) 一葉蘭保護區 11:09 ~ 23號橋 11:16 ~ 24號橋 11:17 ~ 過了24號橋就是石猴觀景台 11:22 ~ 斷了頭的石猴 11:23 ~ 抵達石猴車站 續行是往水漾森林、豐山、杉林溪...的路線 12:19 ~ 回程 另一角度的石猴 12:39 ~ 眠月車站

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14:30 ~ 回到十字分道 正好遇見道班兄弟在路線維護 網紅熱點 15:10 ~ 沼平車站 15:15 沼平往阿里山站 阿里山派出所前的老欉櫻花還沒開 實際行程時間**去程：10.55 公里 ( 投影距離 )07:00 出發、11:23 到達 石猴車站含休息拍照 4小時23分A.阿里山停車場 ~ 沼平車站 ~ 十字分道-- 3.23 公里 56 分B.十字分道 ~ 明隧道崩塌處 ~ 第二明隧道-- 1.66 公里 31 分C.第二明隧道 ~ 塔山車站 **過明隧道後 經過 一號隧道 & 出 二號隧道 (400公尺) 即為塔山站-- 1.0 公里 23 分D.塔山車站 ~ 眠月車站-- 3.45 公里 95 分E.眠月車站 ~ 石猴車站-- 1.21 公里 29 分**回程：8.82 公里石猴車站 ~ 阿里山閣飯店 (沼平車站前)12:19 出發、15:07 到達含休息拍照 2小時48分

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