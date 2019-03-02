親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
山岳健行
山友情報
山旅攝影
海外健行

塑平民形象 高嘉瑜爆柯P曾要空姐「Leave me alone」

屏東燈會遊客走光還有接駁車？ 原來是為這些無名英雄

消失的眠月線鐵道 ~ 2019.2.23

2019-03-02 08:00健行筆記 葛哥

消失的鐵道 ~ 眠月線。阿里山森林鐵路支線踏著雜草叢生、倾圮不堪的鐵道舊線，靠著雙腿往返22公里；在921之後，我又重返...近年火紅的眠月線鐵道，因隔世的美景照不斷地在社群網路上刷新，瞬間遊客絡繹不絕；因此決定安排重返消失的眠月線！此行規劃為豪華拍照團，計畫含午餐共計10小時完成，如遇天氣驟變則撤返。( 實際行走時間與距離詳述於文末、文中有崩塌處影片連結 )四點天未亮便從台中出發，06:30抵達阿里山森林遊樂區停車場，07:00 整裝完畢出發！眠月線 ~ 手指的就是眠月線的明隧道c7fe9231c401dcfa757f57c10f99ba62.jpg崩塌的是第一明隧道，左邊是第二明隧道，過後則往北進入1號隧道和400多公尺長的2號隧道8a0150b6d7fc9dfcd2ef6966b241bdff.jpg塔山 & 小塔山7fd4d302096f3ec91e14ca93d1b131c7.jpg右邊就是海拔2663公尺的大塔山山頂af0a2f925dabf86ae591a7a7f3ee2ba4.jpg崩塌處上方還有許多鬆動的大石塊，難保何時會再坍落6806d6a521a9841b98e67f5e474dc15e.jpg白櫻 (阿里山櫻)ca64f60d97e05eb3b9d8d95930f6e246.jpg9ff10fd2a8a68f1e7139762a48171b1e.jpg3cd1443165f4c9e89265a65555131d7e.jpgfb8ca17a3d44494c6983da1970c03046.jpg44cf92a753a3e8bc38c39ba25031e72b.jpg07:22 ~ 沼平車站eb1916a1a826101428537a1bfb05b4d4.jpga1329921c0d008d1df493bdfcac2f348.jpg9e5d9d2724360074037723d1de2517b0.jpg2ba9f070cb65647f54f94b6a5d6e0ad5.jpg07:44 ~ 巧遇唯一班次的祝山線日出專車下山，路旁正好開著櫻花，是幸運也是驚喜927e51be06c7a8f8306c1b600ab0a635.jpg07:54 ~ 十字分道7e8d7b7e834dac8ea1672e40171dece8.jpg右側是祝山線，目前每日仍有列車行駛；左側是眠月線3a003ed3b5bbbfe2fb11955b8a54dd8b.jpga7f3b056f9a36e82ea54eab54a3bddc9.jpgc4f3db7309fba6af6787d1bed841120c.jpg86bd17dd17afe0a70c19a2a10ba90548.jpg這只能會意、不好言傳f503569a03340dd58f39fa6e02101287.jpg沿著舊鐵道走，平緩清晰0748df82cd5546c7613cbb3fdff6ecae.jpge7199d36ba6402d4e19c7b35909539de.jpga0c9e7a51207b49ae6a3fa00ed7c2fde.jpg48011fd37a04e7af776769bd2b4ec481.jpg08:16 ~ 一號橋761d91383e96b163fc2458ac0ff007b0.jpg山林的悲哀，連這也有山老鼠e3bdc2ebc559cee661b8fb8b986ec0ca.jpg08:19 ~ 第一明隧道3e2895f43ea4b2b39a02689e75931c00.jpg735a3a05ff0d436295f6c7b88a5e2b1b.jpg6bf08b62f20444add23ef58eb473c95d.jpg第一明隧道中崩塌處683eece840c2de582dcfcdaaa2bc8826.jpg崩塌處影片連結45b31dde90d2877855944c05921dab0f.jpgbd650f344d2edf02b76b2d193692a724.jpg9089e816a785a39f49148f3c98396218.jpg藝高人膽大，驚而不險；因為前輩已在岩壁上打好ㄇ型腳踏、鐵鍊和拉繩...感恩6fad3ca7c623ab3e2066d5ee8b5dd61e.jpgcca53eb9d0f2e667d666f1de44d8f775.jpgde2b5b41c8338e4c40854410090ef650.jpge1be75b2d451004e6f33471a4ebeef60.jpg479913f722196a99743849532ecf21f0.jpg08:30 ~ 全員通過c431ee01edc3c5c9459c929b2e4fddfb.jpg7340d949caaf803734095dab0d43cf0b.jpgf4db94e485841aca7ababb13e807570a.jpg08bfa1e9a4a0152fb2a86dba35e6db6f.jpga553ea90b9aa5df55e384efe32698384.jpgea11e9c3fc31b955c81f6b4edcc0beb2.jpgaf9f16b5e0361bd66d1662f51db8b0b3.jpgb78076c1ae8c0759df2f285cb798645c.jpg08:38 ~ 第二明隧道55c8ff85b35715dd8033bca458d943f0.jpg對面的阿里山森林遊樂區3939ae2d01664eb17225be03142258d2.jpgf4ce7983370b43b498ad72062e29ddbe.jpg進入一號隧道8a49c4f7dadb06fa25d100d7cc296cdd.jpg一號隧道口仍有落石f86e4f7d5c9f57fdeddae374d9076519.jpg08:49 ~ 進入二號隧道、轉向往北38ac543517499af4d806dc166e4f93e4.jpg二號隧道 長414公尺afbcf541ff2621e1e592983c6bfc91a0.jpgb868bada90edd973b6dca116aeeb3331.jpg中斷崩塌處僅約一人高可通過6c51322814baca78edaa567822aa9b26.jpg3a7cb0e44b660f3478a969c0767c25a5.jpg298b3554546df87f7ae4c9fb93379a4d.jpg08:58 ~ 鑽出二號隧道便來到塔山車站548e7fff4a39866db8858c7ac2350b60.jpg905d0df4f50a1a7e57017ccdb2f0f834.jpg二號隧道 長414公尺、海拔2344公尺e2a1099984327156153fd2f010879934.jpgc192ed7c9cdc1a4a89ef6f4964fbd09c.jpgd286a276cffa37e5eccddbb3e22b18d4.jpg來自斗六的帥哥美女團隊5f81aaa3f71d273ef9dbcccbc697a6ec.jpgb6e11829778c12807a784a2eacad900c.jpga3da6a80896d8d5b672a8eaec164a26e.jpg後面是塔山9c9884330bbed7d3ed1f346d0bcb6282.jpg塔山車站月台adcfaec6cb12206b83095eb2b15e192f.jpg09:17 ~ 續行64edeb1ed39d26c751e120db5b212e1a.jpgdd5928fd0f8b809370a79322d0f8f9a3.jpgd758231d96001a89d5187269b221e746.jpg285cad037be5fc41f1b7311208831a68.jpgcbe64b5dfbc192b356efdbb605736ec1.jpg6a2ea788c59825088a05fe6c1e79d198.jpg264f44d56fe08181cc647f511bfe1b0d.jpgd590f31802c41b4f123285b2ad11b3eb.jpgfa4e7cdd56388e65ad1de823c38e6c60.jpg7f6d7c3a8d97db4d2786e962a6644e4d.jpg07da67cfacc184e21c19cc055433161d.jpg48baf870f57a4fc33adc66640e4d9625.jpge2d2ec23856697df161f8f785e0ed1cd.jpg3b65c1ca72b6377674e5ace229ba6f25.jpg9779d5d981ca638c32e8a59089bd8bf2.jpgdf4041f554f7a12544bc6f8c48c242ff.jpg0a6aa70ac7f9d9f6c22d673daf6324b3.jpgf1d03c46d3233945cf904c63525f0d2a.jpg142d76370e21ef474aeb4d3fbc65eded.jpgeeb965a55c591da8c30c89b308dc4062.jpg6bfa3adeb77af4beac304fbb56bf11d6.jpg25c44152fb233894cbce96f73495da17.jpg95af399fcff25bfe0b4923c9324f69f2.jpg77bff076d3d709de15896e8ecb640d4b.jpg4f4734cecd17de16aae855ee83571d7c.jpg1c71b7ab38355086cea49281ebb73c6b.jpge6275b005cac5cbaeb9878ddea4a8a4d.jpgb1c0b3381acee0a53a9a13a84ab1c892.jpg24bab50ca7b640d9f70bc571d8c2162b.jpg10:12 ~ 19號橋 59.7公尺09a54469db35dee6e8fe7491deaa2ac9.jpg1d02d73c8778a2af50ce58f0dc5755e0.jpgf26d19d35e9883efa6a565231ebb7ecf.jpg166dc80a2a346b178351e61ab2c47ce7.jpg3540dc950848ebdc81022e3f95fa9589.jpg0e9b6764e24ddf1d83e1a6b6f1ec14af.jpg6005c64e3eddf3b47c5671c8d6826f44.jpg991ce66265f233b47365069ab12ad3ac.jpgce3a9afb7e2a81f08008f480def7ecf6.jpg7ed88c8b4fae59426e736bd5f7cef81a.jpg81ebb3bc68ce93dc2534280122427569.jpg26183196918951f54177014d010cc861.jpg0c46e1eb1d45d10e8cc49313e19dd4cc.jpgdd93a6abe9de48065ddd4f1060dece4b.jpg9871fb6e7432110d066da7da7e2837fe.jpg1dd8d97f9a1577515b3eeabda8c156e5.jpg10:31 ~ 22號橋 51.8公尺長1b47bbfc390f936453b1ee2311217cf3.jpg82de7d0da68d559545f39a0beac3e93f.jpg0745a7a1c27883c8811de58d2d8277de.jpg86af6577ea7f90cdd14a6e02ebb220d1.jpg10:50 ~ 抵達 眠月車站d84b0ae98ea089ed0758cd93477c7ad6.jpg眠月車站前的櫻花樹c6550db12fb95809f27abb0a114ebeb6.jpg1879d626c41fed457b1c5a5630f02dad.jpg668c883ef956981d4f08317e1578c11f.jpgb12112ab57b5e73e270b411507f03185.jpgd5bbee7cfde6bf36c148547a4e19b80e.jpgbe597a35933aaad339bd858e990017e6.jpgf88873c6374ead6d85c1a826d045a30c.jpg10:59 ~ 8公里碑 (沼平起) 一葉蘭保護區61c24d7fb8b43a3a54f614a87ed620b4.jpga186a34466b2bf8dc5713a29066009dc.jpg1954740080081df696b80b118277ef58.jpg26593cdbb47f992c37454d0a575eb2b4.jpge7167db60ecd85ed5f51fa0aeca26ab7.jpg66f826d098f76a4e4ff97b5b408de24d.jpg11:09 ~ 23號橋8616d4af8cfd14d83a706afaa081b42f.jpg748c30cf6b19cac73593b34a40596797.jpg14a8d94208847456d5055e74b007ac37.jpgd8b28ae222f59043df028b8602225555.jpg11:16 ~ 24號橋0d8504788d676c0f66f9ced0f02964a6.jpgf867c1c83791f3c0cd78ea2195a18319.jpg11:17 ~ 過了24號橋就是石猴觀景台e902591ab0e6758809cab0c4ddfb02ff.jpgbde8a1585acd500f7fd5a97bcc5c8b08.jpg049893a450d054f6967729b46849a490.jpg11:22 ~ 斷了頭的石猴86475c596926c1045d0204b3ff4b15c9.jpg453fea8a48ff721c954094075ddecc0b.jpg11:23 ~ 抵達石猴車站6750892bde0363b89cd123f0c02016b1.jpgc8b4c59bb0af9b54f545deb29161ebad.jpg續行是往水漾森林、豐山、杉林溪...的路線5237450f002a1723fe7d0315c104fcfc.jpg12:19 ~ 回程605385178282173e9e77b6a9284e02cf.jpg另一角度的石猴dca4291a12014f623bf513c473eebbb7.jpgeb227ef08ac994c6832136201b931be9.jpgf32c3011e7c44acd0f029c5e0b49937c.jpgb67ddf4edb2c5a14c2b8ad8d7d67d483.jpg12:39 ~ 眠月車站628ebbb410e2c651ba767a2cdc7b8101.jpgb7caa0d1b6febcb5e07fb001f4459079.jpg0689d6e05c94da89f561fe2647a9acc6.jpga7ffc4631f7aee350cd89df33b2c6120.jpg4d968d235fdcaf354498c06752c87fb1.jpgc570c957f9883a2b0e3c8fc74456b515.jpg1507c2d181a904847afda60c3e124af3.jpg48533f2104ce0595e901fc2a29591d78.jpg7880be77c81212c718d166f78c8a8a12.jpge5b6854c66f51d32de37a623e149bff5.jpg459e908fe4f46c88ff0bfc411f3daece.jpgec4487f9277d4d4c3f0a6f72d1e0b7ea.jpg8d337ca47739513b18cdff4637b2c9eb.jpg5bd179ef33bc114b4bc64a0e0312910d.jpgaee121bebb5c001516b82ada251dc823.jpgbb150082a64fe0990ea2c98786fef995.jpg714a4cd5f9d91cbbe40093813e3da956.jpg7126e844e3351f850db19b755795ec67.jpg98ac5de07e7fcf483cfcee5ce0e3861d.jpg06cfbfa356cf0066a6fe1297abbd0a6e.jpg

分享

14:30 ~ 回到十字分道abb6a5f9b0b1db8108ffea096a7888a8.jpg正好遇見道班兄弟在路線維護a5e767c6838d8e0794aeb4f3374cd7e5.jpg925bb22e6bbd4e954d823623309a92c7.jpg網紅熱點ed7f28b217641ea48e90fb54ea4c8b25.jpg15:10 ~ 沼平車站2a130e8cbc83a9e08b1ebc8486b0a868.jpg4620f6df025174c089d150a9b36790a3.jpg3683d4defde53c71640c39d2da9d4c53.jpg215f576a9918f7cb55e4dceb10cb93b6.jpg1d7e31d3c8fd0a8ee86f861498d1ae78.jpg0d390f2569f9100afcba6dba5ca72d7d.jpg629b4eaf43d06be1dd1df9a72ac980e8.jpgc30d21f722ee1436b7587b436b209e66.jpgfeda349fb1c6c8a6a0a933a95d6b0c64.jpgee7bda88952dc9b5dbdbad4756c95c0c.jpg15:15 沼平往阿里山站4460650d0255d90fd742f0b472c2e90f.jpg6d3aa541b86e3126f655fe03c4d79052.jpg885b51d413be428c5158f25c70a3b3a6.jpg79c14924152bc722051aa8b182f30c54.jpg阿里山派出所前的老欉櫻花還沒開a0bdbc857d062b84de3490b341adf374.jpg8f049385e5cb4c46615f487f0d2b180d.jpgb685ddbb8e04e085d8467618ee46c5b1.jpg5da3db3fbd0597859a2ccc4d6595c649.jpg實際行程時間**去程：10.55 公里 ( 投影距離 )07:00 出發、11:23 到達 石猴車站含休息拍照 4小時23分A.阿里山停車場 ~ 沼平車站 ~ 十字分道-- 3.23 公里 56 分B.十字分道 ~ 明隧道崩塌處 ~ 第二明隧道-- 1.66 公里 31 分C.第二明隧道 ~ 塔山車站 **過明隧道後 經過 一號隧道 & 出 二號隧道 (400公尺) 即為塔山站-- 1.0 公里 23 分D.塔山車站 ~ 眠月車站-- 3.45 公里 95 分E.眠月車站 ~ 石猴車站-- 1.21 公里 29 分**回程：8.82 公里石猴車站 ~ 阿里山閣飯店 (沼平車站前)12:19 出發、15:07 到達含休息拍照 2小時48分49121b4c1843a33b3d3f293b7ed57f32.jpg

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

阿里山森林遊樂區美景
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

大鹿林道九九線登大霸群峰

2019-02-26 21:00

「合歡山群峰」七年全紀錄　令人感動的台灣美好山林

2019-02-26 15:31

台灣小百岳#031-鵝公髻山

2019-02-23 09:00

鐵杉與雲海的驚奇之旅 海拔不高卻很有個性的「北大武山」

2019-02-22 07:55

玉里瓦拉米步道－再見黃喉貂 活潑在草皮上跳躍著

2019-02-18 15:25

楓紅林道 & 柔美草原的完美呈現～～ 奇萊．南華！

2019-02-09 09:30

合歡越嶺舊道昆陽武嶺段~台14甲線的平行空間

2019-02-07 14:40

野行．也行－豐山千人洞探險趣

2019-02-04 14:00

熱門文章

金牌賞櫻小品~三峽三星走春

2019-02-27 15:27

在台北看雲海～七星公園、七星山

2019-03-01 07:26

登峰造極～玉山主峰之行

2019-02-28 08:15

奇萊主峰2日行

2019-02-27 21:29

消失的眠月線鐵道 ~ 2019.2.23

2019-03-02 08:00

南華山一日單攻行程

2019-03-01 08:27

台灣第二高峰--雪山主東記行2/2

2019-03-02 09:30

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top