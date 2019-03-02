消失的眠月線鐵道 ~ 2019.2.23
消失的鐵道 ~ 眠月線。阿里山森林鐵路支線踏著雜草叢生、倾圮不堪的鐵道舊線，靠著雙腿往返22公里；在921之後，我又重返...近年火紅的眠月線鐵道，因隔世的美景照不斷地在社群網路上刷新，瞬間遊客絡繹不絕；因此決定安排重返消失的眠月線！此行規劃為豪華拍照團，計畫含午餐共計10小時完成，如遇天氣驟變則撤返。( 實際行走時間與距離詳述於文末、文中有崩塌處影片連結 )四點天未亮便從台中出發，06:30抵達阿里山森林遊樂區停車場，07:00 整裝完畢出發！眠月線 ~ 手指的就是眠月線的明隧道崩塌的是第一明隧道，左邊是第二明隧道，過後則往北進入1號隧道和400多公尺長的2號隧道塔山 & 小塔山右邊就是海拔2663公尺的大塔山山頂崩塌處上方還有許多鬆動的大石塊，難保何時會再坍落白櫻 (阿里山櫻)07:22 ~ 沼平車站07:44 ~ 巧遇唯一班次的祝山線日出專車下山，路旁正好開著櫻花，是幸運也是驚喜07:54 ~ 十字分道右側是祝山線，目前每日仍有列車行駛；左側是眠月線這只能會意、不好言傳沿著舊鐵道走，平緩清晰08:16 ~ 一號橋山林的悲哀，連這也有山老鼠08:19 ~ 第一明隧道第一明隧道中崩塌處崩塌處影片連結藝高人膽大，驚而不險；因為前輩已在岩壁上打好ㄇ型腳踏、鐵鍊和拉繩...感恩08:30 ~ 全員通過08:38 ~ 第二明隧道對面的阿里山森林遊樂區進入一號隧道一號隧道口仍有落石08:49 ~ 進入二號隧道、轉向往北二號隧道 長414公尺中斷崩塌處僅約一人高可通過08:58 ~ 鑽出二號隧道便來到塔山車站二號隧道 長414公尺、海拔2344公尺來自斗六的帥哥美女團隊後面是塔山塔山車站月台09:17 ~ 續行10:12 ~ 19號橋 59.7公尺10:31 ~ 22號橋 51.8公尺長10:50 ~ 抵達 眠月車站眠月車站前的櫻花樹10:59 ~ 8公里碑 (沼平起) 一葉蘭保護區11:09 ~ 23號橋11:16 ~ 24號橋11:17 ~ 過了24號橋就是石猴觀景台11:22 ~ 斷了頭的石猴11:23 ~ 抵達石猴車站續行是往水漾森林、豐山、杉林溪...的路線12:19 ~ 回程另一角度的石猴12:39 ~ 眠月車站
14:30 ~ 回到十字分道正好遇見道班兄弟在路線維護網紅熱點15:10 ~ 沼平車站15:15 沼平往阿里山站阿里山派出所前的老欉櫻花還沒開實際行程時間**去程：10.55 公里 ( 投影距離 )07:00 出發、11:23 到達 石猴車站含休息拍照 4小時23分A.阿里山停車場 ~ 沼平車站 ~ 十字分道-- 3.23 公里 56 分B.十字分道 ~ 明隧道崩塌處 ~ 第二明隧道-- 1.66 公里 31 分C.第二明隧道 ~ 塔山車站 **過明隧道後 經過 一號隧道 & 出 二號隧道 (400公尺) 即為塔山站-- 1.0 公里 23 分D.塔山車站 ~ 眠月車站-- 3.45 公里 95 分E.眠月車站 ~ 石猴車站-- 1.21 公里 29 分**回程：8.82 公里石猴車站 ~ 阿里山閣飯店 (沼平車站前)12:19 出發、15:07 到達含休息拍照 2小時48分
留言