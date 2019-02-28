登峰造極～玉山主峰之行
登峰造極--玉山主峰之行在我認識登山之前，我一直以為登玉山是件不可思議的事情。自從我開始接觸登山，我對玉山的想法也漸漸與之前有了很大的不同。例如:我以前總是認為海拔愈高的山就愈難。但是現在我知道，有些中級山甚至比百岳還難呀!! (玉山主峰步道)玉山，泛指玉山主峰，海拔3,952.43±0.045公尺，為台灣最高峰，百岳之首，位於玉山國家公園。布農族稱其為 Saviah/Savih、卡那卡那富族稱其為Tanungu'incu、鄒族稱其為Patungkuonʉ（八通關）、排灣族稱其為kanasi，位於南投縣信義鄉、高雄市桃源區及嘉義縣阿里山鄉交界處。早期西方人稱摩里遜山（Mt. Morrison）。日治時期時，因日本人發現玉山比日本本土的富士山還要高，於是稱為新高山。在臺灣百岳中，代表布農的玉山與泰雅的雪山、阿美的秀姑巒山、南湖大山、排灣的北大武山合稱「五岳」，為臺灣最具代表性的五座高山。玉山山容氣勢磅礡、雄踞一方，四季景緻分明而優美；春天玉山杜鵑盛開、夏季雲海繚繞、秋季則遍布法國菊，冬季則雪白如玉；「玉山積雪」成為臺灣八景之一[4]。1985年4月（民國74年），玉山群峰周邊劃入玉山國家公園中。玉山是布農族與鄒族共同的聖山之一，也是當代臺灣的象徵之一。玉山群峰周邊目前已劃入1985年4月10日成立的中華民國第二座國家公園—玉山國家公園的特別景觀區之一，為玉山國家公園八個特別景觀區中面積最大的一個，新中部橫貫公路經過塔塔加遊憩區，有供過路民眾休憩外，由於該休息區地點適中可以遙望玉山主峰，在近年成為熱門的觀光地點之一。攀登玉山一般有二條路線，西側的塔塔加鞍部線最多人利用，東側的八通關線也有人利用，但多用為從塔塔加上山後，不想原路下山的另一個選擇，登山界尚曾循南稜的廣東丸山、南玉山，或北稜的沙裡仙溪林道、北玉山路線上登，玉山冬季多會積雪，亦有山友循積雪深厚或結冰堅硬的劍溝以冰攀上登。玉山主峰、西峰間的鞍部山坳有建一棟排雲山莊，是此山區唯一有人管理的山中旅館，惟因攀登玉山人數眾多，山莊容量與腹地有限，使攀登玉山在自然條件上並不困難，反而是取得床位難上加難。資料來源:維基百科故事有點長 文字敘述在前面 圖片在後面 希望大家能夠看到最後 謝謝DAY1玉山，台灣最高峰，我來了!!辦完入山查證後，搭著玉山接駁車，我們即將前往塔塔加鞍部--玉山主峰登山口。搖搖晃晃的廂型車塞了整隊的人，其實真的有點擁擠。不過沒關係，這點困難難不倒我的。7點我們抵達了塔塔加鞍部。整裝拍照後，我們出發，朝東北亞最高峰前進!步道一開始很平緩，一直到1K處都還看的到登山口，接著隨即陡上一段路，有點開始後悔為甚麼要背著單眼相機了XD。我們行進速度沒有很快，大約花了40分鐘吧(印象中)，我們抵達了孟祿亭。為什麼要叫孟祿亭呢？亭旁立有一個解說牌，但大部分人都忽略了。取名「孟祿亭」是為紀念美國稅務專家孟祿先生（孟祿是姓，與瑪麗蓮夢露同姓），孟祿先生於 1951 年任職美國共同安全總署中國分署稅務顧問，對於台灣地區財政貢獻頗多。民國 41 年 10 月 12 日登玉山時不幸於此處滑倒墜崖身故，時臺灣省主席吳國禎遂指示林產管理局在其遇難處立碑紀念，並將此處之斷崖命名為孟祿斷崖，後來國家公園為服務山友，在此建立一座涼亭，就命名為孟祿亭 。過了孟祿亭，會經過一處生態廁所。續行，繼續朝著排雲山莊前進。艷陽高照，實在的有點熱，翻過一山頭後，我們抵達一處大石塊極多的地方。其中上方有一處凸出來的大石塊，剛好可以拍美照XD，我們大家輪流上去拍美美的照片(領隊還因此差點失去一隻登山杖)。這樣帶著單眼好像感覺比較值得了哈哈!繼續往前走，在不遠的地方，就是玉山前峰登山口。由叉路往上看就感覺怪石嶙峋，很陡峭。下次有空再來吧XD。過了叉路，會經過幾處斷崖地形，小心通過，其實路還蠻寬的。在往前走一點，就是西峰觀景台了。(白木林休憩亭)。西峰觀景台剛好面對主峰和小南山連成的稜線。有人稱為"龍麟稜"。許多登玉山的山友都把西峰觀景台當作是休息驛站。甚至是午餐地點。不管是上山或下山，短暫休息再出發。看著遙不可及的玉山主峰，我們繼續攀登。雖然有幾處陡上，但如果這能換來一切美景，那麼我就不覺得累了。經過大峭壁，我們短暫的休息，再一次的行走...不知道重複了多少次，我們終於抵達了今天的終點--排雲山莊。山莊真是高級!不僅有附餐點，還有睡袋、WIFI等服務，這高級的山屋讓我們放棄了原本要登的西峰XD。也好，充分的休息，明天才有力氣登主峰。睡午覺...煮湯圓...拍照...吃晚餐......，現在應該是我在玉山上最優閒的時候了。DAY2 玉山主峰今天一大早起來，我們要去登玉山主峰了。目前時刻0200 溫度-4度 排雲山莊風大。從山莊後方步道續行，馬上會經過一個直升機吊掛平台以及水塔。接著之字形陡上，讓大夥兒都喘不過氣。陡上從水塔後方就連綿不斷，絲毫不給我們休息的機會。陡上一直到玉山圓峰叉路口才稍稍減緩，不過，為了要趕日出，我們還是不能留太久啊!趕快起來，繼續攀登。叉路口取左上玉山主峰，接著地形破碎，只剩下小石子、大石塊以及低矮的灌木叢。看來這裡高度已經超過3600了。我們沿著破碎的地形緩緩攀升，步道Z字形上升讓我們輕鬆一點，不過還是很累啊!月亮和星星像是在跟我們玩遊戲，忽影忽現的讓大家捉摸不定。就這樣一邊欣賞一邊攀爬，不知不覺，我們到了碎石坡。碎石坡的地形比前面更破碎了，不時還會有小石塊從山巔滾下來，真是危險!我抬頭仰望，看到稜線上有許多白色的光芒，應該是個為山友的頭燈吧!所以也就代表我們要爬到那麼高的稜線X(。現在氣溫還是沒有回升，所以得保持活動，才不會失溫。碎石坡一個高繞上去，我們抵達了一處避風的凹洞，山友們都在那邊休息，恩...玉山不愧是山屋很難抽中的山，所以連山上都大塞車啊!補充熱量後，我們離開了避風處，我才終於知道什麼叫做溫暖--風口到了。風真的非常的大，大到要把人給吹走似的。從這邊過後我們要沿著毫無遮蔽的稜線攀爬，最後登上玉山主峰。這裡其實正在小飄雨(正確來說是雨+雪)，加上冷風呼呼的吹，體感溫度應該不只-5度。而且此處大塞車，一停下來我就感覺風已經吹到我的骨頭裡面，冷得要命啊啊!一路上的鐵鍊全部結冰，也抓不太住，只好手腳並用地攀爬了。3952 東北亞最高峰抵達山顛，我既高興又感動的舉起登山杖 抵達3952 東北亞最高峰 玉山。雖然沒有日出，天氣也不是很好，不過我覺得這一切都值得了!登山家希拉瑞說"我們征服的不是高山，而是自我"。我又完成了一次挑戰--在玉山主峰標高3952公尺(玉山攻頂前哨站)(恩...接駁車好像還沒到)(玉山登山口，今天是大晴天)不過聽剛下山的協作說山上的天氣不太好...(起登)(遠方的山似乎在和我們打招呼)(啊啊啊拉我上去XD)(玉山主峰步道)(枯木:嘿嘿!要把我PO上去蛤)(續行)(抵達西峰觀景台。你知道玉山主峰在哪裡嗎)(續行。經過一處斷崖地形，小心通過)(好像快要到排雲了)(這張...有點失敗啊XD)(休息。沿路訊號甚佳)(木造階梯。續行)(玉山主峰不想拍照，躲起來了)(1400抵達排雲山莊)(黃昏時分排雲山莊)(日落美景。不過這也代表天氣不太好啊)(抵達風口，天剛亮。頭髮都結冰了)(沿著稜線攀登)(起大霧 飄雨+雪)(抵達玉山主峰 標高3952公尺)人生就像登山，很多時候，遙看目標，似乎高不可攀，其實每向前一步，我們也就距離目標更近一步，每個人不管多麼平凡，隻要真誠付出努力，都能夠到達比想象更高的高度，人生沒有爬不過的山，重要的是行動，認準目標之後，便腳踏實地向前，每一步，都是人生的新高度。-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------全文完結 恭喜你讀完了! 喜歡的話請不吝嗇地按下讚 有甚麼建議或感想 歡迎留言
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