串遊鄒族三星「達邦、里佳、山美」 部落x步道特派員探訪記

2019-04-22 21:55 健行筆記 納維布魯



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話說很久很久以前，天神哈莫降臨在玉山，哈莫搖動楓樹，將灑落滿地的葉子及果實變成人類，人類後來由玉山遷移到嘉義縣阿里山山區的各地生活，這就是後來鄒族的各個部落。這是鄒族發源的神話，其中達邦、里佳、山美三個部落剛好在地圖上可以連成一直線，被稱為鄒族三星。布魯這回出任務，擔任健行筆記網站與林務局的特派員，就到這三個部落體驗部落風情，遊走不同風貌的步道，將兩天一夜的美好經驗分享給喜愛山林的朋友。行程安排第一天(2/16)：上午/達邦(鄒族戰祭、部落巡禮、鄒風館鄒族風味餐、鳥占亭步道)--下午/里佳(會長大的石頭、巨石板步道、里佳瀑布步道)--夜宿/里佳(嘉娜民宿、在地咖啡烘豆體驗)第二天(2/17)：上午/里佳(林間步道、洗愛玉體驗、風流洞步道、貢禮之石、賞楓步道)--下午/山美(福美吊橋、鄒族風味餐、達娜伊谷自然生態公園、賞魚區)鄒族的神聖祭典——戰祭布魯探訪鄒族三星的週末，剛好鄒族舉行一年一度的戰祭，所以整個行程就由戰祭揭開序幕。戰祭(mayasvi)是鄒族最重要的祭典，而且列入國家級指定重要民俗活動中，每年二月在鄒族二大社達邦或特富野輪流舉行，藉以祈求戰神賜福、凝聚族人共識，而今年的戰祭就在2/16於達邦庫巴廣場進行。約9點半開始頭目率領族人進場，迎糧神、獻祭儀，第一個高潮是迎神祭，多部合聲的祈禱歌聲，莊嚴和諧而響徹雲霄，令布魯感到震撼，天神聽到也一定很感動。之後的儀式有部落團結祭、祭戰神，整個祭典十分隆重肅穆。最後的送神祭與婦女引火祭是祭典的最高潮，勇士以渾厚的和聲，唱出平行多度的送神曲，之後加入女聲部，唱出對戰神最崇高的禮讚與感恩之心，整個會場迴盪著美妙的和聲，讓在場觀神的人都不由得屏氣凝神。

↑戰祭迎神祭。

↑戰祭送神祭前半由勇士唱送神曲。

↑戰祭送神祭後半持火公主率女聲加入。

↑送神祭最後邀請遊客加入。

達邦部落巡禮與鄒族風味餐戰祭約十一時結束，布魯接著在達邦部落內遊走參觀。達邦是鄒族最大部落，配合戰祭規劃一處部落市集。而想要進一步認識鄒族，位於達邦國小旁的鄒族自然文化中心最值得前往。中心展示介紹鄒族的文化文物、神話傳說與生態環境，其中有一個超大腳印，就是模擬天神哈莫的足跡。另一個值得參觀的地方是達邦日警官舍，光看它的屋頂包含千鳥破風和入母屋破風雙型式，就知道這棟十分優美的日式房舍不簡單。部落巡禮後布魯就在達邦的鄒風館享用鄒族風味餐，主廚楊志剛用在地天然食材，透過各種料理方式，呈現一套豐足美味的午餐，布魯不知不覺就吃撐了。而吃飽飽最好走步道。鄒風館的對面有一條鳥占亭步道，很適合幫助消化。鳥占是鄒族的傳統習俗，部落勇士在出征或打獵前都會到鳥占亭來，聽繡眼畫眉的聲音來判斷吉凶，而鳥占亭的位置剛好可以俯瞰曾文溪支流溪谷，遠眺阿里山山脈群山，視野頗佳。

↑鄒族自然文化中心與天神哈莫的大腳印。

↑達邦國小前的緋寒櫻盛開了。

↑美崙美奐的日警官舍。

↑↓鄒風館的鄒族風味套餐$350元，菜色有香腸、烤山豬肉、苦花魚、刺蔥蛋、糯米小米炊煮的獵人包、山地豆豬腳湯。

↑鳥占亭步道前段的柳杉林，林相十分優美。

↑鳥占亭步道中段有一處視野開闊。

↑鳥占亭步道的終點就是鳥占亭，戰祭祭程中，頭目派人送來山豬內臟串及茅草捲當作獵神的貢禮。

里佳巨石板步道、里美步道結束達邦部落的探訪，繼續前進16公里外的里佳部落。步魯想在天色昏黑之前先走完巨石板步道及里美步道，所以經過里佳部落後直接衝向距離部落8.1K的巨石板步道入口。巨石板步道位於里美避難步道頂端，此處有一片長達1000公尺、寬30公尺、斜度15度的巨石板，這麼巨大的石板連Google衛星地圖都可以清楚看到，也難怪曾有謠傳日本人想在這裡蓋山地機場了。而里美步道入口其實在前往巨石板步道的路上，位於產道里程5.4K處，因為不明顯，而且產道又在上坡處，所以會因為加速衝坡以致呼嘯而過，布魯已經在Google地圖新增里美步道入口，方便大家定位前往。里美步道又稱里佳瀑布步道、里美古道、鬼山古道，早期是里佳部落到山美部落的山徑，目前只保存前段約2.5K，後段已崩塌中斷。前段的終點是一座觀景平台，剛好可以望見烏奇哈溪(里佳溪)山谷對面的里佳大瀑布。在100公尺高的絕崖上，一條小溪流到此處忽然沒有前途，整條溪水於是傾洩而下匯入烏奇哈溪，十分壯觀。不過，這是夏季才可見到的景觀，枯水季水量稀少，因此布魯到訪時在絕崖上完全看不到大片瀑布，有些殘念，心裡想著雨季後一定要再來。

↑進入里佳部落前有一段楓香大道，樹上樹下的楓葉和樹影十分美麗。

↑在里佳部落前的茶園裡，有一顆「會長大的石頭」，據說隨著歲月推移，越長越大。不過這可能是巨石的底座因為沖刷而流失，以致巨石露出越多的關係。

↑巨石板步道的路況很好，設施完善。

↑步道上的巨石，底座有點像不倒翁。

↑超大石板由下端望不到上端的盡頭。

↑巨石板步道的最下方有一座觀景台，可俯瞰山美部落，由此可接里美避難步道到山美達娜伊谷吊橋。

↑里美步道是一條生態豐富的步道，沿線以土石徑為主，秋冬常灑滿落葉。

↑里美步道觀瀑亭，不過前方的視線被植物遮蔽了，要看瀑布得要到更往前的觀瀑平台。

↑里美步道終點觀瀑平台，下方是烏奇哈嗘，對面就是里佳大瀑布。

↑可惜枯水季期間，里佳大瀑布的大白練整個不見了。 藍色部落里佳散步探訪過巨石板及里美步道，趁著天色還亮，到里佳部落散步一圈。里佳部落有藍色部落美名，因為空氣好、晚上光害少，所以天空很藍，星星超級亮。而四月至七月可賞地上熠熠的星星——螢火蟲，在烏奇哈溪可賞水裡翻游反光的星星——苦花魚，所以又有星星故鄉的美名。就農特產而言，里佳有三寶，茶業、愛玉子、咖啡最好，茶業多在部落外的製茶廠烘製，而後二者則常在部落內日曬製作，成為部落常見的景觀。而里佳天主堂裡有一口80多年歷史的老鐘，嘉娜民宿老闆趙大姊說要有緣人才能看到，因為有時會收起來，布魯參觀時竟然看到了，這樣算跟里佳真的有緣吧！(自己貼金ing)

↑里佳資訊館前的部落意象。

↑里佳資訊站，是里佳的遊客中心，短暫到訪的遊客可將車輛停放在資訊站前停車場。

↑里佳天主堂前的鮮黃曼陀羅開得正美。

↑里佳天主堂有一口80多年歷史的鐘。

↑里佳產有機咖啡，日曬處理的咖啡豆直接在自家庭院曝曬。 嘉娜民宿與烘咖啡豆、洗愛玉體驗二天一夜行程夜宿里佳，布魯選擇里佳的嘉娜民宿，這是里佳民宿的老字號，也是經營得最好、最溫馨的民宿。白色而雅緻的建築在部落裡十分顯眼，讓人不注意也難。民宿主人趙大姊十分親切友善，爽朗健談，而且上知天文下知環境，十八般才藝樣樣都會，因此住宿的當天晚上絕對不會無聊。布魯除了聽她介紹里佳的生態環境、晚上的星空，也跟著趙大姊體驗烘咖啡豆及洗愛玉。第一天晚上先烘四杯份咖啡豆，使用趙大姊自家種植、處理的優質豆，由甩豆去咖啡殼、挑去壞豆，用鶯歌特製陶器以碳火烘豆，到下豆後用扇豆降溫，全程不用電力。烘好後放置一晚，讓咖啡豆本身內部有時間產生作用。第二天早餐後則先洗愛玉，以里佳生產的阿里山野生愛生製作的愛玉包，搓洗溶出膠質，靜置30分鐘就會凝結成愛玉凍。而等待凝結的時間，則將前一晚烘好的咖啡取出，現磨現沖，立馬享用，果然甘醇柔順又帶果香，讓一天有了美好的開始。咖啡喝完，愛玉也結凍了，趙大姊端出黑糖水、薑糖與檸檬片，加在愛玉裡享用，天然而美味。

↑嘉娜民宿，是里佳住宿環境最好的民宿。

↑嘉娜民宿的客餐廳十分溫馨，2、4人的和式套房十分乾淨舒適。

↑趙大姊介紹冬季里佳的星空，可惜當天晚上里佳霧氣重，只有月兒隱約透出臉來。

↑1.甩豆後挑豆去殼。2.木碳爐火升好並預熱後，將咖啡豆倒入陶製烘豆器。3.烘豆時不停搖動烘豆器，使烘豆均勻。4.在一爆中段下豆倒出，馬上搧涼，就完成烘豆了。

↑右上：浸泡愛玉包5分鐘。左：搓洗愛玉包約10分鐘。右：靜置30分，就是一鍋美味愛玉了。

悠遊林間步道、風流洞步道、賞楓步道愛走步道的人到里佳有福了，除了距離部落較遠的巨石板及里美步道，夜宿的嘉娜民宿對面就有一條林間步道，在早晨起床後去小走一番當作熱身，最能提振精神。而風流洞步道是各步道中最有趣味性的一條，可以見到以前部落的人不與族人分享的結果，就被命名為一個景點來取笑的不分享石；或瞧瞧早期部落年輕人想約會，都在什麼地方進行。走完風流洞步道，布魯建議直接穿出公路前往貢禮之石，貢禮之石是一個較莊嚴的地方，傳說中有守護神住在這裡，部落人進出經過都會奉上一樣小貢禮祈求平安順利。繼續上行就會接到賞楓步道入口。由於傳說中鄒族人是由楓樹果實變成的，因此里佳部落週邊種了許多楓香，賞楓步道是楓香種植最密集之處。2018年暖冬，所以楓香只變成黃色，更多已經直接落葉，有點可惜，不過走在滿地落葉的步道上，還是感覺很有FU。

↑林間步道先下後上，入口有一棵大樟樹。

↑步道全程是木棧道，十分好走，步道間林相優美，翠綠一片。

↑風流洞步道的第一站是不分享石，這告訴我們一個道理，好東西要和好朋友分享，否則可是會臭名傳千里的。

↑鬼屋不是屋，也沒有鬼，是傳說中鄒族守護神的居所。

↑風流洞可以遮風蔽雨，是早期鄒族男女約會的好去處。(但布魯想到如果同時有兩對來這裡，可能就很尷尬了！)

↑風流洞步道的盡頭是密谷瀑布，雨季俊逸，枯水期顯得比較秀氣。

↑風流洞步道中的十分優美的孟宗竹林。

↑由風流洞步道穿出169縣道，可至貢禮之石，就是圖上的這塊大石。

↑貢禮之石上的小小貢禮，代表族人或遊客祈求平安順心的大大心意。

↑由貢禮之石續上行就到了賞楓步道上入口。

↑今年楓葉變色情況不太明顯，但落了一地的楓葉還是很漂亮。

沒有憂愁的山美達娜伊谷自然生態園區結束里佳行程，第二天中午布魯轉往此行第三個部落山美。山美原本以達娜伊谷的高身鯝魚保育聞名全國，達娜伊谷的意思是「沒有憂愁的地方」，原本部落居民和魚兒在達娜伊谷都很快樂的生活著，無奈賀伯、莫拉克颱風接連重創，嚴重破壞生態，還好近年部落居民努力的復原，布魯覺得差不多已經回復樂土的境地了。悠遊山美，布魯覺得可以將車輛直接停在福美吊橋前的停車場，走過造型優美的福美懸浮吊橋，直接步行轉往達娜伊谷，離開達娜伊谷後再由山美大橋返回，如此最能飽覽山美的自然風光。達娜伊谷生態公園裡，最值得一遊的就是景觀吊橋與賞魚區，景觀吊橋位在達娜伊谷溪匯入曾文溪的匯流口，雄跨達娜伊谷溪，站在橋上可見整個溪谷的鯝魚保育區，視野越溪則是巍峨峭拔的里佳鬼山，是達娜伊谷景觀最佳的地點。而賞魚區也很值得參觀，因為溪水超級清澈，所以可以一直看到高身鯝魚和牠的好朋友們(苦花、石賓魚、馬口魚)一起開心嬉戲，害布魯也好像變成一隻魚。

↑山美福美橋是一條懸浮橋，沒有吊橋的橋塔。

↑在福美橋上俯瞰曾文溪谷，與造型優美的山美橋。

↑達那伊谷生態園區裡的地標——達娜伊谷景觀吊橋。

↑達那伊谷景觀吊橋雄跨達娜伊谷溪，對岸就是鬼山。

↑走過達娜伊谷景觀吊橋就可接上里美避難步道，通往里佳的巨石板步道。

↑達娜伊谷生態園區的賞魚區有三座賞魚池。

↑賞魚區裡的魚兒成群在魚池裡繞著石頭開心的嬉戲，為什麼說開心呢？因為水質太清澈了，環境好又受保護，當然開心囉！這裡面包含4種魚喔！

↑達娜伊谷復育高身鯝魚(左上)，溪谷中的苦花(右上)、石賓魚(左下)、馬口魚(右下)也一起保護。 鄒族迎賓、創作舞曲為行程劃下美麗句點行程最後，布魯前往達娜伊谷的展演場欣賞15:30場次鄒族原住民的歌舞展演。由於本月舉行鄒族戰祭，所以戰祭中的歌舞不能在此表演，而改以迎賓舞曲及原民風創作舞曲，雖然觀眾不太多，但這十幾位鄒族青年還是很賣力的演出。在表演中布魯回顧這次的鄒族三星(達邦、里佳、山美)部落x步道探訪任務，走過七條步道，體驗三個部落的風情，而由鄒族戰祭迎神曲開始，到鄒族青年的迎賓舞曲作終，前後呼應，也算是為此行劃下一個圓滿的句點！

登山健行的好朋友——Odlo的BLACKCOMB輕量長袖排汗衣二天步道行程裡，布魯都穿著同一件上衣——Odlo的BLACKCOMB輕量長袖排汗衣，因為這也是此行的任務之一。Odlo是挪威越野滑雪冠軍Odd Roar Lofterod所創立的品牌，主打設計製作保暖排汗衣，在滑雪界有很高的愛用率。這回Odlo也出了一件輕量排汗衣，就利用這兩天行程測試一下。布魯覺得鄒族三星這七條步道對BLACKCOMB排汗衣而言只是牛刀小試，因為不是一趟走完，每一條最多也只有兩小時的步程，初春的天氣很溫和，山區白天15~20度的氣溫也超適合登山健行，所以似乎無法突顯這件排汗衣的優點。不過兩天下來完全沒有流汗的感覺是真的，因為很透氣，即使爬坡稍熱時也很快散熱，汗水幾乎凝結不起來。而除了中午前後氣溫較高，其他時間溫度其實不到20度，只穿著一件很薄很薄的BLACKCOMB排汗衣，卻也不會感到涼，可見它具有一定的保暖性。既然試不出BLACKCOMB排汗衣的強項，布魯就來試試它的快乾度，第一天晚上體驗烘豆後，就手洗BLACKCOMB排汗衣，之後以浴巾捲起排汗衣輕擰，微微脫水到不會滴水的程度，然後晾在衣架掛在潮濕的浴室裡。結果半夜起來觀察時，BLACKCOMB排汗衣已經全乾了，乾的速度比布魯平常穿的排汗衣都要快許多。

↑走步道時只穿一件BLACKCOMB排汗衣。

↑小圖：先以浴巾將排汗衣輕輕捲擰脫水。大圖：再掛在衣架上晾乾。布魯整理一下BLACKCOMB輕量長袖排汗衣的各項表現：1.排汗快速。針對不同身軆部位採用不同的特殊織法，熱氣汗水快速排出，使每個部位都感覺乾爽舒適。2.輕量舒適。整件長袖排汗衣只有100公克，約是一般長袖排汗衣的2/3重量，或保暖排汗衣的一半重；加上觸感柔軟，穿著時很自在。3.防臭保暖。布料含Effect by Odlo銀離子，具有抑菌防臭效果。而不同身體部位的不同織法的溫控方式，又能讓易感受寒冷部位保有舒暖。所以BLACKCOMB輕量長袖排汗衣可說是一件很棒的登山健行或跑步裝備。

步道資訊※以下步程時間為步行加計短暫停頓的估算值，不計休息時間。

鳥占亭步道：由達邦鄒風館對面至鳥占亭，步道全長1K，加上聯絡道合計約1.5K，落差約80公尺，步程約40分。

巨石板步道：由里佳部落行駛8.1K產道到步道停車場，由入口至石板底，續行至避難步道觀景台，回程上行至石板頂，再回到入口停車場完成O形環走，約2.1K，步程約1.5小時，落差約280公尺。

里美步道：由里佳產道5.4K入口至觀瀑平台約2.5K，原路來回，步程約2小時，先下坡後上坡，來回累計爬升200公尺。此步道較原始，旁有山崖，特別要注意路況。另由入口起前100公尺內路邊有咬人貓。

林間步道：由嘉娜民宿對面入口下行至出口約0.4K，原路來回，步程約30分，落差50公尺。

風流洞步道：由里佳資訊站出發，經不分享石行至盡頭的密谷瀑布約1K，原路來回，或轉向貢禮之石及賞楓步道再繞回部落成O形環走，O形約2K，步程需1小時，落差170公尺。

賞楓步道：由里佳派出所後方行至169縣道49K處，步道長0.5K，原路來回，或轉向貢禮之石及風流洞步道再繞回部落成O形環走，O形約2K，步程需1小時，落差170公尺。

達娜伊谷步道：由山美福美橋過橋轉步道至山美大橋停車場，續行入達娜伊谷生態園區，行至園區盡頭賞魚區，再返回至山美大橋，過大橋回福美橋頭停車場。來回全程約1.8K，步程1小時，落差90公尺。

部落資訊

鄒風館：0938867380。週二休假。

達邦庫巴文化發展協會：0912491827。

里佳社區發展協會：0928903437

石碧月。嘉娜民宿：0933680382

趙翠蓮。達娜伊谷自然生態公園：門票100元，停車免費，開放時間09:00~17:00，每日有三場鄒族原住民歌舞展演，園區內有三間餐廳，供應鄒族風味餐。TEL：05-2513246

原文請見：當白雲飄進藍天本文由林務局、健行筆記與Odlo特派記錄