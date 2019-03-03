你未曾見的嘉明湖！跟著莫名去旅行：生態、奇景，這才是嘉明的味道

2019-03-03 09:00 健行筆記 莫名



隨著今年暖冬的過去、228假期的來臨，相信電腦前的各位也是整裝待發，準備出門爬山了吧？這次「跟著莫名去旅行」要介紹的，是一個非常大眾化的行程──嘉明湖！

（想～不到吧～寫了這麼久的心得，竟然都還沒寫過嘉明湖XD）

照例來個作品一張：

因為嘉明湖的行程記錄非常多，寫一樣的行程就沒什麼意思了，於是這次莫名不顧北京反對，要跟大家介紹一般人不常見到的嘉明湖！就讓我們從下車的向陽工作站開始，沿著嘉明湖步道向上走，瞧瞧有什麼特別、有什麼好拍吧！

向陽工作站宣導中，也希望大家多參與「一人一公斤」活動，幫嘉明湖步道的維修盡一份心力你才魯蛇，你全家都魯蛇大家在向陽工作站報到時，是不是都有見到注意黑熊與菊池氏龜殼花的告示牌呢？沒錯，向陽工作站附近有時可以發現罕見的菊池氏龜殼花（至於黑熊…等莫名看到大概會先去買樂透…）

菊池氏龜殼花

一般人對蛇類總有錯誤認知，覺得蛇類就是危險、該打的，但其實這是不了解造成的偏見。雖然菊池氏龜殼花有劇毒，但罕有傷人的紀錄，相較之下親戚在過年時候問的「考試準備得怎麼樣啦？」「交男女朋友了沒呀？」「什麼時候結婚啊？」「找到工作了嗎？」「薪水多少啊？」還比較有殺傷力。

萬一你不幸跟莫名一樣屬於魯蛇範疇，那就更該去了解了解在野外討生活的同伴，互相取暖、彼此安慰。你說是吧？

菊池氏龜殼花

所以各位看官們，若有幸在工作站附近看到菊池氏龜殼花曬太陽，先別急著尖叫逃跑。畢竟魯蛇到處有，菊池氏龜殼花很稀有，欣賞一下這少見的蛇吧。看什麼看？沒看過一千塊？

帝雉大概是生活中最常見的鳥類了，但不是因為數量多，而是…牠就是千元鈔票上那隻鳥啊！

帝雉，張少鈞攝

嘉明湖步道是帝雉常出沒的地方，見到這一千元上的大型鳥類，大部分山友都會興奮地拿出相機猛拍。不過要記得，千萬不能用食物餵食喔～因為帝雉是野生動物，若養成了餵食的習慣，對原本的生態絕對是嚴重破壞。

帝雉，張少鈞攝君去向陽望小溪，孓遺小鯢無蹤跡

阿里山山椒魚是嘉明湖步道上的明星動物之一。其實問起向陽山屋的協作，都表示過去向陽山屋施工時偶爾就會不小心挖到。當然，山椒魚集特有種、保育類、冰河孓遺生物於一身，對一般人來說也不是隨處可見的。若非有所研究，還是少翻找打擾的好，以免造成棲地破壞。

阿里山山椒魚

莫名在這裡給大家科普一下阿里山山椒魚的資訊：阿里山山椒魚，成體體長約11公分左右，外表光滑成咖啡色。為夜行性，以小型無脊椎動物（如鼠婦、蚯蚓等）為食。侷限性分布於阿里山、玉山以南到大武山的中高海拔地區，棲地型態則為高海拔針葉林或闊葉林底層、溪流附近。

山椒魚的繁殖季在冬末春初，依靠高山積雪融化的滲水為場所，所以萬一沒有積雪，對山椒魚的生存會造成極大影響。這也是為何全球暖化對山椒魚的生存如此重要的原因。

阿里山山椒魚

我們一起學鳥叫，一起啾啾啾啾啾

過了向陽山屋步道旁的林相開始變換，我們的視野也隨之寬廣了起來，忽然有龐然大物，拔山倒樹而來……哎呀看錯了，是前面的步道上有隻肥肥的鳥低空飛過。咦？這是什麼鳥？

其實這隻鳥對有在登山的人來說，已經是朋友般到處都能見到。沒錯，牠就是最常在高山步道上出現的：金翼白眉！

金翼白眉

莫名覺得這隻鳥大概可以列入國民生活基本須知裡面，走在步道上問十個人保證有九個答得出來。莫名在這邊幫大家科普一下這山友口中的「四眉道人」吧：金翼白眉，又叫玉山噪眉或台灣噪眉，是台灣畫眉科鳥類中，海拔分佈最高的特有種。特徵在於暗棕色的臉頰有明顯的白色眉線及顎線（這就是牠外號四眉的原因），因為體型稍大，翅膀只適合短翔，一蹦一跳的姿態常被賞鳥人戲稱「高山老鼠」。

金翼白眉在野外以植物和昆蟲為主食，但常常會撿拾人類留下的食物碎屑。是一種體型大（相對於畫眉家族而言），容易觀察的高山鳥類。但依然別餵食這些可愛的鳥喔～以免他們喪失在野外生活的能力。

金翼白眉

登山謊言有三多

輕鬆會瘦五分鐘

根據不精確統計，「再五分鐘」已經長年蟬聯登山十大謊言的前三名了。依莫名的經驗，約莫在走上稜線之後領隊就會開始誘騙大家「快到了快到了」。而許多人爬到這裡，心中也都剩下「洛陽親友如相問，就說我在陡上坡」的想法。其實天氣好的話，在稜線上看雲海也是非常壯觀的呢（冬天出現雲海的機率最高，但春秋兩季的朋友也都有機會一睹風采）

山徑雲海

向陽名樹

基本上每個有名的路線都會有「名樹」存在，像是武陵四秀線的池有名樹、合歡的北峰名樹等，也都是山友們必拍的景點。但真的只有那棵「名樹」好拍嗎？當然不只。像下圖這棵玉山圓柏，是不是就像一隻鳥逆轟高灰…咳咳，逆風高飛呢？

所以說，上稜線之後別低著頭悶走，想像力就是你的超能力，找找附近有沒有特別的樹吧！

我聽到有人在問了：「莫名莫名，那在岔路口放下大背包，輕裝上了向陽山之後，又有哪些好玩好拍的呢？」

關於這個問題嘛…老實說我也不知道向陽山三角點能拍出多不一樣的照片（笑）。但莫名可以給你一個衷心建議，在山下先把向陽山附近的山頭查一查、背一背，上了三角點之後馬上跟隊友介紹山頭，保證你在隊友心中的形象立刻加到滿分呦^^嘉明湖邊野草花 避難山屋夕陽斜

當大家去山屋放背包之後，是不是又開始百無聊賴了呢？如果想要看日落，可以帶著頭燈到向陽山岔路口處，離山屋不遠（約15~20分鐘）又有廣闊視野。當太陽準備下山時，週遭所有山頭都會染上金紅的色澤，這樣的美景絕對值得欣賞。

天階夜色涼如水

臥看牽牛織女星山友們常討論登山夜晚能進行的活動，每次都會聽到一些實用的建議。最近一次討論時，一位對空氣十分感興趣的台中朋友說：「登山的晚上就是要用力吸空氣啊，看有沒有比谷關空氣清新。」「我倒覺得，登山晚上就是要吃肉圓。」一位對美食頗有研究的朋友說，「然後肉圓記得要加辣！」他補充。「恭迎慈孤觀音，度世靈顯四方。」一位名叫「何老師」的朋友插話，突然大家的拳頭都硬硬der。 「我愛HOW哥，HOW哥NO.1」一個聲音從角落傳來，大家轉頭一瞧，原來是個沒朋友的邊緣人。

我們不禁哄堂大笑，同樣的登山夜晚，每個人卻有不同的想法。不過我很快就轉換話題了，我覺得晚上就是睡覺，才不要吃加辣的肉圓、不要玩《還願》，更不要念什麼「我愛HOW哥，HOW哥NO.1」可是可是，我在嘉明湖避難山屋睡不著怎麼辦？除了睡覺外真的沒有精彩活動嗎？當然有！嘉明湖避難山屋因為海拔高、光害少，天氣好的時候，星空可是非常漂亮的！（什麼？你問為什麼莫名每次出去天氣都這麼好？可能是因為莫名是陽光男孩吧）

就算不是流星雨時節，高山晴朗的夜空其實也常常能見到流星。莫名自己就很喜歡拿個睡袋睡墊，躺在地上看滿天的星空呢。

如果覺得在山屋旁看銀河不過癮，或是健腳嫌白天走不夠、想找個更僻靜的角落，那山屋附近的步道上也有不少處視野開闊的地點。當然啦，山屋附近會有很高的機率遇到水鹿，到時看到牠眼睛的反光可別嚇到囉～

現在時間洞五洞洞，部隊起床好的，經過一夜隔壁鼾聲的摧殘，我們在清晨天未亮的時候爬起來了。伸個懶腰， 我們繼續躺回床上 。哎呀不小心說出心裡話了，但天亮在即，我們總該思考一下等等要做什麼吧？不如我們使用飛雷神之術（如果你是哆啦A夢那個世界來的，用任意門也行），瞬間移動到嘉明湖看日出？

欸，不是，等等。哪有人五點起床五點就到嘉明湖的，當然是美美的吃完早餐，趁著陽光出來溫度回升之後，再前往嘉明湖與三叉山啊！那…從山屋到嘉明湖的這段路上，又有什麼美景或特殊事物呢？

真正高興的見到你 滿心歡喜的歡迎你古人云：「有朋自遠方來，非奸即盜。鞭數十，驅之別院。」這說明了待客之道的重要性。前往嘉明湖的路上，就有這麼兩棵樹非常熱情，左左右右…咳咳我是說一左一右站在步道兩旁。山友都叫他們「嘉明湖迎賓樹」

旋轉、跳躍，我閉著眼 先…先不要閉眼睛。這兒是向陽北峰旁的一塊石頭，因為平坦而且個頭不小，許多人喜歡在上面跳躍。「跳躍石」的大名也就不脛而走啦～

走著走著，在我們跨過山和大海，也穿過人山人海後，終於來到這趟旅程的主角：嘉明湖。這時候應該要做些什麼呢？ 當然是趕快裝嘉明湖空氣拿到山下賣啊！ 嘉明湖空氣聽起來就比谷關空氣還高級！ （咦我家門鈴響了，說是要查水表，等等再回來打文章）嘉明的味道？嘉明湖的味道。

每次莫名說要揪團去嘉明湖時，總是會有網友貼一張萬年梗圖：這就是嘉明的味道。莫名實在是看到膩了，於是來導正視聽。各位網友們，這才是嘉明的味道！

至於嘉明湖的味道是什麼...我才不敢去吃生飲嘉明湖的水哩（尤其在見到附近有一堆水鹿留的「禮物」之後） 這種類似冰柱的現象叫做凍拔，是因為土壤中的水分結冰膨脹，把土壤往上推的現象。這也是低溫限定版本，平時爬山可是看不到...的啦～

想飛上天，和太陽肩並肩 如果你用個勇（ㄊㄨㄛˊ）腳（ㄕㄡˋ），甘願背空拍機上山，那你或許能用老鷹的視角看看嘉明湖。但切記切記不可飛太高，因為出了嘉明湖這塊凹陷地，風勢就不再穩定。跟協作聊天時他們都說常常要幫客人撿空拍機，更不用說萬一撿不到造成的汙染問題了。所以熱愛空中攝影的朋友，不可不慎哪～

老鷹視角的嘉明湖湖畔禁紮後睽違數年 嘉明湖銀河再次現世

當然，都說是「你所未見的嘉明湖」了，那自然要來點更特別的。

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由於嘉明湖過去冬季封山，加上禁止湖畔露營的關係，所以這種畫面已經少見了。什麼？你說這樣講不夠詳細？那好，拉張椅子，泡杯咖啡，且聽莫名娓娓道來。

首先，由於銀河中心升起的時間不同，冬季時銀河是在接近天亮時升起，夏季則是傍晚就逐漸浮出地平線，所以要拍到橫躺的銀河不是冬天接近日出，就是夏季太陽剛落下後不久。嘉明湖避難山屋到嘉明湖畔，帶著攝影器材最快也要走一個多小時，加上不能在嘉明湖搭帳的關係，所以基本上只剩下「冬季從嘉明湖山屋摸黑走到嘉明湖」這選項了。

然而，要做這種事必須對自己的安全有所負責。同時你還需要好天氣、月相的配合，以及最重要的──能在零下山林待到天明的能力與勇氣。畢竟散漫輕忽一直是登山毒藥，而這藥總是輕者當日、重者七日見效的。為了這張照片，我的背包內除了攝影器材，緊急帳、衛星電話、無線電、睡袋等保命設備亦是全部帶齊，零零總總加起來超過15公斤。我始終相信，尊重自己的生命就是尊重山林的一種方式。

好的，這就是本次「你所未見的嘉明湖」的介紹，從登山口一路到嘉明湖，是不是還有許多你不曾見過的事物呀？行李收一收、申請填一填，迎接即將開始的登山季節吧！

最後，如果喜歡我拍的照片、文字或是對登山活動有興趣，臉書用戶可以follow粉專：衛澄禾，或是追蹤我的個人頁面：莫名、IG可以追蹤我的帳號：wei_c_h

三者都會不定期發一些登山、生態相關的圖文喔~

（衛澄禾：https://goo.gl/sgUGpy、莫名：https://goo.gl/RWKrEY、IG：https://www.instagram.com/wei_c_h/ ）

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