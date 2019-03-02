台灣第二高峰--雪山主東記行2/2

2019-03-02 09:30 健行筆記 小黑



台灣第二高峰--雪山主東記行 第二篇如果沒看到上一篇，網址在這裡:https://reurl.cc/jDlrL (台灣第二高峰--雪山主東記行1/2)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

整理一下第二天晚上討論的攻頂:

1.明天分三組。分別是:日出組、正常組與睡飽組

● 日出組:02:30出發前往雪山主峰(摸黑)

● 正常組:06:30出發前往主峰

● 睡飽組:09:30出發

2.領隊目前有兩組隊內對講機，但是不能對頻。所以分配無線電方法:日出組與正常組*1正常組與睡飽組*13.各組會和方法:正常組預計在圈谷與日出組會合(日出組已登頂)兩組會合後回頭到黑森林與睡飽組碰面*由於小黑是日出組，所以我就先寫日出組。日出組登頂後我會寫一般組

故事要開始囉

------------------------------------------------------------------------------------------------------

0140起床，一出山屋就看見皎潔的月光。真是美麗!!不過，這也代表不適合拍星星了......。吃完早餐後，我們收拾好攻頂包以及單眼相機，準備朝著雪山主峰前進!!!

(清晨的三六九山莊)因為半夜拍不到東西，所以我這邊只寫文。圖的部份等一下會補上(一般組)0230出發一離開三六九山莊，我突然感覺到原來外面氣溫是這麼的低...。離開三六九山莊一開始路段，就是之字坡。之字坡是之字形向上緩升的坡。隨然不是很陡，但是由於氣壓才700，所以走起來也是蠻喘的。看著三六九山莊慢慢消失在朦朧的雲霧之中，看來我們已經快要到之字坡的頂端--也就是黑森林的入口。黑森林是由巨大無比的巨木所組成的針葉林。由於實在非常茂密，連白天都非常的黑暗，所以才稱這片針葉林為黑森林。半夜走黑森林真的有些危險，有許多起迷路事件都是發生在黑森林。所以我們非常小心地找路，但還是不小心下切偏離步道(有發現所以立即回來)。也不知道走了多久，我們竟然已經走到黑森林水源了!現在時刻是

0420，看來我們得加快腳步了。在這裡小休取水後，我們再度出發，朝著雪山一號圈谷前進!

0530，重新看到皎潔的月光，我想我們應該到圈谷了!為了眺望拂曉的美景，我們不惜的犧牲在山屋睡覺的美好時光，提前往雪山主峰前進，準備欣賞日出。天已微微的亮起，以時間來講我們有點慢，因為0610左右就日出了!我們只好不在圈谷氣象站多做停留，直接往上前往主峰。從圈谷到山頂僅僅只有1K的距離，但是由於高山氧氣不足以及地形破碎(好好走不至於危險墜落)，所以大約估1小時候抵達主峰。(其實估的蠻準的XD)我們緩緩地上攀，由於氧氣不足，所以走個幾步就會想要坐下來休息。但是在這邊休息不是個明智的選擇，現在氣溫大約0度上下，這樣休息可能回造成失溫(加上風大)，所以我們決定快速地向上攀爬。

0610非常幸運的，我們抵達一處缺口(剛好可看見東方)，這裡離主峰剩下150M，我們也不太確定能不能在5分鐘之內抵達主峰拍日出。所以我們決定在此處等待太陽升起，迎接溫暖的陽光。

0615日出。這個角度的中央尖山好像沒有麼尖(右)，而南湖群峰也映入眼簾(左)太陽從對面的中央山脈緩緩升起，先跟北一段的山友們打過招呼後，接著如小狗飛撲般的跑到我們這裡來。氣溫回升，我看我們也該走完150公尺了，加油!朝著雪山主峰前進!!

(0620雪山主峰頂)五分鐘後，我們抵達一處平坦的平台，在也沒有地方比這裡高了!我知道我們完成了雪山主峰!真是高興不已!我們用無線電通知一般組我們已登頂，在三六九山莊正要出發的他們也為我們感到高興，接下來，要換他們的故事了!

--------------

(瞬間移動到0620的三六九山莊)

-------------------------------------------------------

(飛行中)

---------

正要出發的一般組隊員，正因為日出組已經登頂而雀躍不已。好吧!現在換我們了!!!

(之字坡)我們離雪山主峰還有落差600多公尺的距離呢!!

(續行之字坡)

(前方就是黑森林入口了!!)

(大自然就是我們的學校!)黑森林續行

(黑森林續行8K左右)

(真的好像看不到甚麼天空耶...)

(石瀑景觀)

到了一處平坦的空地，休息一下吧

終於抵達圈谷了!有幾位孩子說不想上主峰，那我們只好請還在山頂的日出組先下來吧--------------------------------

同一時間的雪山主峰

-------------------------------------

0840日出組收到通知，準備下撤"靠北，在主峰頂停留了2小時多，都快高山症了!!"

(朦朧聖稜線)

分享 facebook

(終於看到大霸了)整條聖稜線

(與雪山主峰道別!下次...我...還挺得住)全文完結

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」