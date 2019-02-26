「合歡山群峰」七年全紀錄 令人感動的台灣美好山林

2019-02-26 15:31 健行筆記 紅晨星



合歡山群峰，因為最高海拔公路可直接抵達，成為容易攀爬，相當親民的百岳，筆者七年來去過上百次，想將這些年在這幾座最親民百岳拍到的照片寫成一篇跟大家分享！也希望大家多多愛護這片美好山林，讓合歡山之美能永續。因緣際會下接觸到相機後喜歡上拍照，到為了拍到好看的照片而爬山，最後是為了登百岳看不同風景而拍照，而合歡山的驚奇多變就是讓我開始愛上爬山的理由，這次來分享從買了第一台單眼相機後，八年來上去合歡山逾百次拍到最親民百岳合歡山的四季多變風貌，而這個最好到達最入門的幾座百岳，大家可以想看就看想去就去，請大家多多欣賞台灣的美景，這篇網誌也把我曾經拍過的合歡山風景，留下一個紀錄，分享在一日行程內，是因為這些美景只需要一天就能到達，不需要千里迢迢跋涉。

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↑民國100年12月15日，這天這個景色讓我種下之後一直上去合歡山拍照，樂此不疲的理由，我依然非常記得當天下大雨，非常冷，仍然堅持騎機車上山，只因為買了人生第一部CANON單眼相機，就想上山拍看看，好不容易到了主峰，烏雲罩頂還下雨讓人失望返程，下山之際在台14甲23K處，隱約從雲中透出金黃色的光線，忽然雲霧乍開，一時間火雲四射，美景令人讚嘆，我趕緊停靠路邊，只有我1人獨賞獨拍，讓人讚嘆合歡多變景色之美麗。

↑隔沒幾天，101年1月，7日這天天氣良好，想念第一次拍到合歡山景色的美好，就想去拍拍夕陽，立馬行動又上去主峰步道，這次果然就有金黃日落可以欣賞，但當時仍然在學習拍照技巧，學著別人一般傳統的構圖，這天沒有雲海，但第一次在主峰步道上看到美麗日落，心情仍然特別激動。

遠方屏風山還有殘雪月升

↑夕陽西下後，我又往松雪樓前進，發現月光皎潔，恰好又是滿滿的雲海，就這樣人生第一張松雪雲河收集到了，看到軟綿綿的雲海，真的很感動。

再來一張全景照，拍完之後還待了一陣子，捨不得下山。

↑1010128人生第一次看到合歡山雪景，以前都是在電視上看到的，這天降雪後天空大開，但雪也融化特別快，道路上沒有積雪，我趕緊就趕緊衝到合歡山主峰步道，終於看到夢想中的雪景，非常興奮，也第一次踩在雪上方，發現冰很滑，跟我想像的不一樣。

東邊的方像映射反霞光也非常美麗，整個山頭都被雪覆蓋。

奇萊連峰也泡在雪裡。

最後又拍了幾張車軌的照片，但氣溫陡降，入夜變得非常冷，才趕快下山。

↑1010820，這天剛好我們跟同事是第一次騎機車要到花蓮，途經合歡山，盛夏的合歡山非常清澈，天空爆藍，仍然少不了快門，拍個不停。

又藍又綠的景色讓人振奮不已。

↑101年9月9日，看到別人拍到合歡山秋天的雲海特別吸引人，就又到合歡山拍照，有雲海搭感覺特別美，這天跟幾個好友一起上來，雖然雲海不是特別平整那種雲海類型，但能看到也是非常滿足。

這時候還在嘗試夜間拍攝的技巧，只會開長曝，但記錄下當時夜晚人歸去時，合歡山寧靜的那一刻。

↑101年10月4日，一直以來我都沒看過合歡山日出，這天特別趁半夜下班後直衝合歡山，搭襯秋天的芒草，果然等到金秋芒草日初，那整個艷黃色屬於高山的黃讓人印象非常深刻，也非常有著激勵與感動。

當時用的是一般旅遊鏡，畫質上當然不能跟現在抗耀光的鏡頭相比擬，不過至少記錄下當時光芒耀眼的感覺是相當美好的。

回程時在武嶺拍拍秋天獨有的黃綠紅。

↑101年10月25日光復紀念日，想著還有太多角度沒有欣賞到的合歡山，這次我來到了主峰步道第二層，俗稱馬雅平台的地方拍日落，現在看來拍得還不到位，但當下的風景是精彩的。

然後回去之前趁著月光灑落，遠方也有點雲海，在武嶺停車場拍了一張有地景跟一點星軌的夜曝。

101年11月12日前往梨山，途經合歡山紀錄一張

↑102年1月29日這天我永難忘懷，是目前最值得紀念且小弟自己本身拍過合歡山最多美雪景的一次，這天印象中下了好幾天雪，好不容易大開天，而且之前僅僅拍過殘雪，就想看看壯觀一點的雪景，這天恰好非假日，正好遇上我自己的輪休，當下怕塞車騎乘機車上到昆陽停車場，遇上管制把機車停在停車場內徒步走上山，遠看著風景雲霧飄渺，當下就非常激動，不停拿出相機猛拍，路上積雪仍然非常滑，踉蹌好多次才慢慢到達主峰登山口，沒想到沒有雪靴及冰爪，走起路來特別困難，一步一步緩上，這次誓言絕對要登頂拍攝完整的雪景照。

走到半路已見雲浪衝擊，好猛烈的雲浪，心中感動萬分，腳步也不停歇。

這天遊客非常少，步道上沒什麼人

終於來到半山腰，仔細看雪還是在大晴天下融了不少

越往上登，越看見覆雪，找了很多角度構圖拍照

終於趕在日落前登頂，那滔滔的雲浪讓人激動，感到滿滿激昂澎湃感。

遠峰上仍有幾名攝友架設大相機拍攝，這天在山頂上不超過5人。

雲浪就像海水一樣翻滾，但同時溫度也低的驚人，是刺痛的那種，陣風也非常強大。

同時間只有一名攝友跟我在合歡山主峰頂欣賞美景拍照

漸漸色溫出現，開始染黃合歡山

為件妳最美一刻，這路程跟走雪地的累，真的值得

東邊合歡東峰及奇萊連峰也被染紅一片

在我旁邊只剩下風聲以及這大地寧靜的聲音，時間恍若靜止

雲湧奇萊連峰也是超美的，恍若置身國外

雪之奇萊山，遠遠望著這座大山，心中想不知何時能登上，拍完之後天色漸漸黑了才下山，但此行並沒有跟主峰頂的三角點合照，可能是當時對那顆不感興趣吧。

102年6月1日，這天印象非常深刻，光線無比金亮，夕陽幾乎呈現金色的光芒，不是一般的黃色，天空能見度跟通透度都破表，約了同事一起上山拍照，山頂上也都是人，拍完之後隔天就發生6.2規模地震，造成觀音瀑布落石砸中多部車輛。

陽光透過雲氣，我瞬間捕捉到這太陽暈開美的一刻。

雲霧跟陽光搭配有層次感，印象中就一瞬間我趕快拍下，這張照片我很喜歡，還被佳能香港當作貼文廣告(笑)，算是另類宣傳合歡山之美

102年6月21日，相隔不到一個月，又想念合歡山的美，當然以上都是有拍到照片欣賞到風景的才分享，事實上拍照槓龜機率高，尤其高山氣候多變，上山沒拍到照片甚至遇到下雨都是很平常的，槓龜比出景機率還多次(掩面)，這次就沒遇上夕陽，但入夜後漸漸雲層散去部分，東邊奇萊連峰出現流瀑，也算是給了一種另類的合歡山之美，就可以知道合歡山多變的一面。

搭襯著月升與一點點的反霞光

東邊的松雪樓雲霧也散去，夜曝幾張後才下山。

回程中在半山腰看見雲霧繚繞的清境，順手曝了幾張，拍攝當下寧靜的感覺

102年7月11日，距離上次也是沒一個月，我又來山上了，這次也跟喜好拍照的同事一起上來，一樣雲霧蒸騰，深覺應該能拍到不錯的日落合歡，我有別以往都向上走，這次我從主峰步道往昆陽方向走，拍攝不一樣的構圖，俗稱合歡山南峰方向(但似乎實際上沒有這個點)

側面的光線讓人覺得特別有層次感

一團一團的棉花團雲團讓人想跳下去

夕陽的光線果然呈現金黃色質感，雖然這顆鏡頭我還是不喜歡，光斑好多

好強大的霞光

東邊方向也是非常猛的反霞光，景色讓人驚嘆，這是平地很難看見的

回到昆陽停車場，恰好星空沒有雲霧遮掩，拍了一些屬於高山才能看到的銀河才離開

↑102年9月9日，秋天的天氣是最穩定的，一直想來看星星，就上來拍個幾張，不過這天有月光，眾星拱月，影響銀河能見度

但再晚一點等月亮下去，我爬上合歡尖山半山腰拍銀河車軌，從松雪樓爬上來，那時候還不太敢拉繩子，而且路又黑怕滑倒，所以就在半山腰拍，並沒有真的到合歡尖山頂。

↑102年9月14日，時隔五天，太久沒有欣賞合歡山日出，都是拍日落，這次特別早起，就上來看看松雪樓日出，不過日出沒有什麼雲彩，比較平淡

↑102年9月16日恰好從武陵回程，剛好回到合歡山時是日落時分，雖然日落有遮蔽，我們還是停下來拍到日落結束。

日落後雲霧散去，旁邊也有黃花陪襯，也算是紀錄不同時刻合歡的美

↑102年10月3日，前往福壽山農場拍攝花海後返程，因管制道路導致來不及到主峰拍日落，沒想到在東側遇上日照金山的構圖也相當不一樣，不一定拍攝日落就要到主峰。

松雪樓搭配夕陽屏風日照金山畫面也很美。

↑102年10月10日雙十國慶，等待很久還飄小雨不見夕陽雲開，本來欲失望打道回府，在主峰頂見到遠方雲霧開了一半，底下是車子行走過後留下的車軌，恰好拍到一張夜晚雲霧流動的景色，也是小小的收穫

↑102年10月18日，上次想欣賞合歡山雲海沒有看到有點懊惱，想看看秋天最平整的雲海，就趁著天氣穩定上山賭看看，這次我選擇騎機車上山，方便遇到好的角度可以輕鬆停下來拍照，果然讓我見到秋天最美麗的雲海。

用接圖全景的方式拍下整個小風口東邊方向都是很美的雲海，加上秋天的秋芒，景色讓人流連駐足。

然後回到主峰處拍夕陽，雲霧在後方竄動，透過陽光折射第一次拍到觀音圈

西邊的雲海夕陽也相當美麗

晚上大風口往東邊，恰好遇上夜間月升雲海，在各個角度拍了很多張，看著雲海漸漸流動，有種特別寧靜舒服的感覺，好想醉在這美景一整夜。

小風口月光雲海全景，現場看真的很令人讚嘆造物主的美

↑102年10月22日，回想起不知道是天氣太好還是什麼原因，四天內又上去合歡山，我想應該是中毒了

這天日落雲湧也是相當美

夕陽下班後，夜間雲海也是翻騰不減，在昆陽知名構圖點拍了一張芭樂銀河雲海車軌照才下山

↑102年10月24日，終於得見最美平坦雲海合歡，相隔2天再上來是值得的，為了這個夢想的畫面等待許久，終於實現願望，這海浪讓人想跳下去啊啊啊啊啊！

看著夕陽西沉那一刻，心都醉了

↑102年10月31日，印象中是颱風前一兩天還是鋒面來襲前一兩天我忘了，天空出現大卷雲，高空雲很多，山下則是一遍霧霾，我又上山來拍攝夕陽景色，相信應該又是不一樣的感動

果然那個夕燒應該是屬於夏天的艷色，卻在秋末出現，讓人讚嘆，這次我也登上主峰頂拍攝，雖然沒有雲海

東邊才真是精采，上有火捲下有流瀑，景色非言語難以形容

↑102年11月18日，這天應該是買了16-35的風景神鏡之後才上來拍日出的，以前很欣賞人家拍出來照片有刺刺的海膽狀，現在就有點無感，而且當時拍日出為什麼都是在小風口?(納悶)

↑102年12月8日，幾乎可以說每個月都來合歡山了吧！有那麼愛上一座山的感覺真的很難理解，這天我在昆陽拍攝日落，太陽出現雲隙那時出現的黃紅色，是我最愛高山的原因

↑102年12月9日，咦？奇怪為什麼隔天又有在山上拍日落，還是我去了花蓮一天好像忘了，不過這天雲霧飄渺，狂舞之姿讓人印象超深，日落也是精彩無比。

這天日落太爆了，雲霧爆炸，嫣紅至極絕美讓人感動，唯一糟糕就是日落的那顆有點爆了，頗可惜。

↑102年12月30日，有幸在年終能再次看到雪色美景，這天一樣沒有什麼人，但景色卻非常動人，東邊一樣雲海，搭襯各種構圖拍了不少照片，到現在都還非常喜歡。

跟年初那場一樣是大雲海，但感覺又不太一樣，不變的是那種感動

至此，終於完成102年精采的合歡一年。

↑103年2月24日，這天是殘雪日落，幾乎白天熱力都把雪沖融了，本來要拍雪景日落，這樣看算是槓龜的一次。

↑103年5月26日，嚮往合歡山高山杜鵑畫面，是我人生第一次接觸合歡東峰，沒想到花況奇差無比，好不容易登上東峰，看到都是爛爛的花苞，只好指望來年。

但天氣還不錯，想到同事為了杜鵑日出連跑四次，這樣算有點欣慰。

用手機拍個幾張

103年8月23日，這天天氣晴朗，跟朋友借了台nikon D800，就到合歡山試看看3600萬畫素的威力，果然拍出來非常細緻，害我非常想買一台。

從公路的任何一個方向都可以看見美麗銀河，讓人捨不得離開，沒有看過合歡山夜晚星空的同事也是驚嘆連連

103年10月1日，這天印象中是為了慶祝單位的替代役男退伍，跟三個同事一起辦銀河派對，在山上過一晚欣賞銀河煮火鍋，是人生第一次住在合歡山上一晚，因為訂不到松雪樓只好住滑雪山莊，一早早起，我從滑雪山莊門口找到一個好的角度欣賞日出，搭襯秋天特有的高山花花草草，拍起來還挺不錯的(只不過這張是用類單眼拍攝的)

這天天空跟綠地都很漂亮，我請同事幫我拍了一張。

104年1月18日，這天跟兩個新來的同事，隨口講講就衝到合歡山來看日落，他們說沒去過合歡山，當然沒看過合歡山日落，就跑上來了，結果出了火燒雲大景，雖然沒看到雲海，但這個景色讓人難以忘懷，第一次就沒槓龜。

↑104年1月28日，我跟老同事前往花蓮旅遊，由於無法請假，只能花蓮2日來回，回程在台8線遇上雲霧飄渺，從個不同角度看合歡山也不錯。

↑104年2月10日，終於遇上比較滿的雪合歡日落，不過白牆太多，直到日落西沉後才整個大開，同樣的是，一樣沒有什麼人。

這次為了避免槓龜，就沒有爬到頂峰照，只在登山口附近等待

↑104年2月12日，相隔2天，得知天空放晴，就趕緊再上來拍雪景

不過雪有點呈現塊狀，不是綿綿的那種。這次比較多攝影人上來拍拍！

一樣的是，雪真的融很快，接近傍晚已經變成殘雪

104年9月14日，年初的新同事因為欣賞到非常美的雲海日落，就約好了找時間再上來合歡東峰，結果新手運又發作，第一次登東峰就有雲海可以欣賞！

雲霧淹沒東峰的一半

東峰山頂往下看盡是滿滿大雲海

從東峰頂往昆陽方向望，泡在一堆雲霧之中

夕陽時分陽光斜射在百岳屏風山，呈現日照金山的畫面，果然不虛此行

↑104年10月18日，不同單位的新同事跟老同事們也相約想來看看合歡山秋天的雲海，沒想到新手運再次發作，我等非常多次才看到平坦的雲海，這次第一次上山就成功，我們走到網美打卡地的突出點，大約在合歡山主峰步道中段往上靠山壁就能看到，算找到不同角度看日落也不錯。

無敵海綿糖雲海日落

↑105年3月29日，遇上剛下大雪最滿的一次，這次也是跟新手運很強的同事來的，一來就看到完美的雪景，還有人搭起超高雪人，這次是我第一次在合歡山玩雪！還能從武嶺滑雪，非常非常令人難忘。

往合歡山主峰登山口看過去一片白色糖霜

主峰步道往合歡山東峰看完全都是滿滿的雪

合歡尖山也是覆滿雪景，105年霸王寒流讓人看到印象深刻的合歡山雪景。

↑106年9月8日前往花蓮二日遊途中，回程在合歡山欣賞美麗的雲霧

秋天是黃黃綠綠的季節

但是這天雲霧似乎有點太高，但還是能欣賞到不錯的日落

↑107年2月6日逢大雪來襲，這次因為地上雪未融，直抵鳶峰就無法在上去，我跟同事便行走至25K處拍照，合歡山這片大森林灑上白色的糖霜，有如置身北國

遠眺合歡山主峰

↑107年5月26日石門山賞杜鵑，連續幾年都遇上花況沒有很好，仍然上來找可以拍的花叢，這年算是有一些花可以拍的了！天氣也好！

石門山山頂往下走

石門山頂旁往北峰方向望這邊開得不錯

↑107年5月13日相隔一週又跟不同同事上山找杜鵑，這次換找合歡東峰跟主峰，不過東峰一樣開的不佳

只有峰頂部分稍微還有一點點

合歡山主峰中段部分花也是有點稀稀落落只能再等來年再看花況了。

↑107年5月23日，高山杜鵑開完之後，接力賽就換北峰紅毛杜鵑，107年算開得不錯，襯起山景拍起來非常漂亮。

0.6K處就非常美

回程在鳶峰停車場也有紅毛杜鵑非常大叢，後方就是雲海！

↑107年7月7日跟第一批隊友登北峰沒想到遇到大雨淋個落湯雞，10月2日再戰天氣終於變好，回程在合歡北峰台灣池拍照，這次是專程來登山，原本想要一日往返合歡西峰，無奈太晚出發，只到北峰頂就作罷。

107年11月14日，找了不同隊友再戰合歡西峰當日往返挑戰，天氣非常好，這天因為上上下下就只帶手機沒背相機拍照了。

從北峰過來到西峰必須上上下下六個峰才能抵達，難怪會被稱為鳥山。

看到這個指標，居然還要1.2公里才會到，初登百岳的隊友有點凍袂條，直呼快崩潰

終於在中午12時抵達，至此！從100年開始到合歡山玩票性質拍照旅遊，到攀爬合歡山群峰百岳(東峰、西峰、主峰、北峰、石門山)完全完成，相信合歡山之美絕對會讓人一來再來，同時台灣還有更多更美的地方，都需要我們共同維護，僅以此圖文向各位喜好山林的山友分享，合歡山是非常親民而且值得大家一來再來的地方，不同時刻有不同的美，這就是高山千變萬化的地方。

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