大鹿林道九九線登大霸群峰

2019-02-26 21:00 健行筆記 林智揚



大鹿林道東線封閉許久之後重新開放，是許多人初次前往大霸群峰的首選，這一條是前往大霸群峰路線中相對最輕鬆的一條，路線非常地單純，另兩條為秀霸及北稜線，走起來就多些挑戰，唯獨那條長長的林道，走起來就需要點耐心慢慢磨，雖然已經不是第一次來走，但因為都是在工作，決定再另安排個時間來走走。

登山這檔事，大家都希望好天氣，出大景，機運好一點的還能遇到夢幻般的景觀，但天氣本來就難預料，訂定的日期偏偏預報上就尷尬尷尬的，上山沒景的機率很高，最後還是決定出發。

到新竹接到發哥跟他女朋友，3人一行就驅車前往觀霧，停好車後就是林道開始步行，由於進觀霧時遇到鋪路工程，被擋了半小時多，整理好開始走已經10點半了。

D1:大鹿林道東線0K-林道17K-馬達拉溪登山口-九九山莊

一開始說路線很單純，這天就是走了17K後，再一段爬坡到九九山莊就收工了。

開車到柵欄附近停車先省400M距離

接下來的17K漫長林道順順走

觀霧榛山

這段林道寬大好走，一路上唯一明顯支線叉路也已有告示封閉，還能迷路的話，建議還是在家睡覺吧......，真的沒什麼要特別注意的，真要說的話，就是體力調配要做好，重新開放後的東線林道只限制公務車進入，以目前來說只有乖乖步行了，除非是住在馬達拉溪口的營地，不然走完林道還有一段爬升在後頭招呼你。

第一天的天氣似乎還不錯，有藍天陽光，這時間點還有楓葉可欣賞

林道推進的速度不慢，一小時5K左右上下，發哥看到什麼植物都會看一下，認識一些植物。蓪草，又稱脫蓪木

中間的髓心類似保麗龍組織，早期還沒保麗龍時，拿來做針插、造花、箱襯或畫畫用紙的材料，在臺灣曾經是發展百年以上的產業，當時還是最大的蓪草紙出口國，雖說是名字是草，實際它可是顆樹，有一說在取髓心的過程會有"通"一聲，因此有蓪草這名稱。林道不趕時間慢慢走倒也舒適，已走在其中了就別在意為何不能開車了

沿途楓紅不少

一路上隨手拍拍，第一日天氣跟預報有點出入，比預期好，也對隔日多一分期待

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沿途也不少懸鉤子野梅，酸酸甜甜的不錯吃，摘了不少顆來吃XD

林道景色唯一較不同的地方~東線瀑布

季節限定東線瀑布景色

這值物名字還挺特別的-冇骨消

冇骨消，是相當不錯的青草藥，具清熱與潤肺的功效，廣範分佈於低海拔至2300M山野，本土重要的蜜原植物，嫩莖葉可食用(野外求生植物)，亦可藥用，莖與葉曬乾之後是民間治療跌打損傷、消腫毒的漢方藥-蒴藋，別名臺灣蒴(ㄕㄨㄛˋ) 藋(ㄉㄧㄠˋ)。來到17K處，抄捷徑到馬達拉溪登山口

新鐵橋取代已損毀的吊橋

當走完17K後，接下來4K要上升900，這上升量，是第一天最大的挑戰，之前已經有看過不少人這段爬升走到懷疑人生的表情，確實，這段是頗硬的，前面2.5K是坡度最陡的，2.7K開始有一段平緩下來可休息，直到3.2K開始再稍微陡一些。走到2.5K處，聽到莊主洪亮的喊聲，馬上就知道是朱莊主，為人非常熱心，只要下午4點之後若有登記的山友還沒到，他都會走下來巡，必要時還會幫忙揹山友的背包，和他碰面後，告知還有2位在後頭，我繼續往前走。專心走著，快到山莊前開闊處放慢腳步看看景色

總和21K路程，第一天結束

背包放著再次忘下走，不久就遇到莊主領著我們隊上的女生上來，發哥隨後也抵達，平日人不多，住宿的地方在莊主安排下包場了一座成功堡，爽。D2:九九山莊-上稜線-中霸山屋-大小霸-伊澤山-加利山-九九山莊我們改變不了天氣-但能轉換自己的心境，這天就是這句話的最佳寫照，晚上10點多還能看到星星，3點起床已經看不到星空就知道雲霧都上來了，上稜線有沒有景都是運氣了，這天到小霸來回也是近20K的距離，路徑非常清楚，上稜線果然是一大片雲霧。快到伊澤山登山口前，東邊微微透出日出的光線

今天要大藍天除非神蹟....不然就別望了

走到中霸山屋時，雲霧越來多，決定進山屋休息一會躲風，照這個情況看，等等搞不好視野只剩大霸前面壁，就不那麼趕了，休息完繼續啟程。走到中霸尖山時，大、小霸尖山完整的露面了

天氣似乎有好轉一些些，但期望不用太深

東霸尖山，比起大霸群峰的4座百岳，更想去那登頂一回

下切往霸基

原本下切前大、小霸尖山還清楚可見，沒想到短短一段路，到鐵竿處時，已經成了一大片白牆，這下唯一能看到的就真的是站在下方面壁了。都來了，走吧，前往小霸尖山

路徑沿著大霸的山壁

霧太濃，走到小霸的下方才看得到山壁，往上爬

雲霧飄動的快，或許還有機會再次看到大霸尖山

好一段時間都一直是這樣，微微露出來馬上又隱藏起來

雲霧有在散開，山谷的視野漸漸變得清晰

小霸是沒有三角點基石的，現在放了一支不鏽鋼基點在這

趁著還有一點大霸可以當背景趕緊拍，百岳#32

另一邊雲霧突然都散了，伊澤、加利都能看到

因為一直等不到大霸這邊的雲霧完全散開，決定回程了，老天還蠻照顧我們的，往下爬的過程中，大霸完全露臉了，而且持續到我們回到鐵竿處。陰天玩玩濾鏡效果也不錯

找到一個好位置幫2位隊友抓下這一刻

回程的路清楚出現了

大、小霸尖山在此時，一起跟我們Say Hi

這趟雖然不是最好，但不算最糟，至少不用面壁觀霸XD

3492米的大霸尖山-百岳#27大霸尖山是三尖之一，又稱為世紀奇峰，不管從哪個角度看都非常雄偉，也是泰雅族的聖山，現在雖然不能登頂，不過站在面前欣賞它對我而言也足矣。回程往伊擇山，最後一刻的大霸身影

從叉路爬伊澤山回拍，大霸又再次隱身於雲霧中了

叉路至山頂500M，不需多久即登頂，伊澤山-3297米，百岳#52

往加利山叉路是從九九山莊上來會第一個遇到的，通常這顆都會最後再撿，因為都要趁著上午好天氣去拍大、小霸，其實加利山這段路上有有不錯的遠觀點。回到加利山叉路，來回2K，2個上下，還算平緩

翻過一座小丘就可見加利山

三角點是非常棒的景觀處，雖然這次沒得看.....

此行第4座百岳，加利山，3112米-百岳#87

大霸尖山就那麼一段時間出現後，接下來就不見客了，對我們來說算不錯了，結束這4座百岳，回山莊休息囉。上頭這邊也能看到山莊

往西望去，最好認的2個地標，加里山、樂山雷達站

總有機會好天氣的，下次見

D3:九九山莊-馬達拉溪登山口-林道17K-柵欄其實就是第一天反向再走一次，差別是第一天的上坡變下坡而已，嗯，沒什麼特別好敘述的，跳過吧，馬達拉溪橋遇到一位野跑者，5點從管理站出發，一天內要跑完群峰，真神人呀。雖說這條路線登大霸群峰歸類為A級路線，實際上來說那是以前車子可以開至登山口，現在個人覺得算B級也不過份，畢竟3日下來累積60K，也不算小的行走量，體能還是關鍵，可別因分級上寫A級就輕忽了。北稜及秀霸線也要來安排一下，期許再次來訪時，見到藍天的大霸群峰。

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