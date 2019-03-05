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哀悼！「飛越比佛利」帥氣男主角52歲去世

天元宫-山仔頂古道-水管路-楓樹湖O行, 沒想像中的容易..

2019-03-05 07:25健行筆記 Mary Lee

原本新店幫講好要跟著恆青走雪山尾稜, 但後來取消行程, 說是不宜雨中行改去深坑, 嗯, 懶懶的, 最後幫主出聲了, 不然新店幫自己來去走春吧, 建議路線? 天元宮走水管路到楓樹湖, 一致附議, go! 以為是輕鬆行, 穿著輕便帶了一瓶水及傘, 9:30來到了天元宮, 賭著陰陰的天還有點毛毛雨, 應該只會賞花吧? 诶, 且看且走?

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看來情勢不對, 要走的意志似乎很堅定, 趕緊路邊攤補充糧草, 買了香腸+玉米先補一下, 至少走到一半不會餓死...
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西洋情人節, 正是好時光啊!
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路邊攤旁邊圍牆外, 是通往楓樹湖捷徑
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往山子頂13號之一旁登山
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來到元覺妙院
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都沒走過, 先研究一下地圖
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指標通往面天山, 向天山
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陡陡往上
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來到觀景台
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上觀景台瞧瞧
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繼續往上走, 沒帶登山杖沒安全感, 石階上青苔濕滑, 心驚驚...
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野生的小橘子特別清甜解渴
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滑溜滑溜, 怕怕
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龜速慢走...幫主實在看不下去了, 慷慨解囊借我登山杖
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果然有了登山杖心裡篤定多了, 感恩幫主大人
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雖然還是走的慢, 但至少沒有在怕了
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11:24 遇岔路, 上面的路通往興福寮登山口, 向天湖, 往左邊的小路走
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旁邊有6號淡水消防分隊設置的登山路徑號碼牌, 應該沒錯吧? 繼續走
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腰繞山徑, 山徑可見裸露的水管, 應該是對的? 繼續
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指標往楓樹湖水管, 對對對! 
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沿途路徑原始濕滑, 戰戰兢兢小心慢慢走
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有些路面坍方難行, 互相扶持合力通過
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這一路上充滿探險氛圍, 新鮮刺激好玩極了
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幫主隨時回頭注意有沒有跟上
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來到3號
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爬上爬下好不刺激, 充滿了緊張感
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還有樹根舖成的路面
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來到2號, 往下切
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粗大水管跟著走
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拉繩陡陡往下
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1:20 見到1號指標
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楓樹湖到了, 一旁有竹子搭的圍籬, 好像有很多遊客, 後門不讓人進
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沿著水圳下去
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花開迎人來, 花謝神仙居, 好客的主人邀請參觀
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參觀楓樹湖桃花源, 一旁還有茶水招待, 累了, 趕緊坐下休息吃中餐
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2:00 瞧瞧木蓮花去
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楓樹湖除了木蓮花出名外, 路旁櫻花也正綻放著
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圍籬內的木蓮花依舊美麗, 但新生葉子都已長出來了, 賞花要及時
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新店幫基本咖, 探路成功! 感謝幫主Liuyu啦
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回天元宮取車
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O回元覺妙院
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哇, 原來這麼棒的行程坐F103公車就可到了
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新店幫探路大成功, oh yeah!
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3:30走回天元宮停車場上車, 繼續下個行程
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3:50 找到淡水天元宮附近石牆仔內咖啡館, 新店幫5人歡度情人節
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140多年的三合院古厝
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喝咖啡聊是非, 一起過情人節, 好不愜意
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6:20回新店, 再到山東小館續攤, 哈哈, 今天過的好充實! 甚麼減肥A計劃...先吃再說了
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吃飽又去看甜點, 再外帶個提拉米蘇? 嗯...算了
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