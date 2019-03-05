天元宫-山仔頂古道-水管路-楓樹湖O行, 沒想像中的容易..
原本新店幫講好要跟著恆青走雪山尾稜, 但後來取消行程, 說是不宜雨中行改去深坑, 嗯, 懶懶的, 最後幫主出聲了, 不然新店幫自己來去走春吧, 建議路線? 天元宮走水管路到楓樹湖, 一致附議, go! 以為是輕鬆行, 穿著輕便帶了一瓶水及傘, 9:30來到了天元宮, 賭著陰陰的天還有點毛毛雨, 應該只會賞花吧? 诶, 且看且走?
看來情勢不對, 要走的意志似乎很堅定, 趕緊路邊攤補充糧草, 買了香腸+玉米先補一下, 至少走到一半不會餓死...
西洋情人節, 正是好時光啊!
路邊攤旁邊圍牆外, 是通往楓樹湖捷徑
往山子頂13號之一旁登山口
來到元覺妙院
都沒走過, 先研究一下地圖
指標通往面天山, 向天山
陡陡往上
來到觀景台
上觀景台瞧瞧
繼續往上走, 沒帶登山杖沒安全感, 石階上青苔濕滑, 心驚驚...
野生的小橘子特別清甜解渴
滑溜滑溜, 怕怕
龜速慢走...幫主實在看不下去了, 慷慨解囊借我登山杖
果然有了登山杖心裡篤定多了, 感恩幫主大人
雖然還是走的慢, 但至少沒有在怕了
11:24 遇岔路, 上面的路通往興福寮登山口, 向天湖, 往左邊的小路走
旁邊有6號淡水消防分隊設置的登山路徑號碼牌, 應該沒錯吧? 繼續走
腰繞山徑, 山徑可見裸露的水管, 應該是對的? 繼續
指標往楓樹湖水管, 對對對!
沿途路徑原始濕滑, 戰戰兢兢小心慢慢走
有些路面坍方難行, 互相扶持合力通過
這一路上充滿探險氛圍, 新鮮刺激好玩極了
幫主隨時回頭注意有沒有跟上
來到3號
爬上爬下好不刺激, 充滿了緊張感
還有樹根舖成的路面
來到2號, 往下切
粗大水管跟著走
拉繩陡陡往下
1:20 見到1號指標
楓樹湖到了, 一旁有竹子搭的圍籬, 好像有很多遊客, 後門不讓人進
沿著水圳下去
花開迎人來, 花謝神仙居, 好客的主人邀請參觀
參觀楓樹湖桃花源, 一旁還有茶水招待, 累了, 趕緊坐下休息吃中餐
2:00 瞧瞧木蓮花去
楓樹湖除了木蓮花出名外, 路旁櫻花也正綻放著
圍籬內的木蓮花依舊美麗, 但新生葉子都已長出來了, 賞花要及時
新店幫基本咖, 探路成功! 感謝幫主Liuyu啦
回天元宮取車
O回元覺妙院
哇, 原來這麼棒的行程坐F103公車就可到了
新店幫探路大成功, oh yeah!
3:30走回天元宮停車場上車, 繼續下個行程
3:50 找到淡水天元宮附近石牆仔內咖啡館, 新店幫5人歡度情人節
140多年的三合院古厝
喝咖啡聊是非, 一起過情人節, 好不愜意
6:20回新店, 再到山東小館續攤, 哈哈, 今天過的好充實! 甚麼減肥A計劃...先吃再說了
吃飽又去看甜點, 再外帶個提拉米蘇? 嗯...算了
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