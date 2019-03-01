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南華山一日單攻行程

2019-03-01 08:27健行筆記 紅晨星

「一日南華山看雲海來回30.8K練腿之旅」由於天池山莊假日住宿實在是爆表難抽，但是又想見南華山美麗雲海的面紗，在經過合歡北峰及合歡西峰的訓練後，我想大膽嘗試了南華山一日來回之旅，找了幾個豬隊友同事，由橫跨六、七、八三個年級所組成，比較特別是其中一名是第一次攀爬百岳，算是種挑戰，1/26日天氣晴朗，這天早上從南投草屯4點上國道六號，中間在小7買了些糧草及飲水後，就匆匆駛抵屯原登山口，起登時間約莫上午6時10分。f3dd12429fcf4a406014a12e96a20095.jpg600d50dcec7b5263be145e7a6aa111de.jpg一路上都是相當好走的緩坡林道，打檔補給機車也可以直接抵達天池山莊上午七點多光線已經很強，透過林稍灑進步道，讓人有種莫名的振奮感。c8f4e182bc92284855763706ca5f680d.jpgcd5d5f9d66db9fc5feb2d9ceeb7d1d7b.jpg07:31與尾上山的交界處，可順路走看看，沿路都有登山社綁的布條，不過我們趕路這邊省略a509c77ad8ff5ea13290a81d988c11f1.jpg上午7:40已經到達4.5K處的雲海保線所，在此休息約5分鐘繼續出發5661da369bcc527a2aa6f4de8833742d.jpg1e7522ba820e236ecc8fe0dadc173490.jpg8:14再走一小段就到了5.5K處的大崩壁，過了這個大崩壁就到6K，幾乎就快走步道的一半了。e723791e22b773b5c6e4cb09a60e174d.jpg5c63a29227afdfb625e8c6eb4e65f421.jpg09:23越往上走海拔越高林相越優美，讓人不停停下來拍照。29ca2147c4cb8179fa9864a495e804fe.jpg40e516570d2d8d2e02214c01a1b5c570.jpg09:42終於好不容易到了8-9K處，遠處就可以眺望今天要爬上去的百岳南華山。ed98e9979f61edc9d6c8383e5bd4fbac.jpg55d9f793c983fc6ac983107bfeb3c675.jpg09:52再經過一小段崩塌處拍拍照繼續前行661cc3c71490292d1c413a98aaf48aad.jpgcf3f18a0647de4cab2bfe577456da7ea.jpg在10-11K處方向可以更近遠眺百岳群峰，雲霧已經飄過來，我們趕緊腳步，很怕登上山時變成白牆。d9a67141b50376b6d9ee514dd91689bb.jpg10:25終於走到了12K處看見天池山莊，山上有一句話：看到就表示到了(笑)。39312090d09e04eee3968472d645254b.jpg0ae3ec21848bf457ed05b4bdd27d3097.jpg10:56抵達12.5K處的能高瀑布，不過正值枯水期，水量有點少。由於豬隊友後續體力漸漸消失，加上又沒有走過這麼長的長距離登山，顯得有點後繼無力，11點才到瀑布。5b20c807b0b78ee8686e9b228e4c502a.jpg11:02由於擔心天候雲霧太多會蓋頂，我們略過進天池山莊休息的時間，直接前往我們此行必登的百岳南華山。f14009015ebeb5a4225bfe5381783ac7.jpg268fdbfebbce20f6158788b60f5704ef.jpg11:43從天池山莊往南華山方向起登，路途中必須經過一層又一層的階梯，加上海拔逐漸變高，已經開始上氣不接下氣，半爬半走，好不容易來到第一個展望點，天池岔路已近。

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中午12點，終於看到天池岔路(往南華與奇萊南峰交界)，一片廣闊大草原讓人振奮。e1047bb2986b094a47aee0b18e2e7443.jpg因為前些日子冷氣團來襲山上有降雪，天池旁仍有結冰遺跡a67446a5deb38131124eeb1a00a27a19.jpg四邊都是美景f3e13bd3eb9446c42f5228beb252993f.jpg4927e011292a34890c69dd10bf74a38b.jpg12:22往南華山方向走約0.5K後赫然看到東邊方向滿滿的雲海，此時疲累化為振奮。0a16c0a80b32da62777cbd9b1c845fe4.jpg21fec0a8e265eac86906e4d50eb260ad.jpg12:25看到滿滿的雲海可是又拿手機又拿相機拼命拍個不停，新手運就看到漂亮的雲海這個行程值得了。24bb057232fae2869a5468040a62f482.jpg從天池岔路往南華山方向才標示1.4K就覺得一直有無窮盡的上坡，讓人走的不要不要的。2cd232265f3f0d2d3a8f035fd9ade4c2.jpg12:50終於在經過一番遮騰後，抵達南華山三角點，整個三面雲海包圍，氣勢驚人，雲霧都向這裡湧來，風勢強勁到難以站穩，但感動的心情仍然溢於言表，走了15.4K終於抵達。a32427cc6af696d58ff50ae9c64eea37.jpg人生首登首座百岳就到這裡，激動的拿起標牌呼喊。856771373468a6ab42fff84bd14016c4.jpg樓主我百岳菜鳥的第六座百岳取得。359fd501f03b2fd0d19fe8af79c9a1ba.jpg經歷過合歡西峰單日往返訓練的六年級生也能來這裡一日遊。c1c140a9671cf1ec4ca9ed7145fc242b.jpg然後峰頂有4G，開心發了一堆照片跟IG之後，又得踢完下山的15.4K才能回到登山口，此時已經下午1時20分。登頂時間上山花了總共7小時，有點慢了！避免摸黑走林道，我們也沒有在天池山莊休息，直接下山，下山速度比較快，終於在天黑一刻下午18時10分抵達登山口，全程總花費12小時整，全程只做小休息，除了吃東西用了10分鐘外，其於都在走。其實整體來說步道並不難走，只是路線比較長，但平日有稍微在爬山的登山客都可以嘗試，這次上山遇到還蠻多都是當日來回的，有的更是比我們晚兩小時起登跟我們同時間下山，但如果手氣好，認真在山上住一晚慢慢欣賞，隔天再去看日出是最不錯的！

登山步道瀑布
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