玉里瓦拉米步道－再見黃喉貂 活潑在草皮上跳躍著

2019-02-18 15:25 健行筆記 順路



位於花蓮玉里的瓦拉米步道，今年是連續第三年造訪。原以為農曆年前一週、又是非假日的瓦拉米山屋應該很冷門，沒想到…最後申請人數超過床位數而要抽籤，所幸…最後還是抽到山屋的床位，而非外面的營位。前兩次的瓦拉米步道紀錄，已經介紹過他的歷史。有興趣想瞭解八通關古道、瓦拉米步道，可參考前兩次的紀錄。這次做交通、接駁等等其他的紀錄。地圖、GPX軌跡請見-瓦拉米步道-2019。

交通/接駁安排

【在山風二號吊橋眺望步道起點。 綠色的標誌，就是臺30線0K】對了，回程時接駁大哥都會請我們離開佳心駐在所時和再他聯絡。因此，隊伍中最好有人要有中華電信的門號。

【瓦拉米步道-佳心駐在所】

【瓦拉米步道-佳心駐在所。 鐵絲網處為氣象局佳心觀測站儀器】中華電信在佳心駐在所可以通話、上網。去年，台灣之星門號完全不通。沒想到今年偶而會有訊號飄過來，雖然在佳心可以上網，卻很不穩定。一般遊客，到佳心就要折返。如果要繼續往瓦拉米山屋前進，需要申請入山、入園證

【瓦拉米步道佳心駐在所之後的路，需要申請方可進入】

沿途吊橋

由登山口到瓦拉米山屋，途中會經過山風一號吊橋、山風二號吊橋、 黃麻一號吊橋、黃麻二號吊橋、瓦拉米吊橋這5個吊橋。

【瓦拉米步道-山風二號吊橋】

【瓦拉米步道-山風二號吊橋】

【瓦拉米步道-黃麻一號吊橋】

【瓦拉米步道-瓦拉米吊橋】

【瓦拉米步道-瓦拉米吊橋下方的溪谷】去年回程經過山風一號吊橋時遇到工程人員在測量吊橋，當時山風一號吊橋中間已經有個S型的變形（2017造訪時就已經有此變形）。一年後，居然變成連續兩個S型。且還有其他的變形…真好奇，為何這一年內吊橋損壞變快了？旁邊正在施工，感覺很像是做橋塔的基座。回程回到玉里車站途中和接駁大哥聊起，居然真的是要座新的吊橋了。

【瓦拉米步道-山風一號吊橋。 才一年，吊橋損傷的更嚴重了。旁邊似乎正在做新橋的橋墩】

【瓦拉米步道-山風一號吊橋。 才一年，吊橋損傷的更嚴重了。遠方有人的地方則是S型變形處】

【瓦拉米步道-山風一號吊橋。 才一年，吊橋損傷的更嚴重了。旁邊似乎正在做新橋的基座】後面的黃麻一號吊橋也已經開始破損。不過他不是結構變形，而是上面的木頭已經爛了。當天，走在這吊橋上都可感覺木頭很滑，要小心的走。

【瓦拉米步道-黃麻一號吊橋。 才隔一年，吊橋上有些木頭已經爛了】

步道路況

瓦拉米步道的難度應算是簡單。由登山口到瓦拉米山屋14公里才上升600公尺，所以算是緩緩的上升。如果只到到佳心駐在所，則是4.5公里上升300多公尺。可參考下方的高度表。2017年第一次造訪時，3.5K處因崩塌原路封閉無法前進需高繞，很差的路況當時讓我們耽誤了不少時間。去年再度造訪時，3.5K處開了更高的高繞替代路線，雖然有點爬坡、路況稍差、但相對好走。真沒想到，3.5K這段路線今年居然修好了，可以直接通過。對於輕裝只到佳心駐在所的遊客來講，可說是輕鬆了很多。不過，仍建議快速通過…畢竟，這片崩塌地不小，周遭都是落石、倒木…

【瓦拉米步道-3.5K處崩塌居然修好了，不需要高繞】

【瓦拉米步道-3.5K處崩塌居然修好了，不需要高繞】

【瓦拉米步道-3.5K處崩塌居然修好了，不需要高繞】在登山口時，有工作人員提醒我們在9.2K處前陣子有落石崩落，他建議我們經過該處時要儘快通過。

【瓦拉米步道-9.2K處落石。 根據在登山口遇到的人所述，這落石是最近發生的。 被折斷的樹木顏色還很新鮮】另外，在11.3K處也多了一處倒木擋住原本山徑。所幸，只需繞過倒木即可通過…

【瓦拉米步道-11.3K處倒木去年沒這倒木】

【瓦拉米步道-11.3K處倒木。 居然有這種黃色的樹根？】

瓦拉米天氣

【瓦拉米步道-樂樂溪谷/拉庫拉庫溪谷。 站在此處，可以聽到溪谷傳來的水流聲】

【瓦拉米步道】

【瓦拉米步道】

【瓦拉米步道】可能因為潮濕，沿途很多『小心螞蝗』的警告標語。不過，來了三次都沒遇到，可能和選擇一月時造訪有關吧？前兩次造訪，基本上一半以上時間都是在霧中。特別是晚上，霧氣非常的重…這次天氣狀況雖然比前兩次好，但到了黃麻二號橋附近，仍遇到了霧氣。

【瓦拉米步道-有霧氣的步道，比較有感覺】

【瓦拉米步道-有霧氣的步道，比較有感覺】

【瓦拉米步道】

【瓦拉米步道-陽光下的步道，就比較沒感覺】所幸，在抵達山屋後天氣轉好。晚上時，天空的雲層慢慢散去，終於見到滿天星斗。可惜的是，山屋的燈好亮…晚上升起的月亮遮蔽不少星光…

【瓦拉米步道-瓦拉米山屋。 剛到山屋時，天空仍是厚重的雲層】

【清晨天微亮時的瓦拉米山屋】

【清晨天微亮時的瓦拉米山屋】

【離開時，終於見到映者藍天白雲的瓦拉米山屋】

【瓦拉米步道-瓦拉米山屋-落櫻】

【瓦拉米步道-瓦拉米山屋。 這落櫻剛好夾在木縫中】

【瓦拉米步道-瓦拉米山屋。 來了三次，晚上終於不是被濃霧籠罩，可見到滿天星斗】

【瓦拉米步道-瓦拉米山屋。 一年不見，山屋內的燈光更充足了】

【瓦拉米步道-瓦拉米山屋燈光更充足。 卻不易拍星光了～】隔天下山時，太陽露臉、光線充足。不過，我還是喜歡霧中的瓦拉米步道，比較有感覺…山徑旁的苔類在霧中也比較翠綠～

【瓦拉米步道-陽光下的步道，就比較沒感覺】

沿途植物

剛提到瓦拉米非常的潮濕， 因此沿途的蕨類、苔類、蕈類非常的茂盛。走在步道上，望向四方的綠色，終於讓平常慘遭手機、電腦荼毒的雙眼可以好好的放鬆～ :P

【瓦拉米步道沿途蕨類很茂盛。走在這綠色的山徑，令人心曠神怡～】

【瓦拉米步道瓦拉米步道沿途蕨類很茂盛。走在這綠色的山徑，令人心曠神怡～】

【瓦拉米步道沿途很多蕨類、苔類】

【瓦拉米步道-喀西帕南紀念碑旁的蕈】

【瓦拉米步道沿途蕨類很茂盛。走在這綠色的山徑，令人心曠神怡～】

【瓦拉米步道沿途蕨類很茂盛。走在這綠色的山徑，令人心曠神怡～】

【瓦拉米步道沿途蕨類很茂盛。走在這綠色的山徑，令人心曠神怡～】

【瓦拉米步道沿途蕨類很茂盛。走在這綠色的山徑，令人心曠神怡～】

【瓦拉米步道】瓦拉米之名的源由有兩種講法

布農語：「Malavi」，指大家一起跟著某人做某件事 日 語：「わらび[e]」（Warabi），漢字作「蕨」

【瓦拉米步道】

【瓦拉米步道沿途蕨類很茂盛。走在這綠色的山徑，令人心曠神怡～】

【瓦拉米步道沿途蕨類很茂盛。走在這綠色的山徑，令人心曠神怡～】這次造訪途中，更是看見不少第一次觀察到的蕈種。如，下面這兩種紅色的蕈種…

【第一次看到這種蕈，好特別】

【第一次看到這種蕈，好特別】

【第一次看到這種蕈，好特別】

【第一次看到這種蕈，好特別】

瓦拉米山屋外的黃喉貂

步道沿線可以遇到不少動物，最常見、也最吵的，莫過於台灣彌猴，三次都有遇到…最有名的，應該就是臺灣黑熊。還好都沒遇到…上次下山時同隊伙伴有人在通往山風瀑布觀景台的階梯前看到了藍腹鷴。這次在離開黃麻駐在所時，看到4-5隻竹雞穿過步道。說到此，如果想要看到小動物，最好是走在隊伍的前方，機率比較大。在瓦拉米山屋，則有不怕人的黃喉貂。第一次造訪時遇到兩隻，一早在山屋附近彼此追逐。去年造訪時，只有在晚上煮晚餐時露個臉。今年運氣超好的，一早稀飯剛滾時，就有一隻黃喉貂出現。他在山屋外的草堆中跳躍者，好活潑、好可愛，大約停留了15-20分鐘。

【早餐稀飯剛滾，黃喉貂就出現在瓦拉米山屋外。活潑的在草皮上跳躍者～】

【早餐稀飯剛滾，黃喉貂就出現在瓦拉米山屋外。活潑的在草皮上跳躍者～】

【瓦拉米步道-黃喉貂早餐稀飯剛滾，黃喉貂就出現在瓦拉米山屋外。活潑的在草皮上跳躍者～】

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【早餐稀飯剛滾，黃喉貂就出現在瓦拉米山屋外。活潑的在草皮上跳躍者～】

【早餐稀飯剛滾，黃喉貂就出現在瓦拉米山屋外。活潑的在草皮上跳躍者～】

【在瓦拉米山屋早餐時的溫度9.2度】

瓦拉米山屋內的老鼠

這次造訪最讓我映象深刻的，莫過於山屋內的老鼠…今年的瓦拉米山屋，室內的燈光改善很多。不過…當大家就寢關燈後…老鼠就上工了…（上山時遇到下山的山友，就有在警告）睡在窗戶旁的苦主被窸窸窣窣聲音吵醒，循聲音打開登山背包，居然有老鼠在背包內辦party。被驚嚇的老鼠順窗戶的空隙跑出去…於是，苦主拿了保特瓶塞住窗戶『空隙』避免老鼠再度進來。沒想到，老鼠整晚就一直啃咬那個保特瓶…窸窸窣窣的非常的吵…苦主不時起來用頭燈照他，他有時居然也不停嘴，持續的啃咬保特瓶…看來也是不太怕人…清晨四點多，約末已經過了八小時，啃咬保特瓶的聲音沒了……但山屋另一頭卻有聲音。不久後就看到那頭的山友忽然彈起來，用頭燈照射睡袋周遭… XD天亮時觀察堵住空隙的保特瓶，居然已經被山屋的老鼠啃咬到只剩下瓶口…

【在瓦拉米山屋時用來塞住窗戶『大縫隙』防止老鼠進來的保特瓶，被老鼠咬到只剩瓶口…】

【保特瓶被老鼠咬到只剩瓶口…窗戶附近全是這樣的碎屑】

沿途景點/地標

瓦拉米步道沿途除了有駐在所遺址，還有幾個可能會不小心忽略的景點/地標，稍微做個整理～各地點與時間可參考下方的路線/時間。

臺灣總督府交通局遞信部水準點

查了地圖，沿途似乎有5個水準點。此行依舊只找到BM36、BM40、BM42這三個…整體最明顯、容易觀察的就是位於2K之後的這個。

【瓦拉米步道-灣總督府交通局遞信部水準點-BM36】

【瓦拉米步道-灣總督府交通局遞信部水準點-BM36】查了資料，B.M.是水準點bench mark的縮寫。水準點標石上半圓球的突起是要讓放在上面的水準尺能360˚旋轉使水準儀能在各角度讀到尺上讀數避免轉動造成誤差。有興趣可參考（基石仙蹤)(總督府)土木局&交通局篇。鯊魚頭/鯊魚嘴位於6K附近的一塊很有特色的大石頭，形狀類似鯊魚頭、剛好裂縫又像嘴，非常有趣。這次發現不知是誰幫鯊魚頭劃上眼睛了？不過…有點畫蛇添足的感覺…

【瓦拉米步道-鯊魚頭。 救命呀，手被鯊魚咬住了～ XD】

【瓦拉米步道-鯊魚頭。 怎麼被劃上眼睛了？有點畫蛇添足的感覺…】

喀西帕南紀念碑

於1931/6/24所立的『カシバナ事件殉職者之碑』，起因為1915/5/12喀西帕南駐在所因槍械押收，導致原住民反撲、襲擊。造成10名警備員死亡。有興趣瞭解此紀念碑的歷史，可參考瓦拉米步道-2017的整理。（建議也可安排到玉里神社遺址看『表忠碑』 ）

【瓦拉米步道-喀西帕南紀念碑】

山風瀑布觀景台

山風瀑布位於山風二號吊橋下方，此處有個瀑布觀景台，雖然通往這觀景台的階梯很陡，但仍建議造訪欣賞。此次，我們依舊是選擇回程時造訪。欣賞瀑布時，發現去年對面樹上的虎頭蜂窩已經不在了。不知是不是被步道管理單位為了安全給處理了？

【瓦拉米步道-山風瀑布山風二號。 吊橋旁，可見山風瀑布的最上層】

【瓦拉米步道-山風瀑布】

參考資料

路線/時間

沿途景色

高度表

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