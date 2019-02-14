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劍龍稜 ‧ 初二 ‧ 回不去了

2019-02-14 21:30健行筆記 Bala Xiao

大年初二之我不回娘家我去劍龍稜結果...路線：從台二線79.6處上山花費時間：前面走的披荊斬棘之路+上上下下又返回80.1公里處廢棄屋+上四方亭耍廢 = 應該四個小時左右--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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一早懷著滿滿的興奮期待的心情想說要來攻打劍龍 到瑞芳車站租了機車走瑞八停在台二線79.6停車場遇到一群人也是苦無入口可進  相約結伴而上(殊不知一起誤入歧途 XD)

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開心地上山了喔耶!!

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頂著烈日帶著期待的心一路往上爬

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沒錯這裡的芒草就是這麼高 這麼壯就算路再艱辛  跟著前人的GPX檔走就對了

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一路上在想這條是不是舊路沒人在走了  我們很像探勘隊的結果發現黃金池

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此時稍微停頓一下檢查軌跡是否沒錯(兩隊人馬互相討論中)

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好 沒錯 繞過黃金池吧!

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池底是真的非常清澈  都可見到底下的水草植物了繼續前行

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這時候是可怕的大自然溜滑梯兩位好山友居然給我穿了一同去郊遊的休閒鞋來好吧!那就溜一波吧!593f54ef0cfe7c4f8917f636058a5622.jpg

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到山底了回到水泥路上 這裡不是離80.1公里處還比較近的地方嗎???!!!我們暈倒只想在地上耍懶

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前面已經上上下下的花了一個多小時在吃草難道要若無其事地當作剛開始嗎? 哈哈哈！沒關係來都來了　就看看可以走到哪吧！

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經過這兩棟廢棄建築物

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看到四方亭了！！要上嗎....上啊！！　吃個午餐吧！

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由於時間上的關係　雖然小龍就在後方不遠處不過我們決定下回再戰　才有充裕時間可以過兩龍這裡變成了今天的午餐餐廳及網黴終點．．．83c6dfc5f4a91d421296528bb3dd81c0.jpg

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就在準備下山時遇到兩位年輕山友他們是從80.1公里處進來的(但是很多資料顯示其實那邊是禁止進入，也有人遇過巡邏員)不過我們還是得出去吧 XD 

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外面就是新世界了後來想想其實我們從79.6好像就是所謂的舊路線大家現在都從南雅那裏的新路線起登所以難怪會涉水過溪不過似乎就會順遊小錐麓 小鬼 大鬼瀑布不過也比較有趣吧!下次再回娘家吧劍龍!

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瀑布
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