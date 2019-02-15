大尖山 ‧ 年初三 ‧ 輕鬆走

2019-02-15 21:30 健行筆記 Bala Xiao



大年初三 輕鬆逛大尖山路線 : 天秀宮-大尖山-四分尾山-秀峰瀑布-天秀宮

O型路線花費時間 : 偶爾拍照偶爾吃點心偶爾快走 共花 3 小時 6 分鐘

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吃飽午飯後 驅車直上到了汐止天秀宮旁的停車場大概一點半左右從天秀宮左後方的登山口上去爬沒多久 咻一下的就到了大尖山頂的涼亭呢!

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果然是大好天氣哪裡人都多

三角點伴著小黑這裡的視野其實真的挺好 雖然高度僅460公尺 能夠排上小百岳也不足為奇

由於身體都還不夠熱 腳不夠酸 當然繼續往上走啦!

沿路都有明顯清楚的標誌 沿途也遇到許多從清修院過來的山友

當然 也是咻一下的就到了641公尺的四分尾山 不過沒想到這裡會掛有滿天的西藏經幡 好啦也不到很滿挺漂亮的其實

這裡有兩顆三角點 以及 一望無際的好視野 (為何這裡不是小百岳呢?)

其

實當天視線算是普通好一點 還可以看到遠方五分山上的小白球接著就下山 往水泥地的馬路下行 後來發現四分尾山居然可以直接駕車上來 = =(難道是因為這樣不列入小百岳嗎 XD)一直往下走就到了可以連接秀峰瀑布的小徑人潮也多了點應該是水量不夠 有點不夠壯觀

但是走近一點也是一陣沁心涼

瀑布下方水池不曉得可不可以下去玩...好了 原路折返回水泥大馬路繼續走回天秀宮 結束今天走春行另外走回停車場前的攤販看到蚵嗲，一份40，買來吃吃看好了恩......那個肉是酸掉了嗎......XD

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