鐵杉與雲海的驚奇之旅 海拔不高卻很有個性的「北大武山」

2019-02-22 07:55 健行筆記 阿米



台灣的冬天東北季風一波波，北台灣濕濕冷冷。我不喜歡山上的潮濕與凜列寒風，南台灣的北大武山是很好的想法！「五嶽」之一的北大武山，是排灣族與魯凱族的聖山，海拔不高卻很有個性。壯闊的鐵杉巨木、稜線曙光、光明頂雲海、夕陽與夜景、山頂上可以眺望台灣海峽、巴士海峽和太平洋，還有步道沿線可以遠眺大高雄市景～～真令人期待！

出發前，花了好大一番功夫準備屏東縣政府要求的「基礎急救員證照」和「登山綜合險」。自己實際辦一次，還真的諸多困擾，麻煩之處不少⋯⋯雖然心不甘情不願的，但是不想出事上新聞，就乖乖準備吧！從新登山口出發，一路走在林間，多雲的天氣微涼，走起來很舒服。連續兩天都要爬升1000公尺，想來真不輕鬆。到舊登山口休息片刻，和管理員閒聊，管理員說：「我們這裡什麼都缺，就是不缺水」哈哈，真是實際地有趣！不缺水的山多令人羨慕，不用為了找水而煩惱，是山友的福利！

順利通過喜多麗斷崖，雲霧瀰漫，今天應該是沒有夕陽了。早早到檜谷山莊小睡片刻，被管理員的話語驚醒⋯「請各位山友把食物收好放在背包裡，或是綁在鐵線上，如果你的食物被黃鼠狼或黃猴貂吃掉，不能申請國賠！」「不能申請國賠」哈哈！真是實際地有趣！又有人問了：「黃鼠狼和黃猴貂到底哪裡不一樣？」答案是：「長得比較帥的是黃猴貂、長得比較醜的就是黃鼠狼」哈哈！真是實際地有趣！

清晨整裝待發，一開始就是石頭滿佈的陡上山徑。雖然有點喘，但呼吸調節得還不錯，也因為海拔不高，走起來沒那麼想睡。沿途的森林景觀和其他的高山不太一樣，大部分是闊葉林，走在叢林間，別有一番特色。

坡度越來越陡，偶爾翻翻巨木、橫越峭壁、還得抬高腿跨過巨石～～上上下下步伐落差蠻大的，感覺走得很辛苦。同行的隊友一個腸胃不適、一個病體初癒，看他們2人走走停停臉色發白，大家以1km/1h的龜速前進，實在很想提出放棄的想法⋯⋯

山徑6.2k處，水源從峭壁滲出，大家小心地行走避免滑倒。無意間瞥見了鐵杉優美的身形和雲海！哇⋯如此美麗，只要上稜線就可以無盡的飽覽！我要⋯我要⋯我要⋯我要⋯我要⋯

一陣奮戰後，我們終於走上稜線～～❤️ 陽光從我的右方射出，在大片翻騰的雲海上盡情閃耀！❤️ 鐵杉巨木群，個個風姿綽約、擺出各種優雅的姿態，像穿著蓬蓬裙、拿著響板、轉圈圈跳著西班牙佛朗明哥的女舞者，如此韻律生動！❤️ 微霧的海洋景觀，雖然視野不佳，但寬廣的延伸，也覺得舒服！❤️ 腸胃不適與病體初癒的兩位隊友，被這個美景深深吸引，完全忘記拉肚子和流鼻涕了～～哈哈！（突然間，大家都恢復健康）就這樣，最後的意志力撐著，從大武祠開始翻越了最辛苦的幾個假山頭，到大武山頂狠狠的喘、狠狠的曬太陽、貪婪的擁抱美麗的鐵杉倩影～～❤️ 我愛北大武山！

@ 感謝陽光大哥，在眾多尾牙之後情義相挺，陪我們走這趟北大武山。抱著腸胃不適的不舒服，還堅持陪我們走完全程，帶來極豐富的陽光！@ 百岳新手儀菁，平時積極的自我訓練，短短四個月內就完成七座百岳，橫跨北中南三大重點（大霸群峰、雪山主東、北大武山）狂風中的大霸、零下冰凍的雪山、烈日炎炎的北大武登山過程中，堅持向前走的毅力，令人敬佩！

小明（史賢明）嚮導曾説：「我的家鄉沒有海，所以我特別喜歡雲海」！北大武山的鐵杉和雲海比想像中的更豐富壯闊。雖然登山之路比預期辛苦許多，但看到美景的瞬間，竟然完全忘卻所有辛苦～～真是毒藥啊！！

2019年1月29日07:10 北大武山登山口起登07:40 產業道路09:10 舊登山口10:30 1.75休息處11:00 2.5休息處11:40 光明頂（喜多麗斷崖）12:00 檜谷山莊2019年1月30日05:00 檜谷山莊出發06:10 5k07:10 6k08:00 7k09:40 8k大武遺址10:50 北大武山山頂11:20 北大武山山頂出發12:20 8k大武遺址16:00 檜谷山莊2019年1月31日06:10 檜谷山莊出發08:40 回到舊登山口10:00 回到新登山口

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