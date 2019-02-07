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合歡越嶺舊道昆陽武嶺段~台14甲線的平行空間

2019-02-07 14:40健行筆記 Straybirds

合歡越嶺舊道原為日據時代佐久間左馬太總督為發動「太魯閣蕃討伐戰(1914年)」而開闢的由埔里經霧社、合歡山，到達天祥的警備道路。昭和8年(1993年)，台灣總督有鑑於合歡越嶺道沿線富山岳景觀與峽谷斷崖之美，適於登山健行，爰著手整修與改道工程，昭和10年(1935年)全線暢通，並改稱「合歡越嶺道路」。

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合歡越嶺道路健行全盛時間，一般健行者都從霧社啟程，經見晴(清境農場)、追分(翠峰)、櫻峰、合歡山(昆陽)、佐久間峠(武嶺)、石門(合歡山莊)、州廳界、北合歡鞍部(大禹嶺)、關原、畢祿、卡拉寶、、巴達崗、布洛灣到達天祥東出太魯閣峽口。

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這條合歡越嶺舊道因中橫公路及台14甲線的修建而逐漸荒廢，目前僅剩，大禹嶺至關原的一段古道保留完整。此外，台14甲線昆陽至武嶺段的上方，另存留一段日據時期的合歡越嶺舊道，此即為合歡南峰至主峰間之連稜縱走步道

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此段步道幾乎與台14甲線(中橫健行西段)平行，視野極佳，可由高處欣賞台14甲線蜿蜒如巨龍般的優美弧線，站在稜線上向遠處望去，步道橫切過翠綠的草坡，路基清晰可辨，由左至右則可眺望雪山山脈聖稜線、中央山脈北一段及玉山群峰，台灣三大高山山脈盡收眼底，十分壯麗。6ac330a6bf8020b43d118d2205f93794.jpgfaa76cfd1ba8e9623ba6a2bf359a5677.jpg合歡南峰的登山口在昆陽停車場對面，在「轉彎標誌」處走上合歡南峰步道，循稜線起登，步行約20分即可登頂合歡南峰。e947edd5c48d2be0212c459c649f77e4.jpgb250cf0132cbbba393b4b37d1650603f.jpg3e117e43319dff49582bc3982105ba7b.jpg778e4652f0561fb2bb9f3cf2796a9578.jpg828a483873db9d9beecf70ada3cb5ad5.jpg2b4f8b99ecf98c4110cf4983a418939f.jpgef784c6a327a5ab5ace59394ce1c94cb.jpg9caa76b2e88290ec2ea46b80a48e642b.jpgf7a7c831180c43a45bad6e8c6b066a6b.jpg合歡南峰位於合歡山區的最南端，標高3205公尺，山頂有省府圖根補點及太魯閣國家公園豎立的界樁標誌。a9e27729ceca153fe729fc003950bc8e.jpg748fe6145c45206ccaee4c8b93e16185.jpg5d27874c87f209da85669e6727117b8c.jpg由合歡南峰沿稜線續行至合歡主峰，可鳥瞰台14甲360度的山岳景致，展望無敵，風景如畫，一路往上草原步道，回首可見合歡東峰、黑色奇萊、南湖大山、中央尖山。從合歡東峰往西南方望去，有二座形如雙乳的山峰，其中左側山頭即為合歡南峰，是到訪合歡山地區的遊客，最愛取景的畫面之一。f97e338ed5d84caa22abcfa4fd34beb7.jpgfbb26bc33bd4d2e464b32355f8a285c6.jpg本次行程安排在今年合歡山的第一場初雪後一週，山上仍有少許冰雪未融，路旁箭竹上的冰晶花，令人驚艷。a551adf2eb74e2a489dc53475b9eb9bd.jpgaf71b237d58eaa2051628930d17ae255.jpgc2a5e57f2bcb42ab0fb146e13dcd1ccf.jpg台14甲線為台灣最高的公路，在民國70年代救國團中橫健行最盛的時間，年輕學梓由霧社出發，經大禹嶺越過中央山脈，沿中橫台8線至花蓮太魯閣，沿途除遍覽雪景、雲海、溪谷、大理石景觀，還能從寒帶植被看到亞熱帶叢林，是一輩子難以忘懷的壯遊。24888370fdfb187d2cc8ad1deb2fb3c5.jpg3e0c03f1f6dbcab82fc7cba202daf212.jpgec69b6efa8a3d62be5e98d25b2377e56.jpg此段連稜縱走歷時約1個半小時即可抵扺達合歡主峰(海拔 3417公尺，三等三角點NO:6388)。合歡群峰是中央山脈主中的一段，北承北二段，南接奇萊群峰，西側隔著北港溪上游河谷，與隸屬雪山山脈的白姑山群對望，形勢獨立。32267edf0db7b1288e2a59afa2e4a735.jpgf5a7b0bea6bc681fb7071a146faaf4c5.jpg84d8171c032962f9623cd06ff3abf51a.jpg合歡主峰並非合歡群峰中最高峰，但視野遼闊，可眺望雪山山脈、中央山脈及玉山山脈群峰，原為軍事管制區有軍隊駐紮，民眾無法進入。如今軍隊撤離，山頂除供電信業者設置無線通訊發射站，亦開放登山客登頂。山頂有中央氣象局合歡山測候站，屬太魯閣國家公園管理。1e242b857572333fa2b3b15f86305da6.jpg7b88921d0528f2e1b98730ec893d639d.jpg由主峰腰繞下山，約30分即可回到武嶺，再沿台14甲線步行至松雪樓，結束本日山行。7714afcc87ff5a1eda5923df44e55961.jpgd0d2e5b4d4fb772ca6349aeb80aec4bf.jpg台14甲線旁未融的冰柱。2b34719d663267226b073a38b0ed8afd.jpgdf7f095ac3c03010f2366ac11b6d8a5a.jpg5a3e33a43acbe618ae6177def9c263a3.jpg9bfe27517bbba3326ac3313123b6d5a3.jpg

合歡山步道國家公園
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