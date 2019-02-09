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楓紅林道 & 柔美草原的完美呈現～～ 奇萊．南華！

2019-02-09 09:30健行筆記 阿米

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2018年，在奇萊主北 真心不騙的絕美日出中 填滿休止符！2019年，在奇萊南華 和緩唯美的金黃草原中 注入音符！

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幸運地我們抽中跨年檔的天池山莊，卻因東北季風搗亂作罷。一星期後，在飽滿的陽光陪伴下出發了！屯原登山口開始的林道，坡度和緩、天氣涼爽、陽光普照，走起來真舒適！

8b893d371a8d76a30b9e2ebfc34d05a0.jpeg今年是暖冬，已經一月了卻沒有任何冷的跡象⋯⋯走在林道間還可以看到滿山的楓葉，紅紅的葉片被風吹落在林道上，真像灑滿玫瑰花瓣的浴池！楓紅林道在飽和陽光的襯托下，怎麼拍照怎麼好看啊！❤️❤️

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早早到了天池山莊，簡單休息後往南華山前進，畢竟也走了一天，腿有點痠⋯⋯下午雲霧都起來了，偶爾有些小空檔讓陽光灑落，幾個山頭露出臉來跟我們打個招呼，在疲累的心靈上有點彌補作用！回到天池山莊，在夕陽餘暉下，山嵐繚繞著卡賀爾山和能高主峰、南峰，如此美景陪伴我們晚餐，安靜又幸福！

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乾淨的夜空裡滿天星斗，今日想必又是一個晴朗的好天氣！緩緩上行，沿路欣賞點點夜燈和閃閃星光一搭一唱、走在草原裡路徑清楚又舒適⋯上稜線⋯在鋪滿柔美草原的奇萊南峰上迎接曙光⋯望著險惡的卡樓羅斷崖和奇萊主北那絕美稜線⋯⋯又是個真心不騙的「金色奇萊」！

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在台灣，即使是平易近人的百岳路線，好天氣依然可以擁抱無敵大景！這一趟奇萊南華，為了等待好天氣，被天池山莊扣了好幾次錢⋯⋯但看到美景的瞬間，一切都值回票價了！

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2019年1月7日07:00 屯原登山口起登08:45 雲海保線所10:15 8k木炭窯遺址12:20 天池山莊13:00 天池山莊出發14:00 天池15:50 南華山頂上15:15 頂上出發16:00 天池16:25 回到天池山莊2019年1月8日04:20 天池山莊出發05:05 天池05:25 奇萊南峰登山囗06:35 奇萊南峰頂上07:00 奇萊南峰頂上出發07:45 回到奇萊南峰登山囗08:25 回到天池山莊11:30 回到雲海保線所13:20 回到登山口

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