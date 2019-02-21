鍛鍊鋼鐵意志！台灣小百岳「棚集山」感受原汁原味的原住民風格

2019-02-21 12:30 健行筆記 李斯特



這件事、這個人，跟我完全不相干，但我還是要記錄下來。因為我不想忘記曾有一個倩影，穿梭在台灣的山林中，用生命引領大家見證台灣山林的澎湃壯麗；用生命激發大家辯證台灣的山野制度與教育，謝謝妳集勇氣、智慧、毅力，美麗於一身的G哥！

而今天李老師就來走訪集各式涼棚於一山的棚集山棚集山，位在屏東縣來義鄉的丹林部落，從國道3號下潮州交流道沿著台1線，接往110縣道就能抵達。來義鄉經過丹林大橋後，右轉進入丹林部落棚集山登山口，就在丹林部落裡面附近空間窄不好停車。建議可以停在遠一點的活動中心不僅好停車，有廁所還能沿路親身感受原汁原味的原住民風格。

這裡到處都是原住民風格的圖騰與裝飾大膽鮮豔的色彩 神秘獨特的圖案真的值得下車慢慢走一趟

登山口的指標很不顯眼反而一旁原住民風味的草亭更惹人注意

走在丹林部落的馬路上你大概就能了解為何原住民朋友的體力超好的因為每一條路不是上坡就是下坡位於丹林部落中的棚集山也是同樣的道理從登山口到山頂幾乎都是上坡毫無可以喘息的平緩路段根本就是鍛鍊鋼鐵意志的好地方來吧!跟著李老師的腳步一起來鍛鍊鋼鐵般的意志吧!!

連路旁的指示牌也是濃濃的原住民風真的很有在地特色不要以為沒有階梯就不是爬坡整條路線就是這樣一路往上

棚集山另外一個特色就是叉路也很多不過每一個叉路口都會有指示標誌應該不至於會在山裡迷路

捕獲一隻另一款少見的人面蜘蛛鮮紅的長腳搭配黑亮的身體連蜘蛛都散發出一股原住民風味~~

前段的路徑是上坡的腰繞山路一邊是山坡 一邊是陡崖樹蔭不多 很能享受陽光的滋潤

繞出樹林遮蔽處就能瞭望山下來義溪的河谷不過久未下雨 河床一片乾涸

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走完暖身的緩升腰繞路隨著海拔上升 難度也逐漸提升接下來 讓我們踩著樹根階梯賣力往上爬吧!

雖然是要鍛鍊鋼鐵般的意志但李老師可沒有原住民朋友馳騁山林的好本事所以一看到樹下疊放的塑膠椅當然要坐下喘息一番順便欣賞山下的開闊風景

但也別休息太久後面的路途還長的很喔!!看到拉繩的出現就知道接下來更硬了不是很陡 就是很崎嶇難走就是要這樣才能鍛鍊我們鋼鐵般的意志

棚集山是集合各式涼棚於一山的地方了走完一段艱硬的陡上路段後在一旁樹叢間就出現一座桌椅俱全的涼棚誘惑想鍛鍊鋼鐵意志的登山客進入休息

又是一個三叉路口別慌 往前直走就對了

不講你不知道來義鄉也是紫斑蝶的故鄉之一溫暖的氣候 乾涸的河谷提供紫斑蝶最佳的居住環境走在棚集山的步道上就能看到成群紫斑蝶飛舞的畫面算看看在李老師後面有幾隻紫斑蝶??答對的可以獲得李老師愛的神秘小禮物!!

算不出數量也別灰心喪志紫斑蝶活潑又機靈一有人靠近馬上一哄而散相機拍不到輕靈曼妙的活生生紫斑蝶那就撿起掉落地面的絢麗蝶衣過過癮

走到有開闊視野的景點就要停下欣賞兼休息這就是登山的一大樂趣!!

琉球三線蝶似乎比紫斑蝶慵懶輕鬆就用相機捕捉停在地面的三線蝶

在鏡頭外 在樹林間散佈各式的涼棚隨時可以進入泡茶聊天但李老師是要鍛鍊鋼鐵般的意志那就繼續賣力往三角點前進吧!!只是這鮮紅大字寫著還有45分鐘讓人心裡剉了一下~~~~

又遇到叉路依照指示取左揮汗往上

在冬日裡拖著一身淋漓汗水奮力爬著山突然看到一座開心亭趕快開心的大笑幾聲因為後面會讓你有種想哭卻哭不出來的衝動

最後一公里的路程就是一連串陡峭又崎嶇坎坷的考驗拿出你的鋼鐵意志往上努力!!坡度愈來愈陡體力的負荷愈來愈大此時此刻拉繩是不可或缺的輔助工具

最後短短的一公里是煎熬的 是沉重的絕對需要手腳並用才能完成

繼續努力不懈往上前進只是抬頭看見眼前綿長蜿蜒的拉繩卻似乎看不見拉繩的盡頭堅強的李老師還是忍不住哀嚎出來了~~~

屋漏偏逢連夜雨現在時間正好是中午12點在最餓的時候要爬上最艱困的路程這樣的考驗才能鍛鍊出鋼鐵般的意志

就在接近油盡燈枯 江郎才盡之時仍然沒有鬆懈的一刻一座90度岩牆聳立橫擋著你的前路這根本是火上添油 落石下井

那就用你的鋼鐵意志拚了!!用盡最後的力量奮力攀登過去吧!!終於走完這段又長又陡又坎坷的考驗路徑然後就登頂了!!我的第35座小百岳-海拔899公尺的棚集山

恭喜李老師登山經驗值滿格又升級了!!(灑花….)棚集山的山頂空間寬敞樹蔭多 涼棚多 桌椅多正是讓通過考驗的人放鬆身心 享受成就的好地方但殘酷的事實是考驗還沒有結束你可以照著原路下山或是走另一條步道下山 完成O型路線李老師當然是選擇走O型路線

回程一開始是走在平緩的樹林小徑中輕鬆而愜意

不用多久就意外撿到另一座山頭 還附贈一顆基石這是海拔835公尺的棚集下山

當時李老師還暗自竊喜以為可以這樣一路輕鬆的走回登山口哪知道又愛又恨的拉繩又出現了看到拉繩就知道接下來不是很陡 就是很難走原來鋼鐵般意志的考驗還沒結束

不停的陡上坡讓你的呼吸很喘不停的陡下坡則是讓你的大腿很酸走在交雜碎石 落葉和黃土的坡道上隨時有滑倒的危機

想不到在荒山密林中居然有一塊開闊的空地沿途依然有許多涼棚棚集山肯定是長輩們健身兼交友的熱點可以想見假日時應該是人聲鼎沸

即使一臉灰頭土臉即使一身汗水淋漓即使雙腿又痠又疼但李老師還是不忘要來個網美外拍寫真沒辦法蔥綠森林中直線延伸的圓木階梯就是美到讓人無法忽略不理啊!!!

走出這段折磨人的陡下坡路徑後接下來就沿著產業道路輕鬆的走回去

真的完成這次鍛練鋼鐵意志的行程了鳴炮 灑花 開心轉圈圈鋼鐵般的意志力是做任何事成功的關鍵而登山正好是鍛鍊鋼鐵般意志最好的活動棚集山絕對是值得你挑戰的目標!!!不過都大老遠跑來這片群山環繞的原住民部落了一定要更深入體驗獨特的原住民文化可惜村落裡沒有發現原住民美食小吃也沒時間結交一下原住民新朋友那就來走一趟號稱台灣第二長的吊橋-丹林吊橋台灣的吊橋何其多每座吊橋各有迷人之處但丹林吊橋那雄偉又華麗的入口橋柱絕對能夠讓你留下深刻印象

丹林吊橋為何又稱情人橋?經過李老師實地探測之後 找出其中原因第一 低調奢華的場景不用修圖就能拍出情人美美的照片

第二 老舊的木板和鋼索 搖晃的橋身讓你輕鬆化身保護情人的英雄

第三 遼闊的視野 壯麗的風景讓每一對情人敞開心胸讓二顆心愈加靠近

走過號稱情人橋的丹林吊橋後李老師和情人的感情還真的加溫又加濃所以快帶你的情人來吧!!謎之音:這該不會就是愛情產業鏈吧????據說來義鄉還有一座神鷹瀑布神鷹?? 這麼威的名字那一定要專程去看看囉!!

從入口不用五分鐘就走到神鷹瀑布山谷中只有一座簡樸草亭格外有種隱逸幽靜的氛圍只是…….

只是沒有水完全沒有水於是瀑布完全不見了…….名字很威的神鷹瀑布就只剩下一片光禿禿的岩壁原來這裡也是季節限定的美景!!!

離開原住民風味十足的來義鄉之前還是跟我的原住民新朋友擁抱一下吧!!

今天不回家了繼續南下東港逛了逛很熱門的華僑市場好多好多的生猛海產但李老師還是無法在味道很濃的市場內吃海產於是挑了間平價不錯的大眾海鮮餐廳口味不錯 價錢合理接著挺著茶足飯飽的肚子信步在東港的街道巷弄間街道二邊的老式房舍很有懷舊風希望能一直保存著走著走著就走到大名鼎鼎的東隆宮夜色中的牌樓閃耀著金光果真如傳言一般的金碧輝煌!!

期待明天的小琉球之旅~~~~

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