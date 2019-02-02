【台中 | 南湖大山】如何上廁所呢？ 登山廁所有規矩？

2019-02-02 16:30 健行筆記 秋天剩旅行



【雲稜山屋公廁注意事項】

1.濕紙巾與衛生棉無法被大自然分解，請山友自行攜帶下山

2.使用廁所後，請隨手將門鎖上，避免風大造成損壞

四天四夜

📌活動路線:8.5K多加屯山避難小屋(12:00)多加屯山三角點(12:45)11.7K 新雲稜山屋

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【雲稜山屋小檔案】新山屋於九十三年完成 以鋼骨為主要結構

資料來源：太魯閣國家公園 可提供約55人住宿 設有太陽能LED照明 設有公廁及儲水水塔 請節約用水用電 維護山屋之整潔

四天四夜

📌活動路線:

Day1 南山村住宿

Day2 勝光派出所～雲稜山屋(勝光山、多加屯山)

Day3 雲稜山屋~圈谷山屋(審馬陣山、南湖北峰、五岩峰）

Day4 圈谷山屋~雲稜山屋(南湖主山、南湖東峰、審馬陣山、南湖北峰、五岩峰）

Day5 雲稜山屋~勝光派出所(勝光山、多加屯山)

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