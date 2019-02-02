【台中 | 南湖大山】如何上廁所呢？ 登山廁所有規矩？
【台中 | 南湖大山】如何上廁所？登山廁所有規定？
【雲稜山屋公廁注意事項】
1.濕紙巾與衛生棉無法被大自然分解，請山友自行攜帶下山
2.使用廁所後，請隨手將門鎖上，避免風大造成損壞
四天四夜
📌活動路線:8.5K多加屯山避難小屋(12:00)多加屯山三角點(12:45)11.7K 新雲稜山屋
【台灣五嶽小檔案】台灣最具代表性的五座高山玉山、雪山、南湖大山、北大武山、秀姑巒山
【雲稜山屋小檔案】新山屋於九十三年完成 以鋼骨為主要結構
資料來源：太魯閣國家公園 可提供約55人住宿 設有太陽能LED照明 設有公廁及儲水水塔 請節約用水用電 維護山屋之整潔
四天四夜
📌活動路線:
Day1 南山村住宿
Day2 勝光派出所～雲稜山屋(勝光山、多加屯山)
Day3 雲稜山屋~圈谷山屋(審馬陣山、南湖北峰、五岩峰）
Day4 圈谷山屋~雲稜山屋(南湖主山、南湖東峰、審馬陣山、南湖北峰、五岩峰）
Day5 雲稜山屋~勝光派出所(勝光山、多加屯山)
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