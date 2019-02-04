野行．也行－豐山千人洞探險趣

2019-02-04 14:00 健行筆記 Barry Hsu



這是一個充滿各種靈魂安息之地的歷史據文獻：在清朝末年，以製木為生的人家，為了取材方便，在此結茅而居，後因有人誤食當時的山胞所獵獲的野鹿因而遭禍，罹難者多達九十餘人倖存一人。於日據時代亦即第二次世界大戰末期，近千人日軍藏匿於此，因地勢使然，致使奉命轟炸的盟軍美機不得目標。但日據時代日本軍撫翻政策、此地不知埋藏了多少英靈於此，這段神秘故事就讓我們流傳下去吧！12月1日:夜衝前往

石鼓盤大橋紮營，在大橋旁邊一個土石流紀念公園保持者非常乾淨。21:00台北車站集合一路走國道3號南下至此，約午夜12:30抵達，趕緊將帳篷搭好進入夢鄉。12月2日:一早起床、暖陽光灑滿整個紀念公園、睜開雙眼!!油畫般滿地紅色橘色顏料布滿整片公園，美麗的比奧萬大還要水嘎，(雖然沒有拍到滿天星星夜空)這個也夠補償了

您說:是不是美的不要不要的呢?

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實在忍不住沖了杯咖啡，坐下來沉靜了心中的靈魂。

上午:08:00 趕緊收拾行囊、前往豐山吊橋

石鼓盤吊橋大約到達起登點(停車場)大約只要15分鐘左右就到了。一行人準備好行李之後有一個傢伙居然就問:哥、請問要走多久啊?....差點後腦杓給他拍下去，軋蛙卡正經點

走者走者，就來到了

行豐吊橋

往右看下去，除了清澈無比的溪水之外、也會看到舊的吊橋遺址。

非常想要脫光光跳下去玩水的說，林管處有說、此處不可任意抓魚，請勿試法，在此呼籲大家。看了一下手錶!我的媽阿~~居然在這花了快40分鐘拍照....趕緊趕路去

廢話不多說、紛紛開始設定路線以及檢查裝備，在這裡跟大家分享一下、我們四人分別使用45-80的包包，最右邊的女生約16KG，中間的猛男24KG，左邊的鮮肉15KG，拍照的苦力20KG。接來來就是痛苦的開始,請繼續看下去。

記得沒錯，起登標高是海拔800 後面的路程就是一直陡上。沿路數不清的岩壁，林地上攀、實在讓人吃足了苦頭。回想起來、我身上這個80L技術攀登包還真有夠給力的，真要感謝台灣品牌給予測試機會。雖然有繩索可以拉，但強烈建議一定要戴手掌心有耐磨擦的手套才不會破皮喔。不斷地一直往上走、往上攀爬，展現了初生之犢不怕虎精神，值得嘉許。初次爬此山的山友們、如果平常沒有任何徒手攀降或繩索攀降經驗的朋友們，行前建議可以去拉拉爬竿，吊吊單槓，絕對有甚大的幫助。

努力到最後是會有甜美的果實、滿身汗水的來到了一個制高點，發覺日正當中是該吃午飯了。此時出現一個聲音:網路上說只有3大段岩壁攀繩是誰說的xxxx的 根本就是唬爛的!! 一般喝者最愛的麥香紅茶一邊噴飯的偶回:沒有聽到人家說參考參考嗎?為了讓身體保持一定的體溫、屁股還沒坐爽前便出發前往(臥船洞)去

這時候大約是下午13:00左右~~來到了所謂的臥船洞，洞內的平整度不如千人洞好，且岩壁內部落石機率高、不建議在此過夜。(還有蝙蝠會對你丟炸彈喔)

後段路程持續上攀以及無盡的羊腸小徑、來到了海拔1808的

千人洞，準備紮營。下午14:00左右、我們刻意避開落石區域挑選了個最佳的營火點，拖吊全身溼透的外衣內衣、換上乾爽的

polartec Power Stretch

開始建築工事。

就地取材(地上自然掉落的植物乾葉鋪在帳棚地布與帳篷中間、來阻隔溼氣帶來的冷點穿透過底層進入帳篷。

下午15:00開始準備入夜前的炊事、這兩個人討論起要如何取水問題，中間的那個白色的箱子是當地人留下來給大家使用的。取水水源在面對千人洞右側1點鐘方向、有充沛的瀑布可取。

趁者入夜時分將近、冷風刺骨在我們的臉上刮者，這位女孩兒貼心的準備了茶道讓三位臭男生品嘗。這一輩子從來沒有在山上真正喝過一口好茶的偶、居然實現願望。這茶真的是今天最棒的小暖心了。

夜晚的布幕鋪蓋的速度出乎您想像，現在時刻17:40就已經伸手不見五指趕緊來去煮晚餐這位仁兄已經餓到一直說要吃麻油雞~~~ 往後 野行‧也行的行程就一直少不了此味了

火區域墊上數塊大石板作為保護底層不受傷害，周圍依然築起擋風牆、利用那些已經枯死斷在路邊撿拾的乾材升起營火。(請放心、事後滅火都有將餘燼以及灰燼全數裝袋帶走)並把石頭歸位聊者聊者.....21:00了~~~晚安啦!

12/3日 07:00 天氣依然溫暖、氣溫大約落在27-28度一點都不寒冷

趁者陽光還很舒適的時候趕緊來曬曬帳篷，09:00準備出發前往水樣森林。

按慣例、一定一來個合影~~但不知道為什麼偶的頭上好像躲了一顆饅頭在裡面??活像個火星人哈哈。其實、毛帽裡面是藏者一包肉干等等要吃的

往水樣森林上切的第一個右轉點既沒看到快速一直往上衝的我們，走了1小時、後來發現繞錯山頭之後便沿路回頭直接切鞍部走，沒想到走了約15分鐘眼前看到的這片森林、保持者很原始的樣貌，每一棵樹至少都存在幾乎百年以上、這時候緊張的氣氛慢慢的給樹爺爺樹奶奶們撫平了。(將這片森林取名為:憂綠幻境....)希望下次來還能再看到這片美麗的一切。往水樣森林的路上其實只要直切又切後1.5小時既可以抵達，結果因為時間不夠、就返回千人洞自己放生。

上演:什麼戲碼啊?....路過的人，這是在拍劇照嗎?

中午:13:30 依依不捨收拾行囊準備下山，只好來一張全景圖讓大家品乓

趕緊在離開前疊個石頭祈福這三天在此長眠的英靈守護者我們的夜晚，掰掰了!下午:1:50備離開

下切的時間，在經緯度120.779070,23.574066處(海拔1403m)發現疑似盜墓集團的8人原住民、每個人帶者方形編織背籠，還用大紙箱與兩層pvc袋蓋住、放2條獵犬上來巡邏，只能緩緩經過。不知是我有沒有判斷錯誤到底是獵人還是盜墓者，在疑惑同時。喵到了一把電鋸的尾端、嚇到差點閃尿，趕緊快速下山通報嘉義林管處。希望這只是一個誤判!看者那些被鋸掉死亡的樹、眼淚如涓涓流水般滴落。不痛不痛了。

山女孩，率先抵達吊橋頭(時間17:35分)在快漆黑的那一刻幫偶拍下了這三天我覺得最帥的一張照片。一夥人推者疲憊的身軀，走到吊橋時心中有一股特殊的感受，實在無法言語形容阿。

18:00分步出涼亭的最後一段路、無意間發現了一個肚子白白胖胖的小可愛、山女孩說是飛鼠的一種，跟蜜袋鼯同科。總之這四個人幫她拍了張照片跟他說者:快逃跑阿、別被獵人抓到了。碰的一聲~小胖胖展開飛行裝消失在山之中。

以上行程分享怕太過壟長、中間自動省略掉僅提供精華部分，gpx檔案因筆記上已有許多人分享就不再上了。這次行程有了幾點評分，希望能夠幫得上新手。難度:以中級山為主五顆星陡峭度:3.5-4 陡上單程:6-7小時(至千人洞) 中間經過臥船氣溫:白天最高到28度~夜晚可降至14度濕氣:約65-70 算舒適日照結束:17:30開始台北南下開車路程約4.5小時全程裝備自理(建議15公斤內)非常適合百岳重裝行前訓練路程，沿路各種地形都會遇到挑戰度刺激。

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