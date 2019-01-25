親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
百岳登山樂
郊山路線
山友樂談
生態攝影
海外健行

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

【台中 | 南湖大山】探索新台幣2000元背面的秘境

2019-01-25 08:30健行筆記 秋天剩旅行

【台中 | 南湖大山】探索新台幣2000元背面的秘境

共四天四夜

📌活動路線:

Day1 南山村住宿

Day2 勝光派出所～雲稜山屋(勝光山、多加屯山)

Day3 雲稜山屋~圈谷山屋(審馬陣山、南湖北峰、五岩峰）

Day4 圈谷山屋~雲稜山屋(南湖主山、南湖東峰、審馬陣山、南湖北峰、五岩峰）

Day5 雲稜山屋~勝光派出所(勝光山、多加屯山)

-----------------------------------------------------------

📝台灣國家公園線上申請服務網  

入山入園、空拍、山屋等查詢👇

https://goo.gl/onG6Eg（本影片已向太魯閣國家公園申請空拍）

🔥MSR Reactor 效率系統爐👇

https://goo.gl/GdV6U3

🍜天野食品柚子乾燥にゅうめん👇

https://goo.gl/Kkekrw

GPX下載區👇

https://goo.gl/EBWjRT

-----------------------------------------------------------

秋天剩旅行【cts.travel】Youtube

秋天剩旅行【cts.travel】IG

秋天剩旅行【cts.travel】FB

-----------------------------------------------------------

MusicCrooked Colours - Flow👉🏽

https://goo.gl/u21FB4

In the Shadow of the Sun

https://goo.gl/3B6xSK

#南湖大山 

#百岳

#台中

#秋天剩旅行

分享

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

國家公園秘境IG
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

我要去嘉明湖！2019新年嘉明湖四天三夜樂活登山全紀錄

2019-01-23 07:55

期待～～繽紛的白色饗宴 ⋯ 雪山

2019-01-22 22:00

台灣高山雪季「合歡山、雪山」登山路線&行前準備！

2019-01-17 08:00

北大武劇場

2019-01-12 22:00

G哥／9月傷後第一戰「雪山西稜」多日行程　領略登頂美景

2019-01-02 19:01

3萬字超深度分享／嘉明湖夢想之旅

2018-12-23 21:00

台灣百岳／美麗的大草原「奇萊南華」浩浩蕩蕩3台車24人團

2018-12-14 12:00

踏上「奇萊主北」望著絶美日出　金黃色稜線！

2018-12-10 12:00

熱門文章

我要去嘉明湖！2019新年嘉明湖四天三夜樂活登山全紀錄

2019-01-23 07:55

跟著莫名去旅行：蘭嶼生態攝影之旅

2019-01-24 09:00

【台中 | 南湖大山】探索新台幣2000元背面的秘境

2019-01-25 08:30

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top