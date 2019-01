【台中 | 南湖大山】探索新台幣2000元背面的秘境

2019-01-25 08:30 健行筆記 秋天剩旅行



共四天四夜

📌活動路線:

Day1 南山村住宿

Day2 勝光派出所~雲稜山屋(勝光山、多加屯山)

Day3 雲稜山屋~圈谷山屋(審馬陣山、南湖北峰、五岩峰)

Day4 圈谷山屋~雲稜山屋(南湖主山、南湖東峰、審馬陣山、南湖北峰、五岩峰)

Day5 雲稜山屋~勝光派出所(勝光山、多加屯山)

📝台灣國家公園線上申請服務網

入山入園、空拍、山屋等查詢👇

