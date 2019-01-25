【台中 | 南湖大山】探索新台幣2000元背面的秘境
【台中 | 南湖大山】探索新台幣2000元背面的秘境
共四天四夜
📌活動路線:
Day1 南山村住宿
Day2 勝光派出所～雲稜山屋(勝光山、多加屯山)
Day3 雲稜山屋~圈谷山屋(審馬陣山、南湖北峰、五岩峰）
Day4 圈谷山屋~雲稜山屋(南湖主山、南湖東峰、審馬陣山、南湖北峰、五岩峰）
Day5 雲稜山屋~勝光派出所(勝光山、多加屯山)
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In the Shadow of the Sun
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