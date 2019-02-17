馬那邦山天然湖登山口

2019-02-17 13:00 健行筆記 A-pang Hsu



以前都帶小孩爬簡單的口山步道和劍潭古道流流汗今年開始想帶他們爬不一樣的路線這次就從馬那邦山開始因為小孩還小所以我們選擇從天然湖登山口起登到三角點原路折返

天然湖登山口旁有一個停車場車子可以直接開到這上面來不過中間的路會車會有點不方便停車場收費一次一百，裡面有廁所從停車場出來就是登山口登山口先拍一張

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剛開始爬隨手拍一下

老三剛要滿三歲，現在剛開始他還有力

遙遠的老婆跟老大老二

我老婆稱這邊的階梯為花盆這邊開始比較不好走因為腳要抬比較高才能跨過花盆前面那一個檔板

花盆開始就比較多木頭階梯這邊要注意有些地方已經前後不穩或者斷一邊所以要特別注意腳底下的木頭以免跌倒

因為老三沒力抱著他做負重訓練所以中間蠻多地方忘記拍照了終於登頂了全家第一個小百岳與第一個三角點合照

辛苦的老婆

好像上來一定要跟這個合照一下

野餐時間這些食物是吸引小孩繼續爬的動力

回程因為下雨然後老三下坡都一直在跌因為他沒腳沒力了所以我還是抱著老三下山老三他18公斤...

這次爬山真是辛苦三個兒子了一路上一直有人問他們是不是雙胞胎或三胞胎太常被問了所以我們都回答他們都差一歲實際上次6歲、5歲、3歲體重是22、21、18老三真是胖子這次真的是有累到覺得老大老二很厲害還這麼小竟然可以自己走完這些路線真的覺得他們好厲害希望未來能跟他們一起征服百岳

手錶紀錄:935XT活動時間:3.5小時移動時間:2小時移動距離:5KM高度落差:430開爬後半小時才開始計有大概加回去了可能會有些許誤差

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