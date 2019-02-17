親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
百岳登山樂
郊山路線
山友樂談
生態攝影
海外健行

女歌迷主動獻身 林俊傑動怒：怎麼這麼賤？

馬那邦山天然湖登山口

2019-02-17 13:00健行筆記 A-pang Hsu

以前都帶小孩爬簡單的口山步道和劍潭古道流流汗今年開始想帶他們爬不一樣的路線這次就從馬那邦山開始因為小孩還小所以我們選擇從天然湖登山口起登到三角點原路折返

ac1c6e2cea2ba42f2e81712641d57c6e.jpg

天然湖登山口旁有一個停車場車子可以直接開到這上面來不過中間的路會車會有點不方便停車場收費一次一百，裡面有廁所從停車場出來就是登山口登山口先拍一張

分享

剛開始爬隨手拍一下

c11372168025fe72005eca25d469af5c.jpg

老三剛要滿三歲，現在剛開始他還有力

2305e3e55060116e961c9c9e15349930.jpg

遙遠的老婆跟老大老二

0976703dd29b4d681c32c9b9f74f719d.jpg

我老婆稱這邊的階梯為花盆這邊開始比較不好走因為腳要抬比較高才能跨過花盆前面那一個檔板

3ed5d5ab70cb5a5112e2b878346a0aef.jpg

花盆開始就比較多木頭階梯這邊要注意有些地方已經前後不穩或者斷一邊所以要特別注意腳底下的木頭以免跌倒

b9fe7f26826ba33964b3f8ea2cf8e27c.jpg

因為老三沒力抱著他做負重訓練所以中間蠻多地方忘記拍照了終於登頂了全家第一個小百岳與第一個三角點合照

c109c6ae8666dd367afdae0553929a13.jpg

辛苦的老婆

3118b13b5c04d487be2b4242c31c604a.jpg

好像上來一定要跟這個合照一下

eeb2aa7cbc5f4f0d0f44ff1877837329.jpg

野餐時間這些食物是吸引小孩繼續爬的動力

f472a4607e95f194020ad767817e3716.jpg

回程因為下雨然後老三下坡都一直在跌因為他沒腳沒力了所以我還是抱著老三下山老三他18公斤...

bfcf9d567ad53d709773f043ff71529b.jpg

這次爬山真是辛苦三個兒子了一路上一直有人問他們是不是雙胞胎或三胞胎太常被問了所以我們都回答他們都差一歲實際上次6歲、5歲、3歲體重是22、21、18老三真是胖子這次真的是有累到覺得老大老二很厲害還這麼小竟然可以自己走完這些路線真的覺得他們好厲害希望未來能跟他們一起征服百岳

手錶紀錄:935XT活動時間:3.5小時移動時間:2小時移動距離:5KM高度落差:430開爬後半小時才開始計有大概加回去了可能會有些許誤差

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

登山步道古道
2019金豬年迎好運 秒領你的開工紅包→

相關新聞

楓紅林道 & 柔美草原的完美呈現～～ 奇萊．南華！

2019-02-09 09:30

合歡越嶺舊道昆陽武嶺段~台14甲線的平行空間

2019-02-07 14:40

野行．也行－豐山千人洞探險趣

2019-02-04 14:00

玉山登山沒那麼難！ 玉山登山路線＆行前準備懶人包

2019-01-31 10:00

黃金三稜【無耳茶壺山】【半屏山】【燦光寮山】

2019-01-30 12:30

我要去嘉明湖！2019新年嘉明湖四天三夜樂活登山全紀錄

2019-01-23 07:55

期待～～繽紛的白色饗宴 ⋯ 雪山

2019-01-22 22:00

台灣高山雪季「合歡山、雪山」登山路線&行前準備！

2019-01-17 08:00

熱門文章

「登山裝備分享」找一顆可以再戰30年的登山包

2019-02-14 15:00

劍龍稜 ‧ 初二 ‧ 回不去了

2019-02-14 21:30

大尖山 ‧ 年初三 ‧ 輕鬆走

2019-02-15 21:30

裝備分享／Zamberlan 重裝鞋兩個月實穿心得

2019-02-16 15:00

再遇聖母

2019-02-17 08:30

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top