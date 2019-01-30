黃金三稜【無耳茶壺山】【半屏山】【燦光寮山】

2019-01-30 12:30 健行筆記 AFEI



這是【無耳茶壺山】往【半屏山】的芒花隧道。

這是【半屏山】往「草山戰備道」【燦光寮山】方向的芒花隧道。

這些是個人最喜歡的「茶壺山稜」芒花景色，除了芒花之外，【半屏山】稜線也是非常吸引人，坐在那，遼闊的視野都會讓人整個放鬆。

這是在【燦光寮山】上眺望【基隆山】鑲在山海之間，【燦光寮山】是大台北區五個一等三角點之一，視野非常遼闊。

完整遊記：〖二訪【無耳茶壺山】【半屏山】【燦光寮山】（黃金三稜「茶壺山稜」）〗

黃金三稜「茶壺山稜」的秋芒，現在的知名度不亞於陽明山的擎天崗、魚路古道以及草嶺古道。芒花季節，黃金三稜「茶壺山稜」這條路線每到假日，人潮絡繹不絕。其實「茶壺山稜」中段：【半屏山】稜線並沒有芒花，反而是以瘦稜岩壁美景取勝，有點類似劍龍稜，在其他飛芒花時節，【半屏山】稜線也是非常漂亮，值得在非芒花季節前來遊玩。（只是沿路沒有遮蔽樹蔭，太熱的夏季，要小心中暑補充水分）

2015年11月欣賞過「茶壺山稜」芒花景色之後，本來計畫11月就要來帶朋友來走踏一下，可惜有空的時間都在下雨，不敢帶朋友來「茶壺山稜」，只好取消活動，一直拖到12月初才臨時帶成哥過來，只是芒花季節大約是在11月初是最旺盛，12月初的芒花已經接近尾聲。〖FB粉絲頁：好野遊 賞台灣〗

第一段：【勸濟堂】->【無耳茶壺山】登山口

【勸濟堂】

「基隆客運1062」終點站，就在勸濟堂，【無耳茶壺山】登山口就在關公像後面，非常方便。（這裡有公廁和柑仔店，做最後的補給）這次起登的【無耳茶壺山】登山口和2015年那次不同。2015年起登點是報時山觀景台的【無耳茶壺山】登山口。2018年這次起登是勸濟堂後方的【無耳茶壺山】登山口。兩個登山口，大約100多公尺就會匯合，所以差異不大。（深藍色線是柏油路，汽機車、單車可以直上【無耳茶壺山】山腳）

【無耳茶壺山】登山口

依著木牌方向直走幾公尺就會看到這鐵牌標示的【無耳茶壺山】登山口。

第二段：【無耳茶壺山】

「短毛堇菜」一折返，往【無耳茶壺山】前進，就注意到路旁這紫色小花朵。看這心型葉子，應該是「菫菜科」，只是還不知道名稱（「菫菜科」數量好多），這是看過的，第四種菫菜科。目前根據三點：紫色、低海拔、花梗短，猜測在無耳茶壺山步道拍到的這幾棵應該是「短毛堇菜」或是「小堇菜」（還要進一步分辨，依葉形，個人覺得是「短毛堇菜」）。（喃喃細語心聲：總是忘了拍攝花冠側面的花萼模樣和是否帶毛？？（這兩點是重要分辨依據）因為爬山都習慣帶廣角鏡頭，下次若只是觀察花朵，應該要帶微距鏡的。

第一個涼亭：「朝寶亭」

上切階梯步道之後，會穿越柏油路一次，在柏油路對面就可以看到續行的階梯，這階梯終點就是「朝寶亭」，在「朝寶亭」要往左沿著柏油路走向【無耳茶壺山】。照片中間有單車的地方就是走上來的階梯步道，照片右前方就是往【無耳茶壺山】方向，照片背後就是柏油路下山方向。【無耳茶壺山】最後500公尺

這裡是柏油路終點，離【無耳茶壺山】只有500公尺左右。很多只走【無耳茶壺山】的遊客，都將汽機車都停放在這裡，單車族也可以將單車鎖在這裡，開始往上攀到【無耳茶壺山】「朝天亭」不在茶壺山登山步道上，在這叉路，往左是「朝天亭」，往右是「寶獅亭」（【無耳茶壺山】）方向。我們先取左去「朝天亭」探一下，再折返往【無耳茶壺山】續行。

第二個涼亭：「朝天亭」

「朝天亭」也是眺望【基隆山】和陰陽海的好景點，只是海拔不是很高，沒有居高臨下的感覺。

在「朝天亭」往【南子杏山】方向看過去，好多人正在往下方這個小山頭上去，後來才知道原來「哈巴狗岩」在前方這小山頭附近，只好下次再去看了。

仰望！右上方就是「寶獅亭」，左上方是【無耳茶壺山】。站在壺嘴往下看基隆山和基隆嶼，下方就是「寶獅亭」。

【無耳茶壺山】

非假日，茶壺山還是很熱鬧。爬進壺身。

從壺身爬出來，到【無耳茶壺山】後方，準備往【半屏山】方向續行，這裡爬出來的視野很棒。（不過，我覺得【#半屏山】視野更漂亮）

坐在茶壺山壺身看風景聊天，一晃又是20分鐘，今天是糜爛之旅，哈哈。剛好看到這隻鳶（還不太會分辨）飛近我們，超過癮的。走下壺身，就到【無耳茶壺山】後方往【半屏山】路徑，準備啟程前往【半屏山】。

第三段：【半屏山】

從【無耳茶壺山】的壺身鑽出來，就可以仰望【半屏山】漂亮的石壁稜線。走向【半屏山】石壁這段路也是這條路線芒花最漂亮的一段。【無耳茶壺山】和【半屏山】之間鞍部還有個小山丘，站在這小山丘頂上望著【無耳茶壺山】背面，完全沒有茶壺的模樣，聽說這一陣子蠻流行爬到壺頂，不過我還不敢上去。 在這鞍部小山丘，發現邊芒草上綁有布條，表示有人在這裡開闢一條新路。（三年前來還沒有看到布條，不過，離線地圖上並沒有標示路徑）

越來越接近【半屏山】，回望【無耳茶壺山】的山形感覺越來越小，反而遠方的【基隆山】巨大許多。剛剛走的稜線，靠海那一面滿滿芒花，靠山這一面才有茶樹生長。在郊山常常遇到大頭茶（葉片比較大片長條）。但這是第一次注意到這種小型山茶花（花型大約兩三個食指指頭大小，算是非常小型的花），其實還蠻常在郊山看到這種葉子的樹，只是沒有開花，實在不知道這也是山茶之一。查一下資料，這好像是榨苦茶油的「油茶花」。

【半屏山】岩壁下方

終於來到【半屏山】岩壁，這在視覺上看起來很恐懼，但是實際上還蠻好爬的，踏點清楚、繩索堅固好握，而且岩壁角度不會太過於垂直，算是很安全。

【半屏山】岩壁上方

從【半屏山】石壁隙縫中，眺望【基隆山】，【無耳茶壺山】看起來好嬌小。

【半屏山】稜線眺望「草山雷達站」

「草山雷達站」所在芒草批覆的小山頭，地圖上沒有顯示「草山」字樣，反而標示著「燦光寮山東北峰」。

【半屏山】稜線上眺望【基隆山】和陰陽海，【無耳茶壺山】身形已經縮小到看起來只是眾多小山頭之一。右下方有個小平台，不知道是標示「黃金洞」的地方，【無耳茶壺山】【半屏山】之間鞍部那個小山頭（綁有布條的小山丘），旁邊的稜線似乎可以走下去。（不過，離線地圖上並沒有標示路徑）

成哥路上認識的新朋友，腳程很快，在這裡閒聊一下【半屏山】-【燦光寮山】之間的路線之後，很快就看不到她的身影。這裡是第一個比較有懸空感的路段，不過繩索架設的很安全，踏點也很清楚，並不難走。「紅星杜鵑」

這是「紅星杜鵑」「紅星杜鵑」的特徵除了大型長條、捲曲葉子之外，重要特徵還有：花苞帶有紫紅色。網路資料是說，「紅星杜鵑」是「玉山杜鵑」的旁支。「紅星杜鵑」的長型大葉子以及捲曲的型態，和「玉山杜鵑」非常像，不開花，不看海拔，會很難分辨。【半屏山】這裡大約海拔700m，不太可能是「玉山杜鵑」。另外，還有一點差異就是：「玉山杜鵑」花朵內，上方有塊明顯紅斑，而「#紅星杜鵑」花朵內則沒有紅斑。（「玉山杜鵑」又名「#氏杜鵑」，是百岳上最常看到的杜鵑，合歡東峰、雪山圈谷、小奇萊步道上，幾乎都是「玉山杜鵑」，「玉山杜鵑」花集請見這篇「高山植物花草」相片集）

【金瓜石半屏山】基點前，右上方最高的山頭是【燦光寮山】，左上方山頭建築物就是「草山雷達站」。

前面有跟小柱子的山頭就是【半屏山】基點，後面第二層黑黑的山頭就是【燦光寮山】。

「金毛杜鵑」

「金毛杜鵑」：小型葉子、葉子微捲曲、葉面有明顯的毛。生長海拔250至2700公尺，範圍很廣，大都出現在稜線上，花季大約在三月。（備註：這張「金毛杜鵑」葉子照片Olympus Em10一代＋12mm F2定焦鏡拍的。F2光圈不是很大，但是這顆最近對焦距離很近，可以讓焦聚在一個小範圍的葉子，加上鍍膜漂亮，背後有通透感。這顆鏡頭出第二代，所以有很多便宜的一代二手鏡。）下面這張是上次在耳空龜山稜線上看到火紅盛開的【金毛杜鵑】，非常漂亮。

【半屏山】基點

模糊印象記得三年前來，【半屏山】基點有基石，這次卻沒有看到，可能自己記錯山頭。站在【半屏山】，成哥已經在下一個山頭

【半屏山】典型的瘦岩稜線風格。以為過了【半屏山】基點，就沒有這一類的瘦稜，準備下切〖草山戰備道〗，忘了這裏還有一小區瘦稜。

這兩張是同一區，左邊這張是往【燦光寮山】，右邊這張是反向回首。

往〖草山戰備道〗的「樹梅停車場」方向望去，雪山尾稜山脈皺褶形狀明顯。

【半屏山】稜線好幾處這樣上下的岩壁小坡，照片看起來很高，其實很好走，乾燥的話，沒有繩索都很容易爬上去。【半屏山】、【燦光寮山】之間鞍部的山脈芒花美景，上次沒注意到這裡也是非常漂亮。中間橫向的就是〖草山戰備道〗。

走向〖草山戰備道〗的芒花隧道。

〖草山戰備道〗

【半屏山】下來接到〖草山戰備道〗的入口，有個小小木牌。往【燦光寮山】的入口，就在旁邊十幾公尺處，入口也有個說明牌，很容易就看到。第四段：【燦光寮山】〖草山戰備道〗往【燦光寮山】的入口，入口有這大說明牌，比往【半屏山】的入口還要醒目，應該不容易錯過。

【燦光寮山】路程很短，〖草山戰備道〗入口上去420公尺就到基點，下來也是450公尺就回到〖草山戰備道〗支線。入口到【燦光寮山】基點這400多公尺距離，爬升近100公尺，越靠近基點，出現好多次攀繩斷，算是好玩，這短短420公尺路程原始很多，感覺比較少人來走這段路。【燦光寮山】基點下到草山戰備道支線那段450公尺路程，相對溼滑了許多，這讓我有點納悶，原本以為迎接東北季風的東北方向山面才會比較濕滑，結果西北方向的山面反而更濕滑。

【燦光寮山】基點：

【燦光寮山】基點是大台北區五個一等三角點之一，視野非常遼闊。其他一等三角點，分別是：【七星山】、【大棟山】（樹林）、【土庫岳】、【獅子頭山】（烏來廣興），其中還保有遼闊視野的只有【七星山】、【大棟山】、【燦光寮山】。在【燦光寮山】基點上，眺望來時路，這天空氣還算清澈，左邊的【基隆山】和【基隆嶼】好清楚，相對的中間【無耳茶壺山】變得好小一顆山頭（不過壺身下來的斜坡路好明顯，遠遠的都很清楚）。右邊的【半屏山】稜線剛好正對著我們，已經看不出來稜線鋸齒姿態，這個角度看起來像是和藹可親的緩坡。

角度偏西北一點，可以在【燦光寮山】上眺望【基隆山】鑲在山海之間。由於距離稍遠，相對起來【基隆山】嬌小了一點，前方山脈較為低矮，批滿著芒草，剛好襯托起【基隆山】，而且【燦光寮山】高度比【基隆山】高了不少，可以看到遠方海灣景色和海上的【基隆嶼】。個人很喜歡這個角度的【基隆山】。

【燦光寮山】基點兩側的路都比較陡峭，從〖草山戰備道〗那一端上來的路岩壁比較多，比較好爬，支線〖燦光寮古道〗這一端就較為溼滑許多。這段可以看出來岩壁上有許多溼滑泥土，這一面的山壁潮濕許多。

【燦光寮山】下〖燦光寮古道〗最後的草坡，下來就回到草山戰備道支線（這支線在地圖上的標示是〖燦光寮步道〗）。快要接近〖燦光寮步道〗這一端，坡度緩和許多，幾乎都是芒草坡，若整片開花會很漂亮，可惜這時候，芒花已經少了許多。感謝維護這芒草坡的人，要不然會很難下來。

已經可以看到〖燦光寮步道〗這端入口的廢墟。

入口旁的廢墟，仰望【燦光寮山】。

第五段：〖燦光寮步道〗-〖本山步道〗-「黃金博物館」

從【燦光寮山】下來，就要往「黃金博物館」回程，這段路有兩個轉彎點，所以比較容易混淆。【燦光寮山】的〖燦光寮步道〗入口一下來，就往右，接到〖燦光寮步道〗-〖草山戰備道〗會合口，就往左（「金山福德宮」方向），很快就看到一個石板鋪面道路，再往右（「金瓜石地質公園」方向），過來直走就會到達「黃金博物館」。

〖草山戰備道〗叉路

〖燦光寮步道〗回到〖草山戰備道〗叉路口。標示「柑仔店遺址」方向就是廢墟位置（【燦光寮山】入口）。標示「半屏山步道」方向就是【半屏山】下來、上去【燦光寮山】位置。標示「金山福德宮」方向，就是等下要往黃金博物館叉路的方向。取左，「金山福德宮」方向。

「黃金博物館」叉路

這裡右邊叉路標示「金瓜石地質公園」方向就是往「黃金博物館」。標示「柑仔店遺址」方向就是從【燦光寮山】下來來時路。標示「金山福德宮」方向，就是往〖貂山古道〗入口、方向。取右，「金瓜石地質公園」方向走向「黃金博物館」，過來的路直走就可以。

往「黃金博物館」的石板路上，看到的【無耳茶壺山】是最像茶壺的。（這裡也可以看到【半屏山】石壁稜線）

越來越接近「黃金博物館」，這裡可以看在半山腰的「黃金神社」，那裡離「黃金博物館」只有幾百公尺。「黃金神社」入口

「黃金神社」在這條石階梯路段左側，這兩個石牌遺跡就是入口，進去50公尺就到「黃金神社」正廳遺址。三年前有進去繞一下，今天就意興闌珊的。

終於回到「黃金博物館」，結束今天的旅程。三年前，我們是走回「勸濟堂」搭乘基隆客運1062回到台北，這一次，決定就在「黃金博物館」外的公車站搭乘基隆客運1062。其實，基隆客運1062回臺北起站是「勸濟堂」，第二站就是「黃金博物館」，這裡回到兩個站的路程差異不是很大，若是假日，會建議到起站「勸濟堂」去搭乘基隆客運1062，比較會有空位。

完整遊記：〖二訪【無耳茶壺山】【半屏山】【燦光寮山】（黃金三稜「茶壺山稜」）〗

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