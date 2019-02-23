台灣小百岳#031-鵝公髻山

2019-02-23 09:00 健行筆記 Sherry Yang



台灣小百岳#031

鵝公髻山 ，海拔1579公尺。步程：第二登山口-路中石-登頂-第二登山口。 因為天氣及其他活動安排，將近兩個月沒爬山運動，整個就是打掉重練的概念。循著網友分享的路線開車走122縣道35k叉路往上約8公里即可至第二登山口，但今日剛好遇道路維修，只能開啟google地圖引導至涼山部落，此時正好瞧見車窗外出美景，立馬下車。還好有下車拍照，這可是今日唯一的一張呀...

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數著電線桿的號碼269來到第二登山口入口處(左側山徑)，我們把車停在馬路旁，步行上登山口，這山徑潮溼，地上都是青苔，感覺很少有人踏足，很陡很滑呀...

盛開的山櫻花

走了約800公尺，第二登山口到嘍！果真打掉重練，我已喘...

起登，走在杉林裏...完全的陡上，完全不給我喘氣的機會...非常清楚的聽見自己心跳的聲音...碰碰碰....就快跳出來啦！

才上升了一些些我就停下喘大氣了...重新適應這種快速心跳的感覺，一直調整不好呼吸呀！休息時回首來時路，美麗筆直的杉木林。

站著休息緩和喘息的速度後再繼續前進

這叉路多，指標少，但登山團體的布條綁很多。接下來的林相就不同囉，進入雜樹林...

一路上倒樹很多，要爬要鑽...

來到這處平台，濃霧使我們啥都沒看見。

路中石

繼續上升，霧越來越濃了...

根本就是在叢林裏呀！感覺隨時要衝出野生動物似的...

我還是趕緊努力向上吧！

進入這箭竹林就代表山頂快到嘍！山頂很熱鬧哦，這兒已經可以聽見歡樂的說笑聲。

我們登頂了！約2小時15分！

在山頂和山友們小聊一下，把準備的雪裏紅包子吃掉，補充熱量。準備好滑下山啦...

果然很好滑...還好只有我小跌了一下，此時屁股有肉肉是好的！就這樣一路滑到停車處，經一位客家人的在地山友指點美食，我們到竹東市場吃邱家排骨酥麵，還買了甜甜的山東鴨頭回家享用。

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