日月潭四秀 -後尖山

2019-02-06 13:00 健行筆記 Marx Lai



後尖山，聽起來是很普通,他是日月潭四秀之一 , 或是稱為日月潭四姊妹 .在山上可遠眺日月潭 ,這座山也是小百岳之一, 從日月潭過來,經過頭社盆地,從公路轉進來一下子就到了，導航可在Google定位"後尖山步道(頭社佛堂旁)"，這個登山步道整理維護還不錯 ，是一座爬起來很舒服的山，他的路程 短短的只有1.2公里左右，爬升約300公尺。 除了部分路段比較陡峭，是很好爬的一座山。

下圖就是頭社盆地， 遠處山的另一端就是日月潭。

分享 facebook

而且這座山的登山口,還設有停車場，估計可以停10輛車以上( 停車格有十個,主要還是看怎麼停),但是到登山口停車場的路很狹小,遊覽車等大型車輛是無法到達.除了停車場之外,還設有公共廁所,也算是非常豪華的登山步道。

山下種植了滿滿的檳榔樹

一開始的幾百公尺是山坡地產業道路

路旁也是檳榔樹為主

經過500公尺之後,會看到地上有一些石板,每隔100公尺就有一個,告訴你目前的進度

接下來上木棧道樓梯

路旁是茂密的竹林,也算那種很漂亮的竹林.

不是平地看起來黑黑的那一種

在比較高的地方會出現杉樹之類較高海拔的樹木.

接近瞭望台前225公尺，會出現告示牌，好意的提醒你前面的路很陡峭，坡度高達45到60度，若是體能不行的話 趕緊滾回去， 要量力而為.這裡要說一下，本肉腳爬山的經驗，超過45度真的很 陡峭危險。但以上描述只限定為山徑。這個步道上面全程都是建設維護完善的階梯，除了心理作用為，慢慢走倒是不會很困難，不要被嚇倒了。

img height="640" src="https://4.bp.blogspot.com/-OBw5HuwPDOw/XDSEgbZUGOI/AAAAAAAAoU8/TN4OZvbvyR8xwBE3LdCbWQqtfzNjQwvKACK4BGAYYCw/s640/IMG_20190107_132640.jpg" width="480" class="fr-fic fr-dii" alt="IMG_20190107_132640.jpg" >

看到這個角度就知道真的是有一點陡峭，尤其鐵製樓梯上面那一段。階梯高 甚至有50公分左右。

看照片應該就會覺得有一點陡峭。

就是這一段登上要換台前面那一段最陡峭也是景色最好的一段路。沿途有展望。

經過一番努力終於登上瞭望台，上面非常的整潔乾淨。

山頂路牌很貼心地告訴你廁所距離 1250公尺....

但是展望的話就還好， 可以看見日月潭沒錯，可惜路邊的樹木雜草太高了，就像下面那張照片一樣，想要拍攝美景的話 可能攜帶長一點的自拍棒 比較有這個機會。

或者背部空拍機上去拍。當然也是沒有問題。

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」