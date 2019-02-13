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直上1600M！ 志佳陽大山1日單攻挑戰

2019-02-13 14:55健行筆記 胡啟元

在尚未登上志佳陽大山前，和許多山友一般，對4.7K直上1600M的數字抱持著戒慎恐懼的心情，但終於還是下定決心挑戰看看；以下是登山計劃(與實際的時間)：

第一天107.12.21(四)15:00抵達希瑪農莊放下裝備後立即先去探勘登山口，避免隔天摸黑走錯路(希瑪農莊前有一處7-ELEVEN但只營業到22時，是不錯的採買點，提供山友參考)

第二天107.12. 22 (五) 02:00希瑪農莊起床早餐後，02:10出發>>>08:20志佳陽大山三角點大休息>>>09:20下山>>>14:20返回希瑪農莊洗熱水澡休息出發返家

攻頂心得：0-3.1K前幾近平路(僅有1處攀繩)，但3.1K到7.8K僅 4 .7K要直上將近1600M真的超硬，上山腿抖到忘了抽筋，下山腳剎車到痛麻滑，建議輕裝但一定要帶工作手套(攀繩)

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過橋即是零K開始

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過橋後左轉投遞登山證

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到此會見有大倒木二根，處須下河流沿左靠岸邊走

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下河流沿左靠岸邊走到手指缺口處登上

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登上後見一工寮 

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工寮內部

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出工寮後續行

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續行

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靠右手指處續行

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這是三叉路口，注意靠右手指處續行會見一鐵橋

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手指處  鐵橋

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鐵橋旁有1.1K指標

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過鐵橋後左轉

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菜園續行

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靠左手指處續行

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靠左  手指處續行

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菜園續行

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靠右  手指處續行

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到登山口了

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再沿路徑走即可抵達3.1K營地陡升處

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松針鋪地  但下山注意很好滑

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二等三角點處林管處有製作鐵質手持牌

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