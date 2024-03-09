台南天坑填平 市府提復工3要求

皇龍建設在台南市中西區五妃街、西門路口施工造成道路塌陷，「天坑」昨天已填平恢復通行，但周圍住戶還是覺得不太放心，市長黃偉哲要求建設公司必須複查工地四周鄰房現況鑑定及道路高程是否沉陷，經市府審核通過後才能復工，工務局與建商研商盡早將天坑內大型吊車調離，避免衍生其他災情，議員要求檢測數據要公布讓市民安心才能復工；黃偉哲說，會以最高標準要求並邀第3方公正單位審查，不會草率處理。

工務局表示，塌陷嚴重的五妃街口昨天重鋪路面恢復通行，建商要針對市長提出的3項要求，對工地鄰房四周現況鑑定複查，包含傾斜、沉陷量及道路高程水準點複查，比對四周道路是否沉陷，包含西門路及五妃街，且經市府相關單位審核後，方得復工。

意外發生後，土木技師公會在坑洞周邊西門路、五妃街挑選11個點監測民宅傾斜度，24小時內每3小時監測1次，監測指數均在安全範圍，民宅梁柱均無明顯裂痕，土木技師公會人員昨天在周邊約上百戶逐戶複測，成大土壤動力實驗室也以透地雷達檢測道路是否沉陷。

皇龍建設人員表示，五妃街、西門路口塌陷處已灌漿回填完畢，兩條路面受損部分也重新整修，路面重新鋪平，人員出入安全行車不會有影響，附近住戶有疑問或意見可立即反映；皇龍副總經理楊傑人說，申請復工前都會符合市府程序及要求。

周邊店家表示，路面修補後看起來跟新的一樣，但還是不太放心；朱姓住戶說，目前表面看不出來有問題，雖擔心還是相信政府，市府允許復工就可以，但要詳細調查地質，確保安全無虞。

成大建築系畢業的議員李宗霖說，市府核准業者復工前，檢測資料一定要公布，讓市民安心，並持續監控到建案完成，建商也要派駐有經驗的工地主任，施工出現狀況，就要有相應作為。