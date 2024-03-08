肇事建商樣品屋 曾是賴競總

發生「天坑」意外的皇龍建設，創立逾五十年，與地方政商關係良好，台南市長黃偉哲競選連任、賴清德競選總統時，都租用皇龍銷售預售屋的樣品屋做為競選總部，引發議論；黃偉哲提前自日本趕回處理，他昨晚受訪時說，「一事歸一事，一碼歸一碼」，該怎辦就怎辦，無法容忍任何特權。

皇龍建設副總楊傑說，樣品屋租給黃偉哲、賴清德當競選總部時，都有申請臨時使用執照，且固定支付租金。

皇龍建設由老董事長陳慶飛創立，國民黨前立委陳榮盛是家族成員，市府若有活動需要贊助，公司都會支持，彼此互動頻繁。國民黨市議員蔡育輝說，皇龍建設與藍綠都有交情，綠營長期在台南執政，業者「務實」配合活動往來，也是「政治現實」，被視為「綠友友」不意外。

台南地檢署起訴南市正副議長賄選案，起訴內容即指民進黨前中執委郭再欽涉向議員李鎮國夫妻表示「若要購買皇龍等建設的房子，可幫忙取得八折房價」，檢方認定為賄選的對價。另外，賴清德租用皇龍樣品屋作為競選總部，也曾被認為違規使用，時任賴台南競總總幹事的市議員蔡筱薇說，租該處是因交通方便，有繳租金、也有使照。

目前樣品屋外觀仍掛著賴清德競選看板，內部裝潢已全拆。