聽新聞
test
0:00 / 0:00

肇事建商樣品屋 曾是賴競總

聯合報／ 記者鄭惠仁吳淑玲李文德謝進盛莊曜聰／台南報導

發生「天坑」意外的皇龍建設，創立逾五十年，與地方政商關係良好，台南市長黃偉哲競選連任、賴清德競選總統時，都租用皇龍銷售預售屋的樣品屋做為競選總部，引發議論；黃偉哲提前自日本趕回處理，他昨晚受訪時說，「一事歸一事，一碼歸一碼」，該怎辦就怎辦，無法容忍任何特權。

皇龍建設副總楊傑說，樣品屋租給黃偉哲、賴清德當競選總部時，都有申請臨時使用執照，且固定支付租金。

皇龍建設由老董事長陳慶飛創立，國民黨前立委陳榮盛是家族成員，市府若有活動需要贊助，公司都會支持，彼此互動頻繁。國民黨市議員蔡育輝說，皇龍建設與藍綠都有交情，綠營長期在台南執政，業者「務實」配合活動往來，也是「政治現實」，被視為「綠友友」不意外。

台南地檢署起訴南市正副議長賄選案，起訴內容即指民進黨前中執委郭再欽涉向議員李鎮國夫妻表示「若要購買皇龍等建設的房子，可幫忙取得八折房價」，檢方認定為賄選的對價。另外，賴清德租用皇龍樣品屋作為競選總部，也曾被認為違規使用，時任賴台南競總總幹事的市議員蔡筱薇說，租該處是因交通方便，有繳租金、也有使照。

目前樣品屋外觀仍掛著賴清德競選看板，內部裝潢已全拆。

台南 天坑

延伸閱讀

影／黃偉哲返台趕赴天坑工地 要求盡速復原通車

影／台南天坑釀禍急返台...問起政商友好 黃偉哲這麼說

六都市長好感度出爐！他聲量遙遙領先成話題人物 黃偉哲2數據雙墊底

【重磅快評】蔡政府要陸方釋善意 鑰匙卻在賴清德手裡

相關新聞

南市天坑 連續壁施工出包挨罰

台南市中西區五妃街、西門路口皇龍建設工地，前晚發生一旁路面塌陷形成大洞，一輛貨車掉落洞內，吊車來救援貨車時也翻覆，南市府...

新聞眼／政商關係與天坑 啟人疑竇

全台建案頻傳製造危險「天坑」，這次輪到準總統賴清德本命區台南市，巧的是，出事的建商竟是出租樣品屋當賴清德與市長黃偉哲競選...

肇事建商樣品屋 曾是賴競總

發生「天坑」意外的皇龍建設，創立逾五十年，與地方政商關係良好，台南市長黃偉哲競選連任、賴清德競選總統時，都租用皇龍銷售預...

影／黃偉哲返台趕赴天坑工地 要求盡速復原通車

台南市五妃街與西門路一段路口，昨晚發生新建工地施工處路面塌陷，1台小貨車掉落坑洞內，前往救援的吊車也傾倒翻覆，造成當地交...

影／台南天坑釀禍急返台...問起政商友好 黃偉哲這麼說

皇龍建設位於台南市中西區五妃街與西門路口的建築工地，6日傍晚因連續壁施工過程中不慎造成路面塌陷，引發外界關注。市長黃偉哲...

台南天坑釀財損！挨家挨戶送禮致歉 皇龍建設：財損由公司負責

台南市五妃街與西門路一段路口發生新建工地施工處路面塌陷，引發各界關注，周邊居民同樣感到擔憂。皇龍建設公今早起便啟動修復機...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。