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南市天坑 連續壁施工出包挨罰

聯合報／ 記者鄭惠仁李文德／台南報導
台南市中西區五妃街、西門路口的營建工地昨晚出現天坑，傾倒的大型吊臂還卡在工地動彈不得。記者劉學聖／攝影
台南市中西區五妃街、西門路口的營建工地昨晚出現天坑，傾倒的大型吊臂還卡在工地動彈不得。記者劉學聖／攝影

台南市中西區五妃街、西門路口皇龍建設工地，前晚發生一旁路面塌陷形成大洞，一輛貨車掉落洞內，吊車來救援貨車時也翻覆，南市府開罰廿七萬元並勒令皇龍六處建案停工。初步調查為連續壁施工造成，經搶修西門路昨天凌晨恢復通車。市長黃偉哲昨從日本提前趕回，傍晚到工地了解時說，須會同第三方公正單位確認，確保不對周邊造成危害才准復工。

皇龍建設指出，工地按圖施工，對意外深感抱歉，強調負責到底。

出事的工地要蓋地上十七層、地下四層的住宅大樓，正在打連續壁，打樁時地面發出震動聲，居民質疑有問題，未料前晚五妃街路面塌陷，出現長約十一公尺，寬度、深度逾二公尺的大洞。

業者用基地內的重型全吊車欲吊起小貨車，未料基地部分被掏空，造成吊車傾斜後翻覆，長數十公尺的吊臂掉落並橫躺在西門路，造成交通中斷，吊臂也壓斷路口號誌桿，並波及警車和西門路邊商家的招牌，驚險畫面讓居民嚇得雙手合掌直念佛號，直說「平安就好！」

天坑也造成五十多戶停水，經漏夜搶修，昨凌晨兩點多西門路恢復雙向通車，下午也恢復供水，居民心有餘悸。

台南市土木技師公會逐戶檢測房屋傾斜率，都小於兩百分之一的安全值，且一樓梁柱都無明顯結構性裂縫，尚屬安全建物，沒有撤離住戶。南市府工務局會同土木技師公會初步調查，路面被掏空與連續壁施工有關，懷疑有破洞。

台南 天坑

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