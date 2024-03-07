台南天坑案建案工地出包…皇龍建設發跡早 政商關係佳「藍綠都有交情」

台南市西門路、五妃街口皇龍建設工地昨晚塌陷造成天坑案，南市府開罰27萬，要求皇龍建設所有進行中的建案停工，檢查安全無虞後才能復工，皇龍建設一早也發聲明致歉表示會負起責任；據了解，皇龍建設發跡甚早，目前是第二代經營，政商關係良好、藍綠都有交情，家族篤信關聖帝君，龍崎文衡殿就是皇龍建設所蓋，廟內有「復仇者聯盟」的金屬公仔，相當顯眼。

皇龍建設是台南在地老牌建商，36年前由老董事長陳慶飛創立，一開始推案大部分在台南市市區，建案多加上價格合理，逐漸做起口碑，近年在市區的大樓建案每坪售價也突破40萬，打算與富立、府都等知名建商分庭抗禮。

據了解，皇龍建設政商關係良好，家族中的長輩陳榮盛曾是國民黨立委、也參選過台南市長，皇龍建設不只在市區發展，當年台南縣政府的大橋重劃區開發案，皇龍建設因此在永康區也推了不少建案，獲利不錯，合併前後，台南市政府如果有活動需要贊助，皇龍建設都會支持，互動頻繁。