聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南天坑案建案工地出包…皇龍建設發跡早 政商關係佳「藍綠都有交情」
台南市西門路、五妃街口皇龍建設工地昨晚塌陷造成天坑案，南市府開罰27萬，要求皇龍建設所有進行中的建案停工，檢查安全無虞後才能復工，皇龍建設一早也發聲明致歉表示會負起責任；據了解，皇龍建設發跡甚早，目前是第二代經營，政商關係良好、藍綠都有交情，家族篤信關聖帝君，龍崎文衡殿就是皇龍建設所蓋，廟內有「復仇者聯盟」的金屬公仔，相當顯眼。
皇龍建設是台南在地老牌建商，36年前由老董事長陳慶飛創立，一開始推案大部分在台南市市區，建案多加上價格合理，逐漸做起口碑，近年在市區的大樓建案每坪售價也突破40萬，打算與富立、府都等知名建商分庭抗禮。
據了解，皇龍建設政商關係良好，家族中的長輩陳榮盛曾是國民黨立委、也參選過台南市長，皇龍建設不只在市區發展，當年台南縣政府的大橋重劃區開發案，皇龍建設因此在永康區也推了不少建案，獲利不錯，合併前後，台南市政府如果有活動需要贊助，皇龍建設都會支持，互動頻繁。
因創辦人陳慶飛篤信關聖帝君，為感謝神明庇佑，皇龍建設在龍崎區興建文衡殿，並增加許多休憩設施，又請來國外藝術家創作3D立體彩繪，還打造鋼鐵人等漫威角色大型金屬公仔，結合西方藝術與東方神祇，相當特別，也吸引年輕族群注意，去年為擴大遊憩空間，開發文衡殿對面空地，遭人舉報開發過度，被市府兩度開罰共計50萬元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言