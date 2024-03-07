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台南天坑案建案工地出包…皇龍建設發跡早 政商關係佳「藍綠都有交情」

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
皇龍建設位於南市西門路、五妃街口的建案工地昨天晚間發生塌陷意外，目前建案停工中。記者劉學聖／攝影
皇龍建設位於南市西門路、五妃街口的建案工地昨天晚間發生塌陷意外，目前建案停工中。記者劉學聖／攝影

台南市西門路、五妃街口皇龍建設工地昨晚塌陷造成天坑案，南市府開罰27萬，要求皇龍建設所有進行中的建案停工，檢查安全無虞後才能復工，皇龍建設一早也發聲明致歉表示會負起責任；據了解，皇龍建設發跡甚早，目前是第二代經營，政商關係良好、藍綠都有交情，家族篤信關聖帝君，龍崎文衡殿就是皇龍建設所蓋，廟內有「復仇者聯盟」的金屬公仔，相當顯眼。

皇龍建設是台南在地老牌建商，36年前由老董事長陳慶飛創立，一開始推案大部分在台南市市區，建案多加上價格合理，逐漸做起口碑，近年在市區的大樓建案每坪售價也突破40萬，打算與富立、府都等知名建商分庭抗禮。

據了解，皇龍建設政商關係良好，家族中的長輩陳榮盛曾是國民黨立委、也參選過台南市長，皇龍建設不只在市區發展，當年台南縣政府的大橋重劃區開發案，皇龍建設因此在永康區也推了不少建案，獲利不錯，合併前後，台南市政府如果有活動需要贊助，皇龍建設都會支持，互動頻繁。

因創辦人陳慶飛篤信關聖帝君，為感謝神明庇佑，皇龍建設在龍崎區興建文衡殿，並增加許多休憩設施，又請來國外藝術家創作3D立體彩繪，還打造鋼鐵人等漫威角色大型金屬公仔，結合西方藝術與東方神祇，相當特別，也吸引年輕族群注意，去年為擴大遊憩空間，開發文衡殿對面空地，遭人舉報開發過度，被市府兩度開罰共計50萬元。

龍崎文衡殿內有鋼鐵人等漫威角色的大型金屬公仔，中西合璧相當特別。記者莊曜聰攝影
龍崎文衡殿內有鋼鐵人等漫威角色的大型金屬公仔，中西合璧相當特別。記者莊曜聰攝影
為增加休憩空間，龍崎文衡殿開發廟前空地，被人檢舉過度開發，曾兩度遭開罰。資料照，記者李文德攝影
為增加休憩空間，龍崎文衡殿開發廟前空地，被人檢舉過度開發，曾兩度遭開罰。資料照，記者李文德攝影
皇龍建設創辦人篤信關聖帝君，在龍崎區興建文衡殿，吸引不少信眾前來參拜。記者莊曜聰／攝影
皇龍建設創辦人篤信關聖帝君，在龍崎區興建文衡殿，吸引不少信眾前來參拜。記者莊曜聰／攝影

台南 天坑

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