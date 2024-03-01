台南光電弊案 陳亭妃憂成2026藍提款機…黃偉哲回應了

台南地檢署偵辦光電弊案，昨天以證人身分傳喚台南市長黃偉哲，外界認為恐會衝擊2026市長選舉，有意參選的民進黨立委陳亭妃直言，若未盡速查明真相，2026市長選舉時將成國民黨的提款機。黃偉哲上午受訪表示，問題出在哪裡就辦到哪裡，支持早日調查清楚。

黃偉哲上午出席亞太棒球村成棒主場上梁典禮，媒體詢問針對陳亭妃的說法有何回應，黃表示，光電有什麼事情要「開大門走大路」，檢調的偵辦在2022年就傳出88槍，中間到底是經歷什麼過程，是否牽扯到政商及商商之間，工程單位和地方勢力之間有什麼樣的糾葛，問題出在哪裡就辦到哪裡，他一向支持調查清楚。

但黃偉哲也說，光電和綠能發展是國家重大政策，不應該為特定或個案而被汙名化，大家都要用電又不喜歡核電，不喜歡火力電廠蓋在家附近，世界都普遍支持的乾淨能源、綠色能源，事實上都應該支持，只是中間的興建包括申請和設置都要在法律的規範過程中，是一向要努力堅持的。