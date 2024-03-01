台南光電弊案 黃偉哲應訊以證人身分對質

台南檢調偵辦光電弊案案情升溫，行政院前顧問古盛煇擔任負責人的力暘能源公司，被控非法取得台南光電場土地，市府承辦人在審查業者申請案件時，發現資料不齊全，但有市府員工指證，經發局前局長陳凱凌曾指示此案是「上級交辦」，檢方昨天傳喚台南市長黃偉哲作證，另提訊在押的陳凱凌、約談力暘能源業者共六人對質，黃偉哲偵訊四小時請回。

黃偉哲從地下室通道離去

黃偉哲昨天上午九點廿五分進入台南地檢署，由檢察官直接問訊，交叉比對陳凱凌等人的供詞，黃偉哲下午一點卅分請回，離去時避開媒體拍攝，改從地下室走民眾通道離去。

陳凱凌被控經手七股工業區開發案，向廠商收賄接受性招待，二審判刑六年五月。檢方偵辦力暘弊案時，為清查陳凱凌是否涉貪，去年前往經發局調閱工業區開發、光電審查等資料，約談三名職員。

陳凱凌收押後首見老長官

當時有職員指證，力暘能源提供的申請案資料根本不齊，但陳凱凌曾指示說此案「上級交辦」，事後再行補件即可。檢調因而提訊陳凱凌了解誰是上級？陳凱凌當時表示，只是隨口說說。檢方昨天傳喚黃偉哲，同時借提陳凱凌對質，這也是陳凱凌收押以來首度與老長官見面。

台南地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖說，檢方追查光電產業疑涉不法案，是以「證人」身分傳喚黃偉哲，釐清案情。

據指出，力暘能源五案場是在二○二一年提出興辦計畫書，當時為躲避二○二○年七月八日上路的二公頃以上案場需由農委會（農業部前身）審查門檻，採取小面積「土地變更」包裹方式，改向台南市府經發局申請，也就是俗稱的「小二甲」。

民代：力暘搶地手法惡質

有民代透露，力暘能源搶地手法惡質，若原承租人不同意出租，就以檢舉魚塭塭寮等手法，趕走原承租人取得國有地，再化整為零使用；當地里長說，力暘旗下子公司主要在七股以整合農地和魚塭地目變更為綠能用地，可興建到七、八成（漁電共生只能興建四成），面積高達三百公頃，但都是分散的。

檢調去年三月搜索台南市經發局、四月搜索民間公證人，五月約談總裁古盛煇、力暘能源董事長黃志文及財會、土地規畫人員，另約談民進黨前中執委郭再欽作證。檢方訊後依詐欺等罪命古盛煇四百萬元交保，三名財務會計廿萬元交保，兩名土地規畫人員十五萬元交保，黃志文請回。

負責人古盛煇 政院前顧問

由於古盛煇曾是行政院顧問，又是新竹小英之友會的副秘書長，引發外界關注。去年底總統大選時刻，檢調再約談力暘能源總經理徐碩廷，訊後以串證之虞聲押獲准，上月二日以一千萬交保。

黃偉哲說，偵查庭大概有六個人，偵訊時間兩個多小時，分配他的時間大約四十幾分鐘。至於應訊內容，黃指出，「因為檢察官有要求嚴守偵查不公開，不希望訪問後，接下來就洩密罪被判刑，謝謝各位關心」。