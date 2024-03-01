「小二甲」農地變更審查但書 南市府：全國適用 非量身打造

台南檢調偵辦光電弊案，力暘能源公司被控非法取得台南光電場土地。力暘能源與中租能源合作開發台南市七股區「天英、天心、天柱、天任、天芮」五個案場，投資約二百億元，土地面積二八七公頃，裝置容量二九六ＭＷ，年發電量約達四點二億度，原預計去年可發電併網。台南市政府表示，力暘光電場目前未報竣工，也未取得發電併網。

台南市府經發局表示，地方政府是依照中央法規審查，「小二甲」是中央農業部對農業用地變更審查訂的但書，但依照信賴保護原則，修法前已送件或已取得土地同意書的「小二甲」光電案場，地方也必須受理審查，這是全國適用，非為特定光電案場量身打造，有關前局長陳凱凌的光電爭議，也由政風調查並主動送交檢調。

至於檢方昨以證人身分約談市長黃偉哲引發關注，南市府表示，尚未得知是因為哪個部分前去作證，但力暘光電場既未報竣工，也未開始發電併網。

力暘能源也回應不清楚檢方傳喚市長的偵辦內容，該公司始終秉持合法經營、與地方共榮精神，取得的每筆土地都與地主或國有地承租人達成共識後再合法承租，絕無如外界傳聞有地方政府護航、便宜行事而損害居民權益情形。