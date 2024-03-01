新聞眼／台南光電弊案 約談黃偉哲過個場？

台南檢調偵辦光電弊案，由於涉及綠能龐大利益，不乏政商名流被調查，部分被告動輒百萬、千萬交保，檢方以「證人」傳喚台南市長黃偉哲，對案情卻以「偵查不公開」回應；惟光電乃國家重大政策，但立法不周延，以致弊案連環爆，檢方在此時約談黃偉哲，是全案即將偵結、程序上約談市長「過個場」？抑或案情另有新進展？檢方應適度對外釋疑，不要拿偵查不公開作為政治人物保護傘。

前年九合一選舉前，台南先爆發八八槍擊案、之後又爆出學甲爐碴案、正副議長賄選案，副總統賴清德當時參選黨主席，民進黨員與民代對自家人涉及黑金砲聲隆隆，深怕連帶影響總統及立委大選選情，賴清德甚至要求黃偉哲與各級民代要向黨員道歉。

事實上，檢方偵辦力暘能源弊案，早在去年三月就發動偵查，並從人證的供述掌握經發局前局長陳凱凌介入此案，而陳凱凌所謂的「上級交辦」說，更容易讓人聯想與市長黃偉哲有關，加上力暘總裁古盛煇曾是行政院前顧問，還是新竹小英之友會副秘書長，讓全案充滿高度政治性。

台南光電與黑金連結，各界撻伐聲浪不斷，一度對執政黨選情相當不利。檢方在總統大選後才約談黃偉哲，時機點過於「巧合」，讓人不禁聯想是否有政治考量？法界人士分析，檢方辦案政治正確，如此辦案「節奏」才不會衝擊選情。

近來台南不少弊案都與光電利益有牽扯，如今檢方以「證人」傳喚黃偉哲，又以偵查不公開拒絕說明案情，黃偉哲究竟為何到案與陳凱凌對質，讓人霧裡看花。偵查不公開的標準作業流程，包括偵查程序、內容及所得之心證，均不得公開。

但對於國家安全、社會治安、重大災難或其他社會矚目案件，經審酌有公共利益之維護，可適度公開說明。台南地檢署對於黃偉哲出庭一事，特別以新聞稿強調是以「證人」身分傳喚，如此說法猶如鋸箭切割，替未來偵查起訴預先畫靶。對照各地檢署選前大動作偵辦里長赴陸涉及反滲透法案、偵結起訴扯鈴教練魯紀賢共諜案，台南檢方選後才傳喚黃偉哲，如此司法是否符合人民的期待？