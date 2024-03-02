天坑災戶批縣府：作為非常不積極

新竹縣長楊文科遭搜索調查，外傳與竹北天坑案有關，下個月此案將滿一年，受災社區住戶批評竹縣府的作為「非常不積極」，以致拖到現在還沒搞定，正準備要談損鄰賠償。竹縣府工務處表示，豐采五二○建案已勒令停工，豐邑建設提出的搶險報告書審查後需要補正，退件後，上周豐邑再度把報告書送到縣府，準備再審查。

受災社區住戶表示，原先縣府專家小組決議要請台北土木技師公會針對住戶的疑慮詳細調查，但後來都無作為，直到監委下鄉巡查，住戶再度陳情，才讓豐邑建設埋單、並讓公會鑑定調查。

面對縣長楊文科遭搜索調查，住戶說，目前資訊不明朗無法評論，但希望縣府更積極主動要求建商配合修繕、改善道路地基不良等問題。

天坑附近的大有可為社區袁姓主委說，近期天坑的鑑定報告出爐，社區已找律師開始談後續鄰損與賠償。

竹縣府工務處表示，去年天坑案發生後已勒令停工豐采五二○建案，豐邑並提出搶險的整體報告書交由專案小組審查，但因需來回補正，上周縣府已收到報告書，須再審查。