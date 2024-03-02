聽新聞
test
0:00 / 0:00

天坑災戶批縣府：作為非常不積極

聯合報／ 記者郭政芬巫鴻瑋／新竹報導
竹北天坑案即將滿一年，居民指「縣府的態度消極，未來還有一大段路得走。」記者郭政芬／攝影
竹北天坑案即將滿一年，居民指「縣府的態度消極，未來還有一大段路得走。」記者郭政芬／攝影

新竹縣長楊文科遭搜索調查，外傳與竹北天坑案有關，下個月此案將滿一年，受災社區住戶批評竹縣府的作為「非常不積極」，以致拖到現在還沒搞定，正準備要談損鄰賠償。竹縣府工務處表示，豐采五二○建案已勒令停工，豐邑建設提出的搶險報告書審查後需要補正，退件後，上周豐邑再度把報告書送到縣府，準備再審查。

受災社區住戶表示，原先縣府專家小組決議要請台北土木技師公會針對住戶的疑慮詳細調查，但後來都無作為，直到監委下鄉巡查，住戶再度陳情，才讓豐邑建設埋單、並讓公會鑑定調查。

面對縣長楊文科遭搜索調查，住戶說，目前資訊不明朗無法評論，但希望縣府更積極主動要求建商配合修繕、改善道路地基不良等問題。

天坑附近的大有可為社區袁姓主委說，近期天坑的鑑定報告出爐，社區已找律師開始談後續鄰損與賠償。

竹縣府工務處表示，去年天坑案發生後已勒令停工豐采五二○建案，豐邑並提出搶險的整體報告書交由專案小組審查，但因需來回補正，上周縣府已收到報告書，須再審查。

住戶 天坑 楊文科

延伸閱讀

獨／楊文科涉貪發動搜索關鍵曝光 竹檢：偵查不公開

楊文科捲入竹北天坑貪汙案 地方藍綠民代都感震驚

楊文科涉貪 時代力量王婉諭：新竹縣府淪建商門神

楊文科疑涉貪遭約談 藍批下流：幫黃偉哲恐怖平衡

相關新聞

檢控涉貪…楊文科50萬交保 傳與天坑案有關

新竹地檢署前天到新竹縣政府搜索縣長楊文科辦公室等處，據傳與造成竹北市天坑事件的建案豐采五二○有關。新竹地檢署昨天凌晨發布...

新聞眼／偵辦楊文科時機巧妙 2026選戰起手式？

新竹縣竹北市「豐采五二○」建案造成的天坑案，牽扯出疑似賄賂官員等貪汙案，國民黨籍縣長楊文科前天遭搜索、交保，震驚地方政壇...

藍批檢：辦個藍營縣長 恐怖平衡

台南市長黃偉哲、新竹縣長楊文科接連捲入司法案，法務部長蔡清祥昨表示，檢方傳喚黃偉哲是要釐清事實，至於楊文科，檢方認為有些...

天坑災戶批縣府：作為非常不積極

新竹縣長楊文科遭搜索調查，外傳與竹北天坑案有關，下個月此案將滿一年，受災社區住戶批評竹縣府的作為「非常不積極」，以致拖到...

獨／楊文科涉貪發動搜索關鍵曝光 竹檢：偵查不公開

新竹縣長楊文科昨天疑因捲入竹北「豐采520」天坑事件涉貪案，檢方訊後諭知50萬元交保，震驚地方。據掌握，楊文科被控收賄並...

楊文科疑竹北天坑案涉貪 豐邑建設聲明：絕無行賄

新竹縣長楊文科因疑似捲入豐邑建設旗下豐采520竹北天坑案涉貪，昨遭檢調帶離搜索，被檢方認定罪嫌重大，直到深夜才獲50萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。